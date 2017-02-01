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Коментарі
Останнім часом на НО почали з
Останнім часом на НО почали з'являтися матеріали з майбутнього. ;)
За добро заплатимо добром,
а за зло — по-справедливості.
Позбутись паразитичної
Позбутись паразитичної системи і стати самодостатнім демосом. Персональної самодостатності вже замало. А для цього потрібні відповідні кроки. Комфортне життя це одночасно і добре і погано. Мабуть тому і потрібна активна творча діяльність щоб не вимерти як щури при створені їм комфортних умов.
Від мрії до слова,від слова до дії, від дії до світлової події.