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    Майбутнє взаємин Варшави і Києва під питанням - Качинський. Міжмор'я поки не буде
    01.02.2017 - 17:20

    Польський політик, лідер керівної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський впевнений, що майбутнє відносин між двома країнами залежить від того, яким буде ставлення України до історії, зокрема, до Української повстанської армії. 

    Про це повідомляє Польське Радіо.

    «До сих пір неясно, чи Україна піде у напрямку, який для Польщі є неприйнятним, тобто підтримки своєї історичної легітимності на традиції УПА, на традиції організації, яка вчиняла жахливі злочини проти поляків, або ж відмовиться від цього шляху», - сказав Ярослав Качинський.

    22 липня 2016 року Сейм Польщі визнав Волинську трагедію геноцидом. Президент Петро Порошенко висловив співчуття з цього приводу. 

    Польсько-український конфлікт 1940-х років Україна називає Волинською трагедією, а Польща - Волинською різнею. Це двосторонні етнічні зіткнення українського і польського населення, вчинені під час Другої світової війни УПА з одного боку і Армією Крайовою - з іншого. 

    Як пише політичний оглядач Петро Олещук, ми приречені на постійні скандали та взаємні обвинувачення.

    "Що би там хто в Польщі не казав, фундаментальні засади польської політики стосовно України залишатимуться незмінними. Україна для Польщі - це буфер між нею та Росією. І це найголовніша функція України з точки зору поляків. Певним чином підтримувати Україну вони будуть завжди, адже набагато приємніше і безпечніше мати справу з Росією, коли між ними є ось така Україна.

    Крім того, Україна - це джерело порівняно непоганої, досить тихої та придатної для асиміляції робочої сили. Далі, Україна - такий-сякий, але ринок. Відповідно, що би не трапилося, Польща завжди буде більше за Україну, ніж за Росію. Втім, воювати за нас вона не буде ніколи, що теж зрозуміло.

    Однак, при цьому ми приречені на постійні скандали, взаємні обвинувачення і т. д. Таким чином польська правляча еліта демонструє свою геополітичну вагу та значимість перед власним виборцем.

    Нас очікують різноманітні демарші та охолодження, що будуть чергуватися з «потепліннями», хоча стратегічно нічого не зміниться.

    Таким чином, на тактичний обмін заявами між політиками зважати сильно не треба. Україна потрібна Польщі, але це зовсім не значить, що позиція Польщі буде ідентичною позиції України, чи поляки не будуть щось засуджувати або вимагати щось зробити.

    І ще, ніякого "Міжмор'я" поки не буде. Польська еліта до нього не доросла, а українська ще не сформувалася. Подібні проекти - це завжди продукт стратегічної роботи еліт, які спроможні задумувати та реалізовувати глобальні задачі, переступаючи через дрібні чвари минулого – як у випадку Франції та Німеччини на перших етапах існування ЄС", - написав експерт.

    Наші інтереси: 

    Гарні стосунки з Польщею зараз дуже важливі для України. 

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    блоґ Олена Каганець
    Гравець: 
    Олена Каганець

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    Коментарі

    Зображення користувача Ія Подолянка.

    Так чому ж не сядуть за спіль не вивчення історії польсько-українсь ких конфліктів польські і українські історики .?Чи нема у нас обєктивних істориків і в той же час патріотів? Чи може вже проводиться така робота?

    Зображення користувача Володимир Федько.

    За час, що пройшов після Версальського договору поляки не порозумнішали... На жаль!

    Зображення користувача Бард Рой.

    Це результат пасіонарного спалаху українців, більшість з яких самі з нього дивуються - просто, треба їм донести, що це Всевишній доводить їм (і - світові) їхнє (українців) аріянство (винятковість). Бо у 1933 Він (Всевишній) було натякнув, що ними (винятковими) є саме вони - а не німці. Головне сьогодні - вірно зрозуміти (і використати) Його натяк... Ну а пшеки, це так - вони, наче жиди, безумовно пристають до конкретно-міцного і монолітно-сильного: стають раком (аби не били) і дають бабкі. І, як я переконаний, цей шанс (монолітна міць) українці використають цього разу вповні. Бо ж скільки можна!? А з у леґендарною УПА самі розберемось.

    Хай Буде!

    Зображення користувача Явсе Світ.

    "Пани" польські ніколи не захочуть бачити Україну рівнею собі.Хіба що вуйко Сем ногою добре тупне і заставить зробити те Міжмор'я.

    Мої діди і бабці говорили,що поляки із українців знущалися так само як і московити.Добре жилося українцям у Галичині лише при німцях.Це слова простих людей,які були селянами господарями і працювали на себе.

    Вірю в те, що розумію.

    Зображення користувача Андрій Ясун.

    Таке відчуття, що Качинський свідомо виступає під дудку вбивць свого брата. Але є поляки, сам таких знаю, котрі краще здохнуть, але ніколи не визнають українців хоча б рівнею собі.
    Коли мова з поляками заходить про УПА, я завжди задаю їм питання: "Котра з них?" Ступор без відповіді. Чомусь наші історики і політики не оперують цим фактом у перемовинах з поляками. Якщо і оперують, то результату не видно.
    Про те, щоб Україна головувала у Міжмор'ї і мови не може бути. Гартленд має стати новим брендом України. Потрібно пояснити усьому світу, чому москалі не хочуть дати спокій Україні, а на поляків напав закреп під назвою Волинська масакра. І чому все це подається під соусом громадянського конфлікту.
    Жиди зуміли брехню про Голокост пропхати, ще й того, хто цього не визнає притягають до кримінальної відповідальності. То невже ми правду не зможемо світу донести?

    Si vis pacem, para bellum

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Полякам варто нагадати:
    ------------------------------------
    - злочини вчинені щодо німців на територіях, які їм були передані по умовам Версальського договору (Данціг, Східна Прусія);
    - злочини щодо українців на території Західної України у період 1920-1939 рр.;
    - анексію Тешину у 1938 році;
    - вперте небажання порозумітися з Німеччиною щодо екстериторіального автобану і залізничної дороги з Німеччини у Східну Прусію (через територію Польщі).

    Якби поляки домовилися з Третім Райхом, то і приводу для війни Німеччини з Польщею не було б!

    - колонізація частини Східної Прусії, яка була віддана Польщі після Другої світової війни;
    - злочинні післявоєнні депортації німців;
    - злочинні післявоєнні депортації євреїв.

    І ще багато чого можна полякам нагадати!

    Зображення користувача Василь Федорiв.

    Так у чому справа? Нагадайте.... - "Полякам варто нагадати: ..."

    Хай Буде!

    Зображення користувача Василь Федорiв.

    Так у чому справа? Нагадайте.... - "Полякам варто нагадати: ..."

    Хай Буде!

     
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