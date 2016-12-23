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    25 грудня 2016: форма 11+ Живого Слова - колективна молитва за Народний Оглядач і всю Україну
    23.12.2016 - 22:34

    У неділю 25 грудня 2016 р. з шостої ранку за Київським часом українці цілого світу проведуть одночасне читання Живого Слова за Україну і за прискорений розвиток спільноти прихильників Народного Оглядача. Для цього спочатку повністю прочитуємо оновлену Універсальну Матрицю № 11+ (молитву за Україну), а після неї - формулу СПІЛЬНОТА НАРОДНИЙ ОГЛЯДАЧ РАДІСНО ТВОРИТЬ ПРОЦВІТАЄ У ПРОСТОРІ ВОЛІ, посилюючи кожне слово Джерелом Здійснення.  Початківці читають свої поточні форми.

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    Ріг достатку для прихильників Народного Оглядача і всієї України
    Ріг достатку для прихильників Народного Оглядача і всієї України

    Завантажуйте універсальну форму № 11+ у форматах DOC і PDF:

     Microsoft Office document iconDOC

     PDF iconPDF

    Для того, щоб отримати дар, треба спочатку самому подарувати. Накопичений досвід показав, що це найкращий спосіб реалізації бажань.

    Подаяння, милостиня, дар, жертва: коли радіє Всесвіт?

    Першого разу ми шляхом резонансного читання створили диво - прискорили роботу нашого сайту у три-п’ять разів.  Після наступного читання сталося нове диво: серія публікацій у журналі "Країна" і "Газеті по-українськи". А 25 листопада 2016 сталося ОСЬ ЦЕ.  

    Цього разу нам треба прискорити розробку програмного забезпечення для нашого проекту постіндустріального переходу і поліпшити його фінансування. Отже, має поліпшитися матеріальний стан усіх прихильників Народного Оглядача. Брахманам потрібне золото :)

    Тож спостерігаємо за навколишніми подіями, очікуємо позитивних сюрпризів, рахуємо доходи. Живе Слово творить життя! 

    Спільнота прихильників Народного Оглядача вже перетворилася на колективну особистість, яка в езотеричній традиції іменується духовною групою. Нею керує вища духовна монада – груповий учитель. Про це у статті Що відбувається на AR25.ORG: духовна група, постіндустріальна цивілізація, шоста раса.

    Під час колективного читання Живого Слова ми посилаємо Світло всій Україні згідно з формулою, описаній в універсальній матриці №11+. Після цього озвучуємо власне бажання - і тоді Україна і Всесвіт посилають нам зворотну хвилю Світла, яка підносить нас у вищий простір подій.  

    Для кращого розуміння, що ми робимо, читайте: 

    Додаткова інформація: 

    До соціальних форм ЖС також належать форма 10форма 11форма 22форма 23

    Початкові форми ЖС – у спецтемі Телевізійна Школа Живого Слова.

    Цю форму краще читати через Енергосоти – завантажуйте їх у форматах DOC і PDF.

    Найкраще починати читання Живого Слова до сходу Сонця: Молитва найсильніша під час сходу Сонця

    Про важливість Універсальної форми 29 Олександр Філатович розповів у передачі на ТБ-7

    Початковий 40-денний курс Живого Слова (інструкція, форми 1-4, цифрони, звукони) 

     

     

    Для швидкого самозцілення треба одночасно діяти на трьох рівнях: духу, душі і плоті - про це стаття Друзі і вороги Царства божого.

    Підсумкова стаття з правильного харчування: Головний ворог здоров’я людини (реальність НС).

    Нагадаємо, що мета колективного читання – включення в егрегор України та його посилення, а також оздоровчий енергетичний обмін. Точно встановлено, що колективне читання Живого Слова дає відчутно сильніші результати в порівнянні з індивідуальним читанням. 

    Практичне застосування форм Живого Слова іноді дає несподівані додаткові результати. Наприклад, згідно з накопиченим досвідом, форма 10 Живого Слова, яка є молитвою за Україну, притягує до людини матеріальні ресурси і посилює її біологічну життєспроможність. Це виражається в відчутному поліпшенні матеріального стану і активізації 1-го та 2-го енергетичного центрів (дві нижні чакри). 

    Автор технології Олександр Філатович також прослідкував дію Живого Слова під час попередніх колективних читань і засвідчив суттєво вищу ефективність його впливу на учасників. Відтоді практику колективного читання здійснюємо щомісяця 6-го і 25-го числа. 

    Форми, які є молитвами за Україну, гарно діють тоді, коли людина, що їх читає, перебуває в стані чистоти. Тому перед їх застосуванням потрібно пройти базовий курс оновлення універсальними формами 1-4.

    Бажаючі долучитися до колективного читання, які ще не завершили базовий курс, можуть у цей час – з 6-ї години ранку – читати будь-яку наявну в них форму ЖС.

    Нагадаємо, що 6 – це число перетворення, актуальності («тут і тепер») і бізнесового успіху. Це також число Велеса – бога-егрегора святості, мудрості, чесності, мистецтв, зцілення і багатства.

    Шоста ранку – це стандартний початок арійської доби. Це найсильніший час для планування поточного дня і стратегічного програмування майбутнього.

    Числом Велеса також є 25 – це число боголюдини (число Ісуса Хреста). Відповідно, 25 – це також число технології оновлення, омолодження і оздоровлення «Живе Слово».

    Енергосота Фоль (Ц-25)
    Фантастичний Фінал -
    Брахманів ПРАВління:
    Ієрархія Ладу
    Реалізує Піраміду Влади.
    ПРАВила Творця
    Славимо!

    Якщо вже відомі нам інформосоти орієнтовані на матеріалізацію подій (створення зародків), то призначення енергосот - РЕАЛІЗАЦІЯ інформаційно сформованих подій (визрівання плодів).

    Цікаво прослідкувати за результатами такого колективного читання. Обговорення здійснюються на форумі ЖИВЕ СЛОВО.

    Читайте також: Мій досвід оновлення Живим СловомЯк я створила «неможливу» подію у Просторі волі.

    Якщо ви ще не практикуєте оновлення Живим Словом, але бажаєте долучитися до його сили – пишіть на sensar(равлик)meta.ua.

    Дивіться Діалоги про РАдість:

    Диск 1: Лікування серця та судин

    Диск 2: Лікування ендокринних органів

    Диск 3: Творення життя

    Диск 4: Шлях гармонії

    Диск 5: Сила Живого Слова

    В тему:

    Їжа і доля
    Олександр Філатович про таємниці Живого Слова (аудіозапис від 28 вересня 2013р.)
    5 правил поширення Царства божого
    Як закріпитися у Царстві божому
    Реінкарнація сьогодні: настанови для аріїв
    Арійські уявлення про життя і смерть – на радіо Культура (аудіозапис)
    Друзі і вороги Царства божого
    Арійський хліб, іудейська риба
    Термоядерний хліб аріїв
    Коли радіє Всесвіт
    ДНК-портрет нації: бензин у вогонь арійського відродження
    Ігор Каганець на ТБ Галичина 2012 про Трипілля, освячення і озброєння (відео): 

    Нова книга Ігора Каганця «Арійський Стандарт» (2014)

    Як стати брахманом
    Попередні результати колективного читання Живого Слова 6 і 25 числа кожного місяця 
    12-й випуск Народного Оглядача: нова раса вибирає тверезість
    Аріанство – релігія знань
    2012 рік: світ не загине, а стане іншим
    Медичний центр Живого Слова нагородили медаллю «За охорону здоров’я нації»
    Здоров’я людини і простори буття 

    Трипільська релігія

    Створено відеоканал «Народного Оглядача» на Youtube.com
    Модель «Галілея»: програма-інсталятор Золотої доби
    Добра Новина про Царство боже
    Три плани Доброї Новини: пригоди, наука, пророцтво
    Воанергес: Церква дітей блискавки
    Галілея і хрестиянство: українські корені
    Добра Новина: настанови для Дітей блискавки
    Слово – найпотужніший засіб керування реальністю
    Прискорення подій, левітація і телепортація у Просторі волі
    Абсолютна захищеність у Просторі волі
    Діти у Просторі волі
    Три «О» Доброї Новини: Оновлюйся! Організовуйся! Озброюйся!
    Зустріч з Ігорем Каганцем на Радіо Культура: Простір волі і Царство боже (аудіо)
    Реінкарнація і принцип економії енергії
    Оздоровлююче харчування
    Головний ворог здоров’я людини (реальність НС)
    Режим самовідновлення. Натисни кнопку! 

    Наші інтереси: 

    Вгору просування - без краплі вагання!

    блоґ Ігор Каганець
    Гравець: 
    Ігор Каганець

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    Коментарі

    Зображення користувача Андрій Юрків.

    форма 11+ читати через Реальсоти чи Енергосоти ?

    Реальність існує незалежно від вас ... До тих пір, поки ви з цим згодні.

    Зображення користувача Миро Продум.

    Ельфи читають через реальсоти, всі інші - через енергосоти або інформосоти. Початківці можуть читати через звукони.

    Андрій Юрків каже:
    форма 11+ читати через Реальсоти чи Енергосоти ?

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

     
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