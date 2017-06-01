Українська авдиторія російських сайтів за 2 тижні скоротилась більш ніж удвічі – з 25 млн до 12 млн на день, і продовжує далі падати. Про це свідчать дані статистики сервісу LiveInternet.
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Українська авдиторія російських сайтів за 2 тижні скоротилась більш ніж удвічі – з 25 млн до 12 млн на день, і продовжує далі падати. Про це свідчать дані статистики сервісу LiveInternet.
Згідно з даними статистики, прямі переходи на російські сайти українських користувачів впали ще сильніше – з 25 млн до 10 млн:
Правда, суттєво підросла кількість переходів з Нідерландів, США та Німеччини. Це може свідчити про використання VPN-сервісів, які перенаправляють трафік з України до Росії через ці країни.
Загальний ріст аудиторії з цих трьох країн склав 2 млн, тому можна зробити грубе припущення, що загальна українська аудиторія російських сервісів скоротилась з 25 млн до 12 млн:
Українці поступово відмовляються від ворожого впливу.
Коментарі
Українці відмовляються?
Українці відмовляються? Добровільно Українці самі ніколи не відмовилися б від заборонених ресурсів. Для деяких Українців (для значної частини) Росія - це сенс життя. Якщо теоретично Росія раптово зникне або буде заборонена в Україні, то більшість Українців втратять взагалі свій сенс життя. Тому наша нинішня влада ще навіть занадто лагідна - до Українців та до їх ворогів. Але безумовно, все йде на краще :)
Миролюбність і озброєність!
Хотів би почути якість докази
Хотів би почути якість докази такого сміливого твердження!