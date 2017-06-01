Головна » Блоґи » блоґ Оксана Колосовська
Підписатися на Коментарі для "&quot;Карта росіянина&quot; чи &quot;карта окупанта&quot;? Чергове лицемірство Кремля"
-A A +A
    Важливість: 
    3

    Спецтема:

    Категорія:

    Ігор Федик, Вголос
    "Карта росіянина" чи "карта окупанта"? Чергове лицемірство Кремля
    01.06.2017 - 19:18

    Отримавши поразку у спробі прямого знищення України шляхом імперіалістичної агресії в Криму та Донбасі і опираючись на допомогу п'ятої колони, очолюваної Януковичем та його прибічниками, Москва зробила другу спробу розвалити і знищити Україну як державу тепер уже через ідеологічно-церковний наступ, взявши на озброєння брехню, ідеологічну обробку свого населення і жителів колишніх радянських республік.

    Ще раніше російське керівництво активно проштовхувало ідею “русского мира”. Але і тут іде “пробуксовка”.

    Світ тепер добре усвідомив російські плани світової гегемонії і почав активну протидію наступу Москви. На жаль, українське керівництво трохи пізнувато усвідомило загрозу нашій державі від ідеологічного тиску, який постійно вдосконалюється і наростає.

    І ось раптом в Москві почали просувати ідею “карти росіянина”, яка має впроваджуватися в колишніх республіках СРСР і перш за все, в Україні. Без сумніву, що російське керівництво запозичило цю ідею в поляків, які впровадили її законом ще у 2007р.

    Я вже писав проте, що карта поляка не є для України доброю справою, а фактично завуальовує подвійне громадянство, яке заборонене в Україні.

    “Карта росіянина” (якщо буде спроба Кремля її впровадити в Україні) буде вдесятеро небезпечнішою, бо знаючи агресивний оскал Москви, можна з упевненістю сказати про те, що це черговий наступ найбільшого ворога на нашу незалежність і нашу державність.

    Це буде пряме збільшення чисельності “п”ятої колони” в Україні, яка і нині є ще досить чисельною і досить активною, як в суспільстві, так і в преставницьких органах влади, зокрема у Верховній Раді.

    Виходячи з цього українська влада, особливо її правоохоронні органи, мають попередити всіх, кого приваблює ця московська ідея, про недопустимість впровадження “карти росіянина” в Україні, в часі , коли йде російська агресія і російська окупація частини української території.

    Отримання “карти росіянина” - це продовження повзучої агресії і в таких випадках, власник цього документа мав би негайно покинути територію України, або ж відіслати її у червонозоряну... Від ідеологічної агресії будуть захищатися всі колишні радянські республіки, нині суверенні і незалежні держави, навіть толерантні до політики Кремля.

    Різниця між картою поляка та “картою росіянина”- колосальна. Сьогоднішня Польща не є агресивною державою і не окуповує чужих територій, натомість путінська Росія, на сьогоднішній день, є найбільш агресивною країною світу, про що свідчить окупація грузинських і українських територій, розчленування Молдови, постійні провокації біля кордонів країн Балтії та інших держав.

    За твердженням відомого політолога і журналіста з Москви Ігоря Яковенка (див. “День” №88-89 від п”ятниці- суботи 26-27 травня 2017р. Стаття “Як розвалити Україну?”) ”карта росіянина”буде іменуватися “картою окупанта” І це буде більш об”єктивно і реалістично.

    Впровадження “карти росіянина” заставить українську владу відповідно реагувати і цим негайно скористається Путін, його кліка та внутрішні вороги в Україні для чергової атаки і пропаганди на українську державність.

    Звідси також випливає і те, що Кремль не збирається турбуватися долею росіян в Україні, а навпаки - штовхає їх в чергову прірву. Крим і Донбас цьому яскравий приклад!

    Російські мас-медіа, а особливо ток-шоу В. Соловйова ”Вечер” активно “розкручує цю ідею, виконуючи вказівки агітпропу Кремля, що засвідчує про чергову ідеологічну атаку Путіна на Україну.

    Україна як держава мусить себе захищати. Закриття російських каналів та російських телепередач, в умовах російської військової агресії, в нашій державі, є, хоч і запізнілим, але рішучим кроком української влади, яка захищає свій суверинітет і незалежність.

    Діяти треба жорстко і рішуче. Іншого не дано. Імперіалістичні потуги Росії та її нинішнього лідера приречені на поразку. Історією це доведено і неодноразово.  

    Ігор Федик, заслужений вчитель України, засновник групи аналітиків "Галицький аналітичний центр"

    Наші інтереси: 

    Для рішучого захисту потрібно визначитись з поняттями. Чітка ідентифікація "свій - чужий" зробить своє діло. 

    В тему: 
    Скільки коштує російська інформаційна війна
    Європа не усвідомлює небезпеку інформаційної війни
    Московія – держава спецслужб. Мало розмірковувати, треба боротись
    У США приходить усвідомлення того, що проти них почато війну - слухання в Сенаті
    Неприпустиме історичне рейдерство Путіна: як діяти Україні
    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

    Теги:

    144

    Коментарі

    Зображення користувача Володимир Федько.

    В Україні немає "каральних органів". В Україні є правоохоронні органи (зокрема, поліція, а також розвідка і контррозвідка, які забезпечують безпеку громадян і держави!

    Цитата:
    Виходячи з цього українська влада, особливо її каральні органи, мають попередити всіх, кого приваблює ця московська ідея,

    Зображення користувача Аватар Арій.

    Гадаю, носити зараз «картку москаля» в Україні, те саме, що ходити зі свастикою по Москві в 1941-ому. Це не так вже й погано: виявить ворогів України і посприяє їх знешкодженню у будь-який спосіб (від ввічливого прохання залишити межі України до фізичного знищення).

    За добро заплатимо добром,
    а за зло — по-справедливості.

    Зображення користувача Миро Продум.

    "Карта русского" - це дуже корисна річ. Інформація про цих "русскіх" рано чи пізно буде злита, тож українські правоохоронні органи отримають список п’ятої колони для наступної добровільної депортації на історичну батьківщину і об’єднання з саатєчєствєннікамі.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Андерс Фальке.

    Механізм з цією картою буде такий самий, як з картою поляка? Довести своє 'рускає' походження, заспівати гімн Росії та вирушити на навчання або роботу туди ж? Що зміниться в Україні через це?

    Миролюбність і озброєність!

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Якщо я дізнаюся, що хтось із моїх знайомих взяв таку картку, то цей знайомий миттєво буде виключений з мого кола (з викресленням телефонів та усіх інших координат), незалежно від давності нашого знайомства і ступеня дружності наших стосунків!

    Новини від RedTram - для збільшення прихильників НО

    Loading...
     
    Форум Підтримати сайт Довідка