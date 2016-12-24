У цьому списку 21 суб’єкт із Росії і 2 з Криму. До нього потрапили, зокрема, російські оборонні компанії і дві російські компанії в окупованому Криму – «Кримські порти» і «Кримська залізниця».
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У цьому списку 21 суб’єкт із Росії і 2 з Криму. До нього потрапили, зокрема, російські оборонні компанії і дві російські компанії в окупованому Криму – «Кримські порти» і «Кримська залізниця».
Міністерство торгівлі США поінформувало, що додає до списку суб’єктів, на які поширюються санкції, ще 23 юридичні особи з Росії і з окупованого Криму. Як мовиться у повідомленні, влада США визначила, що вони діють на шкоду інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики Сполучених Штатів.
Міністерство пішло на цей крок, щоб забезпечити ефективність чинних санкцій щодо Росії за порушення міжнародного права і розпалювання конфлікту на сході України, мовиться у повідомленні.
Цей перелік нових підсанкційних суб’єктів буде оприлюднений офіційно 27 грудня, відтоді санкції проти них і набудуть чинності.
У цьому списку, що наразі оприлюднений в ознайомлювальному порядку, 21 суб’єкт із Росії і 2 з Криму. До нього потрапили, зокрема, російські оборонні компанії, серед них сім дочірніх організацій концерну «Алмаз-Антей» і вісім дочірніх компаній концерну «Радіоелектронні технології», – чи дві російські компанії в окупованому Криму – «Кримські порти» і «Кримська залізниця».
Із цього нового переліку Міністерства торгівлі кілька суб’єктів уже перебувають під іншими санкційними обмеженнями США, які оголошувало раніше Міністерство фінансів цієї країни.
Попереднє розширення санкційних списків проти російських громадян і компаній у США оголосили три дні тому, 20 грудня.
Починаючи з 2014 року, Захід у кілька етапів запровадив у зв’язку з дестабілізацією України і агресією Росії проти неї у Криму, а потім на Донбасі кілька пакетів санкцій. Вони стосуються головним чином російських фізичних і юридичних осіб, а також осіб та інституцій із лав донбаських і кримських сепаратистів і представників колишнього керівництва України. Крім того, санкції накладені й на деякі галузі економіки Росії.
Останнім часом Росія через своїх союзників у західних країнах, у першу чергу в ЄС, намагається просувати ідеї повного чи принаймні часткового скасування санкцій і без виконання нею її міжнародних зобов’язань. Крім того, за поліпшення відносин із Росією висловлювався і обраний майбутній президент США Дональд Трамп і в перебігу виборчої кампанії, і вже після обрання.
США колись дотиснуть РФ, як колись СРСР.
Коментарі
А таки дотиснуть бо так
А таки дотиснуть бо так напророковано
"Наші інтереси:
"Наші інтереси:
США колись дотиснуть РФ, як колись СРСР." - Саме так.... колись?... А Хіларі зробила б це протягом кількох місяців - до літа точно. Саме про це казали та писали усі пропутінські агітатори кацапії. А так матимемо паузу невідомо скільки часу... Нажаль...
Хай Буде!
Василь Федорiв каже:...
?То Ви цілком і повністю довіряєте московській пропаганді?
За добро заплатимо добром,
а за зло — по-справедливості.
Перш ніж критикувати США
Перш ніж критикувати США треба відмовитися купувати цукерки і шоколадки!
Треба відмовитися від усіх російських товарів і продуктів!
Треба відмовитися від телевізійної продукції Росії на українському телебаченні!
Треба відмовитися від вживання російської мови!
І тільки після цього можна відкривати рота, критикуючи США та дії Америки на міжнародній арені!!!
Америка втрачає гроші, вводячи санкції, але продовжує тиснути РФ санкціями. А наше населення, в переважній більшості, фінансово підтримує олігархів, пов'язаних з сепаратистами, і агресором!