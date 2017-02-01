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    Ще один указ від Трампа: президент США “пройшовся” по бізнесу
    01.02.2017 - 16:29

    Президент США Дональд Трамп підписав указ, який спрямований на зниження навантаження на бізнес у сфері державного регулювання. Указ зобов’яже владу при введенні будь-якого нового правила або обмеження для бізнесу скасовувати два існуючих.

    “Регулювання буде, але контроль буде впорядкований”, – сказав Трамп під час підписання документа, пише PolitekA.

    Він зазначив, що за своїми наслідками його рішення стане найбільшим кроком такого роду, “який коли-небудь бачила країна”.

    Перед підписанням указу представники адміністрації розповіли журналістам, що передбачено також запровадження обмежень за оціночною вартістю регулятивної навантаження на бізнес.

    До кінця цього року зростання такого навантаження має залишатися нульовим.

    Зниження всіляких обмежень для бізнесу було одним з важливих тез передвиборчої платформи Трампа.

    Наші інтереси: 

    Приклад президента, який працює для своєї країни.

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    блоґ Олена Каганець
    Гравець: 
    Олена Каганець

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    Коментарі

    Зображення користувача Миро Продум.

    Дуже цікаве відео! Трамп надихає людей до спільної праці. Одне з його гасел: "Ми любимо свою роботу!"

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Миро Продум.

    Дуже продуктивна системна ідея: для того, щоб запровадити нове обмеження, необхідно скасувати два існуючі обмеження.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Багатій Сонечко.

    Напевно треба починати робити ставки на те, коли Трамп виконає всі передвиборчі обіцянки.

    Зображення користувача Оксана Колосовська.

    Це ж треба, як активно він діє! Який молодець!
    Просто "респект" йому по всім напрямкам!
    Чи, можливо, за діями Обами ми не слідкували так прискіпливо?

    Зображення користувача Святослав Сонячний.

    Цікаво спостерігати як він добряче розхитує політичну систему країни і успішно знаходить союзників як серед рядових громадян, так і великого капіталу. В управлінні державою Трамп використовує ефективні бізнес-методи.

    Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.

     
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