Вчинок, здійснений Джоном Марвіном Хімейером, викликав захоплення у багатьох людей в США і по всьому світу. Марвіна Хімейера почали називати «останнім американським героєм».
«Славний це був хлопець», – згадують люди, які близько знали Хімейера. – «Не слід було виводити його з себе». «Якщо він був ваш друг – то це був кращий друг. Ну а вже якщо ворог – то найнебезпечніший», – кажуть товариші Марвіна.
Коментарі
Давно щось чував про цю
Давно щось чував про цю історію, але тільки на НО дізнався про її суть і перебіг.)
Критикуєш - пропонуй, пропонуєш - дій, дієш - відповідай за наслідки.
Обставини заставили Марвіна
Обставини заставили Марвіна зробити ге .що він зробив.Він був кшатрієм.
Додав відео роботи кілдозера.
Додав відео роботи кілдозера.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Навіщо революціонер
Навіщо революціонер застрілився?
Вірю в те, що розумію.
Виконав свою місію в цьому
Виконав свою місію в цьому житті до кінця.
За добро заплатимо добром,
а за зло — по-справедливості.