Російські специ використовували крос-платформенну програму віддаленого доступу X-Agent, пристосованого для роботи на різних операційних системах. Розробник програмного забезпечення FancyBear швидше за все пов'язаний з російською військовою розвідкою.
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Коментарі
Коли вже рашу потягнуть до
Коли вже рашу потягнуть до Трибуналу!?
Наші інтереси:
Наші інтереси:
Війна переміщується в інший простір. РФ розуміє ціну питання.
Це не в наших інтересах, щоб Росія розуміла ціну питання. Ведмідь повинен продовжувати лізти на рожен.
Si vis pacem, para bellum