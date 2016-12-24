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    Створено трибунал по діях Росії в анексованому Криму
    24.12.2016 - 11:06

    На початку 2017 року розпочне розгляд справи за позовом України до РФ. Від початку агресії Росії у Криму права України у цих зонах були порушені та узурповані державою-агресором.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент Петро Порошенко.

    "Україна готова довести в арбітражі, що агресор зухвало порушує суверенні права України користуватися гарантованими правами в своїх морських акваторіях та на континентальному шельфі у прилеглих до Автономної Республіки Крим морських зонах", - написав він.

    Як нагадує Українська правда, 14 вересня Україна ініціювала арбітражне провадження проти Росії через порушення нею Конвенції ООН з морського права.

    Україна просить арбітражний трибунал підтвердити її права як прибережної держави та зобов’язати Російську Федерацію припинити міжнародно-протиправні діяння у відповідних морських акваторіях, надати Україні відповідні запевнення і гарантії їх неповторення та відшкодувати Україні всі завдані Російською Федерацією збитки.

    Зазначається, що від початку агресії Росії у Криму права України у цих зонах були порушені та узурповані державою-агресором.

    "Україна прагне припинення Російською Федерацією порушень положень Конвенції, а також захисту своїх прав у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці, включаючи права України на природні ресурси континентального шельфу Криму, які належать українському народу", - зазначили в МЗС.

    У дипвідомстві підкреслили, що попри протести України, Російська Федерація продовжує вчиняти незаконні дії в межах морських зон України. Тому Україна змушена звернутись до арбітражу відповідно до положень Конвенції.

    В МЗС зазначили, що приєднуючись до Конвенції, Україна і Російська Федерація погодилися на процедуру врегулювання спорів шляхом арбітражу, рішення якого є обов'язковим до виконання сторонами.

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    блоґ Олена Каганець
    Гравець: 
    Олена Каганець

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    Коментарі

    Зображення користувача Ія Подолянка.

    Влада почала діяти під тиском США .

     
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