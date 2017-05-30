Багато хто дивується, чому в нинішніх масових соцмережах неможливо дійти порозуміння. Емпіричним фактом є те, що у «фейсбуках» навіть пристойні люди несподівано стають агресивними, фанатичними і тупими. Чому так відбувається? І що з цим робити?
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Коментарі
Символічна тварина - це
Символічна тварина - це "мнемотехнічний каркас", тобто засіб для запам’ятовування.
У даному випадку він застосовується для запам’ятовування 8 правил поведінки у Просторі волі.
Тримати в пам’яті 8 настанов доволі важко. Але якщо уявити поведінку Білого вепра, то їх легко згадати.
Слідуємо за Білим вепром!
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Один з висновків цієї статті:
Один з висновків цієї статті: при спілкуванні з людьми дійте так, щоб розширювалося коло друзів і, якщо це можливо, не виникали нові вороги.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Висловлена думка – це вже
Висловлена думка – це вже вчинок!