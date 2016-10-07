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    Порівняння надзвичайних можливостей, описаних в сутрах Патанджалі і Євангелії
    07.10.2016 - 20:30

    В цій статті хочу розглянути схожість деяких висловів Патанджалі про надзвичайні здібності, котрих може набути йог, з можливостями Ісуса Хреста і наближених до нього учнів згідно з текстом “Пшениці без куколю".

    Одразу хочу зазначити, що тут прийняті наступні позначення.

    ПБК — це “Пшениця без куколю”, друге видання, 2012 рік; ст. - означає сторінку в згаданій книзі.

    Нумерація типу 3.18. означає відповідно розділ і конкретну сутру з Йога-сутр Патаджалі. Я користувався виданням “Класическая йога” в перекладі і реконструкції Островської і Рудого, М., 1992 рік. Але така ж нумерація має бути і в інших виданнях. Хоча коментарі до сутр можуть різнитись.

    3.18. Знання минулих втілень.

    Цікавий випадок описано в “Пшениці без куколю”. “Проходячи, Ісус побачив чоловіка, сліпого зроду. Спитали Його учні: Учителю, хто згрішив: він чи батьки його, що він сліпим родився? Відповів Ісус: Ні він не згрішив, ні батьки його” (ПБК, ст. 535). Цікаве тут те, що чоловік був сліпий з народження. А питання стояло так: чи мій той чоловік сам згрішити, що народився сліпим. Тож згрішити він міг тільки до народження, отже у минулому втіленні. Тут Ісус демонструє знання минулого втілення іншої особи. На таке, згідно з Патанджалі, здатен хіба що просунутий йог.

    Також є чітке розуміння про наслідки у майбутніх втіленнях. "Тоді озвався Петро і сказав до Нього: Ось ми покинули все й пішли за Тобою; що будемо за те мати? Ісус відповів їм: Істинно кажу вам: ви, що пішли за Мною, в палінгенезії у сто разів більше одержите і життя вічне успадкуєте" (ПБК, ст. 526).

    3.19 Завдяки прямому сприйняттю пізнавального акту виникає знання чужої ментальності.

    Коли фарисеї розмовляли між собою, “тоді Ісус, знаючи думки їхні, прикликав їх до себе” (ПБК, ст 507). Схоже на те, що Ісус міг читати думки інших осіб.

    3.21. Невидимість.

    Натяк на це є у випадку, коли один з учнів, можливо Іван, непоміченим проходить до палат юдейського служителя культу, ще й згодом проводить туди Петра. Хоча там не вказано, що він став фізично невидимим для оточення. Може, його просто не помітили або не впізнали. Хоча дім впливової особи мав би добре охоронятись і туди не мали би впускати випадкових осіб. Є підстави припускати, що цей учень міг ставати невидимим або непомітним для інших.

    3.30. Здатність усувати голод і спрагу.

    Як відомо на початку своєї діяльності Ісус здійснив очисне голодування. "Він пробув на безлюдді із дикими звірами сорок днів, протягом яких нічого не їв" (ПБК, ст. 495). Не відомо чи він користувався при цьому спеціяльними техніками зосередження, як йоги. Але після цього він почувався в силі, голодування не ослабило його, а навпаки. Тож йому вдалось досить легко пройти таке випробування.

    3.32. Бачення сіддхів.

    Це більше стосується Івана, Ісусового попередника. “Ісус, омившись, молився, відкрилось небо, і Іван побачив Духа Божого, який спустився, і зійшов на Ісуса” (ПБК, ст. 494). Як відомо, сіддхи можуть пересуватись у просторі між небом і землею.

    3.39. Подолання води і трясовини. 3.42. Легкість тіла. Невагомість. Ходіння по воді, по павутині. Переміщення в акаші.

    Сам Патанджалі не говорить про раптове переміщення в просторі, але це потім описує коментатор, послідовник відповідної школи йоги.

    "Коли ж побачив Ісус, як вони втомилися, веслуючи, пішов до них по морю, і хотів минути їх. Бачать учні – Ісус іде до них по морю" (ПБК, 515). Загалом Ісус не тільки умів ходити по воді, а ще й навчив цьому свого учня Петра. Це свідчить про високий рівень майстерності у цій справі.

    Крім того, Хрестос міг долати будь-які перешкоди в просторі. Про це свідчать два випадки.

    1) “І от як Він був за столом з ними, взяв хліб, благословив і, розламавши його, дав їм. Тоді відкрилися в них очі, і вони Його впізнали. Та Він зник від них” (ПБК, ст. 552).

    2) “Як звечоріло, і двері були зачинені там, де були учні, прийшов Ісус, став посеред них. Вони, схвильовані, гадали, що привида бачать. Та Він сказав їм: Та це ж я! Доторкніться до Мене та збагніть, що привид тіла й кісток не має, як бачите, що Я маю” (ПБК, ст. 552). Зверніть увагу, що Ісус раптово з’явився в будинку із зачиненими дверима. Це цілком відповідає коментарю до йога-сутр, де вказано, що йог може переміщувати в акаші по своїй волі.

    3.46. Тілесна досконалість.

    Крім того, що у Ісуса була хороша спадковість, він ще здійснив преображення. “...узяв Ісус Петра, Якова та Івана, його брата, повів їх окремо на високу гору і преобразився перед ними: обличчя Його сяяло, наче сонце, а одежа стала біло-яскравою, наче світло – такою, що ніякий білильник на землі так не вибілив би її” (ПБК, ст. 520).

    3.49. Абсолютне домінування на усіма формами існування.

    Про це Ісус сам говорить: “Дана Мені всяка влада на небесах і на землі.”

    Наведене вище наводить на думку, що Ісус не був унікальним у своїх уміннях, наданих йому Богом на виняткове користування. А скоріше розвинув їх відповідними практиками, оскільки Патанджалі стверджує, що такого може досягнути кожен йог, що виконуватиме певні настанови і вправи. Цілком можливо, що до такої практики Ісуса долучили його батьки або наставники з тієї школи, до якої він міг належати.

    Є підстави припустити, що цього можуть досягнути і звичайні люди, якими на початку були апостоли. Також така схожість опису можливостей, котра характерна авторам, котрі суттєво віддалені в просторі і, можливо, в часі, свідчить, що в давнину могла існувати культура чи цивілізація, для котрої були характерні такі особливі психофізичні якості. Можливо, Ісус хотів відродити або відновити в людській пам’яті відомості про таку спільноту. Ця гіпотеза більше розкрита в статті Аріохрестиянство - проект безсмертних.

    Наші інтереси: 

    Знаходимо спільне у різному.

    В тему: 
    Ознайомлення з Йога-сутрами Патанджалі
    Проєкт безсмертних і Книга Мормона
    ЙОГА СУТРИ ПАТАНДЖАЛІ З КОМЕНТАРЯМИ АЛІСИ БЕЙЛІ
    блоґ Леонід Українець
    Гравець: 
    Леонід Українець

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    Коментарі

    Зображення користувача Миро Продум.

    Оскільки ми увійшли в Золоту еру (Сатья-югу, тобто період святості), то описані вище здібності можна досягнути простіше, ніж два тисячоліття тому, коли цивілізація занурювалася у пітьму Калі-юги.

    Власне, ми на цьому сайті займаємося формуванням системи, яка веде людину до повного здоров'я, ясного мислення, перебування у просторі позитивних подій (Просторі волі, або Царстві божому) і поступовому досягненню стану фізичного безсмертя.

    На цьому шляху вже є значні досягнення. Рухаємось далі.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Арій Хрестовий.

    На мою думку, якщо попередня Золота ера почалась умовно 5508 року до хрестової ери, Залізна ера могла початись приблизно 1240 року нашої ери. Тоді Хрестос і Патанджалі жили приблизно у Мідну еру, що відповідає їх спробам повернутись до норм Золотої ери, адже Мідна ера є певним запереченням Срібної.

    Хай буде!

    Зображення користувача Явсе Світ.

    Хто чи що на Твою думку визначає яка саме повинна бути ера на вулиці?І чи здатне людство впливати на це глобально.Чи все таки плетемося за Волею Космосу.

    Вірю в те, що розумію.

    Зображення користувача Арій Хрестовий.

    Дуже глибоке питання. Щоб чітко відповісти на нього треба вивчити усі чинники. Цим питання колись займався Микола Чмихов. На цьому сайті є стаття присвячена його працям. Вважаю, що початок Золотої ери завжди спричиненим вольовим імпульсом. Хто дає цей імульс? В 2106 році Ігор Каганець проголосив початок Золотої ери. Якщо ж імпульс мав надійти з Космосу, то це могло стати ще в 2012 році, коли Венера пройшла по диску Солця. Потім, коли імпульс слабне починається срібна Ера, і здобутки попередньої ери зазнають змін.

    Хай буде!

    Зображення користувача Миро Продум.

    Замість "згідно тексту" (калька з москальської) треба писати "згідно з текстом".

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Леонід Українець.

    Виправив.

    Ти програміст свого щастя!

    Зображення користувача Володимир Світлий.

    Є таке розуміння як хіральність, здатність до зеркального відображення. Все у світі подвійне. Наприклад два ока, вуха ,серця...дві руки. Така ж ситуація і з простором. Їх також два. Один має властивості відстані, інший часу. В той же час їх не існує, як і всієї решти матеріального і не матеріального. Людина також має два тіла в тих просторах. Як би позитив і негатив. Позитив це ми реальні негатив це ми у хіральності , відображення. Тут цікава думка промайнула якщо молимося : хай буде воля твоя на Землі як на небесі , то і у визначені Царства Божого доцільно було б дослідити інший образ. Замість духа волю. Тобто виходить воля божа замість царства божого. У нас виникає цікава ситуація - всесвіт безмежен бо його як би немає. Ніщо не має меж. Є два людських тіла (хіральність) і лише воля (сформовані хвилі). А хвилі мають силу лише тоді коли віддзеркалюючись входять в резонанс і як би стоять на місті. Ось та сила ,хвилі і визначають зміну реальності або її формують. Воля в середині тебе змінює навколишні твої події... і зміну матеріального навколо тебе, твого особистого світу. Ось.

    Від мрії до слова,від слова до дії, від дії до світлової події.

    Зображення користувача Арсен Дубовик.

    Дякую.
    Промайнуло:

    1. "На небесі" в розуміння "на небі"?.. (Дух)
    2. ...а "Царство Боже всередині вас є" - це "на землі"? (Воля)
    3. Позитив - "Поєднання Духу з Волею" (Релігія)
    4. Негатив - "Дух діє всупереч власної волі" (Насилля, псевдорелігія)
    5. "Побачити свої гріхи" - обов'язково вміння "поглянути на себе збоку" і розрізнити "зерно від куколю", "помилки - від ВІРних вчинків" (Маємо підказку: "Чому ти дивишся на скалку в оці ближнього свого, а колоди в своєму оці не бачиш?")
    6. Обов'язково треба "Бачити себе в цілому і бачити часточку Всесвіту в собі" (адже, є ще таке розуміння як "фрактальність" - символічно: російська Мотрійка). Це і є сПРАВжня ре-лига.
    7. Якщо "бачити себе" - це "відображення", що за Твоїм визначенням є негативом, то позначка "ми реальні" хіба завжди позитив?...
    8. Воля - це змога робити правильні висновки внаслідок споглядання себе збоку (Каяття?).
    Володимир Світлий каже:
    Є таке розуміння як хіральність, здатність до зеркального відображення. Все у світі подвійне. Наприклад два ока, вуха ,серця...дві руки. Така ж ситуація і з простором. Їх також два. Один має властивості відстані, інший часу. В той же час їх не існує, як і всієї решти матеріального і не матеріального. Людина також має два тіла в тих просторах. Як би позитив і негатив. Позитив це ми реальні негатив це ми у хіральності , відображення. Тут цікава думка промайнула якщо молимося : хай буде воля твоя на Землі як на небесі , то і у визначені Царства Божого доцільно було б дослідити інший образ. Замість духа волю. Тобто виходить воля божа замість царства божого. У нас виникає цікава ситуація - всесвіт безмежен бо його як би немає. Ніщо не має меж. Є два людських тіла (хіральність) і лише воля (сформовані хвилі). А хвилі мають силу лише тоді коли віддзеркалюючись входять в резонанс і як би стоять на місті. Ось та сила ,хвилі і визначають зміну реальності або її формують. Воля в середині тебе змінює навколишні твої події... і зміну матеріального навколо тебе, твого особистого світу. Ось.

    "Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

    Зображення користувача Володимир Світлий.

    Все так. Але я не про виховання і не про оцінку. Є така енергосота 102. Я намагався поглянути на процес з іншої точки зору. Де негатив і позитив виступає в ролі фотографії. Негатив і позитив.Вони не погані і не добрі. Вони просто існують. З такої позиції ми можемо відкинути емоційну складову і спробувати сформулювати матеріалізацію, ходити по воді і тому подібне з точки зори віри. Віру розглядаємо як виключно науку. В іншому випадку це буде довіра. Віра як переконання але з підґрунтям науки: хімії ,фізики ,механіки... алхімії. Друга рушійна енергосота 107 і 108. Як відбувається взаємодія, що за екран ,що за відображення. Виявилось ,що можна описати і сформулювати. А раз прораховується то можна і систематизувати. Звісно до певних меж. Творчість, любов , милосердя...
    до математичних формул не відносяться
    Воля це творча діяльність в просторі свободи. Свобод є дві. Внутрішні і зовнішні. З внутрішніми ми проходимо навчання а ось зовнішні обмеження якраз мають , поки ,що вирішальну роль. Наука не повна і часто не вірна. Добре ,що підсвідомість не сприймає частку не.

    Від мрії до слова,від слова до дії, від дії до світлової події.

    Зображення користувача Арій Хрестовий.

    Промайнуло: небо - це не бог.

    Хай буде!

    Зображення користувача Арсен Дубовик.

    ;-) Промайнулоо:
    "нєбєса" - "нєт бєса", в розіміння "жодного біса", вони там(де?) відсутні. Але "Святе місце пустим не буває". То хто "там", де жодного біса?! ;-)

    "Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

    Зображення користувача Арій Хрестовий.

    В молитві сказано, шо на небесах Отець.

    Хай буде!

    Зображення користувача Явсе Світ.

    В деяких релігіях існує сувора заборона на демонстрацію так званих надлюдських можливостей в присутності простих людей.Це мабуть для підтримки "прірви" між жерцями і жертвоносіями.

    Та із Хрестом все просто.Він взяв і показав усім Силу Влади Волі над видимою і захованою від людських очей матерією. Хрестос мабуть був одним із перших із партії "піратів",що викладають у мережу свої досягнення у якісь сфері для безкоштовного користування іншими.

    Вірю в те, що розумію.

    Зображення користувача Арсен Дубовик.

    І знову висловлювання достойне цитатника! ))

    Явсе Світ каже:
    Хрестос мабуть був одним із перших із партії "піратів",що викладають у мережу свої досягнення у якісь сфері для безкоштовного користування іншими.

    "Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

    Зображення користувача Леонід Українець.

    Зауважу, що і Хрестос і коментатори Патанджалі застерігали застосовувати надзвичайні здібності тільки у відповідних випадках. Наскільки мені відомо, то Ісус публічно здійснював тільки зцілення і вигнання демонів. Решту здібностей демонстрував тільки учням, таким чином навчаючи їх. Іноді повторював два а то й більше рази, щоб краще запам’яталось. Деякі здібності, такі як преображення, демонстрував тільки обраним учням: "узяв Ісус Петра, Якова та Івана, його брата, повів їх окремо на високу гору і преобразився перед ними: обличчя Його сяяло, наче сонце, а одежа стала біло-яскравою, наче світло". Тож знаймо: для когось святощі й перли, а для когось поки що зась.

    Ти програміст свого щастя!

    Зображення користувача Арій Хрестовий.

    Ось ще одне підтвердження до тези 3.19: "Були ж деякі з фарисеїв, що сиділи там і думали собі: «Як може цей так говорити? Хто може прощати гріхи, крім одного Бога?» І тихо заговорили між собою: «Він богохулить». Ісус вмить збагнув духом, що вони таке собі думають, і каже до них: Чого лукаве мислите у серцях ваших?"
    (Добра Новина: Оздоровлення розслабленого в Капернаумі)

    Хай буде!

    Зображення користувача Леонід Українець.

    Коментар стосовно 3.18 від читача незареєстрованого в екомережі: "Патанджалі пише про знання власних попередніх втілень, а Ісус про закон карми і переродження."

    Ти програміст свого щастя!

     
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