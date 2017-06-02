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    Європейська правда
    Для участі у навчаннях США перекинули в Європу стратегічні бомбардувальники B-52
    02.06.2017 - 17:07

    Пентагон перекинув до Великої Британії на авіабазу "Ферфорд" кілька стратегічних бомбардувальників B-52H, здатних нести ядерний боєзаряд. Про це повідомило командування Збройними силами США в Європі.

    Бомбардувальники візьмуть участь у військових навчаннях Arctic Challenge, Saber Strike і BALTOPS, в яких беруть участь країни НАТО і партнери Альянсу.

    "Навчання з союзниками і партнерами покращують координацію між країнами, і дозволяють ВВС США будувати міцні відносини, необхідні для вирішення широкого кола глобальних проблем", - йдеться в повідомленні.

    Навчання Arctic Challenge проходять з 22 травня по 2 червня на території Фінляндії, Норвегії та Швеції. Крім приймаючих країн, в них беруть участь Бельгія, Канада, Франція, Німеччина, Британія, Нідерланди, Іспанія, Швейцарія та США.

    Навчання Saber Strike проходять з 28 травня по 24 червня на території Естонії, Латвії, Литви і Польщі. У них беруть участь Бельгія, Канада, Хорватія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Словенія, Словаччина, Британія і США.

    Навчання BALTOPS тривають з 1 по 16 червня в Балтійському морі з маршрутом від польського Щецина до німецького Кіля. У них беруть участь 14 країн: Бельгія, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Британія, США, Фінляндія і Швеція.

    Наші інтереси: 

    Спільні навчання покращують координацію між країнами.

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    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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    Коментарі

    Зображення користувача Володимир Федько.

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    Зображення користувача Явсе Світ.

    Не довго Європа вільною була...але сама і винувата...

    Вірю в те, що розумію.

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