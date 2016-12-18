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    25 грудня – чергові 26-і збори акціонерів Народного Оглядача - реєстрація
    18.12.2016 - 22:51

    У неділю 25 грудня 2016 року акціонери нашого стартапу зустрічаються «без аватарів» у затишному приміщенні в центрі Києва з 10-00 до 13-00. Це вже будуть 26 збори засновників нової Української держави і нової цивілізації.  

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    Хай живе Ельфійський проект!
    Хай живе Ельфійський проект!

    Порядок денний:

    1. Знайомство учасників зборів. Читання реальсот Живого Слова. 

    2. Підсумки першого року Золотої ери. 

    3. Розвиток Інституту Міжмор’я і Ельфійський проект.

    4. Підготовка до відзначення у 2017 році  500-ліття Реформації

    5. Нові можливості нашого телебачення – Intermarium.TV

    6. Обмін досвідом піднесення у Простір волі.

    7. Свято живої їжі :)

    Запрошуються тільки акціонери нашого стартапу, які зареєструвалися для участі у зборах.

    Реєстрація відбувається автоматично через здійснення організаційного внеску в розмірі 100 галів шляхом голосування за цю статтю. Голосують тільки ті акціонери, які візьмуть участь у зібранні.

    Якщо бажаєте підтримати наші збори акціонерів – робіть щедрі інвестиційні дари і загадуйте бажання. Всесвіт зрадіє і знайде спосіб, як щедро віддячити.

    Зареєстрованим учасникам буде надіслане запрошення з повідомленням про місце зустрічі.

    Будуть запитання – звертайтеся до мене або пишіть у коментарях. 

    До зустрічі!

    Bear McCreary. The Parson's Farewell

    Наші інтереси: 

    Для успішного розвитку справи треба періодично зустрічатися в реалі. 

    В тему: 
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    Зустріч Ігора Каганця з бійцями Центру спеціальної тактичної підготовки "Білий Вовк" - Частина 1
    блоґ Ігор Каганець
    Гравець: 
    Ігор Каганець

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    Коментарі

    Зображення користувача Віктор Макаренко.

    Буду. З Тетянкою.

    А дітям на збори можна? З мамою?

    Зображення користувача Ігор Каганець.

    Це серйозний захід, дітям буде нецікаво. Не варто їх мучити.

    Якщо ж діти дорослі, то хай реєструються на сайті як акціонери.

    Любов Фаренюк каже:
    А дітям на збори можна? З мамою?

    Все, що робиться з власної волі, - добро!

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Буду.

    Зображення користувача Ігор Каганець.

    На участь в ролі акціонера НО нема вікових обмежень. Дитина вважається дорослою, якщо має реєстрацію на НО в ролі акціонера.

    Все, що робиться з власної волі, - добро!

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Сьогодні був чудовий день!

    Наживо зустрівся з старими друзями... познайомився з новими друзями!

    Як завжди, камерад Ігор Каганець концептуально і стисло розповів про розвиток Інституту Міжмор'я та Ельфійський проект... Друг Віктор Макаренко двома камерами фіксував для історії святковий захід... Олена і Володимир ловили моменти на фото... Ми ж насолоджувалися спілкуванням...
    А наше жіноцтво наготувало безліч смакоти - живої їжі.
    /Жаль тіко, що до дуЖЖе смачного хліба не було хоч маленької шкоринки сала... :-)

    А так все було чудово і радісно!

    РАДІЙМО, АРІЇ !

     
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