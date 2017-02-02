Вчені заявили про те, що в надрах Землі можуть відбуватися реакції, які завершують процес формування води, а вода, яка з'являється в результаті – викликати потужні землетруси. Висновки дослідників готуються до публікації в журналі Earth and Planetary Science Letters.
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Коментарі
Гермес був правий: Земля - це
Гермес був правий: Земля - це жива істота, живляча матір.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Жива і надзвичайно плодюча.
Жива і надзвичайно плодюча. Який об'єм води на планеті? Великий. Ми живемо в океані водню який активний при +3.8 і починає розчиняти нерозчинне. Кисень стає не активним.Але надзвичайно більше кремнію формула якого, по суті, Li 20
(літій два о кремнієва вода яка ,як і звичайна вод є розчинник і де відбуваються реакції як лужні так і кислотні. Єдина різниця температурний фактор. Тут нас чекають великі енергії і нові, невідомі досі, матеріали.
Від мрії до слова,від слова до дії, від дії до світлової події.
Земля живий організм,а люди
Земля живий організм,а люди частина її мікрофлори.Правда не завжди ця мікрофлора корисна для своєї Матері Землі.
Вірю в те, що розумію.