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    Голос Америки
    Пентагон Трампа не розглядатиме Росію як проблему для безпеки - ЗМІ
    24.12.2016 - 14:03

    Підготовлена Пентагоном доповідна записка з приводу провідних пріоритетів адміністрації Дональда Трампа в царині безпеки не згадує Росію. Про це повідомили у виданні Foreign Policy, якому вдалося отримати копію доповідної.

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    Пентагон
    Пентагон

    Доповідна була підготовлена заступником міністра оборони США з питань планування Браяном Маккіоном (Brian McKeon) після зустрічі з представниками перехідної команди Трампа.

    Відповідно до документа, пріоритетами Трампа у царині безпеки є:

    - розробка стратегії знищення ІДІЛ;

    - посилення оборони, включно із скасуванням бюджетних обмежень щодо видатків на оборону, та збільшення кількості військовослужбовців та їх боєготовності;

    - розробка всеосяжної, загальноурядової кібер-стратегії;

    - виявлення неефективного використання державних ресурсів.

    Доповідна записка не називає всі пріоритети нової адміністрації. Про це виданню анонімно заявив один із представників команди Трампа.

    «Неправильно, що ЗМІ спекулюють, буцімто цей перелік являє собою усі пріоритети новообраного президента», - цитує джерело ЗМІ.

    До складу адміністрації Трампа має увійти ціла низка політиків та функціонерів, які відзначились гострими заявами щодо Путіна та агресії Росії проти України. Серед них: номінований на посаду міністра оборони США генерал Джеймс Маттіс, ймовірний голова Міністерства юстиції США Джефф Сешнс.

    При цьому Трамп висунув на посаду державного секретаря США Рекса Тіллерсона, очільника компанії ExxonMobil, який багато років працював у Росії та має близькі робочі стосунки із Путіним. 

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    блоґ Олена Каганець
    Гравець: 
    Олена Каганець

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    Коментарі

    Зображення користувача Явсе Світ.

    "Пентагон Трампа не розглядатиме Росію як проблему для безпеки"...Дивно чекати небезпеки від своєї "шістки".Хоч правду говорять і те добре.

    Вірю в те, що розумію.

    Зображення користувача Василь Федорiв.

    Слава Богу, трохи вщухли "фанфари" з нагоди перемоги Трампа.... Слава Богу....

    Хай Буде!

    Зображення користувача Миро Продум.

    Схоже, що Трамп взявся за Московію дуже серйозно. Першу перемогу він уже здобув - серед росіян він найпопулярніша людина поряд з Путіним.

    Відсутність Росії серед офіційно проголошених пріоритетів безпеки означає, що Росія розглядається як головний ворог.

    Усе відбувається згідно з «Мистецтвом війни» Сунь-цзи: готуєшся до війни – побільше говори про мир:

    «Війна – це шлях обману. Тому, якщо ти і можеш що-небудь, показуй супротивнику, ніби не можеш, якщо ти і користуєшся чим-небудь, показуй йому, ніби ти цим не користуєшся; хоча б ти і був близько, показуй, ​​ніби ти далеко; хоча б і був далеко, показуй, ​​ніби ти близько... прийнявши смиренний вигляд, виклич в ньому сумнів; нападай на нього, коли він не готовий; виступай, коли він не очікує» (гл. I, п. 7).

    Але нас не обманеш :)

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

     
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