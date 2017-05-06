«…Я не беруся судити про цю людину в контексті історії, мені хотілося б зафіксувати на папері те, що я думаю про нього особисто, те, що врізалося в мою пам'ять за роки нашого з ним знайомства… Мій нарис про людину, життя якої і сходження якої до влади мені довелося спостерігати з перших днів його політичної кар'єри, яка нерозривно пов'язана з ростом його впливу: спершу в ролі найближчого соратника, потім з боку і, нарешті, в якості незручного нагадування і живого докору всім тим, кого його почуття об'єднали навколо себе. Я схилявся перед ним, і я залишився до кінця йому вірний…»
(Альфред Розенберг, останні записи… Нюрнберг, 1945-1946)
Коментарі
Таку людину визнали
Таку людину визнали військовим злочинцем? Справжнього чоловіка, котрий залишився чесним до кінця?!
Що було такого надзвичайного у Розенберзі, та й в Гітлері, що так перелякало весь тодішній світ? Що заставило переможців розправитися з ними з нечуваною жорстокістю, без права на милосердя, паплюжачи їхні імена і саму пам'ять про них?
Чому взагалі так сталося, що гітлерівську Німеччину до сих пір вважають найкривавішим режимом у світі, коли радянський режим не йде ні у які порівняння по кількості пролитої крові?
Si vis pacem, para bellum
Британські бомбардувальники
Британські бомбардувальники спалювали напалмом беззахисні німецькі міста, які не були прикриті ПВО... Американська авіація так само спалила напалмом беззахисний Токіо... і цілий ряд інших японських міст. А в Нюрнберзі судили Герінга...
Марінеско потопив цивільний транспорт, на якому було більше 10 тисяч пасажирів,з яких близько 8 тисяч були жінки і діти... Військовий злочинець! - Герой Радянського Союзу! А в Нюрнберзі судили Деніца...
Пакт СССР - Німеччина 1939 року підписали Молотов і Ріббентроп... 17 вересня СРСР здійснив агресію проти Польщі! Але війну Великобританія оголосила тільки Німеччині. До речі, Польща не оголошувала війни ні Німеччині, ні СРСР.
У 1946-му судили Ріббентропа і стратили!
План "Барбаросса" розробляв Паулюс, який проходив на Нюрнберзькому процесі свідком ... А судили і повісили Йодля, який до розробки плану війни проти СРСР не мав жодного відношення!
І так далі...
Це зрозуміло. Але чому
Це зрозуміло. Але чому сталося саме так? Чи можна пояснити в двох словах: Американці і англійці боялися Гітлера більше, ніж Сталіна тому що...
Si vis pacem, para bellum
То не американці і англійці
То не американці і англійці боялися Гітлера.Їм просто промили мізки як і нам.Гітлера боялися і бояться соціальні па(г)азити...
Вірю в те, що розумію.
В корінь дивишся, Друже Явсе
В корінь дивишся, Друже Явсе Світ...
Кожна з сторін конфлікту
Кожна з сторін конфлікту припускалась дій, які можна було кваліфікувати, як злочинні. Але міра цієї злочинності різна.
У підсумку можна сказати, що серійний убивця (Радянський Союз) судив кишенькового злодія (Німеччину).
СЬОГОДНІ МИ МАЄМО унікальну
СЬОГОДНІ МИ МАЄМО унікальну можливість оцінювати дії ВСІХ учасників війни за одними і тими ж, однаковими для всіх, моральними і юридичними критеріями!
Для цього потрібна здорова свідомість і відповідальність перед наступними поколіннями за свої оцінки!
Якщо ми беремося, наприклад, за тему концентраційних таборів, то повинні почати з їх утворення (кінець 19 ст. - Палестина, Перша Світова - Галичина) і розглянути всі країни, у яких концтабори застосовувалися. Тобто, Радянську Росію (перші концтабори з 1918 р., далі ГУЛАГ...); Німеччину (перші концтабори з 1934 р.); Іспанію (комуністичний період 1936-1939 рр.); США (інтернування американців японського походження у 1942 р.); Чілі (1973 р.). Досліджуючи цю тему необхідно вияснити як мотивацію направлення в концтабори, так і законодавчу базу; також вкрай важливим є дослідження і порівняння умов утримання в концтаборах: побутові умови, одяг, харчування, медичне обслуговування, ритуальні послуги після смерті ув'язненого і т.д.
Якщо ми беремося за військові злочини, то необхідно дослідити такі речі, як підривання об'єктів інфраструктури населених пунктів при відступі регулярної армії (наприклад, Хрещатика в Києві та електростанції, водогону і каналізації); вивезення продовольства (або його знищення) при відступі регулярної армії...
Особливу увагу необхідно приділити бомбардуванню населених пунктів, у яких не було військових об'єктів і які не були захищені системами протиповітряної оборони.
Окремо треба з'ясувати питання діяльності т. зв. "підпільників"/"партизанів" на окупованих територіях...
Чесний дослідник історії чи професійний історик повинен відкинути хибні поняття "свої"/"вороги" і кваліфікувати вчинені дії/злочини згідно з моральними нормами і законодавством. Хоча б Женевськими конвенціями щодо правил ведення війни...
Сталін безжально знищував
Сталін безжально знищував своє оточення при найменшій підозрі на зраду. Гітлер беззастережно вірив своїм соратникам. Основна помилка Гітлера: відсутність правильної політики щодо України, але в цьому йому активно допомагали.
ВС
"Основна помилка Гітлера"
"Основна помилка Гітлера" базувалася на досить об'єктивній оцінці стану українського населення і українського націоналістичного політикуму, особливо бандерівців.
Уявіть собі, якби німці у 1942 році дали зброю бандерівцям... А ті одразу ж повернули б її проти німців...
А як щодо невизначеності
А як щодо невизначеності національної політики, а також щодо питання власності на землю?
Друже Валерію, давайте
Друже Валерію, давай подивимося на ситуацію з визначенням національної політики Третього Райху не з позицій сучасності, коли ми маємо набагато більше інформації про ті часи, ніж її мали тоді лідери, які приймали рішення...
На яку політичну силу могли спиратися німці в Україні, якщо між самими українськими націоналістичними силами йшла смертельна ворожнеча і братовбивство!? Бандерівці вбивали мельниківців, мельниківці платили майже тим же... Зверніть увагу, що за той же період комуністів вбили набагато менше, ніж братів-українців!
ВІдносно власності на землю...
Почнемо з того, що жодна націоналістична сила в Україні не виявила бажання сформувати зі свого членства добровольчі військові підрозділи, які б відправилися на Східний фронт і разом з Вермахтом вступили у боротьбу з Червоною Армією. Більше того, як бандерівці, так і мельниківці фактично саботували допомогу Вермахту і цивільним адміністраціям, на звільнених від більшовизму територіях, в якості перекладачів. Можу навести вислів одного з чільних діячів Проводу ОУН полковника Мельника, який заявив: "А що це дасть нашій українській справі!?" Тобто, націоналістичні сили, - як бандерівці, так і мельниківці, - прагнули, щоб Вермахт звільняв територію України від більшовицьких наїздників, проливаючи кров свої солдат і офіцерів, а вони, націоналісти, перебрали на себе владне панування на звільнених чужою кров'ю і військовою потугою землях.
В умовах війни, коли потрібно було налагодити постачання продовольством як Вермахту, так і населення України, миттєво ламати колгоспну систему і роздавати землю одноосібникам було недоцільним. Це треба було робити поступово, налагоджуючи систему заготівлі продовольства у одноосібників і поступово ліквідуючи колгоспну систему.
Наступне... Війна з більшовизмом і звільнення українських земель, налагодження мирного життя,відбудова зруйнованого господарства і т.п. було перш за все завданням українців, а не німців. Українці також повинні були своєю напруженою працею допомагати Вермахту в тилу. Тому робота в Німеччині була суворою необхідністю для українства в ім'я майбутнього України. Але цю необхідність також саботували.
Те ж саме можна сказати щодо української допоміжної поліції. Працівники української поліції чудово знали місцеві умови і місцеве населення, тому виявити підпільників і покінчити з партизанським рухом було повністю в силах поліції. Але знову ж... Вичікування "хто візьме гору: німці чи совіти..." сприяли розвитку партизанського руху і показували німцям, що населення збільшовичене і покладатися на нього нерозумно і необережно.
Національний егоїзм проявили українці, а не партнерство з німецьким чинником, який допомагав українцям звільнитися від більшовизму!
Зараз ми маємо той же самий національний егоїзм!
Почнемо з того, що велика частина українців не відійшла від ностальгії по радянських часах! В ті часи переважна частка населення звикла не заробляти гроші, а отримувати щомісячну зарплату. Різниця між трудівником і ледарем була незначною...
На Майдан вийшла мізерна частка населення! Порівняйте кількість захисників Майдану з населенням Києва і України!
Коли почалася війна - жменька патріотів пішла воювати за Україну! Жменька патріотів стала волонтерами! Мільйони зрадили Україну і подалися в Росію, мільйони просто втекли з окупованих територій вглиб країни. І мільйони до сьогодні роблять вигляд, що війна їх не стосується, що це не війна, а АТО (цинічна абревіатура!)
Мільйони купують продукти харчування російського виробництва! Мільйони продовжують розмовляти мовою ворога!
Тому, повертаючись до твоїх запитань, Друже Валерію, скажи: яку б національну політику ти обрав на місці Гітлера, і яку б земельну політику ти обрав на місці німців?
До речі, чи багато українців в селах за ці роки стали фермерами!?
Ви висловили слушні думки.
Ви висловили слушні думки. Збільшовичена і зденаціоналізова Украіна не могла бути самостійним геополітичним суб'єктом на той час, а лише гарматним м'ясом у чужих і сильних руках. Проте чітке визначення політичних перспектив України німцями могло б стати базою для національної консолідації українців. У 1918 році ситуація в Україні була не краща, проте правильна щодо українців політика німців дала потужний поштовх для національного відродження України і виявилась надзвичайно корисною для самих німців.
Щодо земельної реформи. Не обов'язково було її проводити в умовах війни але чітко сформулювати таку мету у найближчій перспективі, дати яскраві окремі приклади її реалізації вже в умовах війни - все це привернуло б на бік німців більшість сільського населення України. Потяг до власної землі все ще був дуже сильним. Мій дід по батькові вступив до колгоспу лише у 1936 році, коли він був вже знищений економічно, а його родина була знищена фізично. З 9 дітей залишилось лише троє. Отже німці не дали чіткої перспективи жодному прошарку населення, що міг би стати підмурком майбутньої украінськоі держави.
Розенберг підтверджує думку,
Розенберг підтверджує думку, що в Третьому Райху було порушено баланс між лідером і державою.
Завдяки високому особистому авторитету Гітлера, перестали працювати зворотні зв’язки. Це дозволило Сталіну взяти Гітлера під свій контроль за допомогою Бормана.
Після усунення Рудольфа Гесса у травні 1941 року Борман постійно посилював свій контроль над Гітлером і віддавав власні накази від імені Гітлера.
Бормана ненавиділи, але нічого не могли з ним зробити, бо його захищав Гітлер.
Сталін через агентуру міг ліквідувати Гітлера, але не зробив цього, тому що тоді б втратив Бормана - другу (а іноді й першу) особу в Райху.
Сила Третього Райху була в Гітлері.
Слабкість Третього Райху була в Гітлері.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Рудольфа Гесса ніхто не
Рудольфа Гесса ніхто не усував!
Гесс полетів до Англії, оскільки намагався домовитися з британцями щодо укладення почесного миру, напередодні військового конфлікту з СРСР, який назрівав у зв'язку з підготовкою Сталіним нападу на Німеччину. Заключення миру з Англією ліквідувало б загрозу війни на два фронти і унеможливило б вступ Америки у війну.
Гесса виманили з Німеччини і
Гесса виманили з Німеччини і ув’язнили. У такий спосіб його усунули від керівництва НСДАП, розчистивши шлях Борману. Це спецоперація безпрецедентного значення. Тому вона засекречена до 2045 року.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Добре, поставлю питання
Добре, поставлю питання інакше.
Чи були взагалі у Німеччини шанси на перемогу?
Наскільки ситуація з Борманом є доведеною?
На мій погляд,
На мій погляд,
1) Після вступу США у війну шансів перемогти у Німеччини не залишилося! Вся військова промисловість Америки працювала на Радянський Союз; крім того, Америка забезпечувала Радянський Союз продуктами харчування...
2) Ситуація з Борманом є однією з конспірологічних версій. Я, особисто, не вважаю її обгрунтованою фактично і документально.
Так, у Третього Райху були
Так, у Третього Райху були шанси перемогти. Вони увімкнули механізм масової творчості, тому розвиток відбувався надзвичайно динамічно. За десять років Німеччина стала лідером в науці, культурі і технологіях. Їхні розробки актуальні донині, вони випередили час принаймні на півстоліття.
Поразка відбулася внаслідок перехоплення управління.
Ситуація з Борманом є доведеною на основі американських, російських і німецьких джерел.
"Діяльність Бормана в якості таємного агента Сталіна є доведеним фактом завдяки матеріалам Нюрнберзького процесу, свідченням Рейнхарда Гелена – керівника Федеральної розвідувальної служби ФРН, книжці Бориса Тартаковського «Мартин Борман — агент советской разведки» (1992), основаній на свідченні маршала Радянського Союзу Андрія Єрьоменка, книжці американського дослідника Льюіса Кілзера (Предавший Гитлера: Мартин Борман и падение Третьего Рейха. – 2002) та іншим дослідженням."
Третя війна з Росією: 6 таємних інструментів сталінізму
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З Бормана зробили надлюдину,
З Бормана зробили надлюдину, супер-розвідника і т.п. Гелен, Шеленберг і т.д. почали "свідчити" про "радянського агента Бормана" вже після війни. І то, чисто гіпотечно, не наводячи конкретних фактів...
В Третьому Райху працювала радянська агентура... наприклад, Ольга Чехова (подруга Єви Браун), Ігор Міклашевський (боксер, друг Ольги Чеховой та Германа Герінга), князь Радзивілл... Були завербовані Вальтер Штеннес /псевдонім "Друг"/ (соратник Гітлера) і Віллі Лєман /псевдонім "Брайтенбах"/ (працівник Гестапо, близький до Германа Герінга),.. Була і чисельна радянська агентурна мережа (її охрестили "Червоною капелою")...
В той же час жодне "свідчення" не вказує на конкретні зв'язки Бормана з радянською розвідкою.
Канаріс докопався до суті
Канаріс докопався до суті Бормана під час війни - за це був страчений з показовою жорстокістю (не властивою для Третього Райху).
Щодо прямих свідчень...
По-перше, "довідку про співпрацю" не дасть жодна спецслужба, тому тут треба орієнтуватися не на заяви, а на дії та їх результати.
По-друге, про те, що Борман був сталінським агентом, прямо свідчили шеф розвідки ФРН Рейнгард Гелен і маршал Андрій Єрьоменко.
Тут коротко про це.
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Поставлю питання ще інакше.
Поставлю питання ще інакше.
Якими були найбільші помилки Німеччини щодо України?
Друже Валерію, ти задаєш
Друже Валерію, ти задаєш запитання, відповідь на яке потребує аналітичної роботи не на один день і доповіді на добру сотню сторінок...
Почнемо з того, що твоє запитання, на мій погляд, треба трохи переформулювати:
Які були найбільші помилки Третього Райху щодо України і які були найбільші помилки українського політикуму щодо співпраці з Третім Райхом на шляху звільнення від большевизму?
Коротко на це відповісти не можна.
Будемо потроху шукати відповіді, початок вже покладено!
Справа не в помилках, а у
Справа не в помилках, а у тому, що політика Третього Райху щодо України втратила цілісність з моменту запровадження Рейхскомісаріату Україна на чолі Еріхом Кохом - ставлеником Бормана.
Те, що робив Альфред Розенберг, зустріло не просто саботаж, а енергійну і відверту протидію Коха і Бормана.
Гітлер допустив організаційну помилку. За Східну політику відповідав Розенберг, а за Україну - Кох, який виконуваві накази Бормана - свого шефа по лінії НСДАП.
Треба визнати, що з Гітлера був поганий психолог - в тому сенсі, що він ідеалізував своїх соратників по партії і занадто їм довіряв.
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ВІдносно "організаційної
ВІдносно "організаційної помилки Гітлера" цілком згідний. Кандидатура гауляйтера України повинна була бути узгоджена з Розенбергом і гауляйтер повинен був діяти точно з політикою Розенберга і його директивами та вказівками.
Саме так. Сталін розумів що
Саме так. Сталін розумів що коли людина перебуває на дуже високій посаді, то з часом починає мріяти про щось більше, тому так багато його соратників було знищено.
ВС
Якщо вважати свідчення
Якщо вважати свідчення маршала Радянського Союзу Андрія Єрьоменка достовірними, то треба порушувати кримінальну справу проти керівників Радянського Союзу за всі злочини, вчинені керівництвом Третього Райху, і повністю переглядати результати слідства і суду Нюрнбергського трибуналу.
Добра ідея, пане Володимире!
Добра ідея, пане Володимире! Ми вже розробляли проект "Бандера". Були зроблені відповідні висновки, які практично не залишили нам сумнівів щодо того, хто зруйнував український націоналістичний рух. Якщо дивитися з точки зору цієї вашої ідеї, то тут вина радянського керівництва - беззаперечна. Радянським (читай російським) керівництвом були використані безпрецендентні методи ведення війни (усіх її видів), яких ніхто (чомусь?) не сподівався.
Хуцпа існувала завжди. В нашій історії вона була приведена в дію у 458 до Р. Х. програмою знищення людства, що носить назву релігійної течії Іудаїзму. Проти неї була проведена спецоперація арійських брахманів - прихід Ісуса Хреста.
Чому програла Німеччина? Чому програла Україна? Як можна було не зрозуміти такої відвертої і очевидної брехні? Чому виграв Голокост і чому програв Голодомор? І т. д.
Si vis pacem, para bellum
Чи можна вважати свідчення А
Чи можна вважати свідчення А.І. Єрьоменка про Бормана достовірними?
Відносно цього маю великий сумнів... Почну з того, що Єрьоменко стройовий командир (!) і до розвідки не мав ніякого відношення, тим більше до стратегічної розвідки і до агентури такого рівня, як "Борман".
По-друге, я особисто з 1975 по 2000 рік був знайомий і дружив з Серго Олексієвичем Гегечкорі (Серго Лаврентійович Берія), часто бував у нього вдома і розмовляв на різні теми минулого... У 1992-1994 рр. ми обговорювали глави його першої книги "Мой отец Лаврентий Берия". До речі, саме Серго Лаврентійович в одній з розмов торкнувся теми співробітництва НКВС і Гестапо і порадив мені зайнятися цією темою. Я прислухався до його поради і у 2001- 2004 рр. провів власний пошук матеріалів, а у 2004 р. по запрошенню московського журналіста Сергія Канєва взяв участь у створенні відеофільму на цю тему. Пізніше матеріали цього пошуку були викладені на російськомовному ресурсі "Русский глобус" (Детройт, США, редактор колишній киянин Геннадій Меш).
В наших розмовах Серго Берія часто згадував Ольгу Чехову, Маріку Рекк і багатьох інших радянських розвідників, які працювали в Третьому Райху, але жодного разу не згадував Бормана.
До теми радянської агентури, яка була в оточенні Гітлера, ми поверталися неодноразово, оскільки Серго працював над другою книгою...
В той же час, після виходу першої книги ("Мой отец Лаврентий Берия"), на нього був сильний тиск з Москви! У 1995 році, в одній з розмов, генерал-майор Ковтун Г.К. (колишній заступник Голови УКДБ по розвідці) розповів мені, що він з колишніми колегами з Лубянки зустрічалися з Серго Берія і попередили його: "Мы не позволим тебе реабилитировать отца!" Що така зустріч відбулася мені потім розповів і Серго.
Тому друга книга Серго Берія "Мой отец Берия. В коридорах сталинской власти"... вийшла у Франції. І вже після смерті Серго Лаврентійовича (жовтень 2000 р.) її з явними купюрами досить погано переклали російською і випустили у Москві в 2002 році.
Підсумовуючи скажу, що ні у першій, ні у другій книгах Серго Берія немає жодного натяку на Бормана!
Нічого дивного наразі, пане
Нічого дивного наразі, пане Володимире! Подумаймо, що подібні операції можуть проходити паралельними потоками, які не пересікаються. Пан Серго Берія міг про це просто не знати. Та й напрямком його розмов була тема співробітництва НКВД і Гестапо. Але ж не ГРУ і Абвера?
Далі, Єрьоменко про Бормана також міг почути від когось, хто був в курсі (за пляшкою горілки), або почув від третьої особи з числа "посвячених". Зрозуміло, коли знаєш "щось таке", відразу почуваєш себе важливою персоною. Такого роду інформація надає спогадам якусь ізюминку, як вишенька, що прикрашає торт. За оцінкою сучасників (в т. ч. Сталіна) Єрьоменко був самовпевненим честолюбивим хвальком.
Прийматимемо і аналізуватимемо будь-яку інформацію про Бормана. Але його дії і вплив на Гітлера, та й катастрофа Німеччини говорять про те, що вся його діяльність була підривною. Судячи з браку інформації, скоріш за все, операція ще продовжується.
Si vis pacem, para bellum
Тема співробітництва НКВС і
Тема співробітництва НКВС і Гестапо була однією з тем наших бесід... Серго Лаврентійович багато розповідав... На жаль, деякі теми, які він обіцяв розкрити у своїй книзі, він так і не розкрив. Це стосується, в першу чергу, діяльності радянської розвідки по здобуванню американських матеріалів щодо створення атомної зброї.
Повернемося до свідчень
Повернемося до свідчень Єрьоменка...
Посилання на нього, як на "свідка" опубліковано у статті "Спецрасследование «АиФ». Агентом Сталина был Мартин Борман?" (Еженедельник "Аргументы и Факты" № 36 04/09/2013):
Почнемо з того, що маршал А.І. Єрьоменко не мав відношення до розвідки і не був істориком!
По-друге, він помер 19 листопада 1970 року, у віці 78 років.
Які у нього були мотиви/причини цікавитися радянською агентурою у Третьому Райху?! Хто міг розсекретити йому псевдонім ("Вертер") і справжнє ім'я ("Мартін Борман") такого цінного агента?!
Скажімо імена Ольги Чеховой і Маріки Рекк були названі тільки у 1994 році Серго Бєрія (і то без оперативних псевдонімів), а про Вальтера Стеннеса ("Друг") і Віллі Лємана ("Брайтенбах") стало відомо тільки в кінці 90-х років минулого століття.
Крім того, навряд чи наприкінці 1960-х років, коли утверджувався культ Брежнєва і "Малої Землі" Єрьоменко міг говорити і тим більше шукати докази, що Борман був радянським агентом.
Я не полінувався присвятити
Я не полінувався присвятити час, передбачений для сну, на перечитування книги Льюіса Кілзера «Предавший Гитлера: Мартин Борман и падение Третьего Рейха» (Москва, 2002), яка у моїй бібліотеці з моменту виходу її російською мовою. Читав 415 сторінок майже до ранку...
Цікавий детектив, написаний живо і інтригуючи, з безліччю посилань на різні джерела (хоча і без цитувань документів, на які даються посилання, що заставляє ставитися до цих посилань з певним скепсисом).
Згідно версії автора, агент «Вертер» виник у 1941 році…
Цитую по книзі: «ВЕРТЕР». Этот агент возник в начале 1941 года (15). «Вертер» явился детищем умопомрачительной операции, проведенной разведкой СССР в Швейцарии (с. 25). [Відносно операції – жодних посилань на джерело!]
Цитую далі: «Вертер» посылал свои сообщения «Люси», а тот, в свою очередь, переправлял их по цепочке агентов, которыми управляли два человека, почти никому не известные, но сыгравшие в войне решающую роль: две женщины, с которыми нам предстоит познакомиться. По этому маршруту длинные, сложные, деликатного содержания сообщения ежедневно просачивались из самого сердца власти Гитлера в кабинет Сталина (с. 26). [Відносно того, яким чином передавалася інформація – радіограмами, кур’єрами, через тайники – не повідомляється!]
Цитую далі: «Вертер» оказался той губительной петлей, которую Сталин накинул на горло Третьего рейха. День за днем «Вертер» точно сообщал Сталину, где находились немецкие танки, куда они направлялись и какие резервы сосредотачивались за ними» (с. 28).
І далі: «Сталин успешно завершил вторую мировую войну в значительной степени благодаря разведывательным данным от агента, которого даже не мог назвать его настоящим именем. Его собственный агент в Швейцарии, несносная женщина, но притом блестящая профессионалка, отказалась раскрыть личности «Вертера» и «Люси», даже получив приказ об этом» (с. 29).
Ось так! Жінка-агент відмовилася повідомити Сталіну ім'я агента «Вертера», а Кілзер все знайшов і розкрив! При цьому не працюючи в радянських секретних архівах!
Блискучий роман для домогосподарок! В якому на фоні великої кількості посилань така ж велика кількість помилок в іменах, біографічних даних і т.д.
• «несносная женщина, но притом блестящая профессионалка» - це Рашель Дюбендорфер, помічниця Шандора Радо, швейцарського резидента радянської військової розвідки.
• «Люси» - це Рудольф Рьосслер (рос. Рёсслер), який після приходу до влади націонал-соціалістів емігрував до Швейцарії. Там він встановив зв'язки з швейцарською розвідкою, а з початком Другої світової війни почав співпрацювати з американською і англійською розвідками. В 1942 році Рьосслер встановив контакт из радянською розвідкою з умовою, що його ім'я залишиться в таємниці. Рьосслер підтримував стосунки з опозиційно настроєними до Гітлера військовими і завдяки цьому отримував цінну інформацію, яку передавав трьом спецслужбам союзників на платній основі.
«Вертер» - це вигаданий персонаж-агент, на якого посилався Рьосслер-«Люсі», для обгрунтування своїх матеріальних вимог. А отримував він за свої розвідувальні дані дуже великі гроші від трьох спецслужб: США, Англії і СРСР!
Попри очевидні недоліки,
Попри очевидні недоліки, дослідження Льюіса Кілзера є вельми корисним для розуміння загального контексту й масштабів розвідувальної війни. Воно може служити прологом до наступних ретельних досліджень.
Автор, до речі, звернув увагу на те, що Гітлер був під контролем Бормана, проте визнання цього факту перевернуло би тодішні уявлення про військові злочини другої світової. Зокрема, виявилось би, що натхненником знищення євреїв за етнічним принципом був не Гітлер, а Сталін і сталінський агент Борман.
Для нас також важливо те, що, за словами Кілзера, саме Борман виступив проти українсько-німецького союзу.
Наведу одну красномовну цитату з книжки:
"Проблема полягала не в тому, що Борман перебував під впливом Гітлера, а в тому, що Гітлер все більше і більше потрапляв під вплив Бормана.
Гітлер, сказав Шпеер, "дав Борману право вирішувати від свого імені навіть ті питання, які не належали до компетенції партії. Це дозволило йому віддавати від імені Гітлера будь-які накази в усіх сферах. Він широко використовував цей привілей"".
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ВІдносно "свідчень Гелена"...
Відносно "свідчень Гелена"...
(Спецрасследование «АиФ». Агентом Сталина был Мартин Борман? Еженедельник "Аргументы и Факты" № 36 04/09/2013)
Є два запитання:
1) Хто був радистом/радисткою Бормана? Тобто, хто конкретно сидів за радіостанцією і щоденно відбивав морзянкою радіограми в Москву?
2) У зв'язку з оперативною розробкою "Червоної капели" проводився цілодобовий контроль за радіоефіром, пеленгація точок, звідки велися сеанси радіопередач нелегальних радіостанцій "Червоної капели", запис передач (детально про це написано багато... можу підібрати джерела...). Яким чином інтенсивна робота радіостанції з кабінету Бормана чи партійної канцелярії залишалася непоміченою службами радіоперехоплення Райху?
Десь читав, що радіостанція
Десь читав, що радіостанція працювала під легендою зв’язку з німцями в Латинській Америці. Її існування було відоме, тобто вона діяла легально.
При бажанні, можна буде підняти цю історію, вона описана в літературі.
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Гелен висловив свою версію
Гелен висловив свою версію про "радіостанцію Бормана" тільки у 1963 році! і ніхто з колишніх високопоставлених офіцерів Райху її не підтримав. Хоча мемуарів вийшло багато. Не виключено, що ця версія народилася як один з пропагандистських мітів часів "холодної війни", щоб звинуватити Радянський Союз...
Питання, безумовно, заслуговує на вивчення!
До речі, навіщо Гелену і Канарісу було таємно зустрічатися, коли вони були пов'язані по службі і щоденно зустрічалися по роботі?
ЦІкавим є пасаж Гелена: "В ноябре 1943-го мы точно узнали - радиопередачи в Москву идут… прямо из кабинета Бормана: то есть он установил русскую радиостанцию под носом у Гитлера! Но любая попытка слежки за Борманом означала смерть под пытками и для меня, и для Канариса".
По-перше, звідки вони "точно узнали"? За матеріалами радіоперехоплення? Від когось з апарату Бормана? Від агентури СД?
По-друге, чи міг Борман віддати наказ про арешт Гелена чи Канаріса, без згоди Гітлера? І кому? Мюллєру? Гіммлеру?
До речі, якщо оглянути документальний і мемуарний масиви, то репресії проти працівників апарату Райху були вчинені після замаху на Гітлера у 1944-му році. На відміну від Сталіна Гітлер не практикував "чистки" партійного і державного апарату від опозиціонерів.
Велика "чистка" була здійснена один раз у 1934 році, коли була ліквідована "змова Рема". Згідно з дослідженням Йена Кершоу, який вважається дуже авторитетним дослідником, під час т. зв. "Ночі довгих ножів" (30 червня 1934 р., операція "Колібрі") було вбито 77 чи 78 осіб!
В 1971 році Гелену прямо
В 1971 році Гелену прямо сказали, щоб тримав язик за зубами, і тому він на тему Бормана більше не додав жодного слова. Про це пише Кілзер.
Гелен і Канаріс таємно зустрілися, тому що остерігалися підслуховування на роботі.
Борман налаштував Гітлера проти Канаріса, після цього віддав наказ від імені Гітлера на страту Канаріса.
Радіостанція Бормана діяла легально. Про неї знали, але не знали, що вона передає. Офіційна версія - зв’язок з агентурою в Латинській Америці.
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1) Радіостанція Бормана"
1) Радіостанція Бормана" повинна була бути надпотужною, щоб в Латинській Америці її було чути. В кабінеті її не сховаєш.
2) Повідомлення необхідно шифрувати і передавати. Якщо навіть допустити, що радист просто передавав готові шифрограми, не знаючи їх змісту, то шифровальщик повинен був бути спільником Бормана.
Для передачі повідомлень
Для передачі повідомлень азбукою Морзе не потрібна "надпотужність".
Шифрувати Борман міг самостійно, адже пройшов підготовку у спецшколі в Москві у першій половині 20-х років.
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Чи можна поспілкуватися з
Чи можна поспілкуватися з людиною, якої вже нема на цьому світі?
Безумовно можна! Але при одній умові: якщо вона залишила після себе документи і спогади, мемуари :-)
Ранком, на свіжу голову, я вирішив поспілкуватися з Шандором Радо, легендарним керівником радянської розвідувальної мережі в Швейцарії. Я не став займатися спіритичними сеансами з столиком, який крутиться і з іншою атрибутикою цього жанру.
Я заварив міцну каву і дістав з полиці своєї бібліотеки книгу: Радо Шандор. Под псевдонимом Дора. - М.: Воениздат, 1976.
На сторінці 162 я знайшов те, що і передбачав знайти відносно агента "ВЕРТЕР"!
Цитую в оригіналі: "Сведения, поступавшие от Люци [Рудольф Рёсслер. - Прим. В.Ф.] исходили из различных учреждений Германии. Поэтому, чтобы в Центре имели точное представление, откуда, из какого источника получена та или иная информация, я обозначал эти источники условными именами - Вертер, Ольга, Тедди, Фердинанд, Штефан, Анна. Имена эти не принадлежали каким-то конкретным лицам. Придумывая псевдонимы, я обозначал лишь имя, созвучное с немецким названием данного учреждения. Например, Вертер - вермахт и т. п. Пересылая через Тейлора и Сиси свой материал, Люци помечал, из какого ведомства он получен: "из ОКВ", "из МИД". Шифруя текст, я кодировал источники соответствующими всевдонимами, известными лишь мне и Директору".
Яким чином "Люци" (Рёсслер) мав таку обізнаність в таємницях Третього Райху?
І на це питання є відповідь... на стор. 161... та інших...
Взагалі як у цій книзі, так як і в інших джерелах (наприклад, мемуарах Леопольда Треппера чи Аллена Даллеса...) є достатньо інформації для написання цілого шпигунського серіалу для домогосподарок, що і зробив Кілзер.
Вертер - літературний герой Гете, покінчив життя самогубством.
Вертеру - літературному герою Кілзера піти з життя допомагаю я і Шандор Радо.
Щодо Бормана, який помер у
Щодо Бормана, який помер 1972 року, діяла серйозна операція прикриття. Для цього його навіть викопали з могили у Москві, а потім "випадково" знайшли в Берліні в цьому ж році під час будівельних робіт.
Книжку Радо Шандор. Под псевдонимом Дора. - М.: Воениздат, 1976. можна розглядати як продовження операції прикриття. Можеш її назвати "книжкою для домогосподарок".
Врешті-решт, з неї випливає тільки те, що Борман не був Вертером. Але вона жодним чином не заперечує, що Борман був кротом Сталіна.
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Але і не підтверджує...
Але і не підтверджує...
Кожен з нас має право на власний погляд! На мій погляд, Борман мав власні амбіції, його діяльність була іноді деструктивною... Але це не обов'язково тому, що він був "агентом Сталіна". Є версія, що Борман був агентом британських спецслужб. І в 1945-му його вивезли до Великобританії...
Мені дуже приємно, що тема
Мені дуже приємно, що тема викликала зацікавлення у камерадів і ми вельми конструктивно торкнулися ряду аспектів функціонування владного апарату Третього Райху.
Обговорення наштовхнуло мене на думку провести більш глибоке дослідження щодо Мартіна Бормана...
Дякую за увагу!
Гарна стаття, але шкода що
Гарна стаття, але шкода що перекладена з російської. Коли читаю що-небудь про ті часи, в мені прокидається 'граматичний нацист' і мені хочеться виправляти будь-які дрібні помилки. Українська мова має бути бездоганною, а не мовою кривих перекладів. Тож, Шановний Авторе, прийміть, будь-ласка, мої зауваження щодо опублікованого тексту.
...зворотний бік цього феномена полягала в тому,...
Гітлер вважав за краще суспільство Ессера... В російській 'общество', це не завжди те, що в українській 'суспільство'.
...в стані важкої кризи, а емігранти, що несуть за нього відповідальність...
Центр віддавав собі звіт в тому... Отдавать отчет - це так по-російськи...
...написана в "нікуди не прийнятному німецькому"... Звісно, що язик - це він, але в нас мова.
І багато інших помилок...
Миролюбність і озброєність!