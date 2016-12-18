У неділю 25 грудня 2016 року акціонери нашого стартапу зустрічаються «без аватарів» у затишному приміщенні в центрі Києва з 10-00 до 13-00. Це вже будуть 26 збори засновників нової Української держави і нової цивілізації.
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Коментарі
Буду з Тетянкою.
Буду. З Тетянкою.
А з дітям на збори можна? З
А дітям на збори можна? З мамою?
Це серйозний захід, дітям
Це серйозний захід, дітям буде нецікаво. Не варто їх мучити.
Якщо ж діти дорослі, то хай реєструються на сайті як акціонери.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Буду.
Буду.
На участь в ролі акціонера НО
На участь в ролі акціонера НО нема вікових обмежень. Дитина вважається дорослою, якщо має реєстрацію на НО в ролі акціонера.
Все, що робиться з власної волі, - добро!