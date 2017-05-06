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    Альфред Розенберг: Адольф Гітлер
    06.05.2017 - 13:23

    «…Я не беруся судити про цю людину в контексті історії, мені хотілося б зафіксувати на папері те, що я думаю про нього особисто, те, що врізалося в мою пам'ять за роки нашого з ним знайомства… Мій нарис про людину, життя якої і сходження якої до влади мені довелося спостерігати з перших днів його політичної кар'єри, яка нерозривно пов'язана з ростом його впливу: спершу в ролі найближчого соратника, потім з боку і, нарешті, в якості незручного нагадування і живого докору всім тим, кого його почуття об'єднали навколо себе. Я схилявся перед ним, і я залишився до кінця йому вірний…»

    (Альфред Розенберг, останні записи… Нюрнберг, 1945-1946)

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    Альфред Розенберґ (нім. Alfred Rosenberg, 12 січня 1893, Таллінн, Естляндська губернія, Російська імперія – 16 жовтня 1946, Нюрнберг, Баварія, Німеччина) – німецький націонал-соціалістичний лідер.

    Термін «націонал-соціалізм» виник в Судетах, а саму політичну ідею – як ідею відродження народу, що долає в формах свого державного устрою і організації життєвого укладу збиткову спадщину демократії – наповнив змістом, сформував, відстояв і зробив провідною ідеологією Райху Адольф Гітлер. Ніколи єдність німецького духу не була такою монолітною, як у 1933 році. Ніколи велико-німецька мрія не була так близька до втілення, як у 1938 році. Ніколи падіння Райху не було таким глибоким, як у 1945 році. Одне єдине ім'я охоплює події цих років, а людина, яка носить це ім'я, відповідає перед судом німецької нації.

    Будь-які судження про цю сповнену драматизму, велику і страшну епоху будуть невірними. Історія не закінчилася 8 травня 1945 р., з проблемами, що визначили зміст нашої боротьби, світ стикається сьогодні в куди більшій мірі, ніж раніше. Тепер, коли Адольфа Гітлера немає з нами, а справа і сенс його життя – оббріхані, обпльовані і віддані забуттю – зроблені предметом тотальної ненависті, ми повинні визнати: гостре як ніколи протистояння двох світів, вийшовши за рамки нашого континенту, сьогодні затопило планету.

    Справи Гітлера, його накази, які важким тягарем лягали на плечі його оточення, кидаючи часом тінь на те, що він сам зробив ідеалом Руху, створеного його власними руками – ім'я німця, – все це має настільки величезний розмах, що звичайних слів просто не вистачить для їх опису. Я не беруся судити про цю людину в контексті історії, мені хотілося б зафіксувати на папері те, що я думаю про нього особисто, те, що врізалося в мою пам'ять за роки нашого з ним знайомства.

    Починаючи з 1920 року, мені довелося бути присутнім на більшості зборів, в яких брав участь Гітлер. З перших днів його висунення я спостерігав в ньому не тільки міцний духовний фундамент, а й процес безперервного змужніння, яке виражалося в тому, як він справлявся з численними проблемами, про які говорилося і в Мюнхені, і в ході знаменитих «вечірніх застіль». Будь-який уважний спостерігач міг помітити, що Гітлер багато читає: в центрі його інтересів перебувала література політичного змісту, все, що було пов'язано з Версалем, з Першою світовою війною, з всесвітньої гонкою озброєнь. Може здатися дивним, але Гітлер ніколи спеціально не вивчав марксистські теорії, в той же час, його завжди займали їх ключові моменти і той фатальний вплив, який вони чинять на політичні події в світі – їх внутрішній взаємозв'язок він ясно бачив і завжди говорив про це. У боротьбі з цим світом він не боявся користуватися прийомами пропаганди, пристрасної риторики, іронії. Але, виступаючи перед робітниками, він завжди був чесний. Коли соціал-демократам і комуністам довелося шукати нових ворогів, вони зійшлися на експропріації князівської власності. І хоча в більшості країн інститут монархії відійшов у минуле, ставши чимось на зразок музейного експоната, марксизм в своєму вічному прагненні виступати на стороні «пригноблених і скривджених» знайшов в його особі гідного суперника – необхідна умова для демонстрації світу хваленого марксистського «людинолюбства» було виконано. Всупереч таким діячам як Герман Ессер, Гітлер ні на мить не піддався на вмовляння цих велеречивих красномовців. Він пояснював, що визнання приватної власності соціокультурною основою життєдіяльності народного співтовариства вимагає від нас елементарної послідовності: монархи така ж його частина, як і всі інші його члени. У наступні роки НСДАП енергійно відстоювала цю лінію, справедливо вказуючи на те, що марксисти чомусь не розглядають «переможців у війні» і «біржових бандитів» в якості своїх супротивників і експлуататорів народу, а їх власність щадять. Ми знаємо, що люди, проігнорувавши марксистські гасла, пішли за націонал-соціалістами.

    В ході виборчої кампанії (тоді Гітлер балотувався на пост райхсканцлера) він розпорядився жодним чином не очорняти в очах виборців образ Гінденбурга: занадто багато славних сторінок німецької історії пов'язано з цією великою людиною. У підсумку, увагу виборців було звернуто до наступного аргументу: настав час дати дорогу молодим, здатним до боротьби і які мають досвід реальної політичної роботи. Незважаючи на всю привабливість нечистоплотних прийомів, які гарантували йому успіх в ситуації, коли на карту була поставлена ​​його доля як політичного діяча, Гітлер відмовився до них вдатися. Він пішов на ризик і переміг.

    Це приклади тої поведінки, яка змушує мене відчувати непідробну повагу до Гітлера. Але є й інші прояви його характеру, які я внутрішньо відхиляю або сприймаю як чужі мені – особливо, коли вони стосувалися тієї ролі, яку Німеччина грала на міжнародній арені.

    Гітлер завжди тверезо оцінював тяжкість тих наслідків, які несе з собою програна світова війна. Вимога повернути Рейх в межі «до 14-го року» він відхилив з усією рішучістю: в післявоєнному світі національні устремління повинні шукати для свого втілення нових форм. Йдучи наперекір прихильникам відновлення довоєнних кордонів, він роз'яснював, що подібну вимогу може висунути і провести в життя уряд, сильний своєю єдністю, «листопадовій коаліції» це просто не під силу. В принципі ж, треба спочатку відповісти на питання, кому не вигідне знищення «центру Європи». Його відповідь: Італії та Англії. Припустимо, це так, але це означає, продовжував він, що нам доведеться не помічати в цих країнах того, що перешкоджає їх бажанням співпрацювати з нами. А це, як наслідок, відмова від Південного Тіролю, відмова від колоніальної політики, плазування перед Англією в нашому прагненні повернути собі втрачені колонії. Гітлер мав мужність вголос висловлювати ці погляди – звертаючись на цей раз до націонал-патріотів. Свою першу монографію він присвятив питанню Південного Тіролю, він був змушений це зробити, захищаючись від звинувачень в зраді національних інтересів. Зрадили Південний Тіроль, а разом з ним і національні інтереси Німеччини, ті, хто підписував Версальський мирний договір в червні 1919 р. і ті, хто інсценував листопадовий переворот. При всій любові до Тіролю і його жителів, їхні інтереси слід підпорядковувати інтересам іншої країни. Що ж стосується противників Гітлера, то їх зводила з розуму не любов до Тіролю, а ненависть до Італії Беніто Муссоліні.

    Гітлер ніколи не йшов по шляху найменшого опору, навпаки, відповідальність за непопулярні рішення він завжди брав на себе, часто залишаючись в меншості, але при цьому продовжуючи наполегливо рухатися до мети – якщо він був переконаний в правильності свого вибору. У той же час, друга половина його сутності часто заважала йому – він був схильний приймати рішення непродумані, продиктовані його емоційним станом або особистісним ставленням до предмета вибору.

    *  *  *

    Мені пригадується розмова про Гітлера з моєю майбутньою дружиною, це було в 1923 р. Я підкреслював його мужність і силу, звертаючи її увагу на те, що вона мені ще довго не могла забути: мене збентежив похилий лоб Гітлера, який надавав його образу щось непостійне. Поряд з холодним розумом і воістину залізною волею Гітлер часто демонстрував зразки невмотивованої, вибухової поведінки; ця особливість його внутрішньої конституції шкодила нашій спільній справі, чому я часто сам ставав свідком. Негативні наслідки таких спалахів Гітлер усував з подвоєною енергією, що змусило мене переглянути сформовану точку зору, я сказав собі: це його невгамовна енергія шукає вихід, Гітлер краще знає, що і як потрібно робити. Сьогодні я повинен визнати, що ця сторона його складної особистості взяла гору, зробивши можливим піднесення Геббельса, Гіммлера і Бормана – з усіма, що випливають звідси, наслідками.

    Я завжди був прихильником превентивних заходів – такий у мене характер. Мушу визнати, що були дуже вагомі причини уникати розколу в партії; до того моменту, принаймні, поки ми не прийшли до влади, слід було усіма силами зберігати єдність партійних рядів, а не створювати нову «націонал-соціалістичну» опозицію, виставляючи непопулярних партійних діячів за двері. Приклад Отто Штрассера був першим тривожним сигналом, окресливши набір тих прийомів, якими користувався Адольф Гітлер в своїх відносинах з соратниками по партії. І якщо спочатку це була зрозуміла і розумна обережність, змішана з упевненістю, що деструктивні і відцентрові сили всередині партії неможливо примирити, то через роки Гітлер вважав за краще знаходитися над сутичкою, граючи роль третейського судді і вождя, за яким завжди залишається останнє слово.

    Я, думаю, відчув це на власному прикладі, було це в 1924 році, коли, після листопадової невдачі 1923 р. мені було доручено зібрати зневірених товаришів по партії. І хоча пізніше Гітлер схвалив мої дії, йому важко було не почути голосистих крикунів Ессера і Штрайхера, які виступили проти мене єдиним фронтом: мене звинуватили в тому, що я зрадив «дух гітлеризму», тверезий і конструктивний діалог про ситуацію, що склалася з цими діячами – з-за їх патологічних нахилів – був неможливий. У червні 1924 року я звернувся до Гітлера, який перебував в Ландсберзі, з листом, в якому просив звільнити мене від виконання поставленого переді мною завдання, мотивуючи це тим, що була зачеплена моя честь. Мене не залишало відчуття (про це я говорив зі своїм співробітником Карлом Фрідріхом Вайсом), що Гітлер не без задоволення поглядає на чвари серед німецьких народників – він бачив себе вождем загальнонародного німецького пробудження, авторитет якого лише виграє, знайшовши опору не у новоствореному, але в уже існуючому роздробленому русі. У першому випадку йому довелося б завойовувати і утверджувати свій авторитет, у другому – він виступив би в ролі збирача і рятівника розрізнених груп. Це моє відчуття мало двоїстий характер: адже я розумів, що це блюзнірство, але – в глибині підсвідомості – я був впевнений, що саме так все і відбувається насправді. Як би там не було, я не хотів брати участь в цій грі, ось чому я написав Гітлеру. З цієї ж причини я не брав участі в театралізованому святі примирення, яке відбулося 25 лютого 1925 року.

    *  *  *

    Складаючи політичний портрет Гітлера, необхідно пам'ятати про творчу сторону цієї людини, що є вирішальним фактором в оцінці його особистості. Звернувшись до мене в 1925 р. з проханням очолити «Фелькіше Беобахтер», він багато говорив про політичні зусилля Людендорфа за рік до цього. На думку Гітлера, Людендорф приречений на провал, тому що він не музикальний. Сам Гітлер, за його словами, здатний тонко відчувати музику, і це дозволяє йому не тільки глибше розуміти людей, а й успішно ними керувати. Я ніколи не забував цих слів, але 1945 рік нагадав мені про них знову з усією можливою жорстокістю.

    Мої слова не мають на меті очорнити Гітлера дріб'язковою критикою, я далекий від спроб моралізаторства. Значно більшою мірою я прагну відобразити сутність людини, успіх якої був обумовлений не тільки його внутрішньою силою, а й тим, що винесли на поверхню життя глибинні – і не завжди позитивні – коріння його особистості.

    Найважливішим інструментом впливу на людей для Гітлера стало слово. У «Моїй боротьбі» Гітлер згадує, яке полегшення він відчув, коли зрозумів, що не боїться виступати перед аудиторією. У мене немає сумнівів, що його усне слово, спонукаючи людей до дії, надавало на них більш глибокий вплив, ніж друковане. У словах вмілого оратора завжди є щось гіпнотичне, але цей елемент недовговічний – якщо ми порівняємо його з добре написаної книгою. Тому в проведенні зборів і мітингів так важлива їх регулярність. Саме вона – і ті прийоми, які будять фантазію і уяву мас – воістину чарівним чином виховали волю Гітлера.

    Тут, перш за все, необхідно сказати про новий прапор. Цей стрижневий символ уособлював кожну думку, кожне переживання, кожну жертву і кожен новий успіх Руху. Він майорів над головами тих, хто зібрався на першому великому мітингу партії, омитий кров'ю полеглих, він бував схиленим в стінах Залу полководців, він бував приспущеним над могилами наших товаришів по боротьбі, він майорів на чолі колон, що йдуть до мети – вершиною цього тріумфу став марш до Бранденбурзьких воріт 30 січня 1930 р. Цей прапор дав нове життя традиційним кольорам Райху: чорному, білому і червоному, скріпивши їх давньо-німецьким загальноарійским символом. Гітлер сам створив ескізи перших штандартів, я був поруч з ним, коли руки ткачів втілювали його задум в життя. Очі Гітлера сяяли, він радів як дитина.

    Вперше ми спостерігали вручення прапора на партійному з'їзді в кінці січня 1923 р. Зимовий марш на Марсовому полі. Перша привітальна промова полковника фон Ксіландера від імені співчуваючих організацій і спілок. Потім слово взяв Гітлер. Він прийняв парад, після цього відправився в Мюнхен, щоб ще двічі спостерігати проходження партійної колони вулицями міста. Так зміцнююче діяло на нього його власне творіння.

    Після 1924 р. арсенал знакових і виховних засобів був доповнений уніформою. Так було покладено початок її різноманіттю, яке ми пізніше спостерігали в ході партійних з'їздів в Нюрнберзі – щорічний огляд партійних рядів, сам факт повторення якого визначив його глибинну суть і ту ступінь впливу, яку він надавав: адже саме так виникали і формувалися народні звичаї і ритуали . Згадаю і менш значущі форми партійних зборів: дні культури, конгреси, зльоти і конференції.

    За ці роки багато хто з тих, хто раніше й подумати про це не міг, стали ораторами, і, зауважу, хорошими ораторами: боязкість, скутість і раболіпство були подолані, радість і єдність, які панували на зборах, потіснили манірну вихованість, замінивши її щирим і відкритим ставленням до соратників.

    Однак мені завжди здавалася сумнівною переконаність Гітлера в тому, що історію творять великі оратори, а не великі письменники. Почасти так воно і є, але лише частково: державні діячі формували історію націй в різних умовах, часом як політики і полководці, часом як революціонери і солдати (Кромвель, Наполеон), часом як красномовні трибуни. Письмо було лише засобом зберегти вогонь живого слова. Тези Лютера і його записи викликали найбільшу революцію в історії німецького народу, тобто секрет такого впливу в різноманітті використовуваних прийомів. Ось чому протиставлення «оратор – письменник» по суті помилкове, але суб'єктивно його не можна не взяти, враховуючи, особливо, ті обставини, які склалися в Райху після 1918 р.: усний виступ перед людьми став єдино можливим способом донести до них слово правди, будь-яка спроба революційного виступу довела свою недоцільність – вона припинялась на корені і була заздалегідь приречена на провал. Згадаю слова Шопенгауера: справи минущі, творіння вічні. Історія локальних воєн, які вели греки, так би і залишилася набором побрехеньок, якби не великий Гомер, який увічнив її в своєму безсмертному епосі, який не тільки став мірилом європейської культури, а й спричинив на людей більший вплив, ніж слова численної когорти найвидатніших ораторів і трибунів.

    Але, схоже, ми вступаємо в область високого мистецтва, яке в кінцевому підсумку завжди залишається на папері, справи ж політиків і воєначальників – оспівані письменниками та істориками: від Гомера, Геродота, Плутарха до Гете і Ранке – утворюють по-справжньому рушійну силу.

    Але погляди Гітлера мені зрозумілі, його слова – спосіб мобілізувати ораторів перед виступом.

    Адже саме вони внесли вирішальний внесок у розквіт і зміцнення нашого молодого Руху. Хоча, зауважу, Мутчман був поганим оратором, але при цьому відмінним організатором, чого не можна сказати про Геббельса – там все було з точністю до навпаки.

    *  *  *

    Я свідомо акцентую увагу на цьому питанні: воно невіддільне від сфери т. зв. художнього. Ораторське мистецтво, факельні ходи, форми вітання – в цьому завжди, в разі потреби, був присутній певний елемент театральності, театральності, в якій спочатку не було і натяку на одіозність. Але вже з самого початку ця театральність була здатна застити очі, засліплювати і нівелювати розум, пробуджувати фантазії, які не мали нічого спільного з реальним станом справ. Вона була доречна в моменти помпезних святкувань як форма волевиявлення людей, як прояв всенародної любові до Фюрера, але, коли Гітлер опинявся наодинці з собою, вона ставала надлишковою, більш того недоречною, здатної лише шкодити саме тоді, коли Фюреру був потрібний не затьмарений, тверезий погляд на речі.

    Справедливості заради слід зрозуміти, що внутрішнє спонукання створити з нічого – без грошей, без імені, виступивши один на один з конкуруючими партіями – народний Рух, який одного разу став визначальним для Німеччини, вимагало мобілізації всіх сил духу, віри і волі. Лише той, хто бездумно протиставляє себе проявам народної долі, здатний зменшувати або заперечувати роль цих сил. Мольтке з його характером ніколи після 1918 р. не ступив би в народ, охоплений хвилюванням і передчуттям неминучого, щоб в ході копіткої, невтомної роботи в найвіддаленіших куточках Райху чарівною силою слова надихати і звертати до себе душі простих німців.

    Ми всі повинні звільнитися від стереотипів духовної і політичної боротьби початкового етапу. Я в цьому сенсі не виняток. Версаль, окупація Рейнської області, переслідування німців в Польщі – всі ці питання в усних і письмових дискусіях обговорювалися так само пристрасно, як пристрасно у внутрішньому житті країни велася боротьба з системою, чиї вожді гучно оголошували націоналізм найбільшою єрессю, заявляючи на своїх партійних з'їздах, що про Батьківщину під назвою «Німеччина» вони навіть не чули. В цілому правильний погляд на речі, який пов'язаний із захопленням Вірою – ось що стало секретом успіху. Для цього нашій новій долі не потрібен був Мольтке, їй потрібен був Гітлер – принаймні, до 30 січня 1933 р. Після цього дня роль Гітлера-трибуна була вичерпана. Почалося випробування державного діяча.

    Гітлер з непохитною завзятістю відхиляв пропозиції обійняти посаду канцлера. Він давно відстояв своє право очолювати уряд – відстояв, граючи за правилами демократичних сил. Те, що йому відмовили в «президентському» представництві, те, що інтригани, всупереч явній загрозі з боку комуністів, всіма силами намагалися розколоти створений ним Рух – все це не сприяло зміцненню авторитету націонал-патріотів в очах Фюрера. Але він і тут, зберігаючи твердість, зумів подолати численні кризи і здійснити те, що він – а з ним і мільйони німців – вважали єдино правильним і необхідним.

    При цьому вперта боротьба Адольфа Гітлера з самим собою не припинялася ні на секунду. Після недовгого перебування на посаді канцлера, Гітлер одного разу в розмові зі мною зауважив з видимою гордістю: «Весь цей тиждень я працював з документами, до вечора ящики письмового столу були порожні». Мої губи торкнула посмішка: все це було так на нього схоже. Але незабаром Гітлер відмовився від такого явно бюрократичного стилю роботи з його сухою систематизацією всього. З одного боку, Ламерс, Майснер і інші в найкоротші терміни зуміли перейнятися побажаннями Фюрера, з іншого, він незабаром сам навчився вирішувати проблеми по мірі їх виникнення – присвячуючи цьому весь свій час і сили. Коли він бував зайнятий, до нього ніхто не міг «достукатися» – поки вирішення питання, над яким він працював, не було, на його думку, вироблено. Так, наприклад, в свій мюнхенський період Гітлер інтенсивно займався проблемами світового судівництва і суднобудування, протягом тижнів він буквально просиджував ночі безперервно, обклавшись всієї доступної літературою з цих питань. Пізніше це дозволило йому на рівних вести діалог з нашими адміралами: найчастіше вони йшли на доповідь до Гітлера, сповнені професійного скепсису, залишали же кабінет нового канцлера, схиливши голову – багаж знань Гітлера був глибокий і всеосяжний. Навіть тут в залі суду Редер з усією можливою відвертістю визнавав, що спілкування з Гітлером змушувало його відчувати себе учнем, а не вчителем; в тому ж дусі висловлювався і Дениц.

    Гітлер міг замовити з бібліотеки підшивки суспільно-політичних німецьких журналів за останні сто чи п'ятдесят років: це було необхідно йому, зокрема, для аналізу тих форм критичної думки, яка супроводжувала еволюції музичного і театрального життя країни за цей період. Його обурював вихолощений стиль новомодних писак, здатних заради красного слівця або підтримки свого дутого авторитету одним розчерком пера розчавити художника, який дарував світу найкраще, що у нього було. Він часто говорив про те, наскільки чистішою, коректнішою і конструктивною була критика до 1850 р.: наповнена  бажанням зрозуміти творця, допомогти і підтримати його, вона ніколи не прагнула принизити його або висміяти. Вивчення такої періодики дозволило Гітлеру в подальшому вимагати від німецьких критиків не тільки уникати того, що, власне, було прийнято мати на увазі під цим словом, а й розглядати твори мистецтва перш за все з позицій розуміння творчого задуму – будь то картина або музична композиція.

    Ефективність Гітлера як керівника багато в чому зобов'язана його здатності зосереджуватися на головному, зворотний бік цього феномена полягала в тому, що цілий ряд менш актуальних проблем найчастіше вислизав від його уваги.

    *  *  *

    Повинен зізнатися, схожість наших поглядів з фундаментальних питань була вражаючою. Пригадується такий випадок: якось раз я написав для «Фелькіше Беобахтер» статтю про шкоду пияцтва – я читав її чорновий відбиток, коли до редакції увійшов Гітлер. В руках він тримав начерк статті, присвяченій цій же темі, матеріал, який, за словами Гітлера, слід опублікувати. Мені залишалося тільки розсміятися і показати йому те, що вийшло з під мого пера. Ми обмінялися чернетками, по прочитанню яких нам стало ясно, що розглядаючи одну і ту ж проблему під різними кутами, ми прийшли до однакових висновків. Коли я запропонував Гітлеру замість моєї статті надрукувати його, він відповів: «Ні в якому разі! Надрукуємо обидві – так буде тільки краще». Після цього газета вийшла з двома нашими статтями в одному номері.

    Тексти своїх промов на партійних з'їздах Гітлер завжди намагався читати заздалегідь. Якось я дав йому для ознайомлення текст мого власного виступу, він прочитав його і сказав: «Це так збігається з моїми тезами, ми ніби спеціально змовилися».

    Його ставлення до мене я дозволю собі сформулювати так: він завжди дуже цінував мене, але я ніколи не був його улюбленцем. В цьому не було нічого незвичайного, з огляду на те, що я виходець з північних широт, і маю відповідний темперамент, а Гітлер – уродженець південного Лінца. Дивним було інше: схожість наших позицій з багатьох основоположних питань. На багатьох жителів півдня я мимоволі діяв розхолоджуючи, під маскою привітності вони приховували легку іронію. По-людськи Гітлер вважав за краще суспільство Ессера, Амана, Геббельса, Гофмана та інших, відчуваючи при цьому мою незриму присутність спостерігача – не думаю, що йому це було приємно. Пізніше це увійшло в порядок речей: дріб'язкові спроби підлаштуватися під його настрій, придворне мистецтво, майстром якого показав себе Геббельс. Часом він не погоджувався з Гітлером лише для того, щоб потім дати задній хід, і підкреслити тим самим правоту вождя. Зрозуміло, багато з того, з чим нам доводилося стикатися в ході повсякденної роботи, я сприймав як неминучу рутину, але мої зустрічі з Фюрером носили, як мені здається, відкритий і конструктивний характер: я завжди говорив те, що думав, не боявся критикувати, а якщо було потрібно, то і скаржитися. І це зрозуміло: Гітлер був і залишається для мене тією людиною, яка завжди мала право знати все – незалежно від обставин, що склалися.

    Коли в 1932 р. загострилися нападки на Ернста Рема – вони були обгрунтовані, навіть сам Гітлер висловлював своє негативне ставлення до його нахилів, які більше неможливо було приховувати, – я, обговорюючи з Фюрером майбутній виступ на Конгресі Європи в Римі, висловив йому свої міркування з цього питання: Рема слід усунути від керівництва СА. Гітлер, згадавши його колишні заслуги, запитав, чи немає у мене на прикметі гідної заміни. І якщо небажання Гітлера сприяти формуванню опозиції напередодні взяття виконавчої влади в країні було зрозумілим, то той факт, що Гітлер не тільки залишив Рема на колишній посаді, але і зміцнив його позиції, переконавши Гінденбурга зробити його рейх-міністром (розпорядження Гінденбурга про те, що керівник СА автоматично займає цей пост як, наприклад, заступник Гітлера Гесс), просто не вкладався в голові. Тим самим Гітлер блокував формування будь-якої внутрішньопартійної опозиції, спрямованої проти Рема – виняток склав Ровер, який попередив Рема, що якщо той ступить на землю Ольденбурга, ним займеться поліція – це дозволило Рему і далі грати роль порушника спокою, навколо якого формувалися сили, близькі йому за духом і за своїми поглядами.

    Пізніше, замість того, щоб вирізати ракову пухлину 175-ої статті, Гітлер просто придушив політичний переворот, за яким стояли ті, хто рвався до керівних посад в вермахті. Виступ Гітлера в Рейхстазі не торкнувся сектантів, але саму «секту» на чолі своїх загонів СА, які, зціпивши зуби, дивилися на цю ганьбу, він терпів досить довго. Пізніше Гітлер зізнався мені, що Рем ненавидів мене, та й до столу його Фюрер теж не запрошував. У відповідь я промовчав, це зачепило Гітлера; думаю, він зрозумів, що цього мені було мало.

    *  *  *

    На цьому прикладі ми бачимо психологічну проблему і образ дій, які опосередковано, через діючих політиків, зробили суттєвий внесок у долі Райху. Чи було зміцнення Гітлером позицій Рема провокацією, покликаною розв'язати йому руки і змусити вийти за рамки дозволеного – і все це з метою дискредитації його як політика? Або це була ностальгічна данина пам'яті капітану Рему зразка 1923 р.? Або це був відхід від проблеми, вирішення якої вимагало не тільки особистої мужності, а й швидких, рішучих дій? Щоб це зрозуміти, необхідно бачити проблему Рема в цілому, в розвитку. Виступ Гітлера в Рейхстазі з цього питання не інформативний, це конструкція, яка відбила упереджений погляд самого Гітлера, звернений в минуле, але не реальний стан справ. Порівнюючи поведінку Гітлера в аналогічних ситуаціях до і після входження у владу, я приходжу до висновку, що йому часто стало не вистачати сміливості називати речі своїми іменами, і, відокремивши зерна від полови, вирішувати назріле питання швидко і чітко, тим самим усуваючи передумови для виникнення подібних ситуацій в майбутньому.

    У моєму конфлікті (1924) з Ессером і компанією Гітлер відмовився від проведення розслідування, він відкладав вирішення питання з тієї причини, що обидві сторони, підтримки яких він потребував, змогли б досягти компромісу, але ціна його була б занадто високою. Ось чому ми були змушені забути старі суперечки і почати все з нового аркуша. Коли виникла конфліктна ситуація між Штрассером і Геббельсом, Гітлер знову вимагав примирення і згоди.

    У «Міфі» я пояснював (з почуття внутрішнього протесту проти такої тактики відходу від прийняття остаточних рішень), що конфлікт особистостей в Райху може протікати лише в рамках певних цінностей, але завжди – під егідою честі. В іншому випадку нам загрожує скочування в болото пустопорожньої демократичної балаканини. Ці слова створили позитивний настрій, але для посвячених у них містилася далекосяжна критика.

    Гітлер уникав проведення слідчих заходів, основне завдання яких – внести ясність в питання дискусії; в результаті кожна зі сторін виявлялася права, а кожен учасник спору міг як завгодно довго доводити неправоту суперника: так було в моїй суперечці з Ессером, так було в конфлікті Штрассера з Геббельсом. Йшов на поступки зазвичай той, хто був більш великодушний, або той, кому допомагав Фюрер. Гіркоту подібної поразки я випробував в дискусії з Кохом, при тому, що в цьому випадку мова йшла не про «конфлікт особистих інтересів», як вважав Гітлер, – для Райху мала доленосне значення сама суть наших з Кохом розбіжностей. Істинний образ Геббельса ніколи не був для Гітлера секретом. Але і тут він часто вдавався до ностальгічних спогадів, шкодував покаліченого соратника, якого йому доводилося захищати не раз і не два; йому, холостяку, доставляло просту людську радість бувати в будинку Магди Геббельс, відчувати тепло і турботу цієї сімейної пари, грати з їхніми дітьми. Звичайно, Гітлер знав, що я краще розбираюся в мистецтві, ніж Геббельс. І все ж направляти роботу в цій галузі німецького життя, яку сам Гітлер любив пристрасно, він доручив Геббельсу. Тому що, як я пізніше зрозумів, аналізуючи цілий ряд різних подій, Геббельс міг запропонувати Гітлеру оточення, якого у мене не було. Геббельс знайомив Фюрера з прекрасними артистами і художниками, він завжди був в курсі новітніх подій з життя мистецтва. Він всіляко потурав «театральній» жилці Гітлера, використовуючи для цього арсенал служителів муз, допомагаючи тим самим Фюреру розслабитися і хоч на якийсь час забути про питання зовнішньої політики і народного господарства, які важким тягарем лежали на його плечах.

    Ніхто не стане заперечувати, що Гітлер прийняв країну в стані важкої кризи, а емігранти, що несуть за нього відповідальність, ще й підливали масла у вогонь, на кожному розі заявляючи, що Гітлер скоро «видихається». Сім мільйонів безробітних, блокада на міжнародній арені, початок бойкоту у зовнішній торгівлі – все це вимагало від Фюрера найвищого напруження всіх сил.

    Я недостатньо добре знайомий з заходами нового уряду Райху, щоб відповідально судити про них. Державні та комунальні замовлення допомогли впоратися з безробіттям задовго до початку ремілітаризації. Було розпочато будівництво державних автострад, розгорнулася робота по відновленню агропромислового комплексу, прийняття «Закону про спадкування селянського двору» дозволило трудівникам села, відірваним від своїх коренів, повернутися в село і, що набагато важливіше, відновило їх колишній авторитет в очах решти суспільства. Створення Державної служби зайнятості дозволило з упевненістю поглянути в завтрашній день ремісникам і робочим. Розвиток служб соціального забезпечення дало нарешті всьому суспільству можливість зітхнути вільно. Усунення літературної бруду, порнографії в образотворчому мистецтві і на сцені звільнило дорогу новому німецькому мистецтву.

    Ініціатором, невичерпним джерелом енергії і рушійною силою цих змін став Адольф Гітлер. І народ, повністю довірившись Фюреру, пішов за ним.

    *  *  *

    В 1933 р. Гітлер уклав конкордат з Ватиканом. Сам я, не беручи, зрозуміло, участі в розробці цього проекту, сприйняв його позитивно – мені завжди була зрозуміла різниця між духовним протистоянням особистості, церкви, держави і філософських шкіл, і тим, що нам диктують державні інтереси. Я уважно ознайомився з текстом цієї угоди, єретик в мені скептично кривив губи, але я розумів, що це – життєвий компроміс, точно такий же, як і чотиристоронній пакт, та й будь-який інший зовнішньополітичний договір. Я повинен особливо підкреслити це, бо більшості зазвичай не зрозуміла різниця між духовними боріннями, захоплюючими цілі покоління людей, і співіснуванням держав, народів, церков і транснаціональних корпорацій, яке регулюється договорами, не тільки створеними на злобу дня, а й обмеженими цим самим днем.

    І все ж повинен зізнатися, що пізніше я ніколи не цікавився, коли (якщо взагалі) Гітлер порушив цей конкордат, бо я на власні очі бачив, як революційний запал отців церкви, що відбивався в їх виступах і «листах до пастви», якими вони підривали основи нового Райху, охолов і змінився стриманою контрпропагандою. Зрозуміло, що вони болісно переживали відсікання «мирської руки», порушення зв'язку з центром; зрозуміло, що глава цієї течії, опинившись в еміграції, став папським протонотаріусом у Ватикані, роблячи на цьому посту все, щоб нашкодити нашій молодій державі. В цілому, я не думаю, що Гітлер, який уклав цей договір з політичних міркувань, був спочатку схильний його порушити: адже конкордат був покликаний прорвати зовнішньополітичну і морально-етичну блокаду Рейху. Було б протиприродним, порушуючи договір, зводити нанівець вже досягнутий успіх і наживати собі нових ворогів до числа тих, які і так вже були в достатку.

    Франк, який сидить поруч зі мною на лаві підсудних, вважає, що виною всьому стала наша недбалість, тому йому самому довелося відправитися в Рим. Як би там не було, мені тепер доводиться допустити, що в якийсь момент до процесу підключилася служба безпеки Гейдриха – це стало логічним продовженням тих реляцій, які відправляв наверх Гіммлер. Ступінь його втручання була мені незрозуміла; «Листи до пастви» здавалися мені спочатку проявом звичайної тактики церкви, яка втрачає вплив – уявити себе в ролі «переслідуваної релігії», викликати жалість і, тим самим, повернути собі колишні позиції. Це питання має стати предметом всебічного та зваженого дослідження, мета якого – з'ясувати наскільки обґрунтованими були офіційні звинувачення, висунуті поліцією.

    Усвідомлюючи, що з точки зору державних інтересів я представляю собою тягар Руху, я не втручався в питання реалізації конкордату. І хоча з рукописом «Міфу» Гітлер ознайомився задовго до виходу книги в світ, я неодноразово вказував на те, що вона – плід моїх власних роздумів, моя особиста сповідь, якщо завгодно, навіть публікація якої здійснювалася в навколопартійних видавництвах. І все одно її поява справила ефект бомби, що розірвалася.

    Центр віддавав собі звіт в тому, що німецькі соціал-демократи в їх прагненні до влади залежать від прелатів; націонал-патріоти знову уповали на створення коаліції «громадянської злагоди», а й тут без допомоги центру було не обійтися. Як результат, обидві сторони ретельно приховували свої атеїстичні і протестантські погляди. У цій, на перший погляд, усталеній ситуації духовної згоди «Міф» став порушником спокою, більш того, був сприйнятий як образи церковних святинь: автор книги вже користувався певною популярністю, а моя вимога дотримуватися свободи слова і враховувати інтереси не тільки церкви, а й всіх зацікавлених сторін, коли мова заходила про свободу совісті, не підлягала двоякому тлумаченню.

    Не вдаючись в деталі, просто скажу, що мені було зрозуміло небажання Фюрера бачити мене в ролі міністра. Контакти інших держав з високопоставленими масонами через посередництво церкви стали буденною справою, але ми представляли собою дуже молоду революцію, тому рішення зробити мене статс-секретарем в МЗС і, незважаючи на моє згоду йти на підвищення, цим обмежитися, було правильним. Усвідомивши стан справ, я ніколи більше не нагадував Фюреру про мою згоду.

    Закінчуючи розмову про себе, зауважу, що в кінці 1939 року Гітлер погодився наділити мене директивними повноваженнями для проведення роботи по «Забезпеченню єдності націонал-соціалістичного світогляду» в партійних і державних органах (включаючи і армію): занадто багато стало позначатися терміном «націонал-соціалізм», сам Рух обріс величезною кількістю попутників, Міністерство освіти Райху кидало з боку в бік. Мої зусилля ніколи не були сектантськими, навпаки, вони були спрямовані на зміцнення наших позицій і в тому головному, що стосувалося освіти народу, якою займався Геббельс. Рік по тому Гітлер зізнався, що Муссоліні згоден брати участь у війні за умови, що ми не будемо дратувати церкву. У цьому сенсі майбутнє розширення моїх повноважень означало б новий виток конфронтації. Я відповів Фюреру, що в такому розширенні немає необхідності. Більше ми до цього питання не поверталися.

    Багато що склалося б по-іншому, якби Гітлер керувався національними інтересами не тільки в своїх стосунках зі мною, але і в стосунках з тими, хто заслуговував цього в набагато більшому ступені, ніж я. Через те, що Фюреру були симпатичні Геббельс і Гіммлер, вони могли дозволяти собі багато, не побоюючись за своє майбутнє. Місництво і то, що не піддається визначенню, стихійне, мінливе і, в кінцевому підсумку, помилкове, що найчастіше перекреслювало всі його добрі наміри, плани і справи – ось що стало причиною тих помилок Адольфа Гітлера, які мали для нас найжахливіші наслідки.

    В ході нюрнберзького трибуналу численні другорядні кадри – такі як Ширах або Фрітше – заявляли, що Гітлер ввів їх в оману, дезінформував, обдурив; аналогічні висловлювання довелося чути і від високопоставлених офіцерів, коли мова заходила про зовнішньополітичний курс Німеччини: Гітлер або не ставив їх до відома, або інформував не в повному обсязі. З чисто формальної точки зору, глава держави не зобов'язаний доповідати своїм міністрам і генералам в пору гарячої політичної діяльності не тільки про свої таємні наміри, а й навіть про просто державні секрети. Варто було побоюватися пліток, плинності міністерських кадрів, та й слово Фюрера просто мало більшу вагу, ніж чиє-небудь ще. Тепер потрібно з'ясовувати, як діяв Гітлер і які розпорядження віддавав, а які ні, і як його накази доходили до виконавців.

    Пан Шахт дозволив собі висловитися в тому сенсі, що «книга Гітлера» написана на «нікуди не придатному німецькому», але при цьому він не пояснив причину свого постійного прагнення опинитися в колі найближчих співробітників цього самого Гітлера. А адже саме ці його слова зачіпають той аспект, який найбільш яскраво демонструє становлення Фюрера: важка доля не дозволила йому отримати гідну освіту, прогалини в якій важко було заповнити самонавчанням. Робота у Відні забирала у нього багато часу, а чотири роки у фронтових окопах теж не дуже сприяли шліфовці стилю. Крім того, свої твори він надиктував. Кожен, хто писав, знає, що рядки, написані від руки, завжди більш компактні і виразніші, ніж продиктовані, при цьому написане під диктовку завжди важче правити. Тому перший досвід Гітлера-публіциста, його стаття про Південний Тіроль, рясніє довготами, та й в «Боротьбі» є окремі стилістичні огріхи. Я ще пам'ятаю, як редактор «Фелькіше Беобахтер» Штольцінг-Черні мучився з друкованими листами. Гітлер просив його зробити коректуру. Була виявлена ​​маса неточностей, але їх не можна було змінити, не змінивши загальний тон формулювань. А між тим, мова Гітлера і стиль його виступів на партійних з'їздах явили нам в підсумку класичні зразки ораторського мистецтва, яке відзначено не тільки досконалістю форми, але і глибиною змісту.

    Ось що стало для мене воістину визначальним масштабом особи, якій не останні люди в нашій державі підпорядковувалися не з службового завзяття, але за переконаннями: вони цінували його чуття, дар передбачення, вміння інстинктивно знаходити правильні рішення, а його заслуги в багатьох областях просто не підлягають сумніву.

    Коментарі таких зарозумілих чоловіків як Шахт свідчать про зарозумілість, типову для «освічених», які не вміють зв'язати двох слів, якщо ці слова не з їх чекової книжки – вони просто не здатні бачити далі власного носа. Може бути, що несприйняття Гітлером таких ось недоучок, які прикривають своє невігластво атестатами зрілості і університетськими дипломами, пояснює його небажання бачити їх у себе в будинку.

    Гітлер завжди знав, що і вищий генералітет зі своїм стратегічним мисленням відноситься до нього як до «єфрейтора Першої світової». Але його багаторічна робота над військовими статутами, над працями Генерального штабу, над технічними винаходами – все це змусило тих, хто залишався поруч з ним, перейнятися до нього повагою. Недарма майстер своєї справи і просто чесна людина генерал-полковник Йодль називав Фюрера неперевершеним стратегом.

    У Гітлера-головнокомандувача було те, чого генералам, відсталим від життя, часто не вистачало – це була здатність до свого роду осяяння: нова тактика взяття Ебен-Еміля – заслуга Гітлера; похід до Франції, коли ми, у вирішальний момент відмовившись від плану Шліффена, зробили прорив на правому фланзі і відкинули противника до протоки – теж; удачею стало взяття лінії Мажино – всупереч доповідним запискам майбутніх фельдмаршалів. Про це я дізнався пізніше. Іронічне зауваження самого Гітлера з цього приводу: «Ці панове просять мене повернути їм їх доповідні записки. Але я замкну їх в сейф – для додаткового вивчення». Все це – що як не ще один доказ заслуг нашого Вождя?

    *  *  *

    Я говорю про те ж. Згодом стало ясно, що Адольф Гітлер – більше не добродушний телепень, тепер це жорсткий політик, який демонструє твердість і в галузі мистецтва, і в області науки. Все це вело до нетерпимості і подразнення.

    Крім музики і театру, Гітлер – з перших днів входження у владу – жваво цікавився питаннями образотворчого мистецтва. У Мюнхені мені довелося бачити деякі архітектурні проекти Фюрера. Нехай не завжди досконалі за формою, його малюнки і акварелі військового періоду мене вразили – деякі з них я бачив в оригіналі, деякі в репродукціях: в них відчувався вроджений талант, вміння виділити головне і видатне художнє відчуття. Приїжджаючи в Мюнхен, Фюрер щоразу зустрічався з професором Троостом, який ще в 1932 р. звів і обставив «Браунеc Хаус» [Braunes Haus – «Коричневий будинок»]. Натомість згорілого Скляного палацу Гітлер хотів подарувати місту новий Будинок мистецтв, для цього був створений спеціальний фонд. Паралельно з його плануванням велися роботи з будівництва партійних споруд. Я теж зустрічався з Троостом і його дружиною у них в ательє: поряд з цитатами Гітлера вони хотіли в оформленні храму мистецтв використовувати і що-небудь з «Міфу». Проект Трооста був безсумнівно хороший, сповнений гідності, він перевершував колишні виставкові зали. Великий простір стін з обох сторін був необхідним з технічних міркувань.

    В ході цього візиту ми торкнулися однієї болючої теми: розмах і масштабність архітектурних поглядів Гітлера уживалися в ньому з чи мало не міщанським, окостенілим ставленням до живопису. Він правильно висловлював своє обурення тими проявами цього роду мистецтв, в яких недолік форми був прихований кількістю фарби і самовпевненістю пензля, або «експресіоністськими» потугами видати безталання за справжнє новаторство. Гітлер знав напевно, що за оглядами, статтями та критичними замітками великих видань стоять бізнес-інтереси таких ділків, як Флехтхайм, Кассире і ін., кінцева мета яких – знущання над німецьким ідеалом краси і, крім отруєння політичного світогляду, перекручення і розкладання того, що покликане радувати око.

    Гітлер пояснював, що заняття живописом повинні починатися з уроків малювання, композиції, анатомії; оволодіння азами майстерності і виховання смаку – ось запорука зцілення і здатності тверезо оцінювати переваги і недоліки художнього твору. Чудес не буває, і на сотню полотен доведеться, може бути, один єдиний шедевр – художник повинен зважати на це; великі національні виставки не повинні стати підмостками для спірних маргіналів, слід утримуватися від експериментаторства.

    Він вважав, що оцінка нашої художньої спадщини багато в чому помилкова – особливо це відноситься до XIX століття; старі майстри були досконаліші тих, хто несе відповідальність за руйнування форми, яке ми спостерігаємо протягом останніх десяти років. З цієї причини він збирав полотна минулого століття – за задумом Гітлера, вони повинні були стати окрасою музею, який одного разу буде відкритий в його рідному Лінці.

    Неприйняття Гітлером того, що дали світові художники нашого століття, вело до перекосів і однобокого трактування концепцій художнього в цілому: оголене ремісництво не тільки стало мірилом достоїнств і пропуском на щорічну загальнонаціональну виставку, а й, що гірше, втілило в собі все те, що ми традиційно пов'язуємо з уявленнями про міщанство. Розгорнулася цькування таких художників, як Шпіцвег і Грюцнерс – їх чи не порівнювали з Келлером, Раабе і Бушем. І хоча, за висловом Раабе, сила німецького духу на одну третину корениться в міщанстві, не варто саме цю третину шукати в мистецтві. Те, що Фюрер купував картини Цеперса, ще можна зрозуміти, але призначення Циглера президентом художньої палати і присвоєння йому звання професора – це повинно було змусити нас замислитися. Так, Циглер подавав надії, так, він був милий чоловік, так, він покрив своїм розписом стіни однієї вілли. Але те, що Гітлер зробив його своїм висуванцем, демонструє нам обмеженість поглядів Фюрера. Нудні полотна Циглера, виконані з натугою, доводять, що він був поганим художником і ніяким живописцем – йому б повчитися в Академії.

    Його полотно в будинку фюрера – мені було боляче на нього дивитися (пізніше, коли Циглера заарештували, про що я дізнався випадково, ця картина зникла).

    Справедливості заради, слід констатувати той факт, що щорічні виставки в Мюнхені були на висоті, більш того, із забуття і з почестями був повернутий, наприклад, Фрідріх Шталь.

    Але в цілому, в живопису не було великих відкриттів – за винятком надзвичайно обдарованих Хільца, Пайнера і Айхорста.

    * * *

    По іншому було з мистецтвом скульптури. У моєму виставковому павільйоні в Берліні я влаштував демонстрацію робіт Клімша, Торака і інших – вона звернула на себе увагу. Клімш, можливо трохи обмежений у виборі скульптур, продемонстрував чудове проникнення в сутність каменю, його тільки що завершену «Олімпію» я придбав для свого робочого кабінету. Торак у своїй розпусній багатогранності...  Фюрер дуже цінував їх обох, але скульптором оновленого Берліна він все-таки бачив Арно Брекера, видатний талант якого в своїх кращих проявах прагнув від Майоля до спокійної умиротвореної патетики. У своїх пізніх роботах він як і раніше не соромився деякої манірності («Соратники», «Готовність»), але не будемо забувати про те, що це була монументальна скульптура.

    Я бував в гостях у Брекера і Торака в їх величезній майстерні, яка була влаштована за дорученням Фюрера: Брекер здався мені спокійним і зосередженим (він якраз працював над моїм бюстом), Торак, навпаки, здавався повним життя, переповненим енергією. У своїй мюнхенської майстерні він закінчував кінну статую Фрідріха Великого – твір, позбавлений будь-якої химерності, відображений в камені рух вперед, шедевр подібний Гаттамелате.

    Крім цих трьох: Янсен, Шайбе, Гревеніц, Ессер, Блікер і багато інших, які підняли німецьке мистецтво скульптури на гідну висоту.

    Як і у багатьох державних мужів, особливою любов'ю Фюрера користувалася архітектура. У 1917 р. я записав у своєму щоденнику: революціонер в мистецтві може бути консерватором в будь-якій іншій сфері. І якщо скарга пані Троост мені зрозуміла («Гітлер-художник зупинився в своєму розвитку, його рівень – це рівень кінця минулого століття»), то про Гітлера-архітектора такого не скаже ніхто. Зодчество древньої Еллади служило Гітлеру зразком мистецтва нордичної раси – чого він не міг сказати про готику – продовження цієї традиції на сучасному етапі він вважав природним і необхідним. Тут хід його думки схожий з моїм, коли в «Міфі» я говорю про спадкоємність грецької форми, в особі професора Трооста Гітлер теж знайшов однодумця. Партійні будови в Мюнхені стали першим досвідом такого роду. Правильно сплановані, не витягнуті вгору, прості в своїй лінійності, дієві в контрасті орла і балконних ґрат. Внутрішньо оздоблення будівлі – без вигадливих надмірностей і достатку деталей, пронизане світлом і відчуттям простору.

    Будівництво адміністративних будівель показало, що відмова від класичних законів архітектури загрожує неприємностями: три однакових ряду колон – один над іншим – навколо приміщення з верхнім світлом створювало враження, що верхній ряд виявляється всередині приміщення. Невдалими виявилися обидва мавзолею з саркофагами: відкриті зверху, з конструкцією, що нависає, яку Шульце-Наумбург правильно називав «кустарщиною», нависає вони не справляли належного впливу. Що стосується ідейного змісту, то я говорив Гітлеру буквально наступне: «У Залі полководців спочиває шістнадцять осіб, а не два по вісім». Прагнення до симетрії не прикрасить комплекс цих будівель, скоріше навпаки.

    Адольф Гітлер зізнавався мені роками пізніше, що накопичений досвід дозволив би йому переглянути виконану роботу на терені зодчества. Він шкодував про вибір матеріалу: ми використовували той же камінь, що і в пропілеях (там на посірілому тлі постійно утворювалися темні смуги). У моїх очах це було не так страшно, як знищення простору Кьонігсплац, яка була вимощена гранітними плитами. В цьому я бачив прагнення Гітлера зжити природу з зодчества. Його дратували не тільки дерева перед будинками, але і, очевидно, проста трава перед глиптотекою. І знову «театральне»: прагнення перетворити Кьонігсплац в місце проведення військових парадів перетворило цю площу перед партійними будівлями в казармений двір. Але навіть якщо дерева, привезені з лісів Німеччини не приживалися на кам'янистій італійському грунті, це не повинно було змусити нас пуститися у всі тяжкі у себе вдома.

    Вид цієї кам'яної пустелі викликав у мене огиду. Були повністю порушені перспектива і масштаб архітектурного ансамблю, будови навколо площі ніби зникли, відступивши назад. Я не проти того, щоб по-новому оформити ансамбль будівель – розширити вулиці, наприклад, – але розбивка площі на сектори, вкриті травою з доріжками між ними, була спочатку правильною, тому що будівлі навколо неї були не високими і виглядали мініатюрними. Це вимагало дотримати в межах, які були задані самою площею, невеликий масштаб всієї композиції – з огляду при цьому, зрозуміло, розміри прилеглих до площі будинків. Це не було зроблено: бажання Гітлера одягнути місто в камінь, створивши місце для проведення парадів, перекреслило його прагнення до монументальності. Він поспішив...

    *  *  *

    Було ще питання, по якому наші думки повністю збігалися. «Висока школа» повинна була стати центром науки і освіти. Було вибрано місце будівництва на Хімзее, мені воно теж сподобалося – на північній стороні берега, вкритому листяними і хвойними деревами. Початковий проект в тому вигляді, в якому я його собі уявляв, був змінений: до комплексу будівель була додана школа ім. Адольфа Гітлера і будівля конгрес-холу. Я виходив з того, що поряд з централізацією, професури та студентам повинна була бути надана можливість усамітнення: мені вдалося довести свою правоту, професора Гіслер і Клотц отримали завдання розробити ескізи і плани будівництва.

    Клотц впорався із завданням першим. Гауляйтер Мюнхена Вагнер і, думаю, пані Троост були захоплені: ще ніколи в Баварії не було створено нічого більш класичного за своїм духом – про це вони відразу ж поставили до відома Фюрера. Я ж був засмучений: млявість центрального будівлі, навколо якого півкільцем розташувалися прибудови, недорозвиненість форми, відкриті вестибюлі (і це незважаючи на хуртовини в горах Баварії!) – одним словом, проект-одноденка, продукт великого архітектурного бюро, але не великого майстра.

    І ось проект Гіслера: 480 метрів фронтону, великовагова середня частина якого люто рветься вгору (80 метрів!), В ньому: зал прийомів, концертний зал і обсерваторія – все це оточене парком. Перед фасадом будівлі відкрита тераса, амфітеатром сходить до води. В цілому, чудовий проект будівлі, орієнтованої по осі північ-південь, прекрасної в своїй строгості і відособленості. Коли Фюрер побачив обидва проекти, він не вагався й хвилини: перевага була віддана Гіслеру. При цьому він зауважив у властивій йому манері, що Клотц, протеже доктора Лея, який всіма силами намагався втиснути свого архітектора в команду «Високої школи», знайде застосування талантам, що проявилися тут настільки яскраво, в якомусь іншому проекті.

    Проект «Високої школи» був опублікований в центральній пресі, але він, залишившись мрією, так ніколи і не був втілений в життя.

    Плани Гітлера щодо перебудови Берліна, Нюрнберга, Мюнхена і т. д. більш менш відомі. Але коли я побачив модель майбутньої столиці Райху у виконанні Шпеєра та інших архітекторів, мене приголомшили масштаби і розмах будівництва. Мене хвилювало питання мого робочого місця: ми зійшлися на тому, що воно буде розташоване в одному з будинків урядового кварталу, виставковий павільйон і навчальні будівлі – в південній частині Берліна, яку ще тільки належало облаштувати. Але все це – плани Гітлера, і не мені говорити про них. Їх здійснення – навіть з огляду на астрономічні розміри тих сум, які були б необхідні для цього – не обійшлося б нам дорожче, ніж, за словами Шпеєра, два або три місяці цієї Другої світової війни ...

    За всіма цими планами стояли титанічна енергія, геніальне передчуття майбутнього, гігантські картини майбутнього Райху і творчі сили німців. Про Німеччину і про себе Гітлер мислив воістину масштабно, може бути, навіть занадто масштабно, якщо враховувати реальні можливості, які були в нашому розпорядженні. Але це саме те, що він і хотів змінити.

    *  *  *

    Питання про правомочність відплати за ганьбу Версаля, питання про правомочність окупації і диктатури, яка розтягнулася для нас на двадцять з гаком років, ставши каменем спотикання для Німеччини: невпинно розкручуючи маховик гонки озброєнь, щодня ущемляючи права німців на міжнародній арені, перешкоджаючи возз'єднанню німецької держави, з незворушним спокоєм спостерігаючи з Женеви за розправами над німецькими меншинами в Польщі – ці «диктатори» самі послідовно, крок за кроком порушували все те, що вони силою змушували нас дотримуватися...

    Хоч про це і заборонено говорити на процесі, я краще промовчу. Все і так ясно без слів. Все те, що я тут почув – свідчення свідків, звинувачення, накази, – та й з огляду на мої власні багаторічні спостереження, дозволяє мені заявити наступне:

    Починаючи з 1937 року, після того, як розрив з Англією став, на думку Гітлера, незворотнім, він вірив, що – поки Англія ще налаштована миролюбно – слід діяти енергійно і негайно.

    Під знаком цього важкого протистояння пройшов рік найбільшого тріумфу Гітлера – рік 1938-й. Про те, щоб спочивати на лаврах, не могло бути й мови: ні тоді, коли Гітлер, виконавець найзаповітніших сподівань німецького народу, прибув в місто своєї юності Лінц, ні тоді, коли у Відні він звернувся з «найбільшим посланням до німецького народу» . Гасло, проголошене в Австрії і підтримане усіма аж до в'язнів тюрем і концтаборів – «один народ, один Рейх, один фюрер!», – став виявом волі і прагнень вісімдесяти мільйонів німців. Він ніколи не повинен бути забутий!

    І потім: все злісні звинувачення на адресу Австрії були сфабриковані пізніше; були представлені докази, що Норвегія, Голландія і Бельгія не додержували нейтралітет; було доведено, що Радянський Союз готувався до нападу – і фюрер був просто змушений вдарити першим, щоб потім вести бої під Мінськом, а не під Бреслау ...

    Але найважчими стали доленосні питання періоду створення протекторату і початку бойових дій на території Польщі. Доля Райху і майбутнє німецького народу – чи поставив Адольф Гітлер все це на карту? Що підказувало йому його почуття власної гідності і його настільки вразлива свідомість – що про політичну поразку не може бути й мови? Або він недооцінив боєздатність англійців? Одного разу він здригнувся – це сталося тоді, коли після отримання листа від Чемберлена, наказ про наступ, призначений на 26 серпня, був скасований. Але потім він передав кермо влади в руки Долі. З бажання проявити себе? Або з слабкості в вирішальний час?

    Або він, як це стає зрозумілим з деяких речей, які пролунали в залі суду, передбачав таку перспективу: стагнація народного господарства; скорочення обсягів зовнішньої торгівлі через бойкот єврейських і всіх інших конкурентів; занепад сільського господарства і виснаження зернових ресурсів на території Райху; неможливість повномасштабного імпорту; безробіття і голод; втрата лідируючих позицій в галузі авіабудування протягом шести, десяти років. Саме його життя – постарілого і страждаючого від усіляких недуг – під загрозою. І як результат: послідовна блокада і ізоляція Райху, капітуляція і безславний кінець великого повстання.

    А може бути: відновлення добросусідських відносин з найближчими сусідами, анексія житниць на сході, прорив блокади і завоювання територіальної переваги – як умова ведення війни з повітря? А битви на сході і на заході поперемінно – як можливість уникнути війни на два і кілька фронтів?

    І якщо все вийде, через шість, максимум десять років, він обдурить Долю? На той час буде винайдено багато чого нового, старі вороги підуть, а їх місце займуть нові друзі, хіба ні?

    Все це питання, відповіді на які знає тільки майбутнє. Результат на сьогоднішній день, у всякому разі, – це небачений досі крах держави, крах нації. Прапор Райху переможно майорів на Піренеях, на мисі Нордкап, на Волзі, в пустелях Лівії. Сьогодні цей прапор покоїться під уламками Райху: розірваний і втоптаний в бруд тими, кого Фюрер – і це найжахливіше – сам наблизив до себе у вирішальні роки, тими, хто всіляко потурав театральній, пристрасній, егоїстичній стороні його натури служителя муз, і все це замість того, щоб говорити на захист виваженості, розумності, самовладання і мужності Фюрера – за все те, що являло і являє собою суть і форму світогляду істинного борця. А ті, хто залишився від колишніх часів – вони не беруться до уваги: ​​їх або не було поблизу або вони (як Ріббентроп) були неспроможні політично.

    Все це не стало несподіванкою, все це йде корінням в минуле. Уже створення Міністерства пропаганди було першою фундаментальною помилкою державного будівництва; прив'язка цього міністерства до сфери культурного будівництва - другою. Нічим не виправдане звеличення головного поліцейського країни і перетворення його в самодостатній образ під назвою «Гіммлер», відмова від правових норм і виправдання цього вимогами революційного часу – все це поставило під загрозу саму ідею націонал-соціалістичної держави, загальмувало розвиток науки, негативно позначилося на наших відносинах з церквою. І потім, коли вже йшла війна: відмова від політичної психології.

    *  *  *

    Спочатку Гітлер був схильний поділяти мої погляди: на сході слід правити, керуючись на три чверті знанням менталітету людей, і лише на чверть – застосовуючи силові методи. Потім, втративши будь-яке відчуття простору, яке в ньому було, коли він покликав мене на допомогу, кажучи, що на сході – цілий континент, він віддався аморфним ідеям, які не відображали ні голосу крові, ні почуття грунту.

    Тільки в 1944 р. мені попалися на очі записки французьких придворних про Наполеона, мене вразила схожість його позицій і позицій Гітлера в російській питанні: Наполеона попереджають про небезпеки російської зими, він відповідає, що на той час війна буде виграна; Наполеона попереджають, що Олександр не піде на укладення мирних угод, у відповідь він заявляє, що його опоненти нічого не тямлять в політиці (варто йому тільки взяти Москву, і мир забезпечений). На підступах до Москви удача відвернулася і від Наполеона, і від Гітлера. Як Наполеон відмовився підняти російських селян на бунт, так відмовився Гітлер – під оплески свого найближчого оточення – від моєї пропозиції надати народам Східної Європи політичну і культурну самостійність, зробивши їх повноправними учасниками континентального співдружності.

    Якоб Буркхардт цитує Платона, який говорить, що занепад завжди відзначений розквітом театрократии. Адже це саме те, що демонструє факт зловживання ідеями націонал-соціалістичного світогляду. Надлишкова театральність і поза – це, якщо завгодно, необхідна передумова для того, щоб така думка виявилося під загрозою виродження, коли таємна поліція на чолі з сектантом розгортає будівництво придворної держави для людини, яка завжди мала достатній розумом і дар передбачення, який тверезо розмірковував і планував наперед, і раптом відразу опинилася засліпленою музами, необхідність яких я визнаю, але які, при всій їх необхідності, перетворили його в свого раба.

    Було б несправедливо і неправильно очікувати від великої людини – за спиною якої життя, сповнене небезпек і боротьби – гармонії, м'якості характеру і згоди з самим собою, які суть прикмета і породження зовсім інших, мирних часів. Життя в жорстоку епоху, створення народного руху – все це вимагає таких властивостей характеру, які можливо скріпити лише вищою напругою волі, найсуворішим вихованням почуттів, безкомпромісним ставленням до власної особистості. Адольф Гітлер ніколи не шкодував на це сил. Він умів реально дивитися на речі, бачити і тверезо оцінювати шанси на успіх, але і тримати себе в шорах, відмовляти собі у всьому – коли цього вимагала справа всього його життя – він теж умів.

    Він прекрасно розумів, що порухи душі просто зобов'язані бути справжніми, інакше вона не зможе зберегти себе в боротьбі; він завжди знав, що Віра і Дух – це саме ті складові, які, в кінцевому рахунку, визначають результат будь-якого поєдинку – незалежно від того, що диктує нам розум, незалежно від того чи жива ще надія, або її вже немає.

    Джерела його сил були діаметрально протилежні, іноді мені здавалося, що він розривається між ними.

    Його виступи, з якими ми знайомі – це спалах людини, якій вже все одно, що про нього думатимуть інші, але яка в той же час (і якщо слова не брешуть) завжди прагнула почути свій внутрішній голос; це монологи – частиною стримані і логічні, частиною відверті до непристойності.

    * * *

    І про роль театрального і пропаганди в зовнішній політиці. Тут корениться переоцінка фашизму. Нечутливий до досвіду Першої світової війни, Гітлер жив у переконанні – до 1934 р., принаймні, – що воля Муссоліні, яка сформувала і піднесла італійців як націю, досить сильна, щоб протистояти англійцям. Чи справді він в це вірив, або це була спроба, з огляду на той факт, що неможливо перемогти англійців, розворушити наших партнерів по фашистській коаліції? Ні, спроба зробити з італійців справжніх бійців провалилася – і винні в цьому самі італійці.

    В ході війни популярність Герінга падала, його нездатність захистити нашу землю від нальотів ворожої авіації – незаперечна причина цього. Ось чому Гітлер, за словами його секретарок, які говорили про це з моїм референтом, часто торкався проблему наступника. При цьому він розглядав Гіммлера в числі можливих кандидатур. Але, додавав Фюрер, Гіммлера не люблять в партії, також він і нічого не розуміє в мистецтві. Це були єдині вади, які (на дворі 1945 рік!) не дозволили Фюреру віддати йому перевагу. При цьому було ясно, що для збереження держави народу потрібні не «служителі муз», але тверезі і відповідальні люди. Найбільші будівельники імперій, до речі, ніколи не були «служителями муз» – ні римляни, ні англійці. Практично до самого кінця Адольф Гітлер дотримувався поглядів, які на перевірку виявилися не просто шкідливими, саме вони зіграли свою надзвичайно фатальну роль в падінні Рейху. У той же час найтонший і дієвий інструмент політичної (прикладної) психології був замінений лихими кавалерійськими наскоками і примітивними вправами з шашкою.

    Як би там не було, Адольф Гітлер вже увійшов в історію – в образі демонічному, в образі, масштаби якого нам ще тільки належить усвідомити: найбільша віра в свій народ, в його місію і його покликання; витримка і наполегливість, що змітають все на своєму шляху; геніальна простота і воістину невичерпне джерело творчої енергії в багатьох сферах життя; залізна воля і пристрасність, яка б'є ключем ... і раптом зміна настроїв, самозамилування і хвастощі, переоцінка емоцій у зовнішній політиці, ототожнення себе з долею цілого народу, перебільшене, що викликає подив, месіанство. «Мені не потрібні порадники, я з упевненістю сновиди пройду цей шлях до кінця», – ось його слова, які він теж говорив людям.

    Мій нарис про людину, життя якої і сходження якої до влади мені довелося спостерігати з перших днів його політичної кар'єри, яка нерозривно пов'язана з ростом його впливу: спершу в ролі найближчого соратника, потім з боку і, нарешті, в якості незручного нагадування і живого докору всім тим, кого його почуття об'єднали навколо себе. Я схилявся перед ним, і я залишився до кінця йому вірний.

    Його кінець – це кінець Німеччини. Коли я думаю про вбитих і закатованих співвітчизників – їх мільйони!.. Коли я думаю про невимовне горе, яке прийшло на нашу землю, про неминучий крах того, що ще залишилося, про загибель Райху – мене охоплює ненависть.

    Потім в мені прокидається співчуття до людини, який любив цю Німеччину всім серцем, так само, як і всі ми, і кінцем якого стала яма, в яку було кинуто його тіло, загорнуте в ковдру і облите бензином - в саду райхсканцелярії, серед уламків будинку, перебуваючи в якому він одного разу сподівався відновити потоптану честь і колишню велич нашого народу після довгих років гніту і придушення.

    Таємний зміст цих подій вище людського розуміння.

    Нюрнберг, 1946.

    Джерела:

    Альфред Розенберг. Последние записи. Нюрнберг 1945-1946.

    Alfred Rosenberg. Letzte Aufzeichnungen. Nürnberg 1945/46, Jomsburg-Verlag, Uelzen. 2. Auflage - 1996. ISBN 3-931637-01-8

    (Переклад українською мовою ВІТ «СПАДЩИНА»)

    Біографічна довідка:

    Альфред Розенберґ (нім. Alfred Rosenberg, 12 січня 1893, Таллінн, Естляндська губернія, Російська імперія – 16 жовтня 1946, Нюрнберг, Баварія, Німеччина) – німецький націонал-соціалістичний лідер. Вважається одним з головних ідеологів німецького націонал-соціалізму, головні засадничі ідеї якого виклав у праці «Міф XX століття» (нім. Der Mythus des 20. Jahrhunderts), виданій у 1930 році.

    Народився у Ревелі (тепер Таллінн) у сім'ї балтійських німців. Дитинство та юність провів в Естонії, яка перебувала під владою Російської імперії. Навчався у Ризькому Вищому технічному училищі (політехнічному інституті).

    У 1918 р. – під час більшовицької революції – емігрував до Німеччини. У 1919 р. приєднався до новоствореної націонал-соціалістичної партії. З 1923 – головний редактор партійного органу «Народний оглядач» (нім. «Völkischer Beobachter»).

    У 1923–1924 рр. очолював НСДАП після арешту її лідерів у зв'язку з провалом Націонал-соціалістичної революції листопада 1923 року.

    Провідний ідеолог націонал-соціалістичного руху; у керівництві НСДАП вважався фахівцем зі справ Східної Європи. З 1933 р. очолював відділ зовнішньої політики партії.

    Вперше побував в Україні ще влітку 1917 року. Неодноразово висловлювався за створення Української Держави.

    17 липня 1941 р. за розпорядженням А. Гітлера очолив міністерство Райху для окупованих районів Сходу (нім. Ostministerium). Політичною метою окупації вважав максимальне послаблення Росії, зокрема шляхом від'єднання частини її територій і передачі їх до нових адміністративних утворень – Білорутенії, Райхскомісаріату України і Донського регіону. Виступав за створення навколо Росії санітарного кордону з буферних держав: України, Білорусі, Центральної Азії, – які залежали б від Райху та одночасно користувалися певним самоврядуванням. Висловлював думки, що у майбутньому Україна мала б стати незалежною державою, союзником Німеччини.

    Першочерговим завданням вважав одержання з України продовольства й сировини, необхідних для ведення воєнних дій у Росії. З економічних мотивів виступав за прихильне ставлення окупаційної адміністрації до українців. Для налагодження ефективних поставок з України Розенберґ радив розпустити колгоспи і наділити селян землею. Вважав недоцільним існування українських політичних партій і наділення їх політичною владою. На думку Розенберґа, українці могли допускатися до участі в самоврядуванні лише на нижчому і середньому рівнях. У галузі культурної політики виступав за проведення заходів, які б зміцнили національну самосвідомість українців і дозволили б змобілізувати їх для боротьби проти Росії (зокрема, висунув ідею відкриття у Києві українського університету та наполягав на перенесенні столиці Райхскомісаріату України з Рівного до Києва).

    На слідстві і суді вів себе достойно. Під час слідства написав спогади (Alfred Rosenberg. Letzte Aufzeichnungen. Nürnberg 1945/46), які закінчив словами: «Мій нарис про людину, життя якої і сходження якої до влади мені довелося спостерігати з перших днів його політичної кар'єри, яка нерозривно пов'язана з ростом його впливу: спершу в ролі найближчого соратника, потім з боку і, нарешті, в якості незручного нагадування і живого докору всім тим, кого його почуття об'єднали навколо себе. Я схилявся перед ним, і я залишився до кінця йому вірний».

    Нюрнберзьким трибуналом визнаний воєнним злочинцем. Страчений.

    Наші інтереси: 

    Ми повинні пізнати Історію, оскільки від історії нам нікуди не піти, не втекти і не сховатися – точно так само, як ще нікому не вдавалося втекти від себе. Історія – це не те, що за велінням (або примхи) нинішніх правителів напишуть залежні від них, часто боягузливі і не завжди сумлінні, люди. Історія – це та послідовність подій, доль і дій, яку ми частиною бачимо, частиною знаємо, але іноді не здатні або не можемо оцінити і зрозуміти, беручи участь в нинішньому вирі подій.

    В тему: 
    Ален де Бенуа: Загадка Гітлера
    Волтер Лангер: Розум Адольфа Гітлера – секретна воєнна доповідь для американської розвідки
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    Третя війна з Росією: 6 таємних інструментів сталінізму
    блоґ Володимир Федько
    Гравець: 
    Володимир Федько

    Теги:

    278

    Коментарі

    Зображення користувача Андрій Ясун.

    Таку людину визнали військовим злочинцем? Справжнього чоловіка, котрий залишився чесним до кінця?!
    Що було такого надзвичайного у Розенберзі, та й в Гітлері, що так перелякало весь тодішній світ? Що заставило переможців розправитися з ними з нечуваною жорстокістю, без права на милосердя, паплюжачи їхні імена і саму пам'ять про них?
    Чому взагалі так сталося, що гітлерівську Німеччину до сих пір вважають найкривавішим режимом у світі, коли радянський режим не йде ні у які порівняння по кількості пролитої крові?

    Si vis pacem, para bellum

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Британські бомбардувальники спалювали напалмом беззахисні німецькі міста, які не були прикриті ПВО... Американська авіація так само спалила напалмом беззахисний Токіо... і цілий ряд інших японських міст. А в Нюрнберзі судили Герінга...

    Марінеско потопив цивільний транспорт, на якому було більше 10 тисяч пасажирів,з яких близько 8 тисяч були жінки і діти... Військовий злочинець! - Герой Радянського Союзу! А в Нюрнберзі судили Деніца...

    Пакт СССР - Німеччина 1939 року підписали Молотов і Ріббентроп... 17 вересня СРСР здійснив агресію проти Польщі! Але війну Великобританія оголосила тільки Німеччині. До речі, Польща не оголошувала війни ні Німеччині, ні СРСР.
    У 1946-му судили Ріббентропа і стратили!

    План "Барбаросса" розробляв Паулюс, який проходив на Нюрнберзькому процесі свідком ... А судили і повісили Йодля, який до розробки плану війни проти СРСР не мав жодного відношення!

    І так далі...

    Зображення користувача Андрій Ясун.

    Це зрозуміло. Але чому сталося саме так? Чи можна пояснити в двох словах: Американці і англійці боялися Гітлера більше, ніж Сталіна тому що...

    Si vis pacem, para bellum

    Зображення користувача Явсе Світ.

    То не американці і англійці боялися Гітлера.Їм просто промили мізки як і нам.Гітлера боялися і бояться соціальні па(г)азити...

    Андрій Ясун каже:
    Це зрозуміло. Але чому сталося саме так? Чи можна пояснити в двох словах: Американці і англійці боялися Гітлера більше, ніж Сталіна тому що...

    Вірю в те, що розумію.

    Зображення користувача Володимир Федько.

    В корінь дивишся, Друже Явсе Світ...

    Зображення користувача Валерій Швець.

    Кожна з сторін конфлікту припускалась дій, які можна було кваліфікувати, як злочинні. Але міра цієї злочинності різна.
    У підсумку можна сказати, що серійний убивця (Радянський Союз) судив кишенькового злодія (Німеччину).

    Зображення користувача Володимир Федько.

    СЬОГОДНІ МИ МАЄМО унікальну можливість оцінювати дії ВСІХ учасників війни за одними і тими ж, однаковими для всіх, моральними і юридичними критеріями!

    Для цього потрібна здорова свідомість і відповідальність перед наступними поколіннями за свої оцінки!

    Якщо ми беремося, наприклад, за тему концентраційних таборів, то повинні почати з їх утворення (кінець 19 ст. - Палестина, Перша Світова - Галичина) і розглянути всі країни, у яких концтабори застосовувалися. Тобто, Радянську Росію (перші концтабори з 1918 р., далі ГУЛАГ...); Німеччину (перші концтабори з 1934 р.); Іспанію (комуністичний період 1936-1939 рр.); США (інтернування американців японського походження у 1942 р.); Чілі (1973 р.). Досліджуючи цю тему необхідно вияснити як мотивацію направлення в концтабори, так і законодавчу базу; також вкрай важливим є дослідження і порівняння умов утримання в концтаборах: побутові умови, одяг, харчування, медичне обслуговування, ритуальні послуги після смерті ув'язненого і т.д.

    Якщо ми беремося за військові злочини, то необхідно дослідити такі речі, як підривання об'єктів інфраструктури населених пунктів при відступі регулярної армії (наприклад, Хрещатика в Києві та електростанції, водогону і каналізації); вивезення продовольства (або його знищення) при відступі регулярної армії...

    Особливу увагу необхідно приділити бомбардуванню населених пунктів, у яких не було військових об'єктів і які не були захищені системами протиповітряної оборони.

    Окремо треба з'ясувати питання діяльності т. зв. "підпільників"/"партизанів" на окупованих територіях...

    Чесний дослідник історії чи професійний історик повинен відкинути хибні поняття "свої"/"вороги" і кваліфікувати вчинені дії/злочини згідно з моральними нормами і законодавством. Хоча б Женевськими конвенціями щодо правил ведення війни...

    Зображення користувача Володимир Самотий.

    Сталін безжально знищував своє оточення при найменшій підозрі на зраду. Гітлер беззастережно вірив своїм соратникам. Основна помилка Гітлера: відсутність правильної політики щодо України, але в цьому йому активно допомагали.

    ВС

    Зображення користувача Володимир Федько.

    "Основна помилка Гітлера" базувалася на досить об'єктивній оцінці стану українського населення і українського націоналістичного політикуму, особливо бандерівців.

    Уявіть собі, якби німці у 1942 році дали зброю бандерівцям... А ті одразу ж повернули б її проти німців...

    Цитата:
    Основна помилка Гітлера: відсутність правильної політики щодо України, але в цьому йому активно допомагали.

    Зображення користувача Валерій Швець.

    А як щодо невизначеності національної політики, а також щодо питання власності на землю?

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Друже Валерію, давай подивимося на ситуацію з визначенням національної політики Третього Райху не з позицій сучасності, коли ми маємо набагато більше інформації про ті часи, ніж її мали тоді лідери, які приймали рішення...

    На яку політичну силу могли спиратися німці в Україні, якщо між самими українськими націоналістичними силами йшла смертельна ворожнеча і братовбивство!? Бандерівці вбивали мельниківців, мельниківці платили майже тим же... Зверніть увагу, що за той же період комуністів вбили набагато менше, ніж братів-українців!

    ВІдносно власності на землю...

    Почнемо з того, що жодна націоналістична сила в Україні не виявила бажання сформувати зі свого членства добровольчі військові підрозділи, які б відправилися на Східний фронт і разом з Вермахтом вступили у боротьбу з Червоною Армією. Більше того, як бандерівці, так і мельниківці фактично саботували допомогу Вермахту і цивільним адміністраціям, на звільнених від більшовизму територіях, в якості перекладачів. Можу навести вислів одного з чільних діячів Проводу ОУН полковника Мельника, який заявив: "А що це дасть нашій українській справі!?" Тобто, націоналістичні сили, - як бандерівці, так і мельниківці, - прагнули, щоб Вермахт звільняв територію України від більшовицьких наїздників, проливаючи кров свої солдат і офіцерів, а вони, націоналісти, перебрали на себе владне панування на звільнених чужою кров'ю і військовою потугою землях.

    В умовах війни, коли потрібно було налагодити постачання продовольством як Вермахту, так і населення України, миттєво ламати колгоспну систему і роздавати землю одноосібникам було недоцільним. Це треба було робити поступово, налагоджуючи систему заготівлі продовольства у одноосібників і поступово ліквідуючи колгоспну систему.

    Наступне... Війна з більшовизмом і звільнення українських земель, налагодження мирного життя,відбудова зруйнованого господарства і т.п. було перш за все завданням українців, а не німців. Українці також повинні були своєю напруженою працею допомагати Вермахту в тилу. Тому робота в Німеччині була суворою необхідністю для українства в ім'я майбутнього України. Але цю необхідність також саботували.

    Те ж саме можна сказати щодо української допоміжної поліції. Працівники української поліції чудово знали місцеві умови і місцеве населення, тому виявити підпільників і покінчити з партизанським рухом було повністю в силах поліції. Але знову ж... Вичікування "хто візьме гору: німці чи совіти..." сприяли розвитку партизанського руху і показували німцям, що населення збільшовичене і покладатися на нього нерозумно і необережно.

    Національний егоїзм проявили українці, а не партнерство з німецьким чинником, який допомагав українцям звільнитися від більшовизму!

    Зараз ми маємо той же самий національний егоїзм!

    Почнемо з того, що велика частина українців не відійшла від ностальгії по радянських часах! В ті часи переважна частка населення звикла не заробляти гроші, а отримувати щомісячну зарплату. Різниця між трудівником і ледарем була незначною...

    На Майдан вийшла мізерна частка населення! Порівняйте кількість захисників Майдану з населенням Києва і України!

    Коли почалася війна - жменька патріотів пішла воювати за Україну! Жменька патріотів стала волонтерами! Мільйони зрадили Україну і подалися в Росію, мільйони просто втекли з окупованих територій вглиб країни. І мільйони до сьогодні роблять вигляд, що війна їх не стосується, що це не війна, а АТО (цинічна абревіатура!)

    Мільйони купують продукти харчування російського виробництва! Мільйони продовжують розмовляти мовою ворога!

    Тому, повертаючись до твоїх запитань, Друже Валерію, скажи: яку б національну політику ти обрав на місці Гітлера, і яку б земельну політику ти обрав на місці німців?

    До речі, чи багато українців в селах за ці роки стали фермерами!?

    Зображення користувача Валерій Швець.

    Ви висловили слушні думки. Збільшовичена і зденаціоналізова Украіна не могла бути самостійним геополітичним суб'єктом на той час, а лише гарматним м'ясом у чужих і сильних руках. Проте чітке визначення політичних перспектив України німцями могло б стати базою для національної консолідації українців. У 1918 році ситуація в Україні була не краща, проте правильна щодо українців політика німців дала потужний поштовх для національного відродження України і виявилась надзвичайно корисною для самих німців.
    Щодо земельної реформи. Не обов'язково було її проводити в умовах війни але чітко сформулювати таку мету у найближчій перспективі, дати яскраві окремі приклади її реалізації вже в умовах війни - все це привернуло б на бік німців більшість сільського населення України. Потяг до власної землі все ще був дуже сильним. Мій дід по батькові вступив до колгоспу лише у 1936 році, коли він був вже знищений економічно, а його родина була знищена фізично. З 9 дітей залишилось лише троє. Отже німці не дали чіткої перспективи жодному прошарку населення, що міг би стати підмурком майбутньої украінськоі держави.

    Володимир Федько каже:
    Друже Валерію, давай подивимося на ситуацію з визначенням національної політики Третього Райху не з позицій сучасності, коли ми маємо набагато більше інформації про ті часи, ніж її мали тоді лідери, які приймали рішення...
    На яку політичну силу могли спиратися німці в Україні, якщо між самими українськими націоналістичними силами йшла смертельна ворожнеча і братовбивство!? Бандерівці вбивали мельниківців, мельниківці платили майже тим же... Зверніть увагу, що за той же період комуністів вбили набагато менше, ніж братів-українців!
    ВІдносно власності на землю...
    Почнемо з того, що жодна націоналістична сила в Україні не виявила бажання сформувати зі свого членства добровольчі військові підрозділи, які б відправилися на Східний фронт і разом з Вермахтом вступили у боротьбу з Червоною Армією. Більше того, як бандерівці, так і мельниківці фактично саботували допомогу Вермахту і цивільним адміністраціям, на звільнених від більшовизму територіях, в якості перекладачів. Можу навести вислів одного з чільних діячів Проводу ОУН полковника Мельника, який заявив: "А що це дасть нашій українській справі!?" Тобто, націоналістичні сили, - як бандерівці, так і мельниківці, - прагнули, щоб Вермахт звільняв територію України від більшовицьких наїздників, проливаючи кров свої солдат і офіцерів, а вони, націоналісти, перебрали на себе владне панування на звільнених чужою кров'ю і військовою потугою землях.
    В умовах війни, коли потрібно було налагодити постачання продовольством як Вермахту, так і населення України, миттєво ламати колгоспну систему і роздавати землю одноосібникам було недоцільним. Це треба було робити поступово, налагоджуючи систему заготівлі продовольства у одноосібників і поступово ліквідуючи колгоспну систему.
    Наступне... Війна з більшовизмом і звільнення українських земель, налагодження мирного життя,відбудова зруйнованого господарства і т.п. було перш за все завданням українців, а не німців. Українці також повинні були своєю напруженою працею допомагати Вермахту в тилу. Тому робота в Німеччині була суворою необхідністю для українства в ім'я майбутнього України. Але цю необхідність також саботували.
    Те ж саме можна сказати щодо української допоміжної поліції. Працівники української поліції чудово знали місцеві умови і місцеве населення, тому виявити підпільників і покінчити з партизанським рухом було повністю в силах поліції. Але знову ж... Вичікування "хто візьме гору: німці чи совіти..." сприяли розвитку партизанського руху і показували німцям, що населення збільшовичене і покладатися на нього нерозумно і необережно.
    Національний егоїзм проявили українці, а не партнерство з німецьким чинником, який допомагав українцям звільнитися від більшовизму!
    Зараз ми маємо той же самий національний егоїзм!
    Почнемо з того, що велика частина українців не відійшла від ностальгії по радянських часах! В ті часи переважна частка населення звикла не заробляти гроші, а отримувати щомісячну зарплату. Різниця між трудівником і ледарем була незначною...
    На Майдан вийшла мізерна частка населення! Порівняйте кількість захисників Майдану з населенням Києва і України!
    Коли почалася війна - жменька патріотів пішла воювати за Україну! Жменька патріотів стала волонтерами! Мільйони зрадили Україну і подалися в Росію, мільйони просто втекли з окупованих територій вглиб країни. І мільйони до сьогодні роблять вигляд, що війна їх не стосується, що це не війна, а АТО (цинічна абревіатура!)
    Мільйони купують продукти харчування російського виробництва! Мільйони продовжують розмовляти мовою ворога!
    Тому, повертаючись до твоїх запитань, Друже Валерію, скажи: яку б національну політику ти обрав на місці Гітлера, і яку б земельну політику ти обрав на місці німців?
    До речі, чи багато українців в селах за ці роки стали фермерами!?

    Зображення користувача Миро Продум.

    Розенберг підтверджує думку, що в Третьому Райху було порушено баланс між лідером і державою.

    Завдяки високому особистому авторитету Гітлера, перестали працювати зворотні зв’язки. Це дозволило Сталіну взяти Гітлера під свій контроль за допомогою Бормана.

    Після усунення Рудольфа Гесса у травні 1941 року Борман постійно посилював свій контроль над Гітлером і віддавав власні накази від імені Гітлера.

    Бормана ненавиділи, але нічого не могли з ним зробити, бо його захищав Гітлер.

    Сталін через агентуру міг ліквідувати Гітлера, але не зробив цього, тому що тоді б втратив Бормана - другу (а іноді й першу) особу в Райху.

    Сила Третього Райху була в Гітлері.
    Слабкість Третього Райху була в Гітлері.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Рудольфа Гесса ніхто не усував!
    Гесс полетів до Англії, оскільки намагався домовитися з британцями щодо укладення почесного миру, напередодні військового конфлікту з СРСР, який назрівав у зв'язку з підготовкою Сталіним нападу на Німеччину. Заключення миру з Англією ліквідувало б загрозу війни на два фронти і унеможливило б вступ Америки у війну.

    Цитата:
    Після усунення Рудольфа Гесса у травні 1941 року

    Зображення користувача Миро Продум.

    Гесса виманили з Німеччини і ув’язнили. У такий спосіб його усунули від керівництва НСДАП, розчистивши шлях Борману. Це спецоперація безпрецедентного значення. Тому вона засекречена до 2045 року.

    Володимир Федько каже:
    Рудольфа Гесса ніхто не усував!
    Гесс полетів до Англії, оскільки намагався домовитися з британцями щодо укладення почесного миру, напередодні військового конфлікту з СРСР, який назрівав у зв'язку з підготовкою Сталіним нападу на Німеччину. Заключення миру з Англією ліквідувало б загрозу війни на два фронти і унеможливило б вступ Америки у війну.

    Цитата:<blockquote class="bb-quote-body">Після усунення Рудольфа Гесса у травні 1941 року</blockquote>

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Валерій Швець.

    Добре, поставлю питання інакше.
    Чи були взагалі у Німеччини шанси на перемогу?
    Наскільки ситуація з Борманом є доведеною?

    Зображення користувача Володимир Федько.

    На мій погляд,

    1) Після вступу США у війну шансів перемогти у Німеччини не залишилося! Вся військова промисловість Америки працювала на Радянський Союз; крім того, Америка забезпечувала Радянський Союз продуктами харчування...

    2) Ситуація з Борманом є однією з конспірологічних версій. Я, особисто, не вважаю її обгрунтованою фактично і документально.

    Зображення користувача Миро Продум.

    Так, у Третього Райху були шанси перемогти. Вони увімкнули механізм масової творчості, тому розвиток відбувався надзвичайно динамічно. За десять років Німеччина стала лідером в науці, культурі і технологіях. Їхні розробки актуальні донині, вони випередили час принаймні на півстоліття.

    Поразка відбулася внаслідок перехоплення управління.

    Ситуація з Борманом є доведеною на основі американських, російських і німецьких джерел.

    "Діяльність Бормана в якості таємного агента Сталіна є доведеним фактом завдяки матеріалам Нюрнберзького процесу, свідченням Рейнхарда Гелена – керівника Федеральної розвідувальної служби ФРН, книжці Бориса Тартаковського «Мартин Борман — агент советской разведки» (1992), основаній на свідченні маршала Радянського Союзу Андрія Єрьоменка, книжці американського дослідника Льюіса Кілзера (Предавший Гитлера: Мартин Борман и падение Третьего Рейха. – 2002) та іншим дослідженням."

    Третя війна з Росією: 6 таємних інструментів сталінізму

    Валерій Швець каже:
    Добре, поставлю питання інакше.
    Чи були взагалі у Німеччини шанси на перемогу?
    Наскільки ситуація з Борманом є доведеною?

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Володимир Федько.

    З Бормана зробили надлюдину, супер-розвідника і т.п. Гелен, Шеленберг і т.д. почали "свідчити" про "радянського агента Бормана" вже після війни. І то, чисто гіпотечно, не наводячи конкретних фактів...

    В Третьому Райху працювала радянська агентура... наприклад, Ольга Чехова (подруга Єви Браун), Ігор Міклашевський (боксер, друг Ольги Чеховой та Германа Герінга), князь Радзивілл... Були завербовані Вальтер Штеннес /псевдонім "Друг"/ (соратник Гітлера) і Віллі Лєман /псевдонім "Брайтенбах"/ (працівник Гестапо, близький до Германа Герінга),.. Була і чисельна радянська агентурна мережа (її охрестили "Червоною капелою")...

    В той же час жодне "свідчення" не вказує на конкретні зв'язки Бормана з радянською розвідкою.

    Зображення користувача Миро Продум.

    Канаріс докопався до суті Бормана під час війни - за це був страчений з показовою жорстокістю (не властивою для Третього Райху).

    Щодо прямих свідчень...

    По-перше, "довідку про співпрацю" не дасть жодна спецслужба, тому тут треба орієнтуватися не на заяви, а на дії та їх результати.

    По-друге, про те, що Борман був сталінським агентом, прямо свідчили шеф розвідки ФРН Рейнгард Гелен і маршал Андрій Єрьоменко.

    Тут коротко про це.

    Володимир Федько каже:
    З Бормана зробили надлюдину, супер-розвідника і т.п. Гелен, Шеленберг і т.д. почали "свідчити" про "радянського агента Бормана" вже після війни. І то, чисто гіпотечно, не наводячи конкретних фактів...
    В Третьому Райху працювала радянська агентура... наприклад, Ольга Чехова (подруга Єви Браун), Ігор Міклашевський (боксер, друг Ольги Чеховой та Германа Герінга), князь Радзивілл... Були завербовані Вальтер Штеннес /псевдонім "Друг"/ (соратник Гітлера) і Віллі Лєман /псевдонім "Брайтенбах"/ (працівник Гестапо, близький до Германа Герінга),.. Була і чисельна радянська агентурна мережа (її охрестили "Червоною капелою")...
    В той же час жодне "свідчення" не вказує на конкретні зв'язки Бормана з радянською розвідкою.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Валерій Швець.

    Поставлю питання ще інакше.
    Якими були найбільші помилки Німеччини щодо України?

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Друже Валерію, ти задаєш запитання, відповідь на яке потребує аналітичної роботи не на один день і доповіді на добру сотню сторінок...

    Почнемо з того, що твоє запитання, на мій погляд, треба трохи переформулювати:

    Які були найбільші помилки Третього Райху щодо України і які були найбільші помилки українського політикуму щодо співпраці з Третім Райхом на шляху звільнення від большевизму?

    Коротко на це відповісти не можна.
    Будемо потроху шукати відповіді, початок вже покладено!

    Зображення користувача Миро Продум.

    Справа не в помилках, а у тому, що політика Третього Райху щодо України втратила цілісність з моменту запровадження Рейхскомісаріату Україна на чолі Еріхом Кохом - ставлеником Бормана.

    Те, що робив Альфред Розенберг, зустріло не просто саботаж, а енергійну і відверту протидію Коха і Бормана.

    Гітлер допустив організаційну помилку. За Східну політику відповідав Розенберг, а за Україну - Кох, який виконуваві накази Бормана - свого шефа по лінії НСДАП.

    Треба визнати, що з Гітлера був поганий психолог - в тому сенсі, що він ідеалізував своїх соратників по партії і занадто їм довіряв.

    Валерій Швець каже:
    Поставлю питання ще інакше.
    Якими були найбільші помилки Німеччини щодо України?

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Володимир Федько.

    ВІдносно "організаційної помилки Гітлера" цілком згідний. Кандидатура гауляйтера України повинна була бути узгоджена з Розенбергом і гауляйтер повинен був діяти точно з політикою Розенберга і його директивами та вказівками.

    Цитата:
    Гітлер допустив організаційну помилку. За Східну політику відповідав Розенберг, а за Україну - Кох,

    Зображення користувача Володимир Самотий.

    Саме так. Сталін розумів що коли людина перебуває на дуже високій посаді, то з часом починає мріяти про щось більше, тому так багато його соратників було знищено.

    ВС

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Якщо вважати свідчення маршала Радянського Союзу Андрія Єрьоменка достовірними, то треба порушувати кримінальну справу проти керівників Радянського Союзу за всі злочини, вчинені керівництвом Третього Райху, і повністю переглядати результати слідства і суду Нюрнбергського трибуналу.

    Цитата:
    "Діяльність Бормана в якості таємного агента Сталіна є доведеним фактом завдяки матеріалам Нюрнберзького процесу, свідченням Рейнхарда Гелена – керівника Федеральної розвідувальної служби ФРН, книжці Бориса Тартаковського «Мартин Борман — агент советской разведки» (1992), основаній на свідченні маршала Радянського Союзу Андрія Єрьоменка, книжці американського дослідника Льюіса Кілзера (Предавший Гитлера: Мартин Борман и падение Третьего Рейха. – 2002) та іншим дослідженням."

    Зображення користувача Андрій Ясун.

    Добра ідея, пане Володимире! Ми вже розробляли проект "Бандера". Були зроблені відповідні висновки, які практично не залишили нам сумнівів щодо того, хто зруйнував український націоналістичний рух. Якщо дивитися з точки зору цієї вашої ідеї, то тут вина радянського керівництва - беззаперечна. Радянським (читай російським) керівництвом були використані безпрецендентні методи ведення війни (усіх її видів), яких ніхто (чомусь?) не сподівався.
    Хуцпа існувала завжди. В нашій історії вона була приведена в дію у 458 до Р. Х. програмою знищення людства, що носить назву релігійної течії Іудаїзму. Проти неї була проведена спецоперація арійських брахманів - прихід Ісуса Хреста.
    Чому програла Німеччина? Чому програла Україна? Як можна було не зрозуміти такої відвертої і очевидної брехні? Чому виграв Голокост і чому програв Голодомор? І т. д.

    Si vis pacem, para bellum

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Чи можна вважати свідчення А.І. Єрьоменка про Бормана достовірними?
    Відносно цього маю великий сумнів... Почну з того, що Єрьоменко стройовий командир (!) і до розвідки не мав ніякого відношення, тим більше до стратегічної розвідки і до агентури такого рівня, як "Борман".

    По-друге, я особисто з 1975 по 2000 рік був знайомий і дружив з Серго Олексієвичем Гегечкорі (Серго Лаврентійович Берія), часто бував у нього вдома і розмовляв на різні теми минулого... У 1992-1994 рр. ми обговорювали глави його першої книги "Мой отец Лаврентий Берия". До речі, саме Серго Лаврентійович в одній з розмов торкнувся теми співробітництва НКВС і Гестапо і порадив мені зайнятися цією темою. Я прислухався до його поради і у 2001- 2004 рр. провів власний пошук матеріалів, а у 2004 р. по запрошенню московського журналіста Сергія Канєва взяв участь у створенні відеофільму на цю тему. Пізніше матеріали цього пошуку були викладені на російськомовному ресурсі "Русский глобус" (Детройт, США, редактор колишній киянин Геннадій Меш).

    В наших розмовах Серго Берія часто згадував Ольгу Чехову, Маріку Рекк і багатьох інших радянських розвідників, які працювали в Третьому Райху, але жодного разу не згадував Бормана.

    До теми радянської агентури, яка була в оточенні Гітлера, ми поверталися неодноразово, оскільки Серго працював над другою книгою...

    В той же час, після виходу першої книги ("Мой отец Лаврентий Берия"), на нього був сильний тиск з Москви! У 1995 році, в одній з розмов, генерал-майор Ковтун Г.К. (колишній заступник Голови УКДБ по розвідці) розповів мені, що він з колишніми колегами з Лубянки зустрічалися з Серго Берія і попередили його: "Мы не позволим тебе реабилитировать отца!" Що така зустріч відбулася мені потім розповів і Серго.

    Тому друга книга Серго Берія "Мой отец Берия. В коридорах сталинской власти"... вийшла у Франції. І вже після смерті Серго Лаврентійовича (жовтень 2000 р.) її з явними купюрами досить погано переклали російською і випустили у Москві в 2002 році.

    Підсумовуючи скажу, що ні у першій, ні у другій книгах Серго Берія немає жодного натяку на Бормана!

    Зображення користувача Андрій Ясун.

    Нічого дивного наразі, пане Володимире! Подумаймо, що подібні операції можуть проходити паралельними потоками, які не пересікаються. Пан Серго Берія міг про це просто не знати. Та й напрямком його розмов була тема співробітництва НКВД і Гестапо. Але ж не ГРУ і Абвера?
    Далі, Єрьоменко про Бормана також міг почути від когось, хто був в курсі (за пляшкою горілки), або почув від третьої особи з числа "посвячених". Зрозуміло, коли знаєш "щось таке", відразу почуваєш себе важливою персоною. Такого роду інформація надає спогадам якусь ізюминку, як вишенька, що прикрашає торт. За оцінкою сучасників (в т. ч. Сталіна) Єрьоменко був самовпевненим честолюбивим хвальком.
    Прийматимемо і аналізуватимемо будь-яку інформацію про Бормана. Але його дії і вплив на Гітлера, та й катастрофа Німеччини говорять про те, що вся його діяльність була підривною. Судячи з браку інформації, скоріш за все, операція ще продовжується.

    Si vis pacem, para bellum

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Тема співробітництва НКВС і Гестапо була однією з тем наших бесід... Серго Лаврентійович багато розповідав... На жаль, деякі теми, які він обіцяв розкрити у своїй книзі, він так і не розкрив. Це стосується, в першу чергу, діяльності радянської розвідки по здобуванню американських матеріалів щодо створення атомної зброї.

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Повернемося до свідчень Єрьоменка...

    Посилання на нього, як на "свідка" опубліковано у статті "Спецрасследование «АиФ». Агентом Сталина был Мартин Борман?" (Еженедельник "Аргументы и Факты" № 36 04/09/2013):

    Цитата:
    Кроме Гелена ещё один человек называл имя Вертера - маршал Советского Союза Андрей Ерёменко, - говорит доктор исторических наук Эмиль фон Майербах. - Он тоже считал, что это Мартин Борман, хотя никаких доказательств этого не нашёл

    Почнемо з того, що маршал А.І. Єрьоменко не мав відношення до розвідки і не був істориком!

    Цитата:
    Після закінчення війни генерал армії Єрьоменко командував військами Прикарпатського, Західно-Сибірського і Північно-Кавказського військових округів (1945-58 роки). 11 березня 1955 року йому присвоєно вище військове звання «Маршал Радянського Союзу».
    З 1958 року — генеральний інспектор Групи генеральних інспекторів Міністерства оборони СРСР. Обирався кандидатом в члени ЦК КПРС (з 1956 року), депутатом Верховної Ради СРСР 2-8-го скликань.

    По-друге, він помер 19 листопада 1970 року, у віці 78 років.

    Які у нього були мотиви/причини цікавитися радянською агентурою у Третьому Райху?! Хто міг розсекретити йому псевдонім ("Вертер") і справжнє ім'я ("Мартін Борман") такого цінного агента?!

    Скажімо імена Ольги Чеховой і Маріки Рекк були названі тільки у 1994 році Серго Бєрія (і то без оперативних псевдонімів), а про Вальтера Стеннеса ("Друг") і Віллі Лємана ("Брайтенбах") стало відомо тільки в кінці 90-х років минулого століття.

    Крім того, навряд чи наприкінці 1960-х років, коли утверджувався культ Брежнєва і "Малої Землі" Єрьоменко міг говорити і тим більше шукати докази, що Борман був радянським агентом.

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Я не полінувався присвятити час, передбачений для сну, на перечитування книги Льюіса Кілзера «Предавший Гитлера: Мартин Борман и падение Третьего Рейха» (Москва, 2002), яка у моїй бібліотеці з моменту виходу її російською мовою. Читав 415 сторінок майже до ранку...

    Цікавий детектив, написаний живо і інтригуючи, з безліччю посилань на різні джерела (хоча і без цитувань документів, на які даються посилання, що заставляє ставитися до цих посилань з певним скепсисом).

    Згідно версії автора, агент «Вертер» виник у 1941 році…
    Цитую по книзі: «ВЕРТЕР». Этот агент возник в начале 1941 года (15). «Вертер» явился детищем умопомрачительной операции, проведенной разведкой СССР в Швейцарии (с. 25). [Відносно операції – жодних посилань на джерело!]
    Цитую далі: «Вертер» посылал свои сообщения «Люси», а тот, в свою очередь, переправлял их по цепочке агентов, которыми управляли два человека, почти никому не известные, но сыгравшие в войне решающую роль: две женщины, с которыми нам предстоит познакомиться. По этому маршруту длинные, сложные, деликатного содержания сообщения ежедневно просачивались из самого сердца власти Гитлера в кабинет Сталина (с. 26). [Відносно того, яким чином передавалася інформація – радіограмами, кур’єрами, через тайники – не повідомляється!]
    Цитую далі: «Вертер» оказался той губительной петлей, которую Сталин накинул на горло Третьего рейха. День за днем «Вертер» точно сообщал Сталину, где находились немецкие танки, куда они направлялись и какие резервы сосредотачивались за ними» (с. 28).
    І далі: «Сталин успешно завершил вторую мировую войну в значительной степени благодаря разведывательным данным от агента, которого даже не мог назвать его настоящим именем. Его собственный агент в Швейцарии, несносная женщина, но притом блестящая профессионалка, отказалась раскрыть личности «Вертера» и «Люси», даже получив приказ об этом» (с. 29).

    Ось так! Жінка-агент відмовилася повідомити Сталіну ім'я агента «Вертера», а Кілзер все знайшов і розкрив! При цьому не працюючи в радянських секретних архівах!

    Блискучий роман для домогосподарок! В якому на фоні великої кількості посилань така ж велика кількість помилок в іменах, біографічних даних і т.д.

    • «несносная женщина, но притом блестящая профессионалка» - це Рашель Дюбендорфер, помічниця Шандора Радо, швейцарського резидента радянської військової розвідки.
    • «Люси» - це Рудольф Рьосслер (рос. Рёсслер), який після приходу до влади націонал-соціалістів емігрував до Швейцарії. Там він встановив зв'язки з швейцарською розвідкою, а з початком Другої світової війни почав співпрацювати з американською і англійською розвідками. В 1942 році Рьосслер встановив контакт из радянською розвідкою з умовою, що його ім'я залишиться в таємниці. Рьосслер підтримував стосунки з опозиційно настроєними до Гітлера військовими і завдяки цьому отримував цінну інформацію, яку передавав трьом спецслужбам союзників на платній основі.

    «Вертер» - це вигаданий персонаж-агент, на якого посилався Рьосслер-«Люсі», для обгрунтування своїх матеріальних вимог. А отримував він за свої розвідувальні дані дуже великі гроші від трьох спецслужб: США, Англії і СРСР!

    Зображення користувача Миро Продум.

    Попри очевидні недоліки, дослідження Льюіса Кілзера є вельми корисним для розуміння загального контексту й масштабів розвідувальної війни. Воно може служити прологом до наступних ретельних досліджень.

    Автор, до речі, звернув увагу на те, що Гітлер був під контролем Бормана, проте визнання цього факту перевернуло би тодішні уявлення про військові злочини другої світової. Зокрема, виявилось би, що натхненником знищення євреїв за етнічним принципом був не Гітлер, а Сталін і сталінський агент Борман.

    Для нас також важливо те, що, за словами Кілзера, саме Борман виступив проти українсько-німецького союзу.

    Наведу одну красномовну цитату з книжки:

    "Проблема полягала не в тому, що Борман перебував під впливом Гітлера, а в тому, що Гітлер все більше і більше потрапляв під вплив Бормана.

    Гітлер, сказав Шпеер, "дав Борману право вирішувати від свого імені навіть ті питання, які не належали до компетенції партії. Це дозволило йому віддавати від імені Гітлера будь-які накази в усіх сферах. Він широко використовував цей привілей"".

    Володимир Федько каже:
    Я не полінувався присвятити час, передбачений для сну, на перечитування книги Льюіса Кілзера «Предавший Гитлера: Мартин Борман и падение Третьего Рейха» (Москва, 2002), яка у моїй бібліотеці з моменту виходу її російською мовою. Читав 415 сторінок майже до ранку...
    Цікавий детектив, написаний живо і інтригуючи, з безліччю посилань на різні джерела (хоча і без цитувань документів, на які даються посилання, що заставляє ставитися до цих посилань з певним скепсисом).
    Згідно версії автора, агент «Вертер» виник у 1941 році…
    Цитую по книзі: «ВЕРТЕР». Этот агент возник в начале 1941 года (15). «Вертер» явился детищем умопомрачительной операции, проведенной разведкой СССР в Швейцарии (с. 25). [Відносно операції – жодних посилань на джерело!]
    Цитую далі: «Вертер» посылал свои сообщения «Люси», а тот, в свою очередь, переправлял их по цепочке агентов, которыми управляли два человека, почти никому не известные, но сыгравшие в войне решающую роль: две женщины, с которыми нам предстоит познакомиться. По этому маршруту длинные, сложные, деликатного содержания сообщения ежедневно просачивались из самого сердца власти Гитлера в кабинет Сталина (с. 26). [Відносно того, яким чином передавалася інформація – радіограмами, кур’єрами, через тайники – не повідомляється!]
    Цитую далі: «Вертер» оказался той губительной петлей, которую Сталин накинул на горло Третьего рейха. День за днем «Вертер» точно сообщал Сталину, где находились немецкие танки, куда они направлялись и какие резервы сосредотачивались за ними» (с. 28).
    І далі: «Сталин успешно завершил вторую мировую войну в значительной степени благодаря разведывательным данным от агента, которого даже не мог назвать его настоящим именем. Его собственный агент в Швейцарии, несносная женщина, но притом блестящая профессионалка, отказалась раскрыть личности «Вертера» и «Люси», даже получив приказ об этом» (с. 29).
    Ось так! Жінка-агент відмовилася повідомити Сталіну ім'я агента «Вертера», а Кілзер все знайшов і розкрив! При цьому не працюючи в радянських секретних архівах!
    Блискучий роман для домогосподарок! В якому на фоні великої кількості посилань така ж велика кількість помилок в іменах, біографічних даних і т.д.
    • «несносная женщина, но притом блестящая профессионалка» - це Рашель Дюбендорфер, помічниця Шандора Радо, швейцарського резидента радянської військової розвідки.
    • «Люси» - це Рудольф Рьосслер (рос. Рёсслер), який після приходу до влади націонал-соціалістів емігрував до Швейцарії. Там він встановив зв'язки з швейцарською розвідкою, а з початком Другої світової війни почав співпрацювати з американською і англійською розвідками. В 1942 році Рьосслер встановив контакт из радянською розвідкою з умовою, що його ім'я залишиться в таємниці. Рьосслер підтримував стосунки з опозиційно настроєними до Гітлера військовими і завдяки цьому отримував цінну інформацію, яку передавав трьом спецслужбам союзників на платній основі.
    «Вертер» - це вигаданий персонаж-агент, на якого посилався Рьосслер-«Люсі», для обгрунтування своїх матеріальних вимог. А отримував він за свої розвідувальні дані дуже великі гроші від трьох спецслужб: США, Англії і СРСР!

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Відносно "свідчень Гелена"...
    (Спецрасследование «АиФ». Агентом Сталина был Мартин Борман? Еженедельник "Аргументы и Факты" № 36 04/09/2013)

    Є два запитання:

    1) Хто був радистом/радисткою Бормана? Тобто, хто конкретно сидів за радіостанцією і щоденно відбивав морзянкою радіограми в Москву?

    2) У зв'язку з оперативною розробкою "Червоної капели" проводився цілодобовий контроль за радіоефіром, пеленгація точок, звідки велися сеанси радіопередач нелегальних радіостанцій "Червоної капели", запис передач (детально про це написано багато... можу підібрати джерела...). Яким чином інтенсивна робота радіостанції з кабінету Бормана чи партійної канцелярії залишалася непоміченою службами радіоперехоплення Райху?

    Цитата:
    - Начало этим слухам положил генерал-майор абвера, а позднее - глава разведки ФРГ Рейнхард Гелен, - объясняет историк-документалист Георг Миттель. - В 1963 г. Гелен выступил с шокирующим заявлением, что, мол, Борман был глубоко законспирированным советским агентом, и позднее подтвердил это в своих мемуарах. «Тайно встречаясь в кафе под Берлином, мы обсуждали проблему с главой абвера - адмиралом Канарисом, - писал Гелен. - Работа советской разведки была попросту великолепна - они моментально узнавали обо всех разговорах в высших кругах Германии. Кто был информатором русских? В ноябре 1943-го мы точно узнали - радиопередачи в Москву идут… прямо из кабинета Бормана: то есть он установил русскую радиостанцию под носом у Гитлера! Но любая попытка слежки за Борманом означала смерть под пытками и для меня, и для Канариса.

    Зображення користувача Миро Продум.

    Десь читав, що радіостанція працювала під легендою зв’язку з німцями в Латинській Америці. Її існування було відоме, тобто вона діяла легально.
    При бажанні, можна буде підняти цю історію, вона описана в літературі.

    Володимир Федько каже:
    Відносно "свідчень Гелена"...
    (Спецрасследование «АиФ». Агентом Сталина был Мартин Борман? Еженедельник "Аргументы и Факты" № 36 04/09/2013)
    Є два запитання:
    1) Хто був радистом/радисткою Бормана? Тобто, хто конкретно сидів за радіостанцією і щоденно відбивав морзянкою радіограми в Москву?
    2) У зв'язку з оперативною розробкою "Червоної капели" проводився цілодобовий контроль за радіоефіром, пеленгація точок, звідки велися сеанси радіопередач нелегальних радіостанцій "Червоної капели", запис передач (детально про це написано багато... можу підібрати джерела...). Яким чином інтенсивна робота радіостанції з кабінету Бормана чи партійної канцелярії залишалася непоміченою службами радіоперехоплення Райху?

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Гелен висловив свою версію про "радіостанцію Бормана" тільки у 1963 році! і ніхто з колишніх високопоставлених офіцерів Райху її не підтримав. Хоча мемуарів вийшло багато. Не виключено, що ця версія народилася як один з пропагандистських мітів часів "холодної війни", щоб звинуватити Радянський Союз...

    Питання, безумовно, заслуговує на вивчення!

    До речі, навіщо Гелену і Канарісу було таємно зустрічатися, коли вони були пов'язані по службі і щоденно зустрічалися по роботі?

    ЦІкавим є пасаж Гелена: "В ноябре 1943-го мы точно узнали - радиопередачи в Москву идут… прямо из кабинета Бормана: то есть он установил русскую радиостанцию под носом у Гитлера! Но любая попытка слежки за Борманом означала смерть под пытками и для меня, и для Канариса".

    По-перше, звідки вони "точно узнали"? За матеріалами радіоперехоплення? Від когось з апарату Бормана? Від агентури СД?

    По-друге, чи міг Борман віддати наказ про арешт Гелена чи Канаріса, без згоди Гітлера? І кому? Мюллєру? Гіммлеру?

    До речі, якщо оглянути документальний і мемуарний масиви, то репресії проти працівників апарату Райху були вчинені після замаху на Гітлера у 1944-му році. На відміну від Сталіна Гітлер не практикував "чистки" партійного і державного апарату від опозиціонерів.

    Велика "чистка" була здійснена один раз у 1934 році, коли була ліквідована "змова Рема". Згідно з дослідженням Йена Кершоу, який вважається дуже авторитетним дослідником, під час т. зв. "Ночі довгих ножів" (30 червня 1934 р., операція "Колібрі") було вбито 77 чи 78 осіб!

    Зображення користувача Миро Продум.

    В 1971 році Гелену прямо сказали, щоб тримав язик за зубами, і тому він на тему Бормана більше не додав жодного слова. Про це пише Кілзер.

    Гелен і Канаріс таємно зустрілися, тому що остерігалися підслуховування на роботі.

    Борман налаштував Гітлера проти Канаріса, після цього віддав наказ від імені Гітлера на страту Канаріса.

    Радіостанція Бормана діяла легально. Про неї знали, але не знали, що вона передає. Офіційна версія - зв’язок з агентурою в Латинській Америці.

    Володимир Федько каже:
    Гелен висловив свою версію про "радіостанцію Бормана" тільки у 1963 році! і ніхто з колишніх високопоставлених офіцерів Райху її не підтримав. Хоча мемуарів вийшло багато. Не виключено, що ця версія народилася як один з пропагандистських мітів часів "холодної війни", щоб звинуватити Радянський Союз...
    Питання, безумовно, заслуговує на вивчення!
    До речі, навіщо Гелену і Канарісу було таємно зустрічатися, коли вони були пов'язані по службі і щоденно зустрічалися по роботі?
    ЦІкавим є пасаж Гелена: "В ноябре 1943-го мы точно узнали - радиопередачи в Москву идут… прямо из кабинета Бормана: то есть он установил русскую радиостанцию под носом у Гитлера! Но любая попытка слежки за Борманом означала смерть под пытками и для меня, и для Канариса".
    По-перше, звідки вони "точно узнали"? За матеріалами радіоперехоплення? Від когось з апарату Бормана? Від агентури СД?
    По-друге, чи міг Борман віддати наказ про арешт Гелена чи Канаріса, без згоди Гітлера? І кому? Мюллєру? Гіммлеру?
    До речі, якщо оглянути документальний і мемуарний масиви, то репресії проти працівників апарату Райху були вчинені після замаху на Гітлера у 1944-му році. На відміну від Сталіна Гітлер не практикував "чистки" партійного і державного апарату від опозиціонерів.
    Велика "чистка" була здійснена один раз у 1934 році, коли була ліквідована "змова Рема". Згідно з дослідженням Йена Кершоу, який вважається дуже авторитетним дослідником, під час т. зв. "Ночі довгих ножів" (30 червня 1934 р., операція "Колібрі") було вбито 77 чи 78 осіб!

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Володимир Федько.

    1) Радіостанція Бормана" повинна була бути надпотужною, щоб в Латинській Америці її було чути. В кабінеті її не сховаєш.

    2) Повідомлення необхідно шифрувати і передавати. Якщо навіть допустити, що радист просто передавав готові шифрограми, не знаючи їх змісту, то шифровальщик повинен був бути спільником Бормана.

    Цитата:
    Радіостанція Бормана діяла легально. Про неї знали, але не знали, що вона передає. Офіційна версія - зв’язок з агентурою в Латинській Америці.

    Зображення користувача Миро Продум.

    Для передачі повідомлень азбукою Морзе не потрібна "надпотужність".

    Шифрувати Борман міг самостійно, адже пройшов підготовку у спецшколі в Москві у першій половині 20-х років.

    Володимир Федько каже:
    1) Радіостанція Бормана" повинна була бути надпотужною, щоб в Латинській Америці її було чути. В кабінеті її не сховаєш.
    2) Повідомлення необхідно шифрувати і передавати. Якщо навіть допустити, що радист просто передавав готові шифрограми, не знаючи їх змісту, то шифровальщик повинен був бути спільником Бормана.

    Цитата:<blockquote class="bb-quote-body">Радіостанція Бормана діяла легально. Про неї знали, але не знали, що вона передає. Офіційна версія - зв’язок з агентурою в Латинській Америці. </blockquote>

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Чи можна поспілкуватися з людиною, якої вже нема на цьому світі?
    Безумовно можна! Але при одній умові: якщо вона залишила після себе документи і спогади, мемуари :-)

    Ранком, на свіжу голову, я вирішив поспілкуватися з Шандором Радо, легендарним керівником радянської розвідувальної мережі в Швейцарії. Я не став займатися спіритичними сеансами з столиком, який крутиться і з іншою атрибутикою цього жанру.

    Я заварив міцну каву і дістав з полиці своєї бібліотеки книгу: Радо Шандор. Под псевдонимом Дора. - М.: Воениздат, 1976.

    На сторінці 162 я знайшов те, що і передбачав знайти відносно агента "ВЕРТЕР"!

    Цитую в оригіналі: "Сведения, поступавшие от Люци [Рудольф Рёсслер. - Прим. В.Ф.] исходили из различных учреждений Германии. Поэтому, чтобы в Центре имели точное представление, откуда, из какого источника получена та или иная информация, я обозначал эти источники условными именами - Вертер, Ольга, Тедди, Фердинанд, Штефан, Анна. Имена эти не принадлежали каким-то конкретным лицам. Придумывая псевдонимы, я обозначал лишь имя, созвучное с немецким названием данного учреждения. Например, Вертер - вермахт и т. п. Пересылая через Тейлора и Сиси свой материал, Люци помечал, из какого ведомства он получен: "из ОКВ", "из МИД". Шифруя текст, я кодировал источники соответствующими всевдонимами, известными лишь мне и Директору".

    Яким чином "Люци" (Рёсслер) мав таку обізнаність в таємницях Третього Райху?

    І на це питання є відповідь... на стор. 161... та інших...

    Взагалі як у цій книзі, так як і в інших джерелах (наприклад, мемуарах Леопольда Треппера чи Аллена Даллеса...) є достатньо інформації для написання цілого шпигунського серіалу для домогосподарок, що і зробив Кілзер.

    Вертер - літературний герой Гете, покінчив життя самогубством.
    Вертеру - літературному герою Кілзера піти з життя допомагаю я і Шандор Радо.

    Зображення користувача Миро Продум.

    Щодо Бормана, який помер 1972 року, діяла серйозна операція прикриття. Для цього його навіть викопали з могили у Москві, а потім "випадково" знайшли в Берліні в цьому ж році під час будівельних робіт.

    Книжку Радо Шандор. Под псевдонимом Дора. - М.: Воениздат, 1976. можна розглядати як продовження операції прикриття. Можеш її назвати "книжкою для домогосподарок".

    Врешті-решт, з неї випливає тільки те, що Борман не був Вертером. Але вона жодним чином не заперечує, що Борман був кротом Сталіна.

    Володимир Федько каже:
    Чи можна поспілкуватися з людиною, якої вже нема на цьому світі?
    Безумовно можна! Але при одній умові: якщо вона залишила після себе документи і спогади, мемуари :-)
    Ранком, на свіжу голову, я вирішив поспілкуватися з Шандором Радо, легендарним керівником радянської розвідувальної мережі в Швейцарії. Я не став займатися спіритичними сеансами з столиком, який крутиться і з іншою атрибутикою цього жанру.
    Я заварив міцну каву і дістав з полиці своєї бібліотеки книгу: Радо Шандор. Под псевдонимом Дора. - М.: Воениздат, 1976.
    На сторінці 162 я знайшов те, що і передбачав знайти відносно агента "ВЕРТЕР"!
    Цитую в оригіналі: "Сведения, поступавшие от Люци [Рудольф Рёсслер. - Прим. В.Ф.] исходили из различных учреждений Германии. Поэтому, чтобы в Центре имели точное представление, откуда, из какого источника получена та или иная информация, я обозначал эти источники условными именами - Вертер, Ольга, Тедди, Фердинанд, Штефан, Анна. Имена эти не принадлежали каким-то конкретным лицам. Придумывая псевдонимы, я обозначал лишь имя, созвучное с немецким названием данного учреждения. Например, Вертер - вермахт и т. п. Пересылая через Тейлора и Сиси свой материал, Люци помечал, из какого ведомства он получен: "из ОКВ", "из МИД". Шифруя текст, я кодировал источники соответствующими всевдонимами, известными лишь мне и Директору".
    Яким чином "Люци" (Рёсслер) мав таку обізнаність в таємницях Третього Райху?
    І на це питання є відповідь... на стор. 161... та інших...
    Взагалі як у цій книзі, так як і в інших джерелах (наприклад, мемуарах Леопольда Треппера чи Аллена Даллеса...) є достатньо інформації для написання цілого шпигунського серіалу для домогосподарок, що і зробив Кілзер.
    Вертер - літературний герой Гете, покінчив життя самогубством.
    Вертеру - літературному герою Кілзера піти з життя допомагаю я і Шандор Радо.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Але і не підтверджує...

    Кожен з нас має право на власний погляд! На мій погляд, Борман мав власні амбіції, його діяльність була іноді деструктивною... Але це не обов'язково тому, що він був "агентом Сталіна". Є версія, що Борман був агентом британських спецслужб. І в 1945-му його вивезли до Великобританії...

    Цитата:
    Врешті-решт, з неї випливає тільки те, що Борман не був Вертером. Але вона жодним чином не заперечує, що Борман був кротом Сталіна.

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Мені дуже приємно, що тема викликала зацікавлення у камерадів і ми вельми конструктивно торкнулися ряду аспектів функціонування владного апарату Третього Райху.

    Обговорення наштовхнуло мене на думку провести більш глибоке дослідження щодо Мартіна Бормана...

    Дякую за увагу!

    Зображення користувача Андерс Фальке.

    Гарна стаття, але шкода що перекладена з російської. Коли читаю що-небудь про ті часи, в мені прокидається 'граматичний нацист' і мені хочеться виправляти будь-які дрібні помилки. Українська мова має бути бездоганною, а не мовою кривих перекладів. Тож, Шановний Авторе, прийміть, будь-ласка, мої зауваження щодо опублікованого тексту.

    ...зворотний бік цього феномена полягала в тому,...

    Гітлер вважав за краще суспільство Ессера... В російській 'общество', це не завжди те, що в українській 'суспільство'.

    ...в стані важкої кризи, а емігранти, що несуть за нього відповідальність...

    Центр віддавав собі звіт в тому... Отдавать отчет - це так по-російськи...

    ...написана в "нікуди не прийнятному німецькому"... Звісно, що язик - це він, але в нас мова.

    І багато інших помилок...

    Миролюбність і озброєність!

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