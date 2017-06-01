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    Watcher
    Українці все менше ходять на російські сайти: кількість відвідувачів з України впала удвічі
    01.06.2017 - 18:51

    Українська авдиторія російських сайтів за 2 тижні скоротилась більш ніж удвічі – з 25 млн до 12 млн на день, і продовжує далі падати. Про це свідчать дані статистики сервісу LiveInternet.

    Згідно з даними статистики, прямі переходи на російські сайти українських користувачів впали ще сильніше – з 25 млн до 10 млн:

    Правда, суттєво підросла кількість переходів з Нідерландів, США та Німеччини. Це може свідчити про використання VPN-сервісів, які перенаправляють трафік з України до Росії через ці країни.

    Загальний ріст аудиторії з цих трьох країн склав 2 млн, тому можна зробити грубе припущення, що загальна українська аудиторія російських сервісів скоротилась з 25 млн до 12 млн:

     

    Наші інтереси: 

    Українці поступово відмовляються від ворожого впливу.

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    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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    Коментарі

    Зображення користувача Андерс Фальке.

    Українці відмовляються? Добровільно Українці самі ніколи не відмовилися б від заборонених ресурсів. Для деяких Українців (для значної частини) Росія - це сенс життя. Якщо теоретично Росія раптово зникне або буде заборонена в Україні, то більшість Українців втратять взагалі свій сенс життя. Тому наша нинішня влада ще навіть занадто лагідна - до Українців та до їх ворогів. Але безумовно, все йде на краще :)

    Миролюбність і озброєність!

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Хотів би почути якість докази такого сміливого твердження!

    Цитата:
    Якщо теоретично Росія раптово зникне або буде заборонена в Україні, то більшість Українців втратять взагалі свій сенс життя.

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