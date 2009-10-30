Народний Оглядач

Ви були у Швеції? Я – ні. Але мене завжди цікавила ця країна. Дізнатися про будь-яку країну краще не з довідників чи туристичних проспектів (хоча вони не завадять для загального уявлення), а від людей, які там пробули певний час і побачили країну збоку – очима іноземців. Джонатан Пауер прожив в Швеції 8 років і написав статтю «У пошуках шведської душі», що була опублікована в британському журналі «Проспект». Своє дослідження шведської душі він починає … з сексу і шлюбу.
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Коментарі
Швеція або Сварія - дуже
Швеція або Сварія - дуже гарна країна. Варто поїхати і подивитися. Для українських студентів, науковців або людей мистецтва та журналістів там є багато можливостей - стипендії, житло, певний розвиток - треба принаймні мати сертифікат знання англійської мови і вам відкриті всі дороги.
Природа Швеції надзвичайна - ніжна, лагідна на півдні та похмура та сувора на півночі. Але цю суворість згладжують білі ночі та полярне сяйво - це казка!!! З серпня по квітень спостерігаєте північне сяйво в певних широтах, а з травня по липень насолоджуєтеся білими ночами та співом птахів у хвойних лісах.
Про культуру Швеції - це правда - відчувається їхня певна ізоляція від світу, старі звичаї тощо. Про ціни часто перебільшують - звісно, що у Швеції все дорожче, ніж в Україні, але аж не так критично :)
Миролюбність і озброєність!