В травні відбулась перша експедиція Intermarium.TV (в особі Віктор Макаренка) на природу під орудою досвідчених Володимира Федька і Володимира Щербини. Відео з нового циклу "Рідна природа" містить гарні пейзажі, гумор і, безумовно, пізнавальну частину.
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Коментарі
Нова програма "Рідна природа"
Нова програма "Рідна природа"- чудова1Ви даруєге позитивну енергію..стараєтесь зблизити прихильників НО.Життя пульсує.
Для мене цей похід виявився
Для мене цей похід виявився дещо неочікуваним, а зйомки певним експромтом. Дякую за запрошення обом Володимирам. Ми приблизно розуміли що будемо робити, знімати. Але не дуже розуміли яким повинно бути кінцеве відео. Багато радились, міняли вже зроблене. Так десь за 10 ітерацій отримали цей результат. Цікаво було б почути думку глядачів стосовно тематики, форми подачі тощо.
Відео гарне, Вікторе! Я так
Відео гарне, Вікторе! Я так зрозуміла, що природолюби тебе безцеремонно припахали :-) Багато часу витратив, щоб все скомпонувати, дати підписи, звести докупи? Форма подачі непогана. Тематика? Склалося враження, що паньству просто захотілося знятися в кіно :-) Але сценарій кіна не написали, тему, ідею не узгодили. Познімалися, а ти, оператор, давай, зроби з цього щось. Я права, Вікторе?
Стосовно припахали - ні. Мені
Стосовно припахали - ні. Мені запропонували і я з радістю погодився. Мені дійсно дуже сподобалось: і компанія і природа. Стосовно сценарія - так його не було. Це чиста "проба пера". Але тепер можна зрозуміти можливий потенціал цього напрямку. То ж мета, думаю, цілком досягнута. Взагалі людина розвивається коли опановує щось нове. Часу на це виртатив не так багато може, щоправда робота розтягнулась в часі. Багато чого зрозумів і про зйомку і про монтаж поки це робив. Ну а те що може "паньству захотілося знятись в кіно" цілком підтримую. Українських кінозірок має ставати дедалі більше. :)
НЕ можу погодитися з закидом
НЕ можу погодитися з закидом на нашу адресу:
1) Я вмію знімати відео і у мене чудові фотоапарати, які дозволяють це робити :-) Наприклад, за наступні дві прогулянки з Володимиром (21 і 28 травня) ми записали майже 4 Гб відео (178 епізодів)...
2) Я можу створити на Yuj Tube свій відеоканал ВІТ "СПАДЩИНА" і викладати свої фільми...
3) Віктор людина творча і НЕ підневільна! Якщо йому було б нецікаво монтувати цей фільм, то він мав повне право відмовитися це робити. І ми, я і Володимир, на нього не образилися б.
Мета цього проекту нам зрозуміла... і ми будемо його продовжувати.
Якого проекту???
Якого проекту???
Проект "Рідна природа". Якщо
Проект "Рідна природа". Якщо ми тут говоримо про майбутнє переселення у села та вари, то треба добре знати природу, яка їх оточує.
Творю, отже існую.
Видиво мені сподобалось.
Видиво мені сподобалось. Багато зеленого, це мій улюблений колір.
Борщівник ще називають "Помста Сталіна"
Я змінив код видива згідно правил адаптивності:
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#ВсеБудеДобре!
Бойовик, з'їдаючи в кущах смажену яєшню, вгледів профіль ґрунтознавця.
Дякую! Ви внесли свіжий
Дякую! Ви внесли свіжий вітерець в наші душі.
Фільм піднімає настрій,
Фільм піднімає настрій, очищує мізки, наповнює позитивом і взагалі надихає. Дякую за гарну роботу!
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
ПРЕЧУДОВО!!! ))) Дуже
ПРЕЧУДОВО!!! )))
Дуже позитивне, надихаюче на подібні мандрівки, видиво! ))) Дяка превеличезна!
Запитання до Володимира Федька ;-)
* Стежка маршруту добре протоптана! Хто нею ходить ще? (Про те "як часто не питаю - видно, що часто! ;-) ).
Запитання до Володимира Щербини :-)
* Що таке "фьючіпси"? Заінтригувало! :-)
До Віктора Макаренка запитань не маю. Все чудово!
* Сподобалися тимчасові прискорення сюжету - і інформативно, і повага до глядача! Чудова робота!
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
Ф'ючіпси - від слів "future"
Ф'ючіпси - від слів "future" і "chips" - "чіпси майбутнього". Виготовляються з насіння льону, з додаванням арахісу, томатів, часнику, перцю й солі. Насправді - смачна річ. Познайомився з ними на ярмарку у березні. Дуже сподобалось. Ось тут можна дещо про них почитати:
http://www.futurefood.kiev.ua/#company
Творю, отже існую.
Друже Арсене, це стежки через
Друже Арсене, це стежки через ліс з площі Шевченка до великого озера, що має побутову назву "Міністерка"... Там є стара (з радянських часів) база відпочинку... Влітку туди ходять відпочивати багато людей, тому стежки протоптані.
ідея для заставки:
ідея для заставки:
свілтина не завантажується, тож даю лінк:
#ВсеБудеДобре!
Бойовик, з'їдаючи в кущах смажену яєшню, вгледів профіль ґрунтознавця.
Світе, щось пішло не так....
Світе, щось пішло не так....
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
Щось не відкривається.
Щось не відкривається.
Нажаль всі мої посилання на
Нажаль всі мої посилання на працюють, хоча вчора працювали...
Прийшлось зробити сторінку: Я розповім Тобі про ліс
Мене зацікавив постер зроблений з підручних матеріалів: палок і трави :)
#ВсеБудеДобре!
Бойовик, з'їдаючи в кущах смажену яєшню, вгледів профіль ґрунтознавця.
Я розповім Тобі про ліс
Я розповім Тобі про ліс
Щось функціх коментарів останнім часом глючать...
#ВсеБудеДобре!
Бойовик, з'їдаючи в кущах смажену яєшню, вгледів профіль ґрунтознавця.
Сторінку не знайдено!
Сторінку не знайдено!