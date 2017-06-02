Пентагон перекинув до Великої Британії на авіабазу "Ферфорд" кілька стратегічних бомбардувальників B-52H, здатних нести ядерний боєзаряд. Про це повідомило командування Збройними силами США в Європі.
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Пентагон перекинув до Великої Британії на авіабазу "Ферфорд" кілька стратегічних бомбардувальників B-52H, здатних нести ядерний боєзаряд. Про це повідомило командування Збройними силами США в Європі.
Бомбардувальники візьмуть участь у військових навчаннях Arctic Challenge, Saber Strike і BALTOPS, в яких беруть участь країни НАТО і партнери Альянсу.
"Навчання з союзниками і партнерами покращують координацію між країнами, і дозволяють ВВС США будувати міцні відносини, необхідні для вирішення широкого кола глобальних проблем", - йдеться в повідомленні.
Навчання Arctic Challenge проходять з 22 травня по 2 червня на території Фінляндії, Норвегії та Швеції. Крім приймаючих країн, в них беруть участь Бельгія, Канада, Франція, Німеччина, Британія, Нідерланди, Іспанія, Швейцарія та США.
Навчання Saber Strike проходять з 28 травня по 24 червня на території Естонії, Латвії, Литви і Польщі. У них беруть участь Бельгія, Канада, Хорватія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Словенія, Словаччина, Британія і США.
Навчання BALTOPS тривають з 1 по 16 червня в Балтійському морі з маршрутом від польського Щецина до німецького Кіля. У них беруть участь 14 країн: Бельгія, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Британія, США, Фінляндія і Швеція.
Спільні навчання покращують координацію між країнами.
Коментарі
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Не довго Європа вільною була.
Не довго Європа вільною була...але сама і винувата...
Вірю в те, що розумію.