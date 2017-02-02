Головна » Блоґи » блоґ Олена Каганець
Підписатися на Коментарі для "Вчені змоделювали утворення води в надрах Землі "
-A A +A
    Важливість: 
    2
    ZN,UA
    Вчені змоделювали утворення води в надрах Землі
    02.02.2017 - 14:17

    Вчені заявили про те, що в надрах Землі можуть відбуватися реакції, які завершують процес формування води, а вода, яка з'являється в результаті – викликати потужні землетруси. Висновки дослідників готуються до публікації в журналі Earth and Planetary Science Letters.

    У ході дослідження вчені провели комп'ютерне моделювання реакцій між силікатами кварцу (оксидом кремнію) і воднем, які перетворюються на моносилан (гідрид кремнію), вивільняючи кисень у формі води.

    Вперше про можливість протікання подібної реакції в мантії заявили японські вчені в 2014 році. У новій роботі дослідники змоделювали її хід в умовах, які існують на різній глибині, від 40 до 400 км нижче поверхні Землі (при температурі вище 1000 °C і тиску в десятки тисяч атмосфер).

    Вчені показали, що водень – газ, що складається з найдрібніших молекул, – може просочуватися крізь шари кварцового силікату. Однак після того, як він перейшов тут у воду, молекули, що утворилися, вже не можуть рухатися так вільно і виявляються в "кварцевій пастці".

    Під величезним тиском, що досягає 200 тисяч атмосфер, ця вода може руйнувати породу і викликати поштовхи глибоких землетрусів.

    Раніше міжнародна група геологів з'ясувала, що тверде металеве ядро в середині Землі утворилося 1-1,5 млрд років тому.

    Також учені змогли визначити швидкість росту земного ядра: за рік його радіус збільшується приблизно на 1 мм. 
     

    Наші інтереси: 

    Планета постійно синтезує все, що потрібне для життя, зокрема воду і повітря. Земля - наша живляча Матір.  

    В тему: 
    Вчені вважають, що динозаври були приречені на вимирання і без падіння метеорита
    Типи цивілізацій. Футурологічний погляд на розвиток людства
    "Земля перетвориться на величезний мозок". Як Нікола Тесла передбачив наш світ
    Символіка та її зміст у посланнях Тота – Гермеса Трісмегіста
    блоґ Олена Каганець
    Гравець: 
    Олена Каганець

    Теги:

    54

    Коментарі

    Зображення користувача Миро Продум.

    Гермес був правий: Земля - це жива істота, живляча матір.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Володимир Світлий.

    Жива і надзвичайно плодюча. Який об'єм води на планеті? Великий. Ми живемо в океані водню який активний при +3.8 і починає розчиняти нерозчинне. Кисень стає не активним.Але надзвичайно більше кремнію формула якого, по суті, Li 20
    (літій два о кремнієва вода яка ,як і звичайна вод є розчинник і де відбуваються реакції як лужні так і кислотні. Єдина різниця температурний фактор. Тут нас чекають великі енергії і нові, невідомі досі, матеріали.

    Від мрії до слова,від слова до дії, від дії до світлової події.

     
    Форум Підтримати сайт Довідка