Вчення Гермеса і вчення Ісуса – це різні прояви єдиної Примордіальної Традиції, істинної Релігії. Вони мають спільне ядро, а відмінності між ними гармонійно доповнюють одна одну.
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Вчення Гермеса і вчення Ісуса – це різні прояви єдиної Примордіальної Традиції, істинної Релігії. Вони мають спільне ядро, а відмінності між ними гармонійно доповнюють одна одну.
У попередній статті ми з’ясували, що в допотопному світі (тобто до 55 ст. до н.е.) існувало розвинене релігійне вчення, носієм якого був безсмертний богочоловік на ім’я Тот. Після Великого потопу він виступав під іменем Гермес («той, хто єднає з Сонцем», тобто з божественним) і проповідував те ж саме вчення в нових умовах.
Руйнування старого світу, відомого під іменами Борія і Атлантида (Альт-лан – «стара земля») створило сприятливі умови для практичної реалізації цього вчення. На його основі була заснована Трипільська цивілізація, відома в античному світі під іменем Гіперборія (Вища Борія). При цьому Тот–Гермес отримав багато інших імен, які відбивають різні сторони його діяльності:
Гіперборія вважалася центром нового світу, тому в античні часи для неї застосовували такі епітети:
Символом Гіперборії була свастика (сварга) – символ Центру. Гіперборія вважалася країною святих, блаженних, безсмертних, завжди щасливих. Тому символ Гіперборії називається:
Згідно з вченням Гермеса Трісмегіста, еволюційною метою смертної людини є перетворення на безсмертну боголюдину. Тільки стан боголюдини дає істинне і стале щастя.
Через 5 тисячоліть те ж саме проповідував інший безсмертний богочоловік – Ісус Хрестос. Ім’я Ісус (Їсус, Ясус, Ясіон, Ясон) означає «ясний», «світлий», «той, хто світить». Слово «хрестос» походить від коренів *хр–*кр – «хороший, красивий», і *ст – «сталий», що разом означає «завжди хороший і красивий». Тому «Хрестос» – це не особове ім’я, а прізвисько, яке вказує на досягнення боголюдського рівня розвитку, подібно як прізвисько «Рама».
Згідно з вченням Ісуса Хреста, релігійною метою людини є досягнення фізичного безсмертя: «Тоді озвався Петро і сказав до Нього: Ось ми покинули все й пішли за Тобою; що будемо за те мати? Ісус відповів їм: Істинно кажу вам: ви, що пішли за Мною, в палінгенезії у сто разів більше одержите і життя вічне успадкуєте» (Матвій 19.28—29). Людський дух вже є безсмертним (має вічне життя) – він розвивається в палінгенезії. Тому в наведеній цитаті обіцянка вічного життя стосується не духу, а плоті. Пряме підтвердження: «Ті ж, що удостояться осягнути нової епохи, вмерти вже не можуть, тому що вони є синами Бога – воскресіння діти сущі» (Лк 20.34–36).
Порівняймо, що говорять про шлях до фізичного безсмертя Гермес Трісмегіст та Ісус Хрестос.
Гермес: «Одного разу, в часи давно забуті, Я, Тот, відкривши браму, проник до інших просторових планів і вивчив таємниці приховані».
Ісус: «Шукайте перше Царства Божого та правди його, і все інше вам додасться».
Гермес: «Спрямовуй погляд завжди до Світла! Із тьми ти повстань, ставши єдиним зі Світлом! І будь провідником у світ людей Божественних Настанов і Принципів!»
Ісус: «Ви – світло світу. Не може сховатись місто, що лежить на верху гори. І не запалюють світла і не ставлять його під посудиною, лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так хай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачачи ваші добрі вчинки, прославляли вашого Батька, що на небесах».
Гермес: «Винищ увесь хаос своїх емоцій — і тільки тоді знайдеш ти гармонію у житті. Скоряй мовчанням звичку багатослівності».
Ісус: «Хай буде ваше слово: так – так; ні – ні. А що більше цього, те від лихого».
Гермес: «Та знай, людино, що завжди поруч тебе ступають Посланці Світла. Відкрито Шлях Їхній для всіх, хто готовий вступити у Світло! Вони — Посланці Світла, Вісники Ранку — променіють серед людей. Подібні Вони до людей — і в той же час не подібні до них. Пам’ятаєте заповіді Мої! Зберігаєте їх і реалізуйте їх — і Я буду з вами, допомагаючи і проводжаючи вас у Світло!»
Ісус: «Дана Мені всяка влада на небесах і на землі. Ідіть, отже, по всьому світу і проповідуйте Добру Новину всьому сотворінню і зробіть учнями усі народи, оновлюючи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що Я вам доручив. Ось Я з вами по всі дні аж до кінця віку».
Безумовно, що вчення Гермеса і вчення Ісуса – це різні прояви єдиної Примордіальної Традиції, істинної Релігії. Вони мають спільне ядро, а відмінності між ними гармонійно доповнюють одна одну. Це видно як з текстів Гермеса й Ісуса, так і з вчення їхніх шкіл. Наприклад, Гермес наголошує: «Знай, що тіло твоє, якщо буде воно в бездоганному порядку, ніколи не зазнає дотику смерті!» Ця ж ідея ліквідації внутрішнього хаосу задля об’єднання божественного з людським є фундаментальним принципом динамізму – філософії боголюдської трансформації.
Серед тих, хто вже досягнув боголюдського стану, є різні рівні його реалізації – і це природно. Так само природно те, що мистецтво досягнення безсмертя постійно розвивалося і далі розвивається. Саме це ми й бачимо на прикладі Ісуса Хреста. Так, безсмертні можуть виживати після травм, смертельних для людей. Ісус пішов ще далі: Від продемонстрував здатність самостійно повертатися до життя після стану смерті.
Ісус був продовжувачем Традиції Гермеса. Вірогідно, що в громаді Ісуса діяли інші безсмертні, а може навіть і сам безсмертний Гермес.
З Євангелія відомо, що Марія володіла нев’янучою молодістю, тому її називали Дівою. Вірогідно, що батько Ісуса, він же Йосип Ариматейський, також був безсмертним – на це вказує безумовна подібність батька до свого сина, на основі якої Пилат без запитань передав Йосипу Ариматейському тіло мертвого Ісуса (згідно з римським законом, тіла померлих віддавалися родичам). Можливо, що Йосип і Гермес – та ж сама особа.
Відтак Євангеліє стверджує органічний зв’язок між Трипільською (Гіперборійською) традицією Гермеса і вченням Ісуса Хреста – аріянством (аріохрестиянством).
Це не метафора, а констатація факту, що поряд з нами реально живуть Ісус, Діва Марія, святий Йосип Ариматейський та інші безсмертні. За словами Гермеса, «Посланці Світла, Вісники Ранку – променіють серед людей. Подібні Вони до людей — і в той же час не подібні до них».
Вони маскуються під звичайних людей, а відкриваються тільки тим, хто спроможний їх зрозуміли. Найкращий спосіб вийти з ними на зв’язок – твердо стати на шлях безсмертя. Саме з цією метою ми й розпочали Ельфійський проект.
Хай Буде!
Рухаємось до щастя.
Коментарі
На якій підставі Тота
На якій підставі Тота ототожнено (слова то які :) з Ноєм?
Твори!
Обидва - Тот і Ной - були
Обидва - Тот і Ной - були атлантами, святими і безсмертними.
Слово Тот (той, тодішній, старий) і Ной (новий, сучасний) - це слова-антоніми.
Був Той, став Ной.
Гермес-Ной - це новий Тот-Той.
Зараз би сказали, що Гермес - це "ще той" світоч людства.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
«Ті ж, що удостояться
«Ті ж, що удостояться осягнути нової епохи, вмерти вже не можуть, тому що вони є синами Бога – воскресіння діти сущі» (Лк 20.34–36). Після прочитання статті: Українська жінка на тлі давніх і нових вірувань виникло логічне бажжання доповнити " і ДОЧКАМИ" , доповнений... «Ті ж, що удостояться осягнути нової епохи, вмерти вже не можуть, тому що вони є синами і ДОЧКАМИ Бога – воскресіння діти сущі» (Лк 20.34–36).
Реальність існує незалежно від вас ... До тих пір, поки ви з цим згодні.
Біблія - Старий завіт Книга
Біблія - Старий завіт Книга Буття Розділ 6 2 - І побачили Божі сини людських дочок, що вродливі вони, і взяли собі жінок із усіх, яких вибрали. Божі сини !!! а Божі дочки ??? Чому Божі сини вибирають людських дочок... деж тут логіка ?
Реальність існує незалежно від вас ... До тих пір, поки ви з цим згодні.
Справді, якщо Діва Марія була
Справді, якщо Діва Марія була безсмертною, то вона була Дочкою Божою.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Безсмертні прагнуть знаходити
Безсмертні прагнуть знаходити собі пару з подібних до себе. Якщо Марія одружилася з Йосипом, значить у них було багато спільного.
Реальність існує незалежно від вас ... До тих пір, поки ви з цим згодні.
Якщо об’єднуються люди одного
Якщо об’єднуються люди одного рівня, то вони розуміють одне одного і між ними виникає резонанс, який дозволяє разом рухатися вгору.
Якщо ж об’єднуються люди різних рівнів, тоді резонансу нема. У пошуках резонансу вищий зазвичай опускається до нижчого. Це призводить до деградації.
Рідше бувають випадки, коли нижчий піднімається до вищого. Але це відбувається тільки тоді, коли нижчий має прихований (нереалізований) потенціал, і розрив між ними не надто великий.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Я б не шукала правдивої
Я б не шукала правдивої логіки в старому завіті....
Як відомо старий завіт - це історія юдейського народу з їхніми фантазіями (брехнею і перекрученнями)...
У них жінка зовсім не так сприймається як у Арійців.
Тому є пропозиція
Тому є пропозиція також використовувати вислів - Божі дочки, а не лише Божі сини.
Реальність існує незалежно від вас ... До тих пір, поки ви з цим згодні.
"Л-юдські дочки" через шлюб і
"Л-юдські дочки" через шлюб і проституцію приводили до влади "л-юдських синів",які потім нищили Божих (арійських) синів.
Вірю в те, що розумію.
Як, можна нищити Синів Божих
Як, можна нищити Синів Божих ,якщо вони перебувають в просторі волі ?
Реальність існує незалежно від вас ... До тих пір, поки ви з цим згодні.
В тому і вся справа,що такий
В тому і вся справа,що такий союз Синів Божих із "земними" дочками робить із Синів Божих "пропащих ангелів",тобто тих,хто "впав" із Простору Волі.
п.с.Мені чомусь не вдається додавати коментарі через функцію "відповісти" і "цитувати".
Вірю в те, що розумію.
Важкувато таки зрозуміти
Важкувато таки зрозуміти чоловічу логіку. Мабуть жінка має великий вплив на протележну стать...
Як можна випасти з Простору Волі через жінку і не розірвати такий в'язок, щоб повернутись 'до дому'? Або як варіант піти угору разом, що також говорить про повернення 'до дому'. Хто мандрував просторами розуміє, що спускання вниз - це дуже дискомфортно і неприємно. Посилюються відчуття дисбалансу чим нижче спуститись. Довго так важко і думаю звикнути неможливо. Деградація з Простору Волі видається абсурдом. Це ж йде мова про безсмертних - свідомість інша, істина і правда завжди відомі. Обманути їх неможливо.
Стосунки різних рівнів людей, навіть при розвитку всерівно не викликають резонанс, бо відстань між просторами зберігається. Думаю це теж не зовсім погано, є можливість зазирнути вгору через партнера і знати що робиться внизу (так як логіка і мислення різняться). Виходить така Гра.
Звідки тоді взялися ці
Звідки тоді взялися ці історії про "ангелів",що впали.
Вся проблема у тому,що люди котрі думають,що вони у Просторі Волі і є недосяжними для антитези,помиляються.Із Простору Волі падають як чоловіки так і жінки.Звісно що вони здатні повернутися назад.Та їхнє потомство вже приречене.Чого і добиваються л-юдські сини і дочки.
Прикладом може бути Святослав Хоробрий який "вподобав" Малку.
Вірю в те, що розумію.
Явсе Світ каже:Звідки тоді
-це про Людей, НадЛюдей(Аріїв,Либедів,Шляхетних),в Просторі Волі лише БогоЛюди(Єльфи,Бесмертні).
Реальність існує незалежно від вас ... До тих пір, поки ви з цим згодні.
Друже, в тебе застаріла
Друже, в тебе застаріла інформація. Малуша (дочка князя Мала Древлянського) була древлянською принцесою, у Святослава з нею був династичний шлюб, а за княгині Ольги принцеса Малуша була "ключницею", тобто завідувала скарбницею, всіма багатствами і таємницями.
Не довіряй дітям диявола, вивчай нашу правдиву історію.
Свята Русь – держава Золотої доби
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Хороша стаття. Зараз важливо
Хороша стаття. Зараз важливо доповнювати, об'єднувати і аналізувати правдиві вчення. Гермес і Ісус два Вчителі людства. Навчали про одне і це треба усвідомлювати.
Ісус посеред нас, на такі
Ісус посеред нас, на такі слова священника, хрестияни відповідають- був, є і буде. Про те, що серед нас живуть Ісус Хрестос, Діва Марія і інші безсмертні, звучить як щось неймовірне. Є люди які проповідують ідеї безсмертя і ні від кого не ховаються.
Маскувати своє безсмертя це логічно, але навчати людей як стати досконалими, цілком відповідає ідеям, описаним у Євангелії.
Радіймо!
Нас постійно навчають. Але
Нас постійно навчають. Але ефективно (швидко, радісно, глибоко) навчити можна лише того, хто бажає навчитися.
Ті, що не бажають вчитися, також навчаються, але повільно і через страждання.
Наше завдання - навчатися самим і навчати тих, хто бажає вчитися.
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Чи потребує постійних затрат
Чи потребує постійних затрат сил і енергії постійне перебування у Просторі Волі?Якщо ні,то це вид пекла.Якщо так,то де гарантія,що безсмертний-ельф докладає достатньо сил,щоби не бути звідти скинутим.
Функція "відповісти" і "цитувати" знову не працює.Постійно просить перезавантажити сторінку.
Вірю в те, що розумію.
Поки людина не закріпилася у
Поки людина не закріпилася у Просторі волі, їй постійно треба докладати зусиль, щоб не зірватися у нижчі простори. Про це у статті Як закріпитися у Царстві божому
Для того, щоб надійно перебувати у Просторі волі, треба змінити світогляд, очистити психіку і гармонізувати плоть.
Коли піднімаєшся на гору, то це важко і можна впасти.
Коли ж піднявся і вийшов на плато - легко і надійно.
Може почисть кеш або спробуй з іншого браузера.
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Цікава штука з Тотом. З
Цікава штука з Тотом. З німецької мови "Tod" означає смерть. Тобто навіть з його імені зрозуміло,що він повинен оновитись. Як я зрозумів, стати Ноєм.
Підтримую коментар Андрія, щодо значення Дочок Божих, цю тему дійсно потрібно розвивати. Та й якщо відштовхуватись від протилежного, тобто знаючи, що певні угрупування намагались правдиві знання перекрутити, то можна дійти цікавих висновків. Що ж ніхто не згадує значення жінки, чому всі забули про матріархат ? Жінки красиві для чоловіка, ще Лондон писав "Що краса і божественність невід"ємні один від одного", і що жахи (включаючи момент "падіння" ангела через жінку, і що жінка заглушує ходу Бога і тому подібні нісенітниці) могли придумати люди дійсно з "багатою" і збоченою уявою. Ірина абсолютно правильно підмітила, коли сказала, що "..йде мова про безсмертних - свідомість інша, істина і правда завжди відомі. Обманути їх неможливо. ". Тут ж іде мова про щасливих, СТалих, фіксованих, які дійшли певного рівня. Хоча все залежить від сприйняття людини на тому чи на іншому рівні. Я думаю, що можна оцінити негативний вплив людини, якщо в тебе дійсно високі частоти. Але коли мова йде про безсмертних, про тих, які вже закріпилися в просторі волі, так званому "Царстві Божому", то скажіть, хіба в тому просторі трапиться людина, яка вас "опустить" ?
П.С: гали від феміністок не збираю. справді цікава тема
Sapienti Sat
Дуже цікавою є думка, що
Дуже цікавою є думка, що Гермес і Йосип - це одна людина. На останній картинці обличчя Гермеса дуже схоже з Хрестом, думаю Олексій Леонов хотів цим щось сказати..
Ще один важливий факт, що Подружжю Йосипа і Марії, людей, які опанували вічне життя, вдалося в дуже короткий час навчити цьому сина. Звичайно, що вони запланували появу в своїй сім’ї божественної сутності з таким потенціалом.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.