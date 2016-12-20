Українська поетеса Наталя Дзюбенко-Мейс на своїй сторінці у Facebook привернула увагу до актуального викривального вірша цьогорічного лауреата Нобелівської премії з літератури - всесвітньо відомого американського барда Боба Ділана. До нашої уваги вірш Б.Ділана у перекладі Миколи Байдюка.
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Коментарі
Проблема не у війні.Вона
Проблема не у війні.Вона мабуть завжди буде у низьких просторах буття.Проблема у тому,що кшатріями-воїнами керують вайші-бариги і через це війна стала підлою (гібридною).
п.с.то зараз за такі вірші дають нобелівку...?
Вірю в те, що розумію.
Вікіпедія:
Вікіпедія:
Народився 24 травня 1941 у містечку Дулут (штат Мінесота) в сім'ї дрібного торговця. Батьки музиканта Абрахам Ціммерман і Беатриса Стоун брали активну участь у житті невеликої місцевої єврейської громади. Його предки — євреї, вихідці з України: дідусь і бабуся по лінії батька, Зігман і Анна Ціммерман, виїхали до США з Одеси у зв'язку з єврейськими погромами 1905 року. Предки по материнській лінії були литовськими євреями (Беньямін і Лібба Едельштейн), які емігрували в 1902 році. В автобіографії Боб Ділан пише, що рід його бабусі по материнській лінії походить з Туреччини, де носив прізвище Киргиз.
Вірю в те, що розумію.