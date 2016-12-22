Головна » Блоґи » блоґ Олена Каганець
Підписатися на Коментарі для "Російські хакери відстежували позиції української артилерії за допомогою Android"
-A A +A
    Важливість: 
    3
    Російські хакери відстежували позиції української артилерії за допомогою Android
    22.12.2016 - 12:21

    Російські специ використовували крос-платформенну програму віддаленого доступу X-Agent, пристосованого для роботи на різних операційних системах. Розробник програмного забезпечення FancyBear швидше за все пов'язаний з російською військовою розвідкою.

    Група російських хакерів з літа 2014 року відслідковувала позиції української артилерії в Донбасі через Android-додаток, повідомляє Новое время, посилаючись на ься в доповідь американських кіберзахисників з CrowdStrike.

    Російські специ використовували крос-платформенну програму віддаленого доступу X-Agent, пристосованого для роботи на різних операційних системах.

    Шкідлива програма виявилася в змозі встановити географічні позиції українських артилеристів, йдеться в доповіді.

    Розробник програмного забезпечення, названий кіберзахисниками FancyBear, швидше за все пов'язаний з російською військовою розвідкою.

    У CrowdStrike зазначили, що група російських хакерів, причетних до розробки FancyBear, ймовірно причетна до зламу серверів Демократичної партії США і втручання в американський виборчий процес.

    напередодні експерти групи розслідувачів Bellingcat, використовуючи інформацію з відкритих джерел, довели щонайменше 150 випадків обстрілу українських військових артилерійськими підрозділами російської армії з території РФ.

    Наші інтереси: 

    Війна переміщується в інший простір. РФ розуміє ціну питання.

    В тему: 
    ЗМІ: Росія здійснювала кібератаки під виглядом хакерів Ісламської держави
    США офіційно звинуватили Росію в хакерських атаках
    Німеччина запідозрила Росію в причетності до кібератак
    В Україні розгорнулася справжня кібервійна
    блоґ Олена Каганець
    Гравець: 
    Олена Каганець

    Теги:

    68

    Коментарі

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Коли вже рашу потягнуть до Трибуналу!?

    Зображення користувача Андрій Ясун.

    Наші інтереси:
    Війна переміщується в інший простір. РФ розуміє ціну питання.
    Це не в наших інтересах, щоб Росія розуміла ціну питання. Ведмідь повинен продовжувати лізти на рожен.

    Si vis pacem, para bellum

     
    Форум Підтримати сайт Довідка