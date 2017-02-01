Президент США Дональд Трамп підписав указ, який спрямований на зниження навантаження на бізнес у сфері державного регулювання. Указ зобов’яже владу при введенні будь-якого нового правила або обмеження для бізнесу скасовувати два існуючих.
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Коментарі
Дуже цікаве відео! Трамп
Дуже цікаве відео! Трамп надихає людей до спільної праці. Одне з його гасел: "Ми любимо свою роботу!"
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Там є дуже продуктивна
Дуже продуктивна системна ідея: для того, щоб запровадити нове обмеження, необхідно скасувати два існуючі обмеження.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Напевно треба починати робити
Напевно треба починати робити ставки на те, коли Трамп виконає всі передвиборчі обіцянки.
Це ж треба, як активно він
Це ж треба, як активно він діє! Який молодець!
Просто "респект" йому по всім напрямкам!
Чи, можливо, за діями Обами ми не слідкували так прискіпливо?
Цікаво спостерігати як він
Цікаво спостерігати як він добряче розхитує політичну систему країни і успішно знаходить союзників як серед рядових громадян, так і великого капіталу. В управлінні державою Трамп використовує ефективні бізнес-методи.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.