Головна » Блоґи » блоґ Віктор Макаренко
Підписатися на Коментарі для "Постіндустріальні мазепинки і стім-панк (відео) - Intermarium.TV"
-A A +A
    Важливість: 
    4

    Спецтема:

    Постіндустріальні мазепинки і стім-панк (відео) - Intermarium.TV
    01.02.2017 - 23:14

    Практичні прояви неонатурального господарства. Розширення світового ринку ручного виробництва. Нове дихання мистецтва. Виправлення імен. Технології самозцілення. Від активного довголіття до фізичного безсмертя.

    mazepynky.jpg

    Ігор Каганець і Володимир Щербина – в студії Intermarium.TV – 25 січня 2017 року.
    Ігор Каганець і Володимир Щербина – в студії Intermarium.TV – 25 січня 2017 року.

    Розвиток Народного Оглядача та Intermarium.TV. Більше власної аналітики, більше власного відеопродукту.

    В тему:
    Дональд Трамп і провал системних ЗМІ (відео) - Intermarium.TV
    Україна, Брекзіт, Міжмор’я, Гартленд, гетьманат (відео) - Intermarium.TV

    Наші інтереси: 

    Спостерігаємо  вже зараз за поточними ознаками постіндастріалу.

    В тему: 
    Ісус Хрестос і Гермес Трісмегіст: шлях до безсмертя для шляхетних людей
    Ресурси постіндустріальної цивілізації: звідки їх брати?
    Індастріал, ультраіндастріал, постіндастріал – що це таке?

    Подія

    блоґ Віктор Макаренко
    Гравець: 
    Віктор Макаренко

    Теги:

    199

    Коментарі

    Зображення користувача Аватар Арій.

    Останнім часом на НО почали з'являтися матеріали з майбутнього. ;)

    За добро заплатимо добром,
    а за зло — по-справедливості.

    Зображення користувача Володимир Світлий.

    Позбутись паразитичної системи і стати самодостатнім демосом. Персональної самодостатності вже замало. А для цього потрібні відповідні кроки. Комфортне життя це одночасно і добре і погано. Мабуть тому і потрібна активна творча діяльність щоб не вимерти як щури при створені їм комфортних умов.

    Від мрії до слова,від слова до дії, від дії до світлової події.

     
    Форум Підтримати сайт Довідка