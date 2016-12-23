У неділю 25 грудня 2016 р. з шостої ранку за Київським часом українці цілого світу проведуть одночасне читання Живого Слова за Україну і за прискорений розвиток спільноти прихильників Народного Оглядача. Для цього спочатку повністю прочитуємо оновлену Універсальну Матрицю № 11+ (молитву за Україну), а після неї - формулу СПІЛЬНОТА НАРОДНИЙ ОГЛЯДАЧ РАДІСНО ТВОРИТЬ ПРОЦВІТАЄ У ПРОСТОРІ ВОЛІ, посилюючи кожне слово Джерелом Здійснення. Початківці читають свої поточні форми.
Розсилка новинРанкова пошта
Підписатися
Коментарі
форма 11+ читати через
форма 11+ читати через Реальсоти чи Енергосоти ?
Реальність існує незалежно від вас ... До тих пір, поки ви з цим згодні.
Ельфи читають через реальсоти
Ельфи читають через реальсоти, всі інші - через енергосоти або інформосоти. Початківці можуть читати через звукони.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!