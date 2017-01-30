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    Трамп підписав заборону на лобістську діяльність чиновників
    30.01.2017 - 12:28

    Трамп заявив, що люди, які хочуть допомогти йому "зробити Америку великою знову", повинні свої зусилля спрямувати на допомогу американському народу, а не думати про доходи, які вони могли б отримати, використовуючи свій вплив в уряді.

    Президент США Дональд Трамп підписав заборону на лобістську діяльність чиновників в інтересах інших держав протягом 5 років, пише Українська правда із посиланням на  Associated Press.

    Згідно з розпорядженням, кожен чиновник виконавчої влади повинен погодитися із забороною на лобістську діяльність.

    Трамп заявив, що люди, які хочуть допомогти йому "зробити Америку великою знову", повинні свої зусилля спрямувати на допомогу американському народу, а не думати про доходи, які вони могли б отримати, використовуючи свій вплив в уряді.

    Цей указ Трампа замінює інший указ президента США Барака Обами від 21 січня 2009 року, який забороняв чиновникам вести лобістську діяльність протягом двох років після відставки.

    За словами Трампа, указ Обами був "повний лазівок".

    Наші інтереси: 

    Президент США діє швидко.

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    блоґ Олена Каганець
    Гравець: 
    Олена Каганець

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    Коментарі

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Логічно!

    Лобіювання державним чиновником інтересів інших держав - зрада національних інтересів!

    Зображення користувача Оксана Колосовська.

    Просто дивно, як швидко розвиваються події.
    Справжній патріот! Швидко діє і б'є просто в ціль!
    От би нам такого! (щоб виконував обіцянки).

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Мене дивує, як попередні президенти США могли допустити, щоб державний чиновник США, отримуючи зарплату від держави, в той же час лобіював інтереси іншої держави...

    Зображення користувача Явсе Світ.

    Чого ж не "заробити" додатково пару шекелів.)

    Володимир Федько каже:
    Мене дивує, як попередні президенти США могли допустити, щоб державний чиновник США, отримуючи зарплату від держави, в той же час лобіював інтереси іншої держави...

    Вірю в те, що розумію.

     
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