Все починалося з однієї людини, а зараз однодумців більше 5 мільйонів. Простий священик, Уїлл Боуен, вивчаючи людей та їхню поведінку, дійшов висновку, що від того, що і як ми говоримо, залежать наші думки, а вони в свою чергу впливають на наші емоції і вчинки. Виявляється, ми всі дуже часто скаржимося, критикуємо, пліткуємо. Не вірите? А ви перевірте!
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Коментарі
однозначно;)
однозначно;)
Братайтеся, єднайтеся зі світлими - це сила!
Дуже цікаво!
Просто до примітивізму, бо ніяких знань і вмінь не треба. Дуже цікаво!
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#ВсеБудеДобре!
Пані Олено, дякую! А чи
Пані Олено, дякую! А чи важливий колір браслету? Чи спробує хтось із нас випробувати це на собі?
Я спробую, тільки оберу для
Я спробую, тільки оберу для цього білий колір.
Хай буде!
Які думки - такі слова, які
Які думки - такі слова, які слова - така і поведінка. Нарікати шкідливо, тому - гріх. Як мислити і говорити правильно. Хто розуміє по англійськи http://www.youtube.com/watch?v=G2VMwo6Adg0
"Які думки - такі слова, які
"Які думки - такі слова, які слова - така і поведінка." Розумію це так: Які думки - такі дії, які діії - такий і результат.
Хай Буде!
А як щодо нарікань і скарг
А як щодо нарікань і скарг оточуючих нас людей? Гиркати на них, щоб вони заткнулися? Затикати вуха? Тощо... Стаття добра, та трохи однобока. Це для людей, які живуть самі, не ходять на роботу і т.ін. Для багатьох такий експеримент буде тягнутися роками, бо навіть в думках, хоч не хоч, будуть проскакувати "заборонені" слова...
Si vis pacem, para bellum
Солідарний з паном Андрієм,
Солідарний з паном Андрієм, на роботі змушений спілкуватися з різними людьми і деякі з них знаходяться в просторі страждань, допомогти їм дуже важко і вони впливають на оточуючих. Було б цікаво взнати як спілкуватися з такими людьми, щоб і їм вміти допомогти ефективно і самому не занурюватись вниз.
Братайтеся, єднайтеся зі світлими - це сила!
Дякую!
Дякую!
Змінися сам і світ навколо тебе змінеться.Ти не критикуєш і не шукаєш соринки у чужому оці то і тебе не критикують і не судять. Змінюються події,змінюється оточення.Само собою виходить так ,що вас перестають дратувати , а речі які вас дратували вас вже обходять.Варто спробувати.
Від мрії до слова,від слова до дії, від дії до світлової події.
Не можна бути спокійним коли
Не можна бути спокійним коли людям погано і вони жаліються...
Братайтеся, єднайтеся зі світлими - це сила!
Протягом 21 дня нікого не
Протягом 21 дня нікого не можна жаліти, бо жалість - це негативна емоція. Якщо дуже діставатимуть - дайте їм браслета для поліпшення життя. Не захочуть? То який сенс їх жаліти?
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Найважче весь час перебувати
Найважче весь час перебувати в стані "чесно і з любов"ю". Моя дружина раніше казала: "можу або чесно (і тоді начувайся!!!), або з любов"ю (і тоді роби що хочеш)". Коли одночасно і з любов"ю і чесно - піднімаєшся над ситацією і сприймаєш картинку об"ємно. Так легше і свій шлях не втратити, і людині допомогти.
Будьмо!
Індіанська притча: «Усередині
Індіанська притча: «Усередині кожної людини йде боротьба злого вовка з добрим. Завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш».
Немає релігії понад істину
Про жалість мову не веду, бо
Про жалість мову не веду, бо не люблю цього почуття. Сам нікого не жалію і не люблю, щоб мене жаліли. Але маю звичку вислуховувати (бажаю чи не бажаю) оповідача. Або, як поступити в ситуації, коли замість "Добрий день" кажуть: "Ох, як холодно сьогодні", чи "Яка противна погода"? Часто-густо мудра думка ще не приходить в такі моменти. Це як з хуцпою: відразу не усвідомлюєш, що люди можуть таку дурню пороти.
Si vis pacem, para bellum
А Ви їм пісню:"У погоди немає
А Ви їм пісню:
"У погоди немає поганої погоди!
Кожна бо погода - благодать!
Сонце, дощ і будь яку погоду
Нам потрібно з вдячністю сприймать!"
(переклад мій :) )
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
Цікаво, але як це реально
Цікаво, але як це реально зробити якщо, наприклад, одним із напрямків моєї діяльності є боротьба з корупцією в моєму місті, і я постійно знаходжу косяки місцевої влади? Як озвучити це у ЗМІ минаючи критику?
Народжених повзати прошу звільнити злітну смугу! :)
Критика має бути
Критика має бути конструктивною, позитивною, з позиції сили і елементами гумору. На корупціонерів треба дивитися як на тарганів - згори вниз.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Дякую. Десь приблизно так я
Дякую. Десь приблизно так я інтуїтивно і робив. :)
Народжених повзати прошу звільнити злітну смугу! :)
Хотів подарувати гали, але
Хотів подарувати гали, але щось не вдалось. Перший раз таке...
#ВсеБудеДобре!
Розлогінься - почисть кеш -
Розлогінься - почисть кеш - залогінься. І все буде добре.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Ха, як добре, тільки тепер
Ха, як добре, тільки тепер прочитала! Дуже хороша стаття. Контроль самого себе і все міняється.
Просіть і отримаєте!
Дякую. Як звучить цікаво:
Дякую. Як звучить цікаво: "Добрий день!" чи "Доброго дня!" - констатація чи побажання. Радіймо!
Радіймо! Тільки шляхом творення сьогодення, майбутнє вітаємо чистотою, світлом перемагаємо!