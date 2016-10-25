Росіяни здатні розікрасти все. І навіть кінець світу. А цей атракціон, поза сумнівом, заслуговує на кращу долю.
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Росіяни здатні розікрасти все. І навіть кінець світу. А цей атракціон, поза сумнівом, заслуговує на кращу долю.
В результаті чергової трепанації черепа Росії в нім знову виявлена вата. Цей факт утішний і сам по собі. Але ще приємніше, що повне заміщення мозку бавовняним субстратом ніяк не заважає всім функціям народного організму. Навпаки! Він бадьорий, продуктивний і задиристий. Є всі підстави припускати, що задумане ним відбудеться. Як ми пам'ятаємо, вата здатна на багато що.
Звичайно, не все так просто. Розпалювання третьої світової – важка праця. Річ у тому, що світ дещо відвологлий і ніяк не розгорається. Ось раніше "русскіє дразнілкі" працювали безвідмовно без всяких «Буків». Не потрібний був ані чуркинський тверк у Радбезі ООН, ані братання із тасманійськими або сирійськими людожерами.
Все було простіше. Ми пам'ятаємо, що Генштаб Російської імперії розкочегарив Першу світову, витратившись всього лише на тортик для Гавріло Прінципа. Романтичний Гавріло відпрацював тортик по Фердинанду – й відразу все заблискало.
Народ-богоносец встав з колін, попрямував куди велено і слухняно прикрасив театр бойових дій трьома мільйонами своїх трупів. Німецька вата теж не підкачала. Війна вийшла дуже ефектна, але загадкова, оскільки в сум'ятті забули придумати її сенс і яку-небудь реальну причину.
Втім, під наркозом патріотизму безпричинність війни залишилася ніким не відміченою. Надихавшись іпритом і могильниками, радісно розклекотався двоголовий.
До речі, для орла справа кінчилася погано. У результаті Льова Бронштейн наварив із нього дуже цікавого супу. Народ-богоносець негайно перекував православні багнети на ложки і встав було у чергу за орлятиною, але трапилася нова неприємність. Солодкий дует Сталіна і Гітлера розсипався. Чи то сплив тортик, чи то тирани не зійшлися вусами.
Тут і з'ясувалося, що у кіна «Світова війна» не одна серія, а декілька. Втім, Друга виявилася настільки природним продовженням Першої, що вигадкою причин ніхто особливо не утруднявся. Вистачило вусів і нехорошого тортика. Але це – окремий випадок.
Як правило, переконливу причину для початку війни придумати дуже складно, що доводить маревна історія про Трою. Але довгий час люди якось викручувалися. А ось на початок XXI століття всі традиційні дражнилки і виклики остаточно застаріли. Якщо сьогодні закоханий Олланд викраде В. І. Матвієнко, то у Росії все одно не з'явиться привід штовхати «Армату» на Париж.
Сирія теж не годиться. Єдине, чого вона потребує, так це великої партії кетчупу. Вся річ у тому, що із кетчупом у Сирії сьогодні дуже погано. І це єдине, що заважає сирійським дикунам, нарешті, зжерти один одного. Рано чи пізно даний факт стане ясний, постачання налагодяться і питання вирішиться.
Як ми вже переконалися вище, війни непогано розв'язувалися за допомогою терористичних фокусів. Але тепер визнаним лідером у справі терору є мусульманський світ, а Росія і в цьому сенсі безнадійно відстала. Навички втрачені. Великокаліберні негідники і провокатори, на жаль, практично перевелися.
Отже, як ми бачимо, «красиво почати» традиційним способом шансів у Росії практично нема. Звичайно, залишається могутній ресурс суспільного ідіотизму. З вигляду він у повному порядку. Попи блаженствують, набір "скрєп" поповнився «Буком». Оновилася і вітрина: шляхом складних маніпуляцій у Держдумі вдалося зібрати майже всі відомі зразки патріотичних і релігійних деменцій. У підборі парламентаріїв відчувається рука досвідченого фахівця з проблем розвитку і експериментаторське завзяття.
Володін, звичайно, навчить депутатів синхронно блимати і навіть користуватися пальцями. Але на більше Кремлю розраховувати не слід. Річ у тому, що любов депутатів до своєї вітчизни пронизлива і безкомпромісна. А це вірна прикмета їх відчайдушного страху за нерухомість на першій береговій лінії у Кашкайше, Марбельє або в якому-небудь іншому милому куточку.
Втім, не треба драматизувати. Не все так погано. Серед обранців є і нормальні шахраї, що вправно симулюють затримку. Їх патріотизм не такий істеричний, тому що вони зуміли заховати нерухомість трохи краще, чим їхні колеги. Але це не означає, що при нагоді вони відмовляться поміняти голову голови держави на сумочку з нової колекції Gucci. Звичайно, ні. Сумочки чудові і завжди будуть кращим подарунком.
Турбуватися за голову голови теж не слід. Росія і створила поліцейську державу спеціально для того, щоб такий випадок обранцям не представився. Це рятує президента, але не робить Думу опорою у пікантній справі розпалювання. І симулянти, і справжні дементники у рівній мірі ненадійні. Сподіватися там ні на кого.
Картина, звичайно, сумна. Але це, повторюю, вітрина.
У масах справа трохи краще. Безсмертні полки, панфіловці й інший культ сталінської армії переконали населення у тому, що краще, на що здатні росіяни, – це війна. Пропаганді без жодних зусиль вдалося розбудити найблагородніші зоологічні позиви. Нічого дивовижного. Скромність успіхів у всьому іншому вимушує блиснути хоч би такими талантами.
Тут, правда, знову трішки не склалося. Не встигнувши як слід розгойдатися, ілюзія російської звитяжності тріснула на Україні. Жало аматорської війни погнулося об залізні галушки. Бліцкріг зірвався. Сьогодні Русскій мiр ховає набиті у Донбасі фінгали і невідворотно перероджується у дрібний кримінальний терор.
Світ не підняв кинуту на південний схід України московську рукавичку. Ймовірно, через її виняткову антисанітарність.
Українська затія може тліти ще довго, але горнило згасло - і в нім нічого не викувалося. Зрозуміло, двійко тисяч росіян набули навичок у підпалах, крадіжці килимів, а також дізналися про нову техніку зґвалтування. Звичайно, будь які знання корисні, але це трішки не те, що було потрібно Кремлю.
Спокуса великої війни зрозуміла і простима. Завойовні походи залишилися у минулому. Грабіжницькі, на жаль, теж. Сьогодні зовнішня війна – це лише універсальний «розвідний ключ» для лагодження своєї державності, що збоїть.
По можливості ним користуються всі країни і уряди. І це зрозуміло: у влади з'являється можливість масово прикопати зайвих, без утруднення прославити потрібних і тотально порадувати тупих.
Найчастіше цей комплекс заходів працює і продовжує життя навіть найкривавішим режимам. А ядерність можливого конфлікту тільки підсилює його привабливість, відкриваючи безмежні можливості добряче заощадити на зносі рундуків у метро.
Росія не виключення. Її, дійсно, знову треба лагодити. Але це зрозуміло не тільки у Кремлі. Відповідно, фатальний інструмент ніхто не дасть. І річ не лише у тому, що Заходу більше подобається попсована Росія. Ні. Просто йому відомо, що росіяни здатні розікрасти все. І навіть кінець світу. А цей атракціон, поза сумнівом, заслуговує на кращу долю.
Злосливість Алєксандра Нєвзорова щодо сучасної Росії – ще один доказ близького її кінця.
Коментарі
Британiя вирiшила перекинути
Британiя вирiшила перекинути в Естонiю батальон iз бронетехнiкою
http://www.vz.ru/news/2016/10/26/840190.html
Хай Буде!
Цитата із статті:
Цитата із статті:
"Генштаб Російської імперії розкочегарив Першу світову"...
Навіщо Російській імперії було починати Першу світову.Адже вони і так половиною світу володіли на той час.Наскільки мені відомо тоді усі передові імперії Європи "бісилися із жиру",через що і почалася Перша світова війна.
А за "чуркинський тверк" окрема подяка.
Вірю в те, що розумію.
У Петербурзі підпалили
У Петербурзі підпалили "фабрику тролів"
http://www.fontanka.ru/2016/10/27/024/
Хай Буде!
Слава Рабіновіч: Як засмердів
Слава Рабіновіч: Як засмердів російський кінорежисер Алєксєй Учітєль
На мультяшні наїзди і потішні скарги до Прокуратури від няшної мультиплікаційної персонажкі Поклонської щодо свого нового фільму, кінорежисер Алєксєй Учітєль заявив, що це цькування нагадує йому Німеччину 1930-х років.
Пан Учітєль забув, напевно, про свою поведінку і свої вчинки у березні 2014 року. Тоді, чомусь, путінська анексія Криму Росією не нагадувала йому гітлерівську анексію Судетов Дойчландом.
Більш того, він став одним із самих впізнанних «у народі» підписантів того знаменитого «листа діячів культури» на підтримку Путіна і його міжнародних злочинів проти України.
Можна було б, звичайно, припустити, що які-небудь злі, нечесні люди хотіли обмовити порядного режисера і обманним шляхом поставили за нього цей підпис. Але ні, в інтерв'ю Ксенії Ларіній того ж часу, товариш Учітєль розсіяв всякі сумніви: Крим був його!!! «Хрущов, там мешкають русскіє, я там знімав три рази», і всяка подібна лабуда вивергалася із його рота, як отруйні змії у гримучій суміші імперського шовінізму, юридичного нігілізму й життєвого інфантилізму, із домішкою поцілунків вождя-фюрера в одне місце.
Тепер Крим ваш, товариш Учітєль: як ви й хотіли.
А Поклонская comes as а bonus (додається, як премія), прямо звідти.
Ви ж отримали не тільки няшного криво-прокурора у криво-регіон криво-імперії. І ніхто не обмежував її злочинів тільки забороною Меджлісу і переслідуваннями кримськотатарського народу. Прилетіла отвєточка, товариш русскіх Учітєль, як при Сталіні. Так, часів Гітлера. Тому що мультяшна депутатша нелегітимної Госдури, разом із злочинною Генпрокуратурою, очолюваною знаменитим Чайкою, тепер насправді тиче у вас палицею, щоб подивитися, чи не засмердите. І цю палицю ви їй вручили самі. Так завжди буває, коли наступає "Звичайний Фашизм".
А по мені, так ви засмерділи ще у березні 2014. І не вам говорити про Німеччину 30-х.
Два з половиною роки тому ви її прославляли, і це вже не вирубати сокирою.
Пробачите, що так грубо. У справах своїм судимі будете.
Але не хвилюйтеся: ворон ворону очей не виклює.
Ось вже Мінкульт путінського рейху видає Константіну Райкіну новий траншик, та й ваш партайгеноссе Станіслав Говорухін вже сказав, щоб вас не чіпали.
І не зачеплять.
Поки.
Поки ми все не перейшли до наступної стадії підтримуваного вами російського фашизму.
Хай Буде!
Арешти "новой опозiцii":
Арешти "новой опозiцii":
https://5112017.org/news/organizatoryi-akczii-na-severo-vostoke-moskvyi-soobshhili-o-trex-zaderzhannyix.html
Хай Буде!
Алєксандр Нєвзоров отримав
Алєксандр Нєвзоров отримав почесний титул "главного русофоба Росії.
Слово переможцю номінації:
http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1895511-echo/
Хай Буде!
А..Нєвзоров:
А..Нєвзоров:
- Путін в будь-якому випадку одна з найцікавіших загадок цього часу. Тому що на відміну від тих, кому все зрозуміло, мені до сих пір вельми цікаво встановити хоча б приблизну істину, чи є він водієм всієї цієї страшної машини, або він просто тримається за кермо, а машина їде сама, підкоряючись вектору свого моторошного історичного шляху , який був намічений ще в 19-му столітті. Звичайно, мені це дуже цікаво.
Хай Буде!
Коли недавно "Путіну"
Коли недавно "Путіну" задавали питання німецькою мовою,то він не зрозумів.
Тож Нєвзоров мав би знати очевидну відповідь.
Вірю в те, що розумію.