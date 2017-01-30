В короткому есе дав означення мислення, розглянув відомі його обмеження і можливі напрямки виходу за рамки обмежень.
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В короткому есе дав означення мислення, розглянув відомі його обмеження і можливі напрямки виходу за рамки обмежень.
Передусім дамо означення, що таке мислення. Мислення — це процес пізнання явищ засобами понять. Поняття може бути відображенням сприйняття явищ суб’єктом. Творення понять таким способом тісно пов’язано з другою сигнальною системою, котра є ознакою певних біологічних видів. Такі поняття можуть бути абстрактним символами, яким суб’єкт ставить у відповідність свої відчуття-сприйняття. Тож для розгляду процесу мислення ми апріорі маємо визнати існування суб’єкта, здатного оперувати наслідками свого сприйняття, створювати поняття внаслідок актів сприйняття і створювати нові поняття на основі вже відомих понять.
Дехто може зауважити, що такий підхід є неповним. Бо начебто згідно принципу невизначеності суб’єкт-спостерігач не може із довільно заданою точністю одночасно вимірювати значення фізичних величин, оператори яких не комутують. Але принцип невизначеності математично є наслідком принципу визначеності. А згідно останнього принципу, якщо описувати динамічний стан системи методами квантової механіки, то стан системи виявляється чітко визначеним. Можна також згадати теореми Ґьоделя, котрі доводять певну обмеженість можливостей мислення за допомогою формалізованих понять. З цим можна погодитись. Але додамо, що мислення є тільки одним із видів пізнання. Крім нього є ще сприйняття. Це було помічено ще Арістотелем, котрий, досліджуючи мислення, розробив систему формальної логіки. Можливо, явище сприйняття ще потребує аналогічного вивчення і узагальнення, яке здійснили Арістотель і Ґьодель стосовно мислення.
Тож для того, щоб навчити мислити, передусім потрібен суб'єкт, здатний формувати певні поняття на основі сприйняття і мати засоби для оперування вже готовими поняттями. Для пошуку такого суб'єкта звернімось за допомогою до психології й інформатики. Адже крім філософії і логіки, ці дисципліни виявляється теж зацікавлені у вивченні процесів мислення. В психології концепція мислення основана на принципі тісного зв’язку мислення і діяльності, а отже процес навчання є культурно детермінованим. Іними словами навчитися мислити можна тільки в рамках певної культурної традиції, а окремі приклади осіб виду гомо, котрі були позбавленні з дитинства людського спілкування і не змогли опанувати мислення самостійно, підтверджують цю теорію. Підсумком процесу мислення можуть бути нові поняття, висновки, або міркування без висновків, чи, навіть, навпаки — постановка окремих питань і завдань для вирішення. Якщо виходити з того, що мислення є процесом перетворення понять, котрі можуть бути поданими у вигляді символів, то з такими завданнями дуже добре ладнають комп'ютери. За деякими показниками навіть краще, ніж люди. Штучний інтелект — це система, яка здатна розпізнавати і розуміти, приймати рішення, знаходити способи досягнення потрібного стану і навчатися. Тому у сучасному ультраіндустріальному суспільстві вже є спецкурс з машинного навчання — розділу теорії штучного інтелекту, який створює й досліджує системи, які можуть самостійно навчатися на основі даних. З появою перших інтелектуальних систем ця галузь привернула увагу філософів, бо тісно пов'язана з питаннями мислення, знання і буття в цілому. Питання "чи може машина мислити" було поставлене Тюрінгом у 1950 році. Наразі є щонайменше дві гіпотези, що намагаються дати відповідь на це питання. Основна відмінність між ними в тому: має бути штучний інтелект інструментом для вирішення окремих специфічних завдань чи має володіти усім спектром людських можливостей. Тут ми плавно підійшли знову до питання суб'єктності, але вже на новому рівні. Чи може в принципі штучний інтелект буди наділеним волею для самостійного вибору діяльності чи може бути тільки інструментом в розпорядженні сапієнсів, а отже об'єктом. Тобто, наявність мислення не є достатньою ознакою суб'єктності. Суб'єкт передусім наділений волею, а вже потім за певних умов може навчитися мислити. Об'єкт же можна тільки навчити мислити, сам він поставити собі таке завдання неспроможний. Про тісний зв'язок волі і пізнання зауважував Шопенґауер. І мислення є відображенням інтересів волі.
Ось і відповідь на питання: як навчитися мислити? Тобто, як навчити себе мислити? Відповідь: для цього треба володіти і застосовувати волю. Тут одразу виникає питання: а що таке воля? Питання цікаве і глибоке, як і питання про мислення. Але виходить за рамки цього короткого есе.
Вчимося мислити.
Коментарі
Цитата із статті:
Цитата із статті:
В психології концепція мислення основана на принципі тісного зв’язку мислення і діяльності, а отже процес навчання є культурно детермінованим. Іними словами навчитися мислити можна тільки в рамках певної культурної традиції, а окремі приклади осіб виду гомо, котрі були позбавленні з дитинства людського спілкування і не змогли опанувати мислення самостійно, підтверджують цю теорію.
За таку думку колись на НО була маленька сварка.)
Вірю в те, що розумію.
Мислення тісно пов’язане з
Мислення тісно пов’язане з мовою. Ось кілька прикладів, як зміна мови впливає на вибір у певних етично важливих ситуаціях: http://gazeta.ua/articles/sogodennya/_pyat-doslidiv-pro-te-yak-inozemna-mova-vplivaye-na-moral/727188
Твори!