Підготовлена Пентагоном доповідна записка з приводу провідних пріоритетів адміністрації Дональда Трампа в царині безпеки не згадує Росію. Про це повідомили у виданні Foreign Policy, якому вдалося отримати копію доповідної.
Розсилка новинРанкова пошта
Підписатися
Коментарі
"Пентагон Трампа не
"Пентагон Трампа не розглядатиме Росію як проблему для безпеки"...Дивно чекати небезпеки від своєї "шістки".Хоч правду говорять і те добре.
Вірю в те, що розумію.
Слава Богу, трохи вщухли
Слава Богу, трохи вщухли "фанфари" з нагоди перемоги Трампа.... Слава Богу....
Хай Буде!
Схоже, що Трамп взявся за
Схоже, що Трамп взявся за Московію дуже серйозно. Першу перемогу він уже здобув - серед росіян він найпопулярніша людина поряд з Путіним.
Відсутність Росії серед офіційно проголошених пріоритетів безпеки означає, що Росія розглядається як головний ворог.
Усе відбувається згідно з «Мистецтвом війни» Сунь-цзи: готуєшся до війни – побільше говори про мир:
«Війна – це шлях обману. Тому, якщо ти і можеш що-небудь, показуй супротивнику, ніби не можеш, якщо ти і користуєшся чим-небудь, показуй йому, ніби ти цим не користуєшся; хоча б ти і був близько, показуй, ніби ти далеко; хоча б і був далеко, показуй, ніби ти близько... прийнявши смиренний вигляд, виклич в ньому сумнів; нападай на нього, коли він не готовий; виступай, коли він не очікує» (гл. I, п. 7).
Але нас не обманеш :)
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Дивно мені читати коменти
Дивно мені читати коменти деяких наших камерадів щодо Трампа.
Шановні, ви коли вперше почули прізвище "Трамп"? І з яких джерел?
А для чого сприймати заяви
А для чого сприймати заяви буквально? Було б безумством з боку Трампа оголошувати Московію ворогом, значно краще приспати пильність конкурента і діяти з-під димової завіси. Чи може хтось повірить, що США відмовиться від світового впливу і здасть позиції Пекіну чи Москві. Інша справа, що цього разу США діятиме зовсім іншими методами, щоб їх побачити треба буде добре постаратися.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Цитата:Про це повідомили у
Газетяр-суперагент проникає в Пентагон і прямо зі столу заступника міністра оборони США з питань планування Браяна Маккіонома (Brian McKeon) викрадає копію секретної доповідної... (регочу 15 хвилин...)
Шановні, це запланований "витік інформації"...
"Газетяр-суперагент проникає
"Газетяр-суперагент проникає в Пентагон і прямо зі столу заступника міністра оборони США з питань планування Браяна Маккіонома (Brian McKeon) викрадає копію секретної доповідної... (регочу 15 хвилин...)
Шановні, це запланований "витік інформації"..." - ось тут згоден на СТО відсотків....
Хай Буде!
Стартова ситуація явно на
Стартова ситуація явно на користь США: американці вважають Росію головним ворогом, а росіяни вважають Трампа своїм союзником.
Американці готові до мобілізації проти Росії.
Росіяни у стані невизначеності щодо США: друг чи ворог? У масовій свідомості Трамп є другом, для переконання їх у протилежному потрібен час.
Ще не ставши президентом, Трамп отримав позиційну перевагу щодо Путіна. А заодно використав московський медіаресурс. Безплатно.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Мабуть Трамп у молодості
Мабуть Трамп у молодості айкідо займався :-)