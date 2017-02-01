Польський політик, лідер керівної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський впевнений, що майбутнє відносин між двома країнами залежить від того, яким буде ставлення України до історії, зокрема, до Української повстанської армії.
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Коментарі
Так чому ж не сядуть за
Так чому ж не сядуть за спіль не вивчення історії польсько-українсь ких конфліктів польські і українські історики .?Чи нема у нас обєктивних істориків і в той же час патріотів? Чи може вже проводиться така робота?
За час, що пройшов після
За час, що пройшов після Версальського договору поляки не порозумнішали... На жаль!
Це результат пасіонарного
Це результат пасіонарного спалаху українців, більшість з яких самі з нього дивуються - просто, треба їм донести, що це Всевишній доводить їм (і - світові) їхнє (українців) аріянство (винятковість). Бо у 1933 Він (Всевишній) було натякнув, що ними (винятковими) є саме вони - а не німці. Головне сьогодні - вірно зрозуміти (і використати) Його натяк... Ну а пшеки, це так - вони, наче жиди, безумовно пристають до конкретно-міцного і монолітно-сильного: стають раком (аби не били) і дають бабкі. І, як я переконаний, цей шанс (монолітна міць) українці використають цього разу вповні. Бо ж скільки можна!? А з у леґендарною УПА самі розберемось.
Хай Буде!
"Пани" польські ніколи не
"Пани" польські ніколи не захочуть бачити Україну рівнею собі.Хіба що вуйко Сем ногою добре тупне і заставить зробити те Міжмор'я.
Мої діди і бабці говорили,що поляки із українців знущалися так само як і московити.Добре жилося українцям у Галичині лише при німцях.Це слова простих людей,які були селянами господарями і працювали на себе.
Вірю в те, що розумію.
Таке відчуття, що Качинський
Таке відчуття, що Качинський свідомо виступає під дудку вбивць свого брата. Але є поляки, сам таких знаю, котрі краще здохнуть, але ніколи не визнають українців хоча б рівнею собі.
Коли мова з поляками заходить про УПА, я завжди задаю їм питання: "Котра з них?" Ступор без відповіді. Чомусь наші історики і політики не оперують цим фактом у перемовинах з поляками. Якщо і оперують, то результату не видно.
Про те, щоб Україна головувала у Міжмор'ї і мови не може бути. Гартленд має стати новим брендом України. Потрібно пояснити усьому світу, чому москалі не хочуть дати спокій Україні, а на поляків напав закреп під назвою Волинська масакра. І чому все це подається під соусом громадянського конфлікту.
Жиди зуміли брехню про Голокост пропхати, ще й того, хто цього не визнає притягають до кримінальної відповідальності. То невже ми правду не зможемо світу донести?
Si vis pacem, para bellum
Полякам варто нагадати:
Полякам варто нагадати:
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- злочини вчинені щодо німців на територіях, які їм були передані по умовам Версальського договору (Данціг, Східна Прусія);
- злочини щодо українців на території Західної України у період 1920-1939 рр.;
- анексію Тешину у 1938 році;
- вперте небажання порозумітися з Німеччиною щодо екстериторіального автобану і залізничної дороги з Німеччини у Східну Прусію (через територію Польщі).
Якби поляки домовилися з Третім Райхом, то і приводу для війни Німеччини з Польщею не було б!
- колонізація частини Східної Прусії, яка була віддана Польщі після Другої світової війни;
- злочинні післявоєнні депортації німців;
- злочинні післявоєнні депортації євреїв.
І ще багато чого можна полякам нагадати!