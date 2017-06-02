Пілот американського F-35 запевняє, що новий винищувавч фактично невразливий для найсучасніших ППО.
Останнім часом фахівці все частіше піднімають завісу таємниці, яка оточує новітні американські винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління F-35A, і перед цікавою аудиторією раз щоразу відкриваються несподівані переваги цих чудо-машин перед системами супротивників в особі країн, які потенційно розглядаються в якості найсильніших супротивників США. Йдеться про Росію та Китай.
Коментарі
Треба додати, що таку чудо
Треба додати, що таку чудо-техніку пілотують дуже високоосвічені і підготовлені льотчики...