російська мова переважає в телеефірі, друкованих виданнях, сфері послуг та українському сегменті інтернету.
Водночас українська – домінує в освіті й кінопрокаті. Крім того, внаслідок прийняття закону про обов’язкову частку українських пісень на радіо значно зросла присутність україномовної музики в радіоефірі.
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Коментарі
Рабська психологія: бути, як
Рабська психологія: бути, як усі... жити за вказівкою...
Наприкінці січня був по
Наприкінці січня був по справах у Центрі адміністративних послуг... Привітався українською, сказав, яке питання мене цікавить... Співробітниця почала пояснювати мені російською... Я терпляче вислухав її відповідь до кінця, посміхнувся і сказав: "Вибачте, але я нічого не зрозумів з того, що Ви мені розповіли. Поясніть, будь ласка, державною". Вона ошелешено подивилася на мене... Я посміхнувся ще раз. Вона повторила все українською! Я знову посміхнувся, подякував і побажав їй гарного дня.
Все залежить від нас!