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    Вчені змоделювали утворення води в надрах Землі
    02.02.2017 - 14:17

    Вчені заявили про те, що в надрах Землі можуть відбуватися реакції, які завершують процес формування води, а вода, яка з'являється в результаті – викликати потужні землетруси. Висновки дослідників готуються до публікації в журналі Earth and Planetary Science Letters.

    У ході дослідження вчені провели комп'ютерне моделювання реакцій між силікатами кварцу (оксидом кремнію) і воднем, які перетворюються на моносилан (гідрид кремнію), вивільняючи кисень у формі води.

    Вперше про можливість протікання подібної реакції в мантії заявили японські вчені в 2014 році. У новій роботі дослідники змоделювали її хід в умовах, які існують на різній глибині, від 40 до 400 км нижче поверхні Землі (при температурі вище 1000 °C і тиску в десятки тисяч атмосфер).

    Вчені показали, що водень – газ, що складається з найдрібніших молекул, – може просочуватися крізь шари кварцового силікату. Однак після того, як він перейшов тут у воду, молекули, що утворилися, вже не можуть рухатися так вільно і виявляються в "кварцевій пастці".

    Під величезним тиском, що досягає 200 тисяч атмосфер, ця вода може руйнувати породу і викликати поштовхи глибоких землетрусів.

    Раніше міжнародна група геологів з'ясувала, що тверде металеве ядро в середині Землі утворилося 1-1,5 млрд років тому.

    Також учені змогли визначити швидкість росту земного ядра: за рік його радіус збільшується приблизно на 1 мм. 
     

    Наші інтереси: 

    Планета постійно синтезує все, що потрібне для життя, зокрема воду і повітря. Земля - наша живляча Матір.  

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    блоґ Олена Каганець
    Гравець: 
    Олена Каганець

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    Коментарі

    Зображення користувача Миро Продум.

    Гермес був правий: Земля - це жива істота, живляча матір.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Володимир Світлий.

    Жива і надзвичайно плодюча. Який об'єм води на планеті? Великий. Ми живемо в океані водню який активний при +3.8 і починає розчиняти нерозчинне. Кисень стає не активним.Але надзвичайно більше кремнію формула якого, по суті, Li 20
    (літій два о кремнієва вода яка ,як і звичайна вод є розчинник і де відбуваються реакції як лужні так і кислотні. Єдина різниця температурний фактор. Тут нас чекають великі енергії і нові, невідомі досі, матеріали.

    Від мрії до слова,від слова до дії, від дії до світлової події.

    Зображення користувача Явсе Світ.

    Земля живий організм,а люди частина її мікрофлори.Правда не завжди ця мікрофлора корисна для своєї Матері Землі.

    Вірю в те, що розумію.

     
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