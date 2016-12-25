Військовий літак Ту-154 зник з радарів о 05:40 25 грудня, через 20 хвилин після вильоту з Сочі. Туди він прибув з Чкаловського для дозаправки. Повітряне судно прямувало в сирійську Латакію.
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Військовий літак Ту-154 зник з радарів о 05:40 25 грудня, через 20 хвилин після вильоту з Сочі. Туди він прибув з Чкаловського для дозаправки. Повітряне судно прямувало в сирійську Латакію.
На місці падіння літака Ту-154 Міноборони в Чорному морі виявили тіло одного загиблого. Про це повідомив офіційний представник військового відомства генерал-майор Ігор Конашенков, передає РІА Новини.
«У шести кілометрах від берегової лінії Сочі знайдено тіло загиблого в результаті катастрофи літака Ту-154 Міноборони РФ. Тіло піднято на борт рятувального судна », - уточнив генерал-майор.
За інформацією ТАСС, на місці падіння також знайдені документи журналістів Першого каналу.
Раніше стало відомо, що серед співробітників Першого каналу на борту знаходилися кореспондент Дмитро Рунко, оператор Вадим Денисов і звукооператор Олександр зійду. Також в літаку летіла знімальна група «Зірки» в складі трьох осіб.
Військовий літак Ту-154 зник з радарів о 05:40 25 грудня, через 20 хвилин після вильоту з Сочі. Туди він прибув з Чкаловського для дозаправки. Повітряне судно прямувало в сирійську Латакію.
За уточненими даними, на борту перебували 92 людини: вісім членів екіпажу та 84 пасажири, в їх числі 68 артистів ансамблю пісні і танцю імені Александрова, і дев'ять російських журналістів.
Пізніше в Чорному морі були виявлені уламки зниклого літака. За попередніми даними, причиною падіння стала технічна несправність або помилка пілотування. Порушено кримінальну справу за статтею «Порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки». найдено тіло одного загиблого в катастрофі Ту-154
На місці падіння літака Ту-154 Міноборони в Чорному морі виявили тіло одного загиблого. Про це повідомив офіційний представник військового відомства генерал-майор Ігор Конашенков, передає РІА Новини.
«У шести кілометрах від берегової лінії Сочі знайдено тіло загиблого в результаті катастрофи літака Ту-154 Міноборони РФ. Тіло піднято на борт рятувального судна », - уточнив генерал-майор.
За інформацією ТАСС, на місці падіння також знайдені документи журналістів Першого каналу.
Раніше стало відомо, що серед співробітників Першого каналу на борту знаходилися кореспондент Дмитро Рунко, оператор Вадим Денисов і звукооператор Олександр зійду. Також в літаку летіла знімальна група «Зірки» в складі трьох осіб.
Військовий літак Ту-154 зник з радарів о 05:40 25 грудня, через 20 хвилин після вильоту з Сочі. Туди він прибув з Чкаловського для дозаправки. Повітряне судно прямувало в сирійську Латакію.
За уточненими даними, на борту перебували 92 людини: вісім членів екіпажу та 84 пасажири, в їх числі 68 артистів ансамблю пісні і танцю імені Александрова, і дев'ять російських журналістів.
Пізніше в Чорному морі були виявлені уламки зниклого літака. За попередніми даними, причиною падіння стала технічна несправність або помилка пілотування. Порушено кримінальну справу за статтею «Порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки».
Бог все бачить....
Коментарі
Загинув ансамбль імені
Загинув ансамбль імені Алєксандрова....
Хай Буде!
Хроніка катасрофи:
Хроніка катасрофи:
https://lenta.ru/chronicles/tu/
Хай Буде!
Загинуло російська "доктор
Загинуло російська "доктор Ліза"...
Список загиблих
http:[email protected]
Состав экипажа Ту-154 85572:
1. м-р Волков Р.В.
2. к-н Ровенский А.С.
3. п/п-к Петухов А.Н.
4. к-н Мамонов А.В.
5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.
6. м-р Трегубов В.А.
7. ст. л-т Сушков B.C.
8. ст. л-т Суханов А.О.
Список лиц, перевозимых на воздушном судне:
Военнослужащие:
1. г/л-т Халилов В.М.
2. п-к Хасанов А.Б.
3. п-к Ваганов А.И.
4. п-к Иванов А.Ю.
5. п/п-к Колосовский А.В.
6. м-р Долинский А.И.
7. п-к Негруб А.Н.
8. к-н Абросимов С.С.
Федеральные государственные гражданские служащие:
1. Губанков А.Н.
2. Бадрутдинова О.Т.
Международная общественная организация «Справедливая помощь»:
1. Глинка Е.П.
Средства массовой информации:
1.Рунков Д.А.
2.Денисов В.В.
3.Сойдов А.А.
4.Лужецкий М.В.
5.Обухов П.К.
6.Пестов О.М.
7.Ржевский В.В.
8.Суранов А.А.
9.Толстов Е.В.
ФБГУ «Ансамбль им. Александрова»:
1. Сонников А.В.
2. Гужова Л.А.
3. Ивашко А.Н.
4. Бродский В.А.
5. Булочников Е.В.
6. Голиков В.В.
7. Осипов Г.Л.
8. Санин В.В.
9. Майоров К.В.
10. Буряченко Б.Б.
11. Бобовников Д.В.
12. Баздырев А.К.
13. Белоножко Д.М.
14. Бесчасинов Д.А.
15. Васин М.А.
16. Георгиян А.Т.
17.Давиденко К.А.
18.Денискин С.И.
19.Журавлев П.В.
20.Закиров P.P.
21.Иванов М.А.
22.Иванов А.В.
23.Котляр С.А.
24.Кочемасов А.С.
25.Кривцов А.А.
26.Литвяков Д.Н.
27.Мокриков А.О.
28.Моргунов А.А.
29.Насибулин Ж.А.
30.Новокшанов Ю.М.
31.Поляков В.В.
32.Савельев А.В.
33.Соколовский А.В.
34.Тарасенко А.Н.
35.Трофимов А.С.
36.Узловский А.А.
37.Халимон B.JI.
38.Штуко А.А.
39.Крючков И.А.
40.Ермолин В.И.
41.Быков C.JI.
42.Колобродов К.А.
43.Корзанов О.В.
44.Ларионов И.Ф.
45.Ляшенко К.И.
46.Михалин В.К.
47.ст.с-т Попов В.А.
48.Разумов А.А.
49.Серов А.С.
50.Шахов И.В.
51.Арчукова А.А.
52.Гильманова P.P.
53.Игнатьева Н.В.
54.Клокотова М.А.
55.Корзанова Е.И.
56.Пырьева Л.А.
57.Сатарова В.И.
58.Трофимова Д.С.
59.Хорошова Л.Н.
60.Цвиринько А.И.
61.Шагун О.Ю.
62.Гурар Л.И.
63.Сулейманов Б.Р.
64. Столяр И.В.
Хай Буде!