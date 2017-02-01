…під час своєї передвиборної кампанії, Дональд Трамп здійснював словесні нападки на фінансову індустрію, а в одному рекламному ролику Трамп взагалі відкрито говорив, що генеральний директор інвестиційного банку Goldman Sachs «пограбував робочий клас»…
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Коментарі
…під час своєї передвиборної
…під час своєї передвиборної кампанії, Дональд Трамп здійснював словесні нападки на фінансову індустрію, а в одному рекламному ролику Трамп взагалі відкрито говорив, що генеральний директор інвестиційного банку Goldman Sachs «пограбував робочий клас»…
Цитата:Фундатор «НО» після
В усякому разі я висловлюю власні думки, і озвучую власну позицію щодо президента США Трампа і його дій, а не виступаю агентом-розповсюджувачем думок російських емігрантів на "НО"... :-)
А з приводу само тексту Слави
А з приводу само тексту Слави Рабiновича сказати нiчого?
Трамп справдi "прямо там прямо зараз" передав владу "народу" тобто карлам айканам, уїлбурам росам і стівенам мнучіним... .
Хай Буде!
"Власнi думки" то бардзо
"Власнi думки" то бардзо файно, ще файнiше, коли вони ("власнi думки") - результат всебiчного та вичерпного аналiзу: "В усякому разі я висловлюю власні думки, і озвучую власну позицію щодо президента США Трампа і його дій, а не виступаю агентом-розповсюджувачем думок російських емігрантів на "НО"... :-)"
Хай Буде!
Трамп - "друг" України:
Трамп - "друг" України:
http://gordonua.com/news/war/v-zayavlenii-gosdepartamenta-ssha-po-situacii-v-avdeevke-ne-upominalas-rossiya-the-guardian-172159.html
Хай Буде!
Трамп - "друг": пом'якшано
Трамп - "друг" України: пом'якшано санкцiї проти ФСБ:
http://gordonua.com/news/war/grady-byut-po-avdeevke-ssha-smyagchili-sankcii-protiv-fsb-den-surka-glavnoe-za-den-172125.html
Хай Буде!
Волання у пустелi?
Волання у пустелi?
http://www.svoboda.org/a/28275732.html
Хай Буде!
Вiдповiдь Трампа Маккейну:
Вiдповiдь Трампа Маккейну:
https://twitter.com/intent/follow?screen_name=realDonaldTrump
http://www.interfax.ru/world/547568
Хай Буде!