Підготовлена Пентагоном доповідна записка з приводу провідних пріоритетів адміністрації Дональда Трампа в царині безпеки не згадує Росію. Про це повідомили у виданні Foreign Policy, якому вдалося отримати копію доповідної.
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Коментарі
"Пентагон Трампа не
"Пентагон Трампа не розглядатиме Росію як проблему для безпеки"...Дивно чекати небезпеки від своєї "шістки".Хоч правду говорять і те добре.
Вірю в те, що розумію.
Слава Богу, трохи вщухли
Слава Богу, трохи вщухли "фанфари" з нагоди перемоги Трампа.... Слава Богу....
Хай Буде!
Схоже, що Трамп взявся за
Схоже, що Трамп взявся за Московію дуже серйозно. Першу перемогу він уже здобув - серед росіян він найпопулярніша людина поряд з Путіним.
Відсутність Росії серед офіційно проголошених пріоритетів безпеки означає, що Росія розглядається як головний ворог.
Усе відбувається згідно з «Мистецтвом війни» Сунь-цзи: готуєшся до війни – побільше говори про мир:
«Війна – це шлях обману. Тому, якщо ти і можеш що-небудь, показуй супротивнику, ніби не можеш, якщо ти і користуєшся чим-небудь, показуй йому, ніби ти цим не користуєшся; хоча б ти і був близько, показуй, ніби ти далеко; хоча б і був далеко, показуй, ніби ти близько... прийнявши смиренний вигляд, виклич в ньому сумнів; нападай на нього, коли він не готовий; виступай, коли він не очікує» (гл. I, п. 7).
Але нас не обманеш :)
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!