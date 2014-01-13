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    blogNews
    Зміни своє життя за 21 день
    13.01.2014 - 16:33

    Все починалося з однієї людини, а зараз однодумців більше 5 мільйонів. Простий священик, Уїлл Боуен, вивчаючи людей та їхню поведінку, дійшов висновку, що від того, що і як ми говоримо, залежать наші думки, а вони в свою чергу впливають на наші емоції і вчинки. Виявляється, ми всі дуже часто скаржимося, критикуємо, пліткуємо. Не вірите? А ви перевірте!

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    Уїлл Боуен

    Уїлл Боуен запропонував усім бажаючим змінити своє життя на краще - одягнути звичайний браслет фіолетового кольору і протягом наступних 21 днів жити без скарг, критики, пліток і невдоволень. Якщо протягом цих днів людина забуває і вимовляє «заборонені» слова, вона повиннна перевдягнути браслет з однієї руки на іншу і почати відлік днів заново.

    Продовжувати доти, доки браслет не протримається на одній руці 21 день поспіль. Ефект такого експерименту перевершує всі очікування!

    Люди, які пройшли через цю програму, змінилися до невпізнання. Це не залишалося непоміченим і вже їхні друзі та близькі підключалися до цього експерименту, одягали на себе браслет і незмінно змінювалися в кращу сторону.

    Чому ж такий простий метод, як життя без скарг, ефективний?

    Важливий сам настрій. Вже з моменту пробудження ви знаєте, що вам не можна говорити про негатив, а найкращий спосіб для цього - почати помічати позитив у собі, оточуючих вас людей і в світі. Зростає самоконтроль над собою, своїми думками і тим, що ви говорите. А це дуже важливо! Зараз ви тільки вчитеся, але з кожним днем ви будете свідомішим.

    Під час цього експерименту ви дізнаєтеся дуже багато нового про себе, про своє мислення і спосіб життя. Варто всім пройти це маленьке випробування, навіть тим, хто вважає себе просунутим, духовним, позитивно мислячим, а також прочитати книгу Уїлла Боуена «Світ без скарг».

    Всі начебто знають про силу позитивного мислення, але скарг на життя і невдоволення чомусь менше не стає. Давайте навчимося жити усвідомлено і позитивно!

    Наші інтереси: 

    Вдосконалюємось, піднімаємось у Простір волі.

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    блоґ Олена Каганець
    Гравець: 
    Олена Каганець

    Теги:

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    Коментарі

    Зображення користувача Олег Подорожній.

    однозначно;)

    Братайтеся, єднайтеся зі світлими - це сила!

    Зображення користувача Віктор Макаренко.

    Просто до примітивізму, бо ніяких знань і вмінь не треба. Дуже цікаво!

    Зображення користувача Світ Зелений.

    +++

    #ВсеБудеДобре!

    Зображення користувача Анатолій Висота.

    Пані Олено, дякую! А чи важливий колір браслету? Чи спробує хтось із нас випробувати це на собі?

    Зображення користувача Арій Хрестовий.

    Я спробую, тільки оберу для цього білий колір.

    Хай буде!

    Зображення користувача Андрій Пасічник.

    Які думки - такі слова, які слова - така і поведінка. Нарікати шкідливо, тому - гріх. Як мислити і говорити правильно. Хто розуміє по англійськи http://www.youtube.com/watch?v=G2VMwo6Adg0

    Зображення користувача Сергій Остапенко.

    "Які думки - такі слова, які слова - така і поведінка." Розумію це так: Які думки - такі дії, які діії - такий і результат.

    Хай Буде!

    Зображення користувача Андрій Ясун.

    А як щодо нарікань і скарг оточуючих нас людей? Гиркати на них, щоб вони заткнулися? Затикати вуха? Тощо... Стаття добра, та трохи однобока. Це для людей, які живуть самі, не ходять на роботу і т.ін. Для багатьох такий експеримент буде тягнутися роками, бо навіть в думках, хоч не хоч, будуть проскакувати "заборонені" слова...

    Si vis pacem, para bellum

    Зображення користувача Олег Подорожній.

    Солідарний з паном Андрієм, на роботі змушений спілкуватися з різними людьми і деякі з них знаходяться в просторі страждань, допомогти їм дуже важко і вони впливають на оточуючих. Було б цікаво взнати як спілкуватися з такими людьми, щоб і їм вміти допомогти ефективно і самому не занурюватись вниз.

    Братайтеся, єднайтеся зі світлими - це сила!

    Зображення користувача Володимир Світлий.

    Дякую!
    Змінися сам і світ навколо тебе змінеться.Ти не критикуєш і не шукаєш соринки у чужому оці то і тебе не критикують і не судять. Змінюються події,змінюється оточення.Само собою виходить так ,що вас перестають дратувати , а речі які вас дратували вас вже обходять.Варто спробувати.

    Від мрії до слова,від слова до дії, від дії до світлової події.

    Зображення користувача Олег Подорожній.

    Не можна бути спокійним коли людям погано і вони жаліються...

    Братайтеся, єднайтеся зі світлими - це сила!

    Зображення користувача Миро Продум.

    Протягом 21 дня нікого не можна жаліти, бо жалість - це негативна емоція. Якщо дуже діставатимуть - дайте їм браслета для поліпшення життя. Не захочуть? То який сенс їх жаліти?

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Людимир Головань.

    Найважче весь час перебувати в стані "чесно і з любов"ю". Моя дружина раніше казала: "можу або чесно (і тоді начувайся!!!), або з любов"ю (і тоді роби що хочеш)". Коли одночасно і з любов"ю і чесно - піднімаєшся над ситацією і сприймаєш картинку об"ємно. Так легше і свій шлях не втратити, і людині допомогти.

    Будьмо!

    Зображення користувача Творимир Здобудьволя.

    Індіанська притча: «Усередині кожної людини йде боротьба злого вовка з добрим. Завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш».

    Немає релігії понад істину

    Зображення користувача Андрій Ясун.

    Про жалість мову не веду, бо не люблю цього почуття. Сам нікого не жалію і не люблю, щоб мене жаліли. Але маю звичку вислуховувати (бажаю чи не бажаю) оповідача. Або, як поступити в ситуації, коли замість "Добрий день" кажуть: "Ох, як холодно сьогодні", чи "Яка противна погода"? Часто-густо мудра думка ще не приходить в такі моменти. Це як з хуцпою: відразу не усвідомлюєш, що люди можуть таку дурню пороти.

    Si vis pacem, para bellum

    Зображення користувача Арсен Дубовик.

    А Ви їм пісню:
    "У погоди немає поганої погоди!
    Кожна бо погода - благодать!
    Сонце, дощ і будь яку погоду
    Нам потрібно з вдячністю сприймать!"
    (переклад мій :) )

    "Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

    Зображення користувача Тарас Носальський.

    Цікаво, але як це реально зробити якщо, наприклад, одним із напрямків моєї діяльності є боротьба з корупцією в моєму місті, і я постійно знаходжу косяки місцевої влади? Як озвучити це у ЗМІ минаючи критику?

    Народжених повзати прошу звільнити злітну смугу! :)

    Зображення користувача Миро Продум.

    Критика має бути конструктивною, позитивною, з позиції сили і елементами гумору. На корупціонерів треба дивитися як на тарганів - згори вниз.

    Тарас Носальський каже:
    Цікаво, але як це реально зробити якщо, наприклад, одним із напрямків моєї діяльності є боротьба з корупцією в моєму місті, і я постійно знаходжу косяки місцевої влади? Як озвучити це у ЗМІ минаючи критику?

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Тарас Носальський.

    Дякую. Десь приблизно так я інтуїтивно і робив. :)

    Народжених повзати прошу звільнити злітну смугу! :)

    Зображення користувача Світ Зелений.

    Хотів подарувати гали, але щось не вдалось. Перший раз таке...

    #ВсеБудеДобре!

    Зображення користувача Миро Продум.

    Розлогінься - почисть кеш - залогінься. І все буде добре.

    Світ Зелений каже:
    Хотів подарувати гали, але щось не вдалось. Перший раз таке...

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Зоріна Небокрай.

    Ха, як добре, тільки тепер прочитала! Дуже хороша стаття. Контроль самого себе і все міняється.

    Просіть і отримаєте!

    Зображення користувача Майя Українська.

    Дякую. Як звучить цікаво: "Добрий день!" чи "Доброго дня!" - констатація чи побажання. Радіймо!

    Радіймо! Тільки шляхом творення сьогодення, майбутнє вітаємо чистотою, світлом перемагаємо!

     
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