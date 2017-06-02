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    Newsader
    F-35 - літак, який "змінює вигляд війни майбутнього" і перемагає супротивника з рахунком 20:1 (фото, відео)
    02.06.2017 - 16:45

    Пілот американського F-35 запевняє, що новий винищувавч фактично невразливий для найсучасніших ППО.

    Останнім часом фахівці все частіше піднімають завісу таємниці, яка оточує новітні американські винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління F-35A, і перед цікавою аудиторією раз щоразу відкриваються несподівані переваги цих чудо-машин перед системами супротивників в особі країн, які потенційно розглядаються в якості найсильніших супротивників США. Йдеться про Росію та Китай. 

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    F-35. Фото: Фейсбук
    F-35. Фото: Фейсбук

    Зовсім недавно відставний майор Ден Флетлі, якому довелося керувати цим літаком в ході випробувань, розповів про марність перспективних російських і китайських ППО в бою проти стелс-бомбардувальників F-35. За його словами, комплекс С-400, яким пишається Москва, в кращому випадку може лише зафіксувати присутність цього літака в небі, проте не здатний вразити його до того, як сам F-35 знищить російську протиракетну систему.

    На цьому тлі вельми показово прозвучала звістка про те, що в ході недавніх наймасштабніших авіанавчань F-35A продемонстрував неперевершені льотно-ударні якості.

    Як повідомив Девід Ценціотті в статті для видання The Aviationist, в лютому цього року літаки F-35A вперше взяли участь в двосторонніх навчаннях ВПС США "Red Flag 17-01" (RF) в Неваді. У навчальному бою з винищувачами F-16, які фактично виконали роль російських / китайських літаків четвертого покоління, команда новітніх стелс-бомбардувальників зуміла "знищити" 15 одиниць умовного агресора і "втратила" лише одну машину.

    Не менш важливим є той факт, що настільки дивовижного результату - "15 до 1" - цим літакам вдалося домогтися в тому числі за рахунок підтримки інших грізних винищувачів п'ятого покоління - F-22A RaptorЦі "королі неба", як і їх нові побратими, мають стелс-захист проти наземних і повітряних механізмів. З тих пір, як вони були запущені в дію в 2005 році, потенційним ворогам США - Москві і Пекіну - так і не вдалося винайти аналогічний засіб протидії.

    Однак в той час як внесок F-22 в цю перемогу на заході "Red Flag" залишається неясним, переваги F-35 виявилися в наявності: за даними Ценціотті, виграш їм забезпечили передові засоби освітлення обстановки і системи взаємного обміну даними, які дозволяють пілотам бути більш обізнаними про оперативну обстановку, ніж їх противники. Завдяки цьому їм вдавалося уникати ворожого ППО і успішно протистояти опонентові.

    Захоплення викликала і безперебійна робота систем F-35A: за вісім днів польотів в ході навчань 13 задіяних винищувачів зробили 110 вильотів - і жоден з них не був скасований через технічні причини. За підсумками місії загальна ступінь технічної готовності F-35 склала 92 відсотки, в той час як готовність літаків попереднього покоління варіювалася від 70 до 85 відсотків.

    Напередодні, 31 травня, в тому ж журналі Aviationist був опублікований матеріал, в якому інший оглядач - в минулому бойовий пілот Алессандро Оліварес - розповів, чому його військові льотчики вважають F-35 літаком, який "реально змінить вигляд війни майбутнього".

    Коментуючи все ті ж вчення "Red Flag" 2017 року, він зазначив, що цю вправу як не можна краще підходить для того, щоб відпрацювати найсучасніші сценарії повітряних битв і задіяти в них винищувачі п'ятого покоління, що мають вирішальне значення для успішного результату бою. При цьому, за його словами, перемога команди F-35 завершилася з рахунком 20 до 1, а не 15 до 1, як вказував його колега декількома місяцями раніше.

    "Red Flag" - це навчання найвищої інтенсивності, покликані імітувати перші 10 діб конфлікту, в якому "Блакитні крила" (Blue Air), які уособлюють дружню силу, борються з ворожою силою під назвою "Червоні крила" (Red Air).

    Поле навчальної битви покликане надати пілотам унікальну можливість отримати фактично реальний бойовий досвід з тим, щоб вони могли поліпшити свої навички, які допоможуть їм вистояти в реальному бою, розповів Оліварес, який сам двічі брав участь в Red Flag - в 2002 і 2010 роках. За його словами, RF - це в першу чергу реалістична практика, в рамках якої народжується і відпрацьовується нова тактика бою.

    "RF - це набагато більше, ніж звичайна великомасштабна вправа", - зазначив він, переходячи до опису того фурору, який справив F-35 на останньому заході RF.

    На лютневих навчаннях RF був представлений сценарій з найбільш складними і важкоздоланними загрозами, які зажадали принципово нового тактичного підходу, заснованого на "інформаційному управлінні боєм", пише Оліварес.

    Тут-то F-35 і продемонстрував свої неперевершені якості: 

    F-35 на навчаннях Red Flag в 2017 році

    В ході лютневих заходів RF команді F-35 належало продемонструвати весь свій бойовий потенціал, проникнувши всередину незвіданого і добре захищеного ворожого середовища і встановити на цій території тотальну повітряну перевагу над агресором.

    Як випливає з опису Олівареса, пілоти F-35 боролися не поодинці: вони взаємодіяли з дружніми їм літаками 4-го покоління і в режимі реального часу обмінювалися з іншими гравцями всієї надходить інформацією.

    "Стелс-технологія в поєднанні з особливостями літаків п'ятого покоління має вирішальне значення для досягнення результатів в ході місії RF", - пише автор.

    За його словами, в ході кампанії було б невірним робити ставку виключно на F-35, проте цей літак хороший саме як координатор бойової операції: гнучкість, можливості і живучість всіх елементів операції багаторазово зростають, коли ці передові машини виходять на поле бою.

    • "В «кризових» ситуаціях союзники повинні своєчасно відреагувати події, що стрімко розвиваються, - йдеться в матеріалі Олівареса. - У ході місії" RF 17-1 "літаки F-35, використовуючи свої можливості по збору, обробці і передачі даних, зуміли виявити загрози і вразити їх віртуальною зброєю. Навіть тоді, коли F-35 витратили всі свої боєприпаси, їм було запропоновано залишитися на полі бою з тим, щоб вони продовжили допомагати команді - вести розвідку і передавати інформацію союзним винищувачів четвертого покоління ".

    На думку Олівареса, в цьому полягає додаткова цінність F-35: вони здатні не тільки непомітно і блискавично наносити удари, а й - завдяки своїй новітній апаратурі - забезпечувати "старіючим" літакам перевагу в повітрі, якого ті не добилися б без F-35.

    • "Повірте, нелегко бути бійцем, який виконує дві ролі одночасно - роль атакуючого і координатора! Так що незалежно від правил бою і фактора літаків F-22, які виступили єдиним фронтом з F-35, коефіцієнт вбивств 20 до 1 проти агресорів - досить вражаюче досягнення ", - підсумував Оліварес.
    • "Аналізуючи «RF 17-1», я (як льотчик-винищувач старої школи), можу сказати, що вражений тим, як F-35 підібрався до ворожих об'єктах, успішно знищив їх, а потім допоміг іншим учасникам вирішити завдання управління і контролю, після чого повернувся на базу неушкодженим ", - захоплювався автор.

    Особисто йому довелося взяти участь лише в тих двох епізодах RF (в 2002 і 2010 роках), де не були задіяні літаки п'ятого покоління. Тоді учасники не мали тих переваг за протидії наземним комплексам ППО, які тепер надає F-35, говориться в матеріалі.

    "Все сильно змінилося з появою літаків нового покоління", - пише Оліварес, вказуючи, що F-35 діють в якості менеджерів, здатних "бачити" поле битви так, як "пілот F-15 або пілот F-16 ніколи не побачить". За словами Олівареса, це дозволить іншим учасникам битви - головним "нападникам" - зосередитися виключно на завданнях знищення наземних і повітряних цілей.

    Як і його колега Флетлі, Оліварес заявляє, що F-35 фактично невразливий для найсучасніших ППО.

    • "Сьогодні противники можуть лише приблизно сказати, де знаходиться винищувач-невидимка. Точне його розташування їм встановити не вдасться", - зауважує Оліварес, додаючи, що в той же час самі F-35 можуть непомітно підібратися до мети або маневрувати для того, щоб відвернути ворога.
    • "Реальна додаткова цінність літаків п'ятого покоління (як в рамках RF, так і в ситуації реальних воєн) полягає в їх здатності розподіляти інформаційні потоки і управляти полем бою, а також виконувати динамічні функції FITS (Find, Identified, Track and Strike - пошук, ідентифікація , відстеження, удар), одночасно знижуючи ризик виснаження ресурсів і побічного збитку ", - резюмує автор. 

    Олександр Кушнарьов , Newsader

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    блоґ Арсен Дубовик
    Гравець: 
    Арсен Дубовик

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    Коментарі

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Треба додати, що таку чудо-техніку пілотують дуже високоосвічені і підготовлені льотчики...

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