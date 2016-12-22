16-18 грудня 2016-го року американцям запропонували оцінити своє ставлення до РФ за стобальною шкалою (де 0 - дуже погане ставлення, а 100 балів - дуже добре). У результаті середній рівень симпатії до Росії склав 32 бали (при тому, що ще в червні 2016-го він становив сорок балів).
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Коментарі
А чи можна любити вбивць,
А чи можна любити вбивць, садистів і мародерів!?
Яке ставлення у громадян ЗДА
Яке ставлення у громадян ЗДА до України?
Хай Буде!
Імігранти за 200 років
Імігранти за 200 років створили найпотужнішу державу на земній кулі - США.
Ми за 100 років не домоглися добитися державної незалежності.
То як до нас повині ставитися громадяни ЗДА?
Як до незрілої нації, яка самостійно неспроможна навіть корупціонерів подолати!