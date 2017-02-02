Один з українських політичних парадоксів: ті ж самі люди, які ще недавно критикували українську владу за те, що вона дотримується "пораженських" Мінських угод, не звільняє окуповані українські території і погоджується з логікою Путіна, зараз виступають із прямо протилежними претензіями.
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Коментарі
Цитата:... боротьба з
Цілком згідний!
Якось у 2014-му волонтер
Якось у 2014-му волонтер Данило Ковжун висловився: або ти воюєш, або ти допомагаєш фронту. Якщо ж ти не обрав перше чи друге, то пішов ** ***.
Успіх - будь-яка дія,
Успіх - будь-яка дія, спрямована на посилення своїх позицій.
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