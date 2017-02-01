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    Слава Рабинович: У Трампа самый богатый "кабинет" в истории США
    Слава Рабіновіч: У Трампа найбагатший «кабінет» в історії США
    01.02.2017 - 10:27

    …під час своєї передвиборної кампанії, Дональд Трамп здійснював словесні нападки на фінансову індустрію, а в одному рекламному ролику Трамп взагалі відкрито говорив, що генеральний директор інвестиційного банку Goldman Sachs «пограбував робочий клас»…

    Mundus universus exercet histrioniam.

    Фундатор «НО» після перемоги Трампа почав доводити, що ця подія є нечуваним подарунком для України. До оспівування Трампа та його висуванців на вищі державні посади США долучилися ще кілька активних дописувачів «НО», причому славословні публікації розміщуються на першу сторінку «НО». Тут нічого дивного не має – на будь якому ресурсі власники завжди надають перевагу тим публікаціям, які вважають для себе доцільними.

    Але, на мою думку, славослів’я Трампа та його команди вельми поверхові. Автори публікацій, або не дуже розуміють справжні рушійні механізми політичних процесів у США, або свідомо наголошують лише на окремих проявах тих політичних процесів.

    На мою думку, досить влучно й із знанням та розумінням реалій висвітлює події у США фахівець з інвестицій Слава Рабіновіч. Вважаю, що його бачення повинно подаватися також й українською мовою. То ж слово Славі Рабіновічу:

    «Хто б що не говорив про Трампа, не забуваймо: 20-го січня у США відбулася демократична мирна передача влади, в точності згідно американської Конституції. Навіть таймінг приведення до присяги 45-го президента США був вивірений до хвилини, щоб слідувати традиції: рівно о 12 годині дня на Inauguration Day.

    Інавгураційна промова Трампа була зухвалою, брутальною, місцями зовсім непристойною (коли він, всупереч традиції, де-факто дезавуював президентство своїх попередників, прямо у присутності багатьох з них), з використанням коротких, примітивних, навіть не складнопідрядних речень, що виражали такі ж короткі примітивні думки. Деякі коментатори (включаючи мене) відзначають схожість не передвиборної, а – підкреслюю – саме інавгураційної риторики Трампа з риторикою Муссоліні, і навіть, можливо, раннього Гітлера.

    Примітивне перерахування явних і уявних проблем Америки в одному флаконі, з вкрапленнями брехні, не відповідної фактам, не знайшло обов'язкової, для такої промови, грамотної «у відповідь само-риторики» по кожному з пунктів: Трамп перерахував казкові, нездійсненні і небувало прості способи вирішення всіх цих складних проблем, загальними і такими ж примітивними пропозиціями. При цьому, як завжди, складаючи пальчики колечком і губки трубочкою. Для багатьох виглядав ідіотом.

    Недивно, що американські реднеки зіграли таку істотну роль у президентських виборах 2016 року. Але чи все так просто, як мовиться, «з головою Трампа»? Чи легко поставити діагноз?

    Протягом останніх тижнів, ведучих до інавгурації Трампа, ми були свідками сенатських слухань щодо затверджень у своїх посадах різних міністрів й інших членів нової адміністрації, яких висунув і рекомендував до затвердження вибраний президент Трамп. І на цих слуханнях майже кожен з них… говорив багато чого, що йшло врозріз з тим, що раніше говорив Трамп, і що раніше приводило в жах дуже-дуже велику кількість людей. НАТО – ні, ми залишаємося вірними цій організації і будемо далі її укріплювати. Санкції проти путінського режиму – ні, ми їх не відмінятимемо, ми їх посилюватимемо. Росія – одна з головних погроз. І так – куди не плюнь. Що відбувається?

    Впродовж останніх восьми років Америкою керувала демократична адміністрація, яка, безумовно, була достатньо популярною: Обама і Ко. дійсно створили велику кількість нових робочих місць, після економічного і фінансового колапсу 2008/2009 років США переживають один з найтриваліших циклів економічного зростання, з низькою інфляцією і низьким безробіттям. 20-го січня президент Обама покинув свій офіс на піку своєї популярності і свого рейтингу. Але за останні вісім років щось пішло не так для десятків… можливо, навіть для сотні мільйонів американців.

    Поки зростали доходи багатьох американських компаній і оцінки їхніх акцій, медіанні доходи американських домогосподарств навряд чи виросли, а для багатьох з них – істотно впали. Хоча близько 20 мільйонів американців дістали доступ до медичних страховок – з числа тих людей, які їх не мали раніше, – загальна середня вартість медичних страховок для середньостатистичних американських домогосподарств виросла, причому для багатьох – істотно.

    Податковий тягар як компаній, так і фізичних осіб, хоча далеко і не найвищий у світі, все одно є не оптимально високим, а головне, викликає багато питань у працелюбних багато працюючих громадян: а на що витрачаються наші податки, і скільки ще часу ми годуватимемо десятки мільйонів ледачих нахлібників і халявників, перерозподіляючи наші важко зароблені гроші з наших кишень в кишені тих, хто не любить, не хоче, не вміє і не може працювати?

    З повною упевненістю можна сказати, що адміністрація Обами була не тільки демократичною, з погляду партійної приналежності. Вона була ультра-соціалістичною, в американському (не європейському) розумінні ступенів і відтінків сучасного соціалізму. І, на мій погляд, з такого роду соціалізмом в Америці давно пора було кінчати.

    Не про це, не про ненависний соціалізм кричали реднеки, але яка різниця, про що вони кричали, якщо умовні реднеки і решта жителів «іржавого поясу» допомогли обранню Дональда Трампа, який здається правим популістом?

    Я прямо зараз розглядаю свої старі фотографії. Ось 1976 рік, мені десять років, я сиджу за кермом автомобіля ВАЗ-2103 – за містом, у Ленінградській області, вчуся водити машину. Враховуючи вік і все решту – не зовсім «соціалістична» поведінка.

    Ось 1989 рік – я стою посередині Park Avenue у Нью-Йорку, на її бульварі між двох сторін проїжджої частини, в районі початку 60-х вулиць, і за моєю спиною, далі вниз по Парк авеню – величезна будівля Panam. Історичний знімок. На той момент Pan American – ще поки що одна з найбільших авіакомпаній в історії США. 4 грудня 1991 року авіакомпанія оголосила про банкрутство: ось він, капіталізм у дії. Не соціалізм.

    А ось знову той же 1989 рік – і знову я, стою на балконі в шикарному лобі-атріумі хмарочоса Trump Tower в Нью-Йорку. На спеціально поставленій вітрині в лобі – книга Дональда Трампа «The Art of the Deal», «Мистецтво угоди», яка побачила світло всього лише двома роками раніше, в 1987 році. «Капіталізм у дії», – знову думав тоді я, щойно прибулий іммігрант з СРСР.

    Інше фото – кінець 2008 року, я на тлі головного офісу-хмарочоса Citigroup у midtown Manhattan. Найбільша фінансова організація США – на межі банкрутства. Для порятунку американської і світової фінансової системи уряд США вирішує націоналізувати найбільший банк – Citigroup, і найбільшу страхову компанію – AIG.

    Обидві компанії – в останніх стадіях передбанкрутного стану, через іпотечну кризу і фінансовий колапс, ще більше збільшеного банкрутством інвестиційного банку Lehman Brothers у вересні 2008 року. «Націоналізація? Не банкрутство, а саме націоналізація? Двох з ряду найбільших фінансових організацій США? Це що – капіталізм? Значить, з капіталізмом щось не так!», – думав тоді я, який закінчив магістрат школи бізнесу Нью-йоркського університету ще в 1996 році, і який до 2008 року вже мав 14 років досвіду інвестування на міжнародних фінансових ринках.

    Пройшло ще вісім років. Америка загрузнула у соціалізмі. І правий популіст Трамп, серед іншого, пообіцяв вимести з Америки соціалізм поганою мітлою. Пообіцяв такими крупними, примітивними мазаннями. Але мені здається, що деякі досить крупні групи єдиних інтересів, серед американських еліт, мали і продовжують мати не примітивний, а дуже навіть розумний план по вимітанню соціалізму. Вони розуміли, що без «дива» на виборах їм владу у демократів-соціалістів не відібрати.

    І вони, по-американськи, вирішили самі створити це диво: використати тараном когось, хто був би здатний завоювати голоси не тільки традиційних республіканських виборців, а взагалі всіх, хто тільки здатний рухатися і ворушити, якщо не звивиною, то хоч тулубом, будь то скривджені глобалізацією реднеки з «іржавого поясу», містечкові домогосподарки-міщанки, демократи, що коливаються, або аполітичні пофігисти, які ще не визначилися. І вони, деякі частини еліт, вирішили так зробити.

    І з'явилося гасло «Зробимо Америку знову великою». І з'явився примітивний популіст з дохлою білкою на голові, який примітивною мовою втокмачував будь-якій аудиторії про те, як можна і потрібно зробити Америку знову великою. І у нього вийшло. Звичайно, Хіларі в цьому йому невимовно допомогла – в цьому відношенні йому просто повезло.

    І, таким чином, у деяких еліт теж вийшло. І примітивний популіст з дохлою білкою на голові – або виконуючий таку роль хороший актор – став їхнім політичним дахом.

    20-го січня я дивився інавгурацію Трампа у прямому ефірі по аналітичному діловому і фінансовому каналу CNBC, благо в століття високих технологій супутник віщає цей канал прямо в мій московський телевізор. І багато-багато хвилин перед початком церемонії камера була направлена на прибуття, в авдиторію запрошених, Карла Айкана, американського підприємця, фінансиста і корпоративного рейдера, чий статок оцінюється в більш, ніж 17 млрд. доларів.

    В наступному місяці Карлу Айкану виповнюється 81 рік, і для нього ця церемонія інавгурації – перша в житті. Він стає членом трампівської адміністрації. Правда, технічно не міністром, а спеціальним радником президента з питань дерегуляції («Special Advisor to the President on Regulatory Reform»).

    Наступного дня після того, як Дональд Трамп оголосив про висунення свого друга Карла на цю посаду, статок містера Айкана одномоментно збільшився на 510 мільйонів доларів – більше, ніж у кого-небудь в світі цього дня.

    Акції його компанії Icahn Enterprises виросли того дня на 8%, за день збільшуючи вартість частки Айкана з 6,8 млрд. доларів до 7,3 млрд. доларів. Через компанію Icahn Enterprises Карл Айкан контролює нафтопереробне підприємство CVR Energy, чиї акції того дня підскочили на 10%. На початку 2016 року Айкан публічно критикував Агенцію по захисту навколишнього середовища (the Environmental Protection Agency) за прийняті раніше заходи, що ускладнювали роботу нафтовидобувної і нафтопереробної промисловості США, заходи – направлені на розвиток поновлюваних джерел енергії.

    Трамп сказав, що Айкан, який підтримав його на ранній стадії президентської кампанії, буде його головним радником по позбавленню Америки від регуляторних законів і правил, які не дозволяють створювати нові американські робочі місця і обмежують економічне зростання.

    Ох, боюся, що Айкан задасть жару світовому нафтовому ринку... і не тільки йому. Звичайно, без «єврейської змови» тут не обійтися. Карл Айкан народився в єврейській родині у Брукліні і виріс в районі Бейсуотер, Куїнс, Нью-Йорк. Він отримав ступінь бакалавра філософії у Прінстонському університеті в 1957 і пішов в армію, відслуживши у військово-медичному центрі сухопутних сил.

    Айкан прийшов на Уолл-Стріт у 1961 році стажистом у фірму Dreyfus & Company. Після декількох років роботи на Уолл-Стріт він відкрив власну брокерську компанію.

    Як і багато інших в 1980-х роках, він почав робити свій багатомільярдний статок за допомогою сміттєвих облігацій фінансиста Майкла Мілкена. Крім того, Айкан вважається одним із перших, хто почав спеціалізуватися на грінмейлі, сам же він іменує себе інвестором-активістом і захисником інтересів акціонерів.

    Два мультімільярдера – Трамп і Айкан – мають давні ділові взаємини вже три десятиліття. Айкан був найбільшим утримувачем облігацій в тоді ще новому ігровому комплексі-казино «Taj Mahal» в Атлантік-Сіті, який став банкрутом на початку 90-х, – історія, яку я чудово пам'ятаю під час мого другого і третього року життя в Нью-Йорку.

    В той час, коли деякі інвестори хотіли добитися процесу «Involuntary bankruptcy», Айкан зумів домовитися з Трампом про кращу операцію, в результаті якої казино проходило банкрутство в статусі «Prepackaged bankruptcy», Трамп віддав кредиторам 50% своїх акцій в Taj Mahal в обмін на реструктуризацію боргу на кращих умовах, і залишився залученим у цей бізнес. Десятиліттями пізніше Айкан купив решту казино Трампа в Атлантік-Сіті, які теж потрапили в банкрутство.

    Чи зможе 81-річний мультімільярдер Карл Айкан, легенда Уолл-Стріту, інвестор, грінмейлер і корпоративний рейдер, допомогти примітивному мультімільярдеру-популісту з дохлою білкою на голові – або виконуючому таку роль хорошому акторові – зробити Америку знову великою?

    До речі, в своїй інавгураційній промові Трамп сказав, що прямо сьогодні, прямо зараз, прямо тут, влада в Америці з Вашингтона повертається тому, кому вона належить – американському народу. Риторика – що треба. Окрім 50-го в світі, за розміром статків, 81-річного мультімільярдера Карла Айкана, в адміністрації Трампа мультімільярдерами є сам Трамп, номінант на посаду міністра торгівлі 79-річний підприємець Уїлбур Рос, майбутній заступник міністра торгівлі 48-річний бізнесмен Тодд Рікетс, і ще двійко таких  самих.

    Мультимільярдерів, тобто. Влада повернулася народу. Влада повернулася до народу. Так. За підрахунками відразу декількох видань, включаючи Форбс, Трамп формує кабінет, який буде, – за розміром сукупного багатства його членів – найбагатшим кабінетом будь-якої адміністрації за всю історію Сполучених Штатів Америки. Влада повернулася народу, – сказав Трамп. Нічого не маю проти багатих в американській адміністрації, але містер Трамп, навіщо ж так брехати в своїй власній інавгураційній промові? Як саме вона повернулася? Хоча, це було найнешкідливішою брехнею, якщо розглядати багато чого іншого.

    Окрім мультімільярдерів там є і дуже-дуже мультимільйонери. Адже спочатку Трамп пропонував саме Карлу Айкану стати міністром фінансів, але той відмовився. І тоді номінацією Трампа на цей пост став Стівен Мнучін, чий статок оцінюється в 500 мільйонів доларів. І звичайно, без «єврейської змови» тут знову не обійтися!

    Мнучін народився в єврейській родині Елен Тернер-Купер і Роберта Мнучіна. Елен Тернер займала пост віце-президента міжнародної ради директорів музею Соломона Гуггенхайма і директора фонду Бірда Хоффмана, що підтримує мистецтво. Роберт Мнучін у минулому був основним партнером в Goldman Sachs, і є власником художньої галереї C&m Arts в Нью-Йорку та готелю Mayflower Inn (чудова поетична назва – Mayflower Inn – Готель травневої Квітки! – В.Н.) в штаті Коннектикут.

    Їхній син Стівен Мнучін – випускник Єльського університету, де ділив кімнату в гуртожитку з майбутнім президентом і основним акціонером компанії Sears Едвардом Лампертом. З 1985 по 2002 рік Мнучін працював в Goldman Sachs, досяг посад віце-президента і директора з інформаційних технологій і заробив 40 мільйонів доларів. Потім він працював в хедж-фонді Едварда Ламперта ESL.

    Потім він став генеральним директором хедж-фонду SFM Capital Management, в який 1 млрд. доларів вклав Джордж Сорос. Через деякий час Мнучін, разом з Чипом Зілігом і Денієлом Нідічем, заснував компанію Dune Capital, яка в 2006 році зайнялася фінансуванням кіновиробництва. У 2007 році компанія уклала контракт з кінокомпанією 20th Century Fox на суму 500 млн. доларів, зробивши інвестиції в зйомки «Аватара» і деяких фільмів з серії «Люди Ікс».

    Пізніше Dune також уклала контракт з Warner Brothers. У 2013 році Мнучін об'єднав бізнес з Бреттом Ретнером і Джеймсом Пекером, і в результаті цього злиття була створена компанія Ratpac-dune Entertainment, що профінансувала фільми «Американський снайпер» і «Божевільний Макс: Дорога люті».

    Ось такий підприємець стає міністром фінансів США; втім, «випускники» інвестиційного банку Goldman Sachs дуже часто обіймають цю посаду за останніх двійко-трійку десятиліть. У 1990-х при президентові Білі Клінтоні цей пост займав Роберт Рубін, а в 2000-х при президентові Джорджі Буші-молодшому на цій посаді працював Генрі (Хенк) Полсон.

    При цьому, під час своєї передвиборної кампанії, Дональд Трамп здійснював словесні нападки на фінансову індустрію, а в одному рекламному ролику Трамп взагалі відкрито говорив, що генеральний директор інвестиційного банку Goldman Sachs «пограбував робочий клас».

    Розводка лохів, скривджених глобалізацією реднеків з «іржавого поясу», містечкових домогосподарок-міщанок, демократів, які коливаються, і аполітичних пофігістів, які ще не визначилися, йшла повним ходом, і примітивний популіст з дохлою білкою на голові – або виконуючий таку роль хороший актор – став їхнім кумиром. Але він ще і став політичним дахом карлам айканам, уїлбурам росам і стівенам мнучіним, які – як багато хто сподівається – «зроблять Америку знову великою».

    Цікаво, а вони виметуть махровий соціалізм з Америки дуже поганою мітлою?

    Цікаво, а вони не занурять цілий світ у глобальну економічну депресію?

    Сподіваюся, що... Залишається тільки сподіватися… Надія, як відомо, вмирає останньою.

    P.S. Про «єврейську змову» я тут писав спеціально для Якуніна і Патрушева. Знаю, що вони мене читають. Дорогі Володимир Іванович і Микола Платонович! Пора шапочки з фольги надягати. У Америці владу захопили рептілоїди.»

    Наші інтереси: 

    Треба дивитися на все, що відбувається у світі без зайвих емоцій та ілюзій, чим би ті емоції та ілюзії не були навіяні…

    блоґ Вiктор Нокiд
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    Вiктор Нокiд
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    Коментарі

    Зображення користувача Вiктор Нокiд.

    …під час своєї передвиборної кампанії, Дональд Трамп здійснював словесні нападки на фінансову індустрію, а в одному рекламному ролику Трамп взагалі відкрито говорив, що генеральний директор інвестиційного банку Goldman Sachs «пограбував робочий клас»…

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Цитата:
    Фундатор «НО» після перемоги Трампа почав доводити, що ця подія є нечуваним подарунком для України. До оспівування Трампа та його висуванців на вищі державні посади США долучилися ще кілька активних дописувачів «НО»...

    В усякому разі я висловлюю власні думки, і озвучую власну позицію щодо президента США Трампа і його дій, а не виступаю агентом-розповсюджувачем думок російських емігрантів на "НО"... :-)

    Зображення користувача Василь Федорiв.

    А з приводу само тексту Слави Рабiновича сказати нiчого?
    Трамп справдi "прямо там прямо зараз" передав владу "народу" тобто карлам айканам, уїлбурам росам і стівенам мнучіним... .

    Хай Буде!

    Зображення користувача Василь Федорiв.

    "Власнi думки" то бардзо файно, ще файнiше, коли вони ("власнi думки") - результат всебiчного та вичерпного аналiзу: "В усякому разі я висловлюю власні думки, і озвучую власну позицію щодо президента США Трампа і його дій, а не виступаю агентом-розповсюджувачем думок російських емігрантів на "НО"... :-)"

    Хай Буде!

    Зображення користувача Василь Федорiв.

    Трамп - "друг" України:

    http://gordonua.com/news/war/v-zayavlenii-gosdepartamenta-ssha-po-situacii-v-avdeevke-ne-upominalas-rossiya-the-guardian-172159.html

    Хай Буде!

    Зображення користувача Василь Федорiв.

    Трамп - "друг" України: пом'якшано санкцiї проти ФСБ:

    http://gordonua.com/news/war/grady-byut-po-avdeevke-ssha-smyagchili-sankcii-protiv-fsb-den-surka-glavnoe-za-den-172125.html

    Хай Буде!

    Зображення користувача Василь Федорiв.

    Волання у пустелi?

    http://www.svoboda.org/a/28275732.html

    Хай Буде!

    Зображення користувача Василь Федорiв.

    Вiдповiдь Трампа Маккейну:

    https://twitter.com/intent/follow?screen_name=realDonaldTrump

    http://www.interfax.ru/world/547568

    Хай Буде!

     
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