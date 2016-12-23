Якщо мережа створена для продажу реклами, то її користувачі будуть споживачами реклами. Якщо ж вони хочуть розвитку, то їм потрібна мережа, створена для розвитку.
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Якщо мережа створена для продажу реклами, то її користувачі будуть споживачами реклами. Якщо ж вони хочуть розвитку, то їм потрібна мережа, створена для розвитку.
Масові соціальні мережі створені для отримання їхніми власниками прибутку від продажу реклами та інформації про користувачів. Відтак завдання таких мереж – якомога довше утримати людину, зосередити її увагу на рекламі і спонукати до відвідування рекламованих сторінок. Для цього користувач мережі має перебувати у розслабленому стані, не занурюватися у зміст публікації, натомість бути готовим негайно відреагувати на запропоновану йому рекламу.
Кожна людина має природне бажання:
Відтак для утримання людини в масовій соцмережі їй треба показувати потік «новин» переважно негативного і загрозливого характеру (це привертає увагу), з критикою інших людей, бажано у вигляді картинок і коротких, простих для розуміння коментарів, без занурення у предмет обговорення – щоб легко перемкнутися на чергову рекламну пропозицію.
Описана модель добре працює для продажу комерційної і політичної реклами. А що вона дає самому користувачу?
1. Ілюзію поінформованості. Це гірше, ніж відсутність інформації. Людина, яка відчуває брак поінформованості, починає шукати. Людина, яка має ілюзію поінформованості, вже нічого не шукає. А навіщо? Вона вже перебуває в курсі новин, які переконливо підтверджують її правоту та інтелектуальну вищість.
2. Занурення в негатив. Зливаючись з «віртуальним натовпом», користувач занурюється в потоки негативних емоцій (фактично – інформаційного бруду), які безперешкодно циркулюють у мережі і багатократно нею посилюються. Це емоційно випалює користувача, опускає його у простір негативних подій, притягує неприємності, формує стан депресії та безпорадності.
3. Отупіння. Користувач втрачає спроможність до аналізу і осмислення інформації, оскільки «віртуальний натовп» спроможний лише до емоційного і вельми поверхового мислення. Як відомо з соціальної психології, рівень інтелекту натовпу визначається рівнем найтупіших його членів. Це дуже корисно для продажу реклами, але погано для розвитку користувача.
Описані негативні (для користувача) результати є неминучим наслідком участі в діяльності всіх безкоштовних масових соцмереж.
Для отримання позитивних результатів потрібні мережі, основані на принципово іншій моделі. Саме таку пропонує Інститут Міжмор’я – Intermarium.institute.
Ідея проста. Якщо мережа створена для продажу реклами, то її користувачі будуть споживачами реклами. Якщо ж користувачі хочуть розвитку, то їм потрібна мережа, створена для розвитку.
У чому полягає розвиваюча модель мережі Intermarium.institute?
1. Організована діяльність. Ми працюємо не з віртуальним натовпом, а зі спільнотами, організованими на основі спільної території проживання (громади), спільного бізнесу (проекти) або спільних зацікавлень (братства). Кожна група – це демос з власним органом самоуправління. Тут люди збираються не для того, щоб точити ляси, а для досягнення конкретних цілей. У кожному такому демосі можна отримати глибокі знання і знайти однодумців для спільної діяльності в обраному напрямку.
2. Цілеспрямований розвиток. Демоси Міжмор’я спрямовані на розвиок людини та її піднесення у простори позитивних подій, тому культивують гармонійні думки і позитивні емоції. У демосах людина отримує духовну, організаційну і матеріальну підтримку, а також на практиці переконується в тому, що ми живемо в доброзичливому і чудесному Всесвіті.
3. Компетентність і відповідальність. Сайти Інституту керуються демосами і утримуються за гроші самих їх учасників. Це формує ментальну самодостатність і відповідальний підхід, відчуття «своєї справи» і «спільної справи». Якщо ж є потреба оцінити можливі загрози, то це робиться шляхом компетентного і відповідального обговорення, що захищає від паніки і емоційного зараження, властивого для віртуальних натовпів.
Розробка мережі Міжмор’я нині перебуває у стані стартапу, тобто формування «зерна», спроможного до вибухового розмноження. З цією метою:
1. На різних хостингах створені сайти
2. Програмується взаємодія цих сайтів шляхом автоматичного обміну інформацією про події.
3. Тестується швидка авторизація на будь-якому сайті Міжмор’я за допомогою єдиної точки входу Intermarium.online
4. Відпрацьовується багатомовність. Початково всі сайти мережі отримують перемикач української і англійської мови. Додаткові мови – в ручному режимі.
Після Нового року почнемо розгортання першої десятки сайтів здобувачів вченого звання магістра відповідної кафедри Інституту Міжмор’я.
Буде цікаво!
Творимо!
Нова цивілізація починається з правильного інформаційного простору.
Коментарі
Це ще одна причина для
Це ще одна причина для інвестування у власні медіа-ресурси.
Ігор мовив: "Якщо мережа створена для продажу реклами, то її користувачі будуть споживачами реклами. Якщо ж вони хочуть розвитку, то їм потрібна мережа, створена для розвитку. "
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Ігор ясно представив те, що
Ігор ясно представив те, що напевно багато з нас відчувало!
Особисто тому й давно вже відійшла від ФБ:)
П.Н. Речення "Для отримання позитивних результатів потрібні мережі, основані на принципово іншій моделі. Саме таку пропонує Інститут Міжмор’я – Intermarium.institut." я би відокремила новим абзацом...
Творимо разом Вільну Українську Республіку Міжмор'я !
З телефону чомусь не галиться
З телефону чомусь не галиться (плюсик не відкривається). Може треба завантажити "НО" на телефон?
Творимо разом Вільну Українську Республіку Міжмор'я !
Зараз тестуємо додаток НО для
Зараз тестуємо додаток НО для телефонів на Андроїді. Читати буде дуже зручно!
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
При натисканні «Читати далі»
При натисканні «Читати далі» на сайті Intermarium.institute у мене з'являється напис «У вас недостатньо прав для доступу до цієї сторінки». ?Чи я щось не те роблю чи це нормально на даному етапі розвитку?
За добро заплатимо добром,
а за зло — по-справедливості.