Трамп заявив, що люди, які хочуть допомогти йому "зробити Америку великою знову", повинні свої зусилля спрямувати на допомогу американському народу, а не думати про доходи, які вони могли б отримати, використовуючи свій вплив в уряді.
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Коментарі
Логічно!
Логічно!
Лобіювання державним чиновником інтересів інших держав - зрада національних інтересів!
Просто дивно, як швидко
Просто дивно, як швидко розвиваються події.
Справжній патріот! Швидко діє і б'є просто в ціль!
От би нам такого! (щоб виконував обіцянки).
Мене дивує, як попередні
Мене дивує, як попередні президенти США могли допустити, щоб державний чиновник США, отримуючи зарплату від держави, в той же час лобіював інтереси іншої держави...
Чого ж не "заробити" пару
Чого ж не "заробити" додатково пару шекелів.)
Вірю в те, що розумію.