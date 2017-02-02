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    Спецтема:

    Тролесфера
    02.02.2017 - 23:25

    «Тексти» вирахували мережу з близько 2 тисяч користувачів Фейсбуку, яка тісно пов’язана із групами бойовика ДНР Степана Мазури. Останній довго видавав себе за патріота України. Це мережа з публічних груп та користувачів, які, прикриваючись патріотичними слоганами, поширювали заклики до перевороту та протестів.

      Друзі!

    Рекомендую ознайомитися з результатами проекту "Тролесфера", над яким працювали: Надія Романенко, Ярина Михайлишин, Павло Солодько, Орест Зог.

    Переказати надзвичайно цікаву роботу неможливо. З нею треба ознайомитися і, головне, перевірити свою участь в групах ФБ і своїх друзів в ФБ на причетність до тролінгу!

    Це також актуально і для користувачів "НО", оскільки останнім часом тролінг певних тем проявляється і на нашому ресурсі.

    Адреса проекту: http://texty.org.ua/d/fb-trolls/

    Наші інтереси: 

    Знати все про інформаційну війну, її учасників і методи їх роботи!

    блоґ Володимир Федько
    Гравець: 
    Володимир Федько

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    Коментарі

    Зображення користувача Зірка Вітошинська.

    Дуже слушне спостереження, Володимире! Перевіряти джерела, співсталяти їх –засади журналістики, зрештою всієї науки.
    Крім етичної прикмети, воно є цінною зброєю у війні !

    Творимо разом Вільну Українську Республіку Міжмор'я !

    Зображення користувача Зірка Вітошинська.

    Ӏ все ж, не кожен може перевіряти кожну брехню. Тож головне: віднайти триєдине здоровля (Духу душі й тіла) , набувати ПРАвильні знання, що і зміцнює нашу природню відпорність до всього зла.

    Творимо разом Вільну Українську Республіку Міжмор'я !

    Зображення користувача Леонід Українець.

    Пропоную за гали перевірити чи брав Аз участь у тролінгу засобами фейсбук: https://www.facebook.com/leonidukrainets
    Хто візьметься?

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