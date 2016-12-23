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Підписатися на Коментарі для "Демоси Міжмор’я і масові соціальні мережі: головна перевага  Intermarium.institute щодо «фейсбуків»"
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    Демоси Міжмор’я і масові соціальні мережі: головна перевага  Intermarium.institute щодо «фейсбуків»
    23.12.2016 - 20:36

    Якщо мережа створена для продажу реклами, то її користувачі будуть споживачами реклами. Якщо ж вони хочуть розвитку, то їм потрібна мережа, створена для розвитку. 

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    Дідух - символ постіндустріального солідаризму демосів Міжмор’я
    Дідух - символ постіндустріального солідаризму демосів Міжмор’я

    Масові соціальні мережі створені для отримання їхніми власниками прибутку від продажу реклами та інформації про користувачів. Відтак завдання таких мереж – якомога довше утримати людину, зосередити її увагу на рекламі і спонукати до відвідування рекламованих сторінок. Для цього користувач мережі має перебувати у розслабленому стані, не занурюватися у зміст публікації, натомість бути готовим негайно відреагувати на запропоновану йому рекламу.    

    Кожна людина має природне бажання:

    • бути в курсі подій, розпізнавати небезпеки і можливості;
    • отримувати підтвердження власної правоти, переконуватися у своїй інтелектуальній перевазі над іншими;
    • не напружувати мізки без особливої необхідності.

    Відтак для утримання людини в масовій соцмережі їй треба показувати потік «новин» переважно негативного і загрозливого характеру (це привертає увагу), з критикою інших людей, бажано у вигляді картинок і коротких, простих для розуміння коментарів, без занурення у предмет обговорення – щоб легко перемкнутися на чергову рекламну пропозицію.

    Описана модель добре працює для продажу комерційної і політичної реклами. А що вона дає самому користувачу?

    1. Ілюзію поінформованості. Це гірше, ніж відсутність інформації. Людина, яка відчуває брак поінформованості, починає шукати. Людина, яка має ілюзію поінформованості, вже нічого не шукає. А навіщо? Вона вже перебуває в курсі новин, які переконливо підтверджують її правоту та інтелектуальну вищість.

    2. Занурення в негатив. Зливаючись з «віртуальним натовпом», користувач занурюється в потоки негативних емоцій (фактично – інформаційного бруду), які безперешкодно циркулюють у мережі і багатократно нею посилюються. Це емоційно випалює користувача, опускає його у простір негативних подій, притягує неприємності, формує стан депресії та безпорадності.

    3.  Отупіння. Користувач втрачає спроможність до аналізу і осмислення інформації, оскільки «віртуальний натовп» спроможний лише до емоційного і вельми поверхового мислення. Як відомо з соціальної психології, рівень інтелекту натовпу визначається рівнем найтупіших його членів. Це дуже корисно для продажу реклами, але погано для розвитку користувача.         

    Описані негативні (для користувача) результати є неминучим наслідком участі в діяльності всіх безкоштовних масових соцмереж.

    Для отримання позитивних результатів потрібні мережі, основані на принципово іншій моделі. Саме таку пропонує Інститут Міжмор’я – Intermarium.institute.  

    Ідея проста. Якщо мережа створена для продажу реклами, то її користувачі будуть споживачами реклами. Якщо ж користувачі хочуть розвитку, то їм потрібна мережа, створена для розвитку.  

    У чому полягає розвиваюча модель мережі Intermarium.institute?

    1. Організована діяльність. Ми працюємо не з віртуальним натовпом, а зі спільнотами, організованими на основі спільної території проживання (громади), спільного бізнесу (проекти) або спільних зацікавлень (братства). Кожна група – це демос з власним органом самоуправління. Тут люди збираються не для того, щоб точити ляси, а для досягнення конкретних цілей. У кожному такому демосі можна отримати глибокі знання і знайти однодумців для спільної діяльності в обраному напрямку.   

    2. Цілеспрямований розвиток. Демоси Міжмор’я спрямовані на розвиок людини та її піднесення у простори позитивних подій, тому культивують гармонійні думки і позитивні емоції. У демосах людина отримує духовну, організаційну і матеріальну підтримку, а також на практиці переконується в тому, що ми живемо в доброзичливому і чудесному Всесвіті.

    3. Компетентність і відповідальність. Сайти Інституту керуються демосами і утримуються за гроші самих їх учасників. Це формує ментальну самодостатність і відповідальний підхід, відчуття «своєї справи» і «спільної справи».  Якщо ж є потреба оцінити можливі загрози, то це робиться шляхом компетентного і відповідального обговорення, що захищає від паніки і емоційного зараження, властивого для віртуальних натовпів.

    Розробка мережі Міжмор’я нині перебуває у стані стартапу, тобто формування «зерна», спроможного до вибухового розмноження. З цією метою:

    1. На різних хостингах створені сайти

    2. Програмується взаємодія цих сайтів шляхом автоматичного обміну інформацією про події.

    3. Тестується швидка авторизація на будь-якому сайті Міжмор’я за допомогою єдиної точки входу Intermarium.online

    4. Відпрацьовується багатомовність. Початково всі сайти мережі отримують перемикач української і англійської мови. Додаткові мови – в ручному режимі.

    Після Нового року почнемо розгортання першої десятки сайтів здобувачів вченого звання магістра відповідної кафедри Інституту Міжмор’я.

    Буде цікаво!

    Творимо!        

    Гурт Еней. Вітре гнатий

    Наші інтереси: 

    Нова цивілізація починається з правильного інформаційного простору.

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    блоґ Ігор Каганець
    Гравець: 
    Ігор Каганець

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    Коментарі

    Зображення користувача Святослав Сонячний.

    Це ще одна причина для інвестування у власні медіа-ресурси.

    Ігор мовив: "Якщо мережа створена для продажу реклами, то її користувачі будуть споживачами реклами. Якщо ж вони хочуть розвитку, то їм потрібна мережа, створена для розвитку. "

    Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.

    Зображення користувача Зірка Вітошинська.

    Ігор ясно представив те, що напевно багато з нас відчувало!
    Особисто тому й давно вже відійшла від ФБ:)

    П.Н. Речення "Для отримання позитивних результатів потрібні мережі, основані на принципово іншій моделі. Саме таку пропонує Інститут Міжмор’я – Intermarium.institut." я би відокремила новим абзацом...

    Творимо разом Вільну Українську Республіку Міжмор'я !

    Зображення користувача Зірка Вітошинська.

    З телефону чомусь не галиться (плюсик не відкривається). Може треба завантажити "НО" на телефон?

    Творимо разом Вільну Українську Республіку Міжмор'я !

    Зображення користувача Миро Продум.

    Зараз тестуємо додаток НО для телефонів на Андроїді. Читати буде дуже зручно!

    Зірка Вітошинська каже:
    З телефону чомусь не галиться (плюсик не відкривається). Може треба завантажити "НО" на телефон?

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Аватар Арій.

    При натисканні «Читати далі» на сайті Intermarium.institute у мене з'являється напис «У вас недостатньо прав для доступу до цієї сторінки». ?Чи я щось не те роблю чи це нормально на даному етапі розвитку?

    За добро заплатимо добром,
    а за зло — по-справедливості.

     
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