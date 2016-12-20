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    Воля Народу
    Боб Ділан про паліїв війни: "Ви навчились у Юди мистецтва брехні: "Можна виграть війну!" - ви клянетесь мені
    20.12.2016 - 13:22

    Українська поетеса Наталя Дзюбенко-Мейс на своїй сторінці у Facebook привернула увагу до актуального викривального вірша цьогорічного лауреата Нобелівської премії з літератури - всесвітньо відомого американського барда Боба Ділана. До нашої уваги вірш Б.Ділана у перекладі Миколи Байдюка.

    Боб Ділан, "ГОСПОДАРІ ВІЙНИ"

    Гей, панове війни!
    Ви, творці усіх мін,
    Ви, творці усіх бомб,
    Смертоносних машин;

    Ви сховались між стін,
    За письмові столи,
    Я вас бачу наскрізь,
    Де б ви всі не були.
     
    Ви, що вмієте сіять
    Лиш попіл-золу,
    Ви зламали мій світ,
    Наче ляльку малу;
     
    Ви дали автомат
    І послали вбивать,
    А самі повтікали,
    Бо кулі свистять.
     
    Ви навчились у Юди
    Мистецтва брехні:
    "Можна виграть війну!" —
    Клянетесь ви мені.
     
     
     
    Та я бачу наскрізь
    Ваші очі й уми,
    Немов бачу крізь воду,
    Що стікає в ями.
     
    І ви квапите інших —
    Хай під кулі ідуть,
    А ви дивитесь, як
    Цифри смерті ростуть.
     
    Ви сховались в маєтках,
    А кров юнаків
    Витікає в грязюку
    Тисячами струмків.
     
    Найжахливіший страх
    Ви жбурнули усім —
    Страх народжувать діток
    В світі страшнім.
     
    За загрозу дитині,
    Яка ще й не жила,
    Ви не варті, щоб кров
    В ваших жилах текла.
     
    Що я знаю насправді,
    Щоб так говорить?
    Ви скажете: молодий!
    Ви скажете: вчися жить!
     
    Та я знаю одно,
    Хоч молодший за вас,
    Сам Ісус би ніколи
    Не пробачив би вас.
     
    Є одне запитання,
    Гроші можуть усе,
    Чи вам куплять прощення?
    О, ви вірите в це!
     
    Та на смертному ложі
    Не спасуть бариші,
    Бо ніякі вам гроші
    Не відкуплять душі.
     
    І я вірю, що ви
    Скоро всі помрете.
    Я піду за труною
    В це полудне бліде;
     
    Я копатиму яму,
    Я гукну: "Опускай!"
    І нарешті я впевнюсь,
    Що ви мертві. І край.

    Переклад Миколи Байдюка

       
      How many roads must a man walk down
    Before you call him a man?
    Yes, 'n' how many seas must a white dove sail
    Before she sleeps on the sand?
    Yes, 'n' how many times must the cannon balls fly
    Before they're forever banned?
    The answer, my friends, is blowin' in the wind,
    The answer is blowin' in the wind

    How many years can mountain exist
    Before it's washed to the sea?
    Yes, 'n' how many years can some people exit
    Before they're allowed to be free?
    Yes, 'n' how many times can a man turn his head
    Pretending he just doesn't see?
    The answer, my friends, is blowin' in the wind,
    The answer is blowin' in the wind

    How many times must a man look up
    Before he can see the sky?
    Yes, 'n' how many ears must one man have
    Before he can hear people cry?
    Yes, 'n' how many deaths will it takes till he knows
    That too many people have died?
    The answer, my friend, is blowin in the wind,
    The answer is blowin in the wind
       
    Наші інтереси: 

    Сенсова пісня.

    блоґ Арсен Дубовик
    Гравець: 
    Арсен Дубовик

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    Коментарі

    Зображення користувача Явсе Світ.

    Проблема не у війні.Вона мабуть завжди буде у низьких просторах буття.Проблема у тому,що кшатріями-воїнами керують вайші-бариги і через це війна стала підлою (гібридною).

    п.с.то зараз за такі вірші дають нобелівку...?

    Вірю в те, що розумію.

    Зображення користувача Явсе Світ.

    Вікіпедія:
    Народився 24 травня 1941 у містечку Дулут (штат Мінесота) в сім'ї дрібного торговця. Батьки музиканта Абрахам Ціммерман і Беатриса Стоун брали активну участь у житті невеликої місцевої єврейської громади. Його предки — євреї, вихідці з України: дідусь і бабуся по лінії батька, Зігман і Анна Ціммерман, виїхали до США з Одеси у зв'язку з єврейськими погромами 1905 року. Предки по материнській лінії були литовськими євреями (Беньямін і Лібба Едельштейн), які емігрували в 1902 році. В автобіографії Боб Ділан пише, що рід його бабусі по материнській лінії походить з Туреччини, де носив прізвище Киргиз.

    Вірю в те, що розумію.

     
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