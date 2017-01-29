В'їзд громадян Сирії як біженців суперечить інтересам Сполучених Штатів, вважає президент США. Канада розмістила на своїй території 35 тисяч новоприбулих сирійців.
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В'їзд громадян Сирії як біженців суперечить інтересам Сполучених Штатів, вважає президент США. Канада розмістила на своїй території 35 тисяч новоприбулих сирійців.
Президент США Дональд Трамп припинив на невизначений термін прийом сирійських біженців в країну та заморозив на 120 днів програму прийому біженців з інших країн.
Такі розпорядження містяться в указі про "екстремальний відбір" іммігрантів, мета якого, за словами пан Трампа, не допустити в країну "радикальних мусульманських терористів".
"В'їзд громадян Сирії як біженців суперечить інтересам Сполучених Штатів, і я заморожую в'їзд до того часу, поки не вирішу, що відбулися істотні зміни[...], що дозволяють прийом сирійських біженців відповідно до національних інтересів", - йдеться в тексті указу.
В указі зазначено, що США припиняють програму прийому біженців на 120 днів для з'ясування ефективності чинних правил. Також в тексті зазначається, що США приймуть не більше 50 тисяч біженців протягом 2017 фінансового року, при цьому пріоритет віддаватимуть біженцям, яких переслідують за релігійними мотивами.
Основні заходи, згадані в указі:
Трамп підписав указ відразу після церемонії вступу генерала Джеймса Маттіса на посаду міністра оборони США.
"Ми хочемо впускати в нашу країну лише тих, хто підтримує нашу країну і гаряче любить наш народ", - наголосив пан Трамп на церемонії підписання, яку транслювали американські телеканали.
Як повідомляла адміністрація колишнього президента Барака Обами, за минулий рік США прийняли близько 10 тисяч сирійських переселенців.
Для порівняння, Канада, населення якої в дев'ять разів менше, за той самий період розмістила на своїй території 35 тисяч новоприбулих сирійців.
В ході своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп пропонував повністю закрити для мусульман можливість в'їзду в Штати, поки "наші люди не розберуться, що відбувається".
Однак після перемоги на виборах риторика Трампа пом'якшала, і він жодного разу не повторював цю тезу на публіці.
Брати приклад, як треба захищвти національні інтереси.
Коментарі
Приємно слідкувати за
Приємно слідкувати за рішучими діями Трампа.
Цитата:"Ми хочемо впускати в
Мудро!
ЦІкава символіка кольорів у
ЦІкава символіка кольорів у Трампа: чорний (костюм), білий (сорочка), червоний (краватка)...
Така була в Священній Римській імперії і в Третьому Райху.
Це кольори трьох арійських
Це кольори трьох арійських варн: брахмани (білий), кшатрії (червоний), господарі (чорний).
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Червона краватка не належить
Червона краватка не належить до дрес-коду політиків, її може одягнути впевнена в собі людина з яскравими лідерськими рисами.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Приємно спостерігати, коли
Приємно спостерігати, коли політик "відповідає за базар".
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.