Отримавши поразку у спробі прямого знищення України шляхом імперіалістичної агресії в Криму та Донбасі і опираючись на допомогу п'ятої колони, очолюваної Януковичем та його прибічниками, Москва зробила другу спробу розвалити і знищити Україну як державу тепер уже через ідеологічно-церковний наступ, взявши на озброєння брехню, ідеологічну обробку свого населення і жителів колишніх радянських республік.
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Коментарі
В Україні немає "каральних
В Україні немає "каральних органів". В Україні є правоохоронні органи (зокрема, поліція, а також розвідка і контррозвідка, які забезпечують безпеку громадян і держави!
Гадаю, носити зараз «картку
Гадаю, носити зараз «картку москаля» в Україні, те саме, що ходити зі свастикою по Москві в 1941-ому. Це не так вже й погано: виявить ворогів України і посприяє їх знешкодженню у будь-який спосіб (від ввічливого прохання залишити межі України до фізичного знищення).
За добро заплатимо добром,
а за зло — по-справедливості.
"Карта русского" - це дуже
"Карта русского" - це дуже корисна річ. Інформація про цих "русскіх" рано чи пізно буде злита, тож українські правоохоронні органи отримають список п’ятої колони для наступної добровільної депортації на історичну батьківщину і об’єднання з саатєчєствєннікамі.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Механізм з цією картою буде
Механізм з цією картою буде такий самий, як з картою поляка? Довести своє 'рускає' походження, заспівати гімн Росії та вирушити на навчання або роботу туди ж? Що зміниться в Україні через це?
Миролюбність і озброєність!
Якщо я дізнаюся, що хтось із
Якщо я дізнаюся, що хтось із моїх знайомих взяв таку картку, то цей знайомий миттєво буде виключений з мого кола (з викресленням телефонів та усіх інших координат), незалежно від давності нашого знайомства і ступеня дружності наших стосунків!