Усі без винятку олігархічні клани намагаються розчавити ВО «СВОБОДА» – єдину організовану політичну структуру, яка системно протидіє олігархічній політичній системі влади в Україні.
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Усі без винятку олігархічні клани намагаються розчавити ВО «СВОБОДА» – єдину організовану політичну структуру, яка системно протидіє олігархічній політичній системі влади в Україні.
Термідор: 1) Одинадцятий місяць (із 19 липня по 18 серпня) французького республіканського календаря, встановленого Конвентом у 1793 р. 2) Переворот 27 липня 1794 р. (9 термідора 2-го року за республіканським календарем) у Франції, внаслідок якого було повалено якобінську диктатуру.
Тобто «термідор» – це не довгий процес, а певна подія. Очевидно, що у цьому сенсі в Україні жодного термідору не відбувається, та й не може відбутися, тому що не було революції – зміни системи влади.
Події у лютому – травні 2014 року в Україні не є революція, навіть не державний переворот, а лише усунення із елементами силового впливу частини осіб від влади й заміна їх іншими особами.
Нажаль жодної «революції гідності» не відбулося. Чинна Верховна Рада України своїми ухвалами відсторонила від влади Президента України, який від тієї влади самоусунувся, та його найближче оточення. При бажанні Янукович (із своїм оточенням) – чинний Головнокомандувач – міг перейти у комплекс будівель Міністерства оборони України (комплекс будівель колишнього штабу Київського військового округу часів СРСР – тобто комплекс, який має систему життєзабезпечення, що дозволяє багато місяців автономно існувати, із усіма системами зв’язку) й керувати звідти державою, увівши своїм Указом Надзвичайний стан. Україна зараз має принаймні ще два таких комплекси управління: у Львові – штаб колишнього Прикарпатського військового округа та в Одесі – штаб колишнього Одеського військового округу.
Майдан як такий мав виключно пропагандистське значення. Опозиціонерами було захоплено невеличкий квартал у центрі Києва. Достатньо було запровадити блокаду цього кварталу, оголосити, що жодних силових акцій проти протестуючих влада не застосовуватиме, навіть організувати офіційне державне їх забезпечення їжею, водою та теплом. Оголосити повну амністію учасникам протестів.
Ресурсів на силовий державний переворот у опозиції не було й не могло бути. Захоплення адміністративних будівель у правобережних областях почалися після показового кровопролиття на майдані. Тобто те кровопролиття було відвертою провокацією, що не мало жодної раціональної мети.
Та й активізація Майдану відбулася після подій із встановленням так званої «йолкі», що також було відвертою провокацією, яка не мала жодної раціональної мети, якщо не вважати такою радикалізацію та активізацію Майдану. Перед нічним побиттям людей під приводом встановлення так званої «йолкі» Майдан фактично тихо вмирав… .
Замість кровопролиття треба було перевести події на майдані із трагічної вистави для телевізора та інтернету у рутинну операцію локалізації групи бешкетників. Ресурсів у Януковича для цього було більш ніж достатньо.
Одночасно із тим треба було терміново порушити кримінальні справи проти опозиційних олігархів, таких як Коломойський та Порошенко, звинувативши їх у суто економічних злочинах.
Замість цього чинний Президент довів локальну сутичку на майдані до кровопролиття під телекамерами цілого світу (якщо відверто цинічно казати вельми обмеженого кровопролиття) замість того щоб інтернувати своїм Указом на певний час керівництво опозиції – не більше сотні осіб по усій державі – й після цього самоусунувся від влади.
Це ніяка не революція, це заміна кількох керівників за згодою більшості олігархів України. Із домовленості випали, чи не забажали її виконувати, кілька впливових осіб Донецької та Луганської областей. Відомо, що приміщення луганської СБУ було захоплено на другий день після початку процесуальних дій проти структур Єфремова у Луганську.
Тобто заколот у Луганську, а потім у Донецьку, де довгий час жодних активних дій заколотники не чинили, поки туди із Слов’янську не перебралося озброєна банда Гіркіна-Стрелкова, відбувся через нетерплячість олігархічних кланів, які здобули контроль над центральною владою у Києві, у своєму бажанні знищити конкурентів Донецького регіону.
Стосовно Криму. Після втечі Януковича у Криму вже фактично було домовлено про поділ влади між трьома групами місцевого «олігархату» (у Криму ніколи не було потужних місцевих олігархів) – групою Андрія Сенченка, групою Аксьонова та групою «меджліс». На користь цього свідчать події кінця лютого у Сімферополі. Двадцять шостого лютого 2014 року група Аксьонова, до якої приєдналася група тодішнього голови Верховної Ради АР Крим В. Константінова, якого звинуватили у крадіжці мільярда гривень, спробувала відправити уряд Могильова у відставку. В цей час біля приміщення ВР АРК меджліс проводив масову акцію на підтримку Майдану у Києві та за збереження Криму складі України. Достатньої кількості голосів для відправки Могильова, який крім того був головою кримської організації Партії Регіонів, у відставку не знайшлося, про що урочисто заявили, вийшовши до учасників мітингу Андрій Сенченко, Мустафа Джемільов та Ріфат Чубаров. Народні депутати України Андрій Сенченко та Мустафа Джемільов брали участь у сесії Верховної Ради АР Крим.
Зауважимо, що Мустафа Джимільов заявив про перемогу й закликав учасників мітингу до спокою, закликав їх повертатися до дому й забезпечити охорону цвинтарів (дивно, але він сказав саме про цвинтарі). Тобто меджліс фактично оголосив демобілізацію.
В цей самий час біля ВР АРК проводився альтернативний мітинг групи Аксьонова «Русскій блок», який мав у ВР АРК усього трьох депутатів (меджліс мав п’ятьох депутатів). Із сотні депутатів ВР АР Крим принаймні вісімдесят належали фракції Партії Регіонів. Більша частина учасників мітингу Аксьонова залишилася біля будинку ВР АРК. На ніч із будинку ВР АРК було виведено беркутівців. Там лишилася звичайна чергова зміна міліціонерів, яка завжди охороняла цей будинок.
Жодних заходів щодо посилення охорони будинку уряду АРК також вжито не було – там перебувала звичайна зміна міліціонерів.
Саме за таких умов вранці (біля четвертої ранку) 27 лютого 2014 року дві групи спецпризначенців захопили будинки Верховної Ради та уряду АРК.
Жодних спроб звільнити ці будинки не проводилося. Міліція закрила доступ до кварталів, де були розташовані ті будинки.
Того ж дня у приміщення ВР АРК стали збирати депутатів ВР АРК. Пропускали тільки їх та певних осіб за незрозумілим для сторонніх спостерігачів принципом. Скільки реально зібрали депутатів й що там відбувалося достеменно ніхто не знає, бо у депутатів ВР АРК, яких вдалося туди привести, при вході навіть забирали мобільні телефони. Але було оголошено, що уряд Могильова відправлено у відставку, а головою уряду АРК призначено Аксьонова. Було також оголошено, що на 25 травня (день позачергових президентських виборів в Україні) призначено «референдум» щодо збільшення прав АРК. Про вихід із складу України не йшлося. Потім дата «референдуму» переносилася двічі, спочатку на 30 березня, а потім на 16 березня 2014 року. Так само змінювалися питання, що виносяться на «референдум».
Таким чином маємо не «революцію», а сутичку кланів українського олігархату, які не змогли домовитися.
При цьому одна група олігархату (київсько-дніпропетровська) використала народний протест на свою користь. Було використано й фактично обдурено лідерів партії ВО «СВОБОДА» – найактивнішої й самої організованої частини опозиції. Їх майстерно обіграли добившись їхньої згоди на перевибори ВР України. Перевиборів ВР України можна було не проводити. Достатньо було позбавити недоторканості та притягнути до кримінальної відповідальності кілька (не більше десятка) народних депутатів від ПР та КПУ, які де-факто підтримали збройний заколот на Донбасі. Саме руками депутатів Верховної Ради сьомого скликання треба було провести люстрацію. Вони це зробили б значно швидше ніж новообрана Верховна Рада.
Ще одна цікава обставина. При зберіганні складу ВР України сьомого скликання там залишалася б частина депутатів із Криму, принаймні половина з них (від Криму було десять мажоритарників) зберігала б мандати, бо не були кримчанами. Їх можна було й треба було б використовувати у активній політичній боротьбі проти РФ за Крим, створивши їхні приймальні у Херсонській області.
Але було поставлено мету усунути із ВР фракцію ВО «СВОБОДА» – це була основна, якщо не єдина, мета перевиборів. Хлопців із ВО «СВОБОДА» брутально одурили, пообіцявши їм підтримку Президента в тих округах, де буде висунуто представників ВО «СВОБОДА» вже навіть були написані тексти відповідних листівок. Аж раптом у всіх округах, де було висунуто представників ВО «СВОБОДА», й де вони могли реально перемогти, висунули кандидатів від Блоку «Петра Порошенка».
Коли з’ясувалося, що ВО «СВОБОДА» впевнено долає п’ятивідсотковий бар’єр – усі екзитполи показали, що за ВО «СВОБОДА» набирає більше шести відсотків голосів (це при тому що принаймні два відсотки виборців ВО «СВОБОДА» проголосувало за новостворений політичний проект «Правий сектор») – були масово вкинуті бюлетені в округах Донецької та Луганської областей, де контроль за процесом голосування та підрахунку голосів вкрай утруднений. В результаті було оголошено, що ВО «СВОБОДА» набрала 4,7 відсотків голосів. Мету було досягнуто. Хоча попри все шестеро хлопців із ВО «СВОБОДА» перемогли у своїх округах, в тому числі двоє у Києві, серед них Левченко, який до того двічі «програвав» такому собі Пилипишину.
То ж жодної революції в Україні не відбулося. Тому не можна казати про жодний «термідор». Те, що київсько-дніпропетровський клан олігархів намагається домовитися із донецькими після захоплення центральної влади у Києві й неспроможності через активне силове втручання РФ остаточно їх знищити не є несподіванкою, бо не змінилася система влади в Україні. Не дивно, що усі без винятку олігархічні клани намагаються розчавити ВО «СВОБОДА» – єдину організовану політичну структуру, яка системно протидіє олігархічній політичній системі влади в Україні.
То ж альтернативи СВОБОДІ нема: або СВОБОДА, або не народження Самостійної Соборної Держави Україна.
Коментарі
Хороша стаття! І при цьому
Хороша стаття! І при цьому реальна на відмінно де Свободу просто розхвалюють.
Отже значить за Свободу) як то кажуть без свободи)
Шкода якось але усе що тут написано є більшою правдою чим усі пісеньки про те що була революція...
ЦНОТЛИВІСТЬ - РОДИННИЙ ОБЕРІГ РОДУ АРІЇВ
У чому питання?
У чому питання? Розповсюджуйте.
Хай Буде!
Питання у тому, нащо тоді сам
Питання у тому, нащо тоді сам Тягнибик співпрацював із ПР???
ЦНОТЛИВІСТЬ - РОДИННИЙ ОБЕРІГ РОДУ АРІЇВ
Спробйте пропхати на ыншы
Спробуйте пропхати на iншi ресурси.
Завтра вибори....
Хай Буде!
Передвиборча агітація у день
Передвиборча агітація у день тиші ? )))
А-я-яй ! ))
Свободу надурили ? А, що у свободи своєї розумної голови не має ?
В тому то й справа, що мабуть немає.
Риба гниє з голови.
Незважаючи на те, що основну масу членів ВО Свобода складають справжні щирі патріоти Украни та морально здорові націоналісти, його керівництво, а саме "професійний патріот" Тягнибок, як на мій погляд, не дотягує ні за своїми моральними ні за інтелектуальним якостями до лідера сильної націоналістичної організації.
Усі кроки Свободи, під керівництвом Тягнибока, якщо коротко, виглядають саме як у відомій приказці :"Застав дурня Богу молитися, а він чолом стінку розіб'є".
Це по-перше, а по-друге, невже хтось думає, що професійний патріот Тягнибок, будучи з 2002 року народним депутатом ВР, пройшовши, через розвал спецслужбами СНПУ та УНА-УНСО, з яких вийшов, та не сівши ні разу у тюрму, як багато його однопартійців, не уклав (чи не укладав) якихось угод з владою та спецслужбами ?
Добре, не будемо копирсатися у далекому минулому, а візьмемо недавній приклад.
Що робив Тягнибок на Майдані з представниками олігархату, які хотіли від самого початку злити цей Майдан та використати людей у своїх політично-економічних цілях ?
Знову надурили ? Ну це вже смішно, панове.
А де ж логіка, проникливість, аналітичний склад розуму, все те, що є невід'ємною частиною лідерських якостей ?
Нажаль ВО Свобода, як організація, вибудовувалась під одного лідера та ініціювати з низу зміну партійного керівництва буде майже не можливо.
Хоча це, як на мене, єдиний шлях для Свободи відродитись та не зійти на маргінес.
Не дивуйся Забава, усе вірно
Не дивуйся Забава, усе вірно ти мислиш.. А знаєш чого він саме такий той Тягнибакс???
ЦНОТЛИВІСТЬ - РОДИННИЙ ОБЕРІГ РОДУ АРІЇВ
Ой. тільки не кажіть, що він
Ой, тільки не кажіть, що Тягнибик- це жид Фротман, я у ці байки не вірю.
Так само, як не вірю, що Порох - Вайсман.
Людям просто легше думати, що зрадники або невдахи, яких вони самі привели до влади, не їхнього роду-племені.
Це ніби звільняє плебс, в уяві, від відповідальності за цих гнид.
Во чувак ти одначе сказанув
Во чувак ти одначе сказанув мудро!
Поважаю, поважаю!!!
А ось і тобі відповідь на моє запитання у що ти все одно не повіриш навіть зі своєю мудрістю про жидів і не жидів=)
Отже отой Тягнибакс якби тут зараз не почали заперечувати те що я зараз напишу, та проте і все ж він є людиною ось цих двох описів 1. Прояви характеру в професійній діяльності 2. Модель психіки ІЛІ Що тобі у свою чергу якби воно там сумно не було, але воно тобі нічого не дасть з прочитаного там описів про ту людину. Натомість можу одне сказати що така людина будучи представником ось такого от клубу людей просто від природи НЕ може думати про народ. Адже не даремно у таких людей НЕзалежно від їхньої національності побутує такий вислів: "Нічого особистого, тільки бізнес". А тому особисто я, щиро сумніваюся, що така людина як він зараз себе дуууже погано почуває, ну тааак дуже сильно, що аж ще гірше за Тимошенко яка сидівши у в"язниці так сиділа, що я навіть би з радістю погодився на таке життя на такий період як вона була ув"язнена.. А чого саме так йому там може бути зараз добре як і тій жіночки у свій час? А того що якщо та жінка знайшла спільну мову із людьми інших умовно кажучи клубів незалежно від національностей, то наш Тягнибакс маючи справи із Порошочком який є його так би мовити однклубником 100% мав би із ним мати чьоткі бізнесові домовленості. Бо повторюся ще раз, у людей такого типу життєвих цінностей "нічого особистого немає, тільки бізнес" Ну і на останок якщо ти ще і досі маєш бажання і далі читати цей комент) то на додаток додам тобі опис який відображає Порошочка 1. У проф. дія-сті та у 2. моделі поведінці Через що власне повторюся ще раз, а також підтверджу твої слова про те що, національне походження за звичай тут абсолютно ні до чого (хоча на національному рівні в загалом таки має).
ЦНОТЛИВІСТЬ - РОДИННИЙ ОБЕРІГ РОДУ АРІЇВ
На усіх виборах в цьому
На усіх виборах в цьому гадючнику доводиться вибирати кращих з гірших.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Тобто перебувати на повідку у
Тобто перебувати на повідку у "Диявола"??? О_О
ЦНОТЛИВІСТЬ - РОДИННИЙ ОБЕРІГ РОДУ АРІЇВ
Саме так.
Саме так.
До речі серед свободівців звичайно є заможні люди, але "олігархів" нажаль не має.
Крім того серед 37 народних депутатів від ВО "СВОБОДА" 7 скликання абсолютна більшість були молоді (зовсім молоді) хлопці із різних областей України.
ВО "СВОБОДА" - єдина політична партія, яка провадить притомну кадрову політику. Серед депутатів 7 скліикання були представники Сходу, Півдня й навіть Криму. Цим вона докорінно відрізняється від так званих нацдемів, які завжди тупо товклися й гризлися на правому березі. За всі роки незалежності жодна нацдемівська партія не провела жодного кримчанина, якщо не вважати такими напіволігархів Криму із групи Сенченка, які викупили кілька місць у БЮТі, який власне нацдемівським вважати важко.
А один мажоритарників (із ДВАНАДЦЯТИ) ВО "СВОБОДА" 7 скликання був обраний на Полтавщині - голова однієї із сільрад.
Дякую. Колись була у
Дякую. Колись була у Чернівцях... Запам"ятався Чернівецький університет...
Радіймо! Тільки шляхом творення сьогодення, майбутнє вітаємо чистотою, світлом перемагаємо!
До речі, а я таки вчора
До речі, а я таки вчора сходив на ті вибори і віддав усі голоси (галочки) за биків=) чого биків? Ну якщо лідер партії Тягнибик, то відповідно і рядові однопартійці явно що мають бути саме ними, а не якимось іншими))
А пішов я тільки через те що мене думка про те що всі москалі та комуністи + молдовани з румунами і можливо навіть і самі жиди в обов"язковому порядку прийдуть як і завжди віддати свої голоси за своїх же для нас (мене) окупантів.. Через що я власне вже і пішов з величезною не охотою на ті вибори..
Такий момент, відчуваю що ці вибори абсолютно жодного переломного моменту в політиці України НЕ зіграли.. А тому є ще надія, що ми ще більш менш нормально поживемо перед новими Парламентськими виборами.. І на останок повторюся ще раз) Порошочок благополучно відбуде свій президенський термін, і на наступних виборах ПУ (Президента України) якщо виграє не він, то наступним тоді ПУ буде скоріж за все, все одно буде ПУ на ім"я Петро, лиш з яким прізвищем то тут хто його зна серед нас смертних..
Так що відпочивай народ, та пиши собі і далі описи своїх мрій=)
ЦНОТЛИВІСТЬ - РОДИННИЙ ОБЕРІГ РОДУ АРІЇВ
Так й не зрозумів за кого Ви
Так й не зрозумів за кого Ви голосували?
Хоча то власне приватна й навіть інтимна справа.
Такт за Свободу!
Так таки за Свободу!
У нас в місті багато неукрів проживає, от мене і заїла совість що вони в більшості підуть голосувати за своїх, а ми в більшості позоставимося в домах.. Тож і пішов та й поставив галички Свободі.
А щодо інтиму то можна і про нього побалакати якщо є така у когось потреба звісно що.. Он я дуже багато чого переосмислив із тією телегонією..
ЦНОТЛИВІСТЬ - РОДИННИЙ ОБЕРІГ РОДУ АРІЇВ
Я не про телегонію, я про
Я не про телегонію, я про вибори.
На цей час СВОБОДА таки не має альтенативи.
А щодо лідерів.... .
Підтримка ВО "СВОБОДА" на виборах завжди була більша ніж підтримка Олега Тягнибока.
Він про це завжди наголошував на партійних з'їздах.
Яка із політичних партій зараз має найбільше політв'язнїв?
Невже ПР?
Ні, ВО "СВОБОДА".
Теж розумне зауваження..
Теж розумне зауваження..
ЦНОТЛИВІСТЬ - РОДИННИЙ ОБЕРІГ РОДУ АРІЇВ
Трохи москальського гумору,
Трохи москальського гумору, яке також відображає і моє розуміння цих виборів=)
ЦНОТЛИВІСТЬ - РОДИННИЙ ОБЕРІГ РОДУ АРІЇВ
Україна - не Росія....
Україна - не Росія....
Хай Буде!
Саме те й потрiбно владi як у
Саме те й потрiбно владi як у РФ так вже, мабуть, й у нас, щоб люди взагалi не мали бажання ходити на вибори.
Бо тодi вибератимуть тiлькi тi кого туди "запросили"... .
"Гарний" у Вас "гумор" саме на користь олiгархам... .
"Розумнi" люди мають перейматися виключно Високою Духовнiстю...
Хай Буде!
Лишень раховані люди можуть
Лишень раховані люди можуть перейматися Високою Духовністю в той час як у них нижчі потреби по піраміді Маслоу незабезпечені.
Так як не крутіть я та таблиці реально відображає стан енергетичний центрів у людини..
ЦНОТЛИВІСТЬ - РОДИННИЙ ОБЕРІГ РОДУ АРІЇВ
Навiть нiжнi 3 щаблi
Навiть нiжнi 3 щаблi забезпечити не можливо у принципi, бо забаганки людини не знають меж.
Тому навiть про 4 щабель годi говорити, а що до пятого... .
В цих словах також є сенс,
В цих словах також є сенс, якщо вести мову про нелюдів. А якщо вести мову про людей, то будь яка людина запросто може задовільнитися навіть самим нижчим щаблем потреб, за рахунок перенасиченості.
Приклад: людина потребує їсти, якщо то людина, то будь яка нормальна людина запросто може будь чим переїстися аж в притул до рвоти. Це якщо вона людина, то вона після такого добряче замислиться а чи варто їй так переїдатися, а якщо вона нелюдина, то вона так переїдатися буде безліч раз. Це як кота скільки не годуй, а він завжди буде переїдатися, завждиии..
Приклад: якщо людина раптом умовно кажучи затрахається із тим сексом, то вона таки з часом усвідомить що їй для задоволення потрібна буде якась певна для неї приємна норма. А якщо то є нелюд, то навіть і нелюд все одно при фізіології не зуміє щодня по 5-6 разів тим маятися. Но! Якщо і нелюд і людина того немають взагалі то сутожно якби обом.
Приклад: щодо сну, ну то тут просто потрібно знати свою норму, і нею собі і спати. Бо дійсно є люди яким достатньо 6 год. сну, а деяким навіть мало і 8. Но, більше 12 все одно мало хто зуміє себе при цьому добре почувати..
Ну щодо води то тут без коментарів...
Тобто нижній щабель в принципі задовільнити можна якщо звісно що є така можливість.
Ну а щодо 2 щабля, то якщо 1 задоволений то і з 2 значно легше буде впоратися для підтримки свого здоров"я і т.д.
3. щабель та як не крути а багато людей все таки на ньому і живуть.
Ну а далі то тут вже власне кому як повезе...
Все нормально! Просто з кожним роком наступним поколінням стає якось все важче та важче задовільнити свої 1-3 потрібності..
ЦНОТЛИВІСТЬ - РОДИННИЙ ОБЕРІГ РОДУ АРІЇВ
За останными повiдомленнями
За останными повiдомленнями Туреччина фактично зупинила меджлiс у лютому-березнi 2014 року, про що мабуть зараз вельми багато разiв пошкодувала...
Хай Буде!
За останными повiдомленнями
За останными повiдомленнями Туреччина фактично зупинила меджлiс у лютому-березнi 2014 року, про що мабуть зараз вельми багато разiв пошкодувала...
Хай Буде!
Марш Слави Героївhttp:/
Марш Слави Героїв
http://svoboda.org.ua/news/events/00111033/
Хай Буде!