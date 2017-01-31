Виступаючи на прийомі у Великому Кремлівському палаці з нагоди 70-річчя перемоги у Сталінградській битві (2013 р.), президент РФ Володимир Путін, зокрема, сказав: «Ми повинні зробити все, щоб пам'ять про Сталінград, правда про нього ніколи не згасали ...».
Однак, про деякі моменти Сталінградской битви на офіційних урочистостях не прозвучало ні слова! Керуючись настановою президента РФ розповімо «незручну правду» про Сталінград...
Коментарі
Щоб назвати ці події за
Щоб назвати ці події за Конфуцієм,то напевно вийде "Друга Братовбивча світова війна".Дуже шкода,що багато хто тоді не розумів,хто є справжнім ворогом європейських народів.
Вірю в те, що розумію.
Навіть назва "європейські
Навіть назва "європейські народи" є хибною.
Хай буде!