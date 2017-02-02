Вчені заявили про те, що в надрах Землі можуть відбуватися реакції, які завершують процес формування води, а вода, яка з'являється в результаті – викликати потужні землетруси. Висновки дослідників готуються до публікації в журналі Earth and Planetary Science Letters.
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Коментарі
Гермес був правий: Земля - це
Гермес був правий: Земля - це жива істота, живляча матір.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Жива і надзвичайно плодюча.
Жива і надзвичайно плодюча. Який об'єм води на планеті? Великий. Ми живемо в океані водню який активний при +3.8 і починає розчиняти нерозчинне. Кисень стає не активним.Але надзвичайно більше кремнію формула якого, по суті, Li 20
(літій два о кремнієва вода яка ,як і звичайна вод є розчинник і де відбуваються реакції як лужні так і кислотні. Єдина різниця температурний фактор. Тут нас чекають великі енергії і нові, невідомі досі, матеріали.
Від мрії до слова,від слова до дії, від дії до світлової події.