Європа поступово програє.
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Європа поступово програє.
Вчителі німецького коледжу “Rutli-Hauptschule” в районі Берліна, що має назву Neukolln, звернулись до властей з проханням закрити цей заклад. Минулого вівторка до коледжу було викликано поліцію, щоби захистити кількох учнів – етнічних німців, які ще залишились у цьому переважно іммігрантському закладі, де понад 80 відсотків учнів мають ненімецьке походження. Учні-німці та вчителі стверджують, що їх тероризують озброєні головорізи, які називають їх “расистами”, а до європейських дівчат та жінок ставляться так, нібито ті є “повіями” та “шльондрами”. Минулого тижня після кількох серйозних інцидентів вчителі написали відкритого листа до властей Берліну з проханням закрити коледж та розподілити учнів серед інших навчальних закладів.
Після цього заклику персоналу коледжу “Rutli-Hauptschule” кілька інших шкіл в Берліні та інших містах Німеччини повідомили, що вони стикаються з подібними проблемами. Фолькер Каудер (Volker Kauder), лідер Християнських Демократів в Німецькому парламенті, коментуючи ситуацію в школах, підкреслив “небажання багатьох молодих іноземців інтегруватись у німецьке суспільство”. Едмунд Стойбер (Edmund Stoiber), лідер Баварських християнських демократів, заявив вчора, що іммігрантів, які не бажають інтегруватись, необхідно депортувати з країни.
Тим часом в шведській середній школі “Ytterbyskolan” на півночі Ґотеборґу (Goteborg) відмовили учням з правими переконаннями у праві здачі іспитів з обов’язкового предмету “social studies” (це європейський варіант нашого шкільного “суспільствознавства” – прим. перекладача). Шведська національна шкільна програма передбачає, що учні “повинні розуміти демократичні цінності і бути спроможними застосовувати демократичні процедури”. Директриса школи Шарлотта Брандберґ (Charlotte Brandberg) заявила, що ті учні її закладу, які не поважають кольорових, геїв, лесбіянок і кажуть, що іммігрантів треба депортувати у країні їхнього походження, демонструють, що вони не розуміють демократичних цінностей.
На думку пані Брандберґ біля 50 учнів школи “Ytterbyskolan” симпатизують крайньо-правим. Вона заявила батькам десяти учнів, що їхні діти не будуть допущені до іспитів, тому що їх було помічено у використані таких слів, як “nigger” (“ніґер” – образлива назва чорношкірої людини), “fagot” (“підар”) та “whore” (“шльондра”), а також у висловлюваннях на підтримку депортації іммігрантів назад у їхні країни. Якщо ці учні не будуть допущені до іспитів, то вони не отримують атестатів та не зможуть отримати дипломи.
Рішення керівництва школи “Ytterbyskolan” є спірним. Член національного шкільного комітету Інґеґард Гілборн (Ingegard Hillborn) заявив, що учнів необхідно оцінювати за їхні знання та спроможності, а не за переконання: “Цілком можливо, що учень знає основні демократичні принципи, але не приймає їх.” Евал Тален (Eval Thalen) зі студентської асоціації також ставиться до цього критично: “Якщо ви християнський фундаменталіст, якій не вірить в еволюцію, то чи означає це, що вас треба відсторонити від іспиту з біології?”
Минулого тижня бельгійські власті затримали бельгійця турецького походження – власника сандвіч-бару в Гаселті (Hasselt). У 2005 році він влаштував на роботу понад 70 турків, кожного лише на 1 день. Внаслідок цього турки, що прибули в Гаселт для роботи в сандвіч-барі, одержали право на проживання в Бельгії та на отримання допомоги з безробіття. Цей бельгійський турок мав спільників у бельгійських службах соціальної допомоги. Керівник усієї цієї мережі був працівником “MultiColores” – про-іммігрантської неприбуткової організації бельгійської соціалістичної профспілки ABVV.
Бельгійське законодавство має положення, що іноземець, що приїхав в Бельгію для воз'єднання родини, яка вже живе тут, має право на отримання державної допомоги (“велферу”), якщо він хоча б один день пропрацював у Бельгії. За право влаштуватись на один день на роботу в сандвіч-барі турки повинні заплатити по 1000 євро в цю мережу, до складу якої також входить турецький імам. Власника сандвіч-бару протримали кілька годин, після чого відпустили.
Dispatch from the Eurabian Front: Germany, Sweden, Belgium
“The Brussels Journal”, 03 квітня 2006.
Переклав Володимир Щербина
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Коментарі
Європейці думають, що
Європейці думають, що прибульці будуть асимілюватися в їхніх країнах та більше не допомагатимуть своїм. Але навіть в третьому коліні турків тягне до своїх - з'їсти своєї кухні, поговорити мовою дідів, відчути родинну атмосферу. Тому й створюють анклави, великі бізнеси та мережі, йдуть в політику, в уряд і вже звідти допомагають своїм. Ви десь чули про анклави німців, французів, бельгійців або інших європейців в Туреччині? І хоч наприклад африканці можуть щось там говорити про те, що це процес стосунків, який відбувається поміж бувшими метрополіями та колоніями, то Туреччину ніхто не колонізовував, ще сто років назад ця імперія мала амбіції територіальної експансії в Європу, яку тепер проводить шляхом заселення.
Я не расист, я дуже толерантний. Я підтримую іміграцію до Європи. Тільки Європа змінюється, вони не буде знищена, вона вже не буде такою, якою ми її знали навіть на початку ХХІ століття.
Миролюбність і озброєність!