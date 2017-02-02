«Тексти» вирахували мережу з близько 2 тисяч користувачів Фейсбуку, яка тісно пов’язана із групами бойовика ДНР Степана Мазури. Останній довго видавав себе за патріота України. Це мережа з публічних груп та користувачів, які, прикриваючись патріотичними слоганами, поширювали заклики до перевороту та протестів.
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Коментарі
Дуже слушне спостереження,
Дуже слушне спостереження, Володимире! Перевіряти джерела, співсталяти їх –засади журналістики, зрештою всієї науки.
Крім етичної прикмети, воно є цінною зброєю у війні !
Творимо разом Вільну Українську Республіку Міжмор'я !
Ӏ все ж, не кожен може
Ӏ все ж, не кожен може перевіряти кожну брехню. Тож головне: віднайти триєдине здоровля (Духу душі й тіла) , набувати ПРАвильні знання, що і зміцнює нашу природню відпорність до всього зла.
Творимо разом Вільну Українську Республіку Міжмор'я !
Пропоную за гали перевірити
Пропоную за гали перевірити чи брав Аз участь у тролінгу засобами фейсбук: https://www.facebook.com/leonidukrainets
Хто візьметься?
Твори!