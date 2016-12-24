У цьому списку 21 суб’єкт із Росії і 2 з Криму. До нього потрапили, зокрема, російські оборонні компанії і дві російські компанії в окупованому Криму – «Кримські порти» і «Кримська залізниця».
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У цьому списку 21 суб’єкт із Росії і 2 з Криму. До нього потрапили, зокрема, російські оборонні компанії і дві російські компанії в окупованому Криму – «Кримські порти» і «Кримська залізниця».
Міністерство торгівлі США поінформувало, що додає до списку суб’єктів, на які поширюються санкції, ще 23 юридичні особи з Росії і з окупованого Криму. Як мовиться у повідомленні, влада США визначила, що вони діють на шкоду інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики Сполучених Штатів.
Міністерство пішло на цей крок, щоб забезпечити ефективність чинних санкцій щодо Росії за порушення міжнародного права і розпалювання конфлікту на сході України, мовиться у повідомленні.
Цей перелік нових підсанкційних суб’єктів буде оприлюднений офіційно 27 грудня, відтоді санкції проти них і набудуть чинності.
У цьому списку, що наразі оприлюднений в ознайомлювальному порядку, 21 суб’єкт із Росії і 2 з Криму. До нього потрапили, зокрема, російські оборонні компанії, серед них сім дочірніх організацій концерну «Алмаз-Антей» і вісім дочірніх компаній концерну «Радіоелектронні технології», – чи дві російські компанії в окупованому Криму – «Кримські порти» і «Кримська залізниця».
Із цього нового переліку Міністерства торгівлі кілька суб’єктів уже перебувають під іншими санкційними обмеженнями США, які оголошувало раніше Міністерство фінансів цієї країни.
Попереднє розширення санкційних списків проти російських громадян і компаній у США оголосили три дні тому, 20 грудня.
Починаючи з 2014 року, Захід у кілька етапів запровадив у зв’язку з дестабілізацією України і агресією Росії проти неї у Криму, а потім на Донбасі кілька пакетів санкцій. Вони стосуються головним чином російських фізичних і юридичних осіб, а також осіб та інституцій із лав донбаських і кримських сепаратистів і представників колишнього керівництва України. Крім того, санкції накладені й на деякі галузі економіки Росії.
Останнім часом Росія через своїх союзників у західних країнах, у першу чергу в ЄС, намагається просувати ідеї повного чи принаймні часткового скасування санкцій і без виконання нею її міжнародних зобов’язань. Крім того, за поліпшення відносин із Росією висловлювався і обраний майбутній президент США Дональд Трамп і в перебігу виборчої кампанії, і вже після обрання.
США колись дотиснуть РФ, як колись СРСР.
Коментарі
А таки дотиснуть бо так
А таки дотиснуть бо так напророковано
"Наші інтереси:
"Наші інтереси:
США колись дотиснуть РФ, як колись СРСР." - Саме так.... колись?... А Хіларі зробила б це протягом кількох місяців - до літа точно. Саме про це казали та писали усі пропутінські агітатори кацапії. А так матимемо паузу невідомо скільки часу... Нажаль...
Хай Буде!
Василь Федорiв каже:...
?То Ви цілком і повністю довіряєте московській пропаганді?
За добро заплатимо добром,
а за зло — по-справедливості.
До чого тут "московська
До чого тут "московська пропаганда"?
Я маю на увагу експертів, які досить у жорсткій опозиції до Путіна саме через його нерішучі дії на українському фронті. Ці люди як правило не потрапляють на так звані "федеральні канали", а мають аудиторії максимум кілька десятків тисяч у мережі загалом та на каналі ютуб зокрема.
Наприклад такий собі Міхаіл Хазін (економіст), який балотувався на виборах до госдуми РФ від так званої партії "Родіна" у м. Новосібірску й програв вибори як і партія та оцінює результати виборів до госдуми РФ як катастрофічні для Путіна так для Росії як такої.
Хай Буде!
Перш ніж критикувати США
Перш ніж критикувати США треба відмовитися купувати цукерки і шоколадки!
Треба відмовитися від усіх російських товарів і продуктів!
Треба відмовитися від телевізійної продукції Росії на українському телебаченні!
Треба відмовитися від вживання російської мови!
І тільки після цього можна відкривати рота, критикуючи США та дії Америки на міжнародній арені!!!
Америка втрачає гроші, вводячи санкції, але продовжує тиснути РФ санкціями. А наше населення, в переважній більшості, фінансово підтримує олігархів, пов'язаних з сепаратистами, і агресором!
Чим Ваша заява відрізняється
Чим Ваша заява відрізняється від заяв тих, хто звинувачує ЗДА?
Нічим... Нічим необґрунтоване суто оціночне судження із негативним ментальним навантаженням проти більшості українців.
Які саме олігархи маються на увазі?
Хай Буде!
"Більшість українців" вже 100
"Більшість українців" вже 100 років не може завоювати державність!
АЛЕ, при цьому, може створити більше 200 партій, сотні і сотні громадських організацій, і патякати про "розбудову держави".
Друже, Вам повний список олігархів потрібен? Разом з їхніми статками, нерухомістю... і т.п.
Днями вийшов один цікавий журнальчик на обкладинці якого написано: "100 самих впливових українців"... Придбайте, вивчайте і насолоджуйтесь :-)
Є такий цікавий нарід, яки не
Є такий цікавий нарід, який не міг відновити державність більше двох тисяч років, але якимось дивом таки відновив.
Як не дивно, але тільки українці та ще той дивний нарід в умовах бездержавності спромоглися створити всесвітні організації.
Хай Буде!
Крім того той нарід, який дві
Крім того той нарід, який дві тисячі років не міг відновити державу ще й цілком втратив мову, але також якимось дивом її відновив.
Особам, які мають претензію вважати себе речниками народу не варто звинувачувати народ.
Хай Буде!
Почнемо з того, щоЦитата:...
Почнемо з того, що "такий цікавий нарід" пішов проти волі Бога, оскільки Бог спеціально розсіяв цей народ по світу і заборонив створювати державу. До речі, і сьогодні є течія в єврейських колах, яка вважає створення держави Їзраїль викликом Богу. Але, то їхня внутрішня справа.
По-друге, створенням держави для "цікавого народу" опікувалися британці (територія у Палестині) і німці (острів Мадагаскар). Зокрема, цим питанням серйозно займалися Герінг (навіть літав у Лондон на переговори з цього приводу) і Адольф Ейхман (пітримував зв'язки з лідерами сіоністів).
Після війни ідею створення єврейської держави в Палестині підтримав Сталін.
Таким чином, ніякої боротьби, крім пропагандистської, за єврейську державу не було. Світова спільнота виділила шматок території і все...
Це все так....
Це все так....
Але ж прожити більше двох тисяч років без держави й без мови й не зникнути, як зникли сотні народів... .
Скільки таких народів крім "євреїв" та українців?
Хай Буде!