В цій статті хочу розглянути схожість деяких висловів Патанджалі про надзвичайні здібності, котрих може набути йог, з можливостями Ісуса Хреста і наближених до нього учнів згідно з текстом “Пшениці без куколю".
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Коментарі
Оскільки ми увійшли в Золоту
Оскільки ми увійшли в Золоту еру (Сатья-югу, тобто період святості), то описані вище здібності можна досягнути простіше, ніж два тисячоліття тому, коли цивілізація занурювалася у пітьму Калі-юги.
Власне, ми на цьому сайті займаємося формуванням системи, яка веде людину до повного здоров'я, ясного мислення, перебування у просторі позитивних подій (Просторі волі, або Царстві божому) і поступовому досягненню стану фізичного безсмертя.
На цьому шляху вже є значні досягнення. Рухаємось далі.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
На мою думку, якщо попередня
На мою думку, якщо попередня Золота ера почалась умовно 5508 року до хрестової ери, Залізна ера могла початись приблизно 1240 року нашої ери. Тоді Хрестос і Патанджалі жили приблизно у Мідну еру, що відповідає їх спробам повернутись до норм Золотої ери, адже Мідна ера є певним запереченням Срібної.
Хай буде!
Хто чи що на Твою думку
Хто чи що на Твою думку визначає яка саме повинна бути ера на вулиці?І чи здатне людство впливати на це глобально.Чи все таки плетемося за Волею Космосу.
Вірю в те, що розумію.
Дуже глибоке питання. Щоб
Дуже глибоке питання. Щоб чітко відповісти на нього треба вивчити усі чинники. Цим питання колись займався Микола Чмихов. На цьому сайті є стаття присвячена його працям. Вважаю, що початок Золотої ери завжди спричиненим вольовим імпульсом. Хто дає цей імульс? В 2106 році Ігор Каганець проголосив початок Золотої ери. Якщо ж імпульс мав надійти з Космосу, то це могло стати ще в 2012 році, коли Венера пройшла по диску Солця. Потім, коли імпульс слабне починається срібна Ера, і здобутки попередньої ери зазнають змін.
Хай буде!
Замість "згідно тексту"
Замість "згідно тексту" (калька з москальської) треба писати "згідно з текстом".
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Виправив.
Виправив.
Ти програміст свого щастя!
Є таке розуміння як
Є таке розуміння як хіральність, здатність до зеркального відображення. Все у світі подвійне. Наприклад два ока, вуха ,серця...дві руки. Така ж ситуація і з простором. Їх також два. Один має властивості відстані, інший часу. В той же час їх не існує, як і всієї решти матеріального і не матеріального. Людина також має два тіла в тих просторах. Як би позитив і негатив. Позитив це ми реальні негатив це ми у хіральності , відображення. Тут цікава думка промайнула якщо молимося : хай буде воля твоя на Землі як на небесі , то і у визначені Царства Божого доцільно було б дослідити інший образ. Замість духа волю. Тобто виходить воля божа замість царства божого. У нас виникає цікава ситуація - всесвіт безмежен бо його як би немає. Ніщо не має меж. Є два людських тіла (хіральність) і лише воля (сформовані хвилі). А хвилі мають силу лише тоді коли віддзеркалюючись входять в резонанс і як би стоять на місті. Ось та сила ,хвилі і визначають зміну реальності або її формують. Воля в середині тебе змінює навколишні твої події... і зміну матеріального навколо тебе, твого особистого світу. Ось.
Від мрії до слова,від слова до дії, від дії до світлової події.
Дякую.
Дякую.
Промайнуло:
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
Все так. Але я не про
Все так. Але я не про виховання і не про оцінку. Є така енергосота 102. Я намагався поглянути на процес з іншої точки зору. Де негатив і позитив виступає в ролі фотографії. Негатив і позитив.Вони не погані і не добрі. Вони просто існують. З такої позиції ми можемо відкинути емоційну складову і спробувати сформулювати матеріалізацію, ходити по воді і тому подібне з точки зори віри. Віру розглядаємо як виключно науку. В іншому випадку це буде довіра. Віра як переконання але з підґрунтям науки: хімії ,фізики ,механіки... алхімії. Друга рушійна енергосота 107 і 108. Як відбувається взаємодія, що за екран ,що за відображення. Виявилось ,що можна описати і сформулювати. А раз прораховується то можна і систематизувати. Звісно до певних меж. Творчість, любов , милосердя...
до математичних формул не відносяться
Воля це творча діяльність в просторі свободи. Свобод є дві. Внутрішні і зовнішні. З внутрішніми ми проходимо навчання а ось зовнішні обмеження якраз мають , поки ,що вирішальну роль. Наука не повна і часто не вірна. Добре ,що підсвідомість не сприймає частку не.
Від мрії до слова,від слова до дії, від дії до світлової події.
Промайнуло: небо - це не бог.
Промайнуло: небо - це не бог.
Хай буде!
;-) Промайнулоо:
;-) Промайнулоо:
"нєбєса" - "нєт бєса", в розіміння "жодного біса", вони там(де?) відсутні. Але "Святе місце пустим не буває". То хто "там", де жодного біса?! ;-)
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
В молитві сказано, шо на
В молитві сказано, шо на небесах Отець.
Хай буде!
В деяких релігіях існує
В деяких релігіях існує сувора заборона на демонстрацію так званих надлюдських можливостей в присутності простих людей.Це мабуть для підтримки "прірви" між жерцями і жертвоносіями.
Та із Хрестом все просто.Він взяв і показав усім Силу Влади Волі над видимою і захованою від людських очей матерією. Хрестос мабуть був одним із перших із партії "піратів",що викладають у мережу свої досягнення у якісь сфері для безкоштовного користування іншими.
Вірю в те, що розумію.
І знову висловлювання
І знову висловлювання достойне цитатника! ))
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
Зауважу, що і Хрестос і
Зауважу, що і Хрестос і коментатори Патанджалі застерігали застосовувати надзвичайні здібності тільки у відповідних випадках. Наскільки мені відомо, то Ісус публічно здійснював тільки зцілення і вигнання демонів. Решту здібностей демонстрував тільки учням, таким чином навчаючи їх. Іноді повторював два а то й більше рази, щоб краще запам’яталось. Деякі здібності, такі як преображення, демонстрував тільки обраним учням: "узяв Ісус Петра, Якова та Івана, його брата, повів їх окремо на високу гору і преобразився перед ними: обличчя Його сяяло, наче сонце, а одежа стала біло-яскравою, наче світло". Тож знаймо: для когось святощі й перли, а для когось поки що зась.
Ти програміст свого щастя!
Ось ще одне підтвердження до
Ось ще одне підтвердження до тези 3.19: "Були ж деякі з фарисеїв, що сиділи там і думали собі: «Як може цей так говорити? Хто може прощати гріхи, крім одного Бога?» І тихо заговорили між собою: «Він богохулить». Ісус вмить збагнув духом, що вони таке собі думають, і каже до них: Чого лукаве мислите у серцях ваших?"
(Добра Новина: Оздоровлення розслабленого в Капернаумі)
Хай буде!
Коментар стосовно 3.18 від
Коментар стосовно 3.18 від читача незареєстрованого в екомережі: "Патанджалі пише про знання власних попередніх втілень, а Ісус про закон карми і переродження."
Ти програміст свого щастя!