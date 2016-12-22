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    Американці сьогодні ставляться до Росії як у часи холодної війни
    22.12.2016 - 13:08

    16-18 грудня 2016-го року американцям запропонували оцінити своє ставлення до РФ за стобальною шкалою (де 0 - дуже погане ставлення, а 100 балів - дуже добре). У результаті середній рівень симпатії до Росії склав 32 бали (при тому, що ще в червні 2016-го він становив сорок балів).

    Про це пише The Washington Post з посиланням на дослідження Чиказької ради з глобальних справ.

    Схожий показник (31 бал) мав місце на початку перебудови в Радянському Союзі у 1986 році.

    Соціологи вважають, що погіршення позицій Росії пов'язане з публікацією даних про російське втручання у виборчий процес в США.

    Середня прихильність до Китаю у американців становить 41 бал, до Мексики - 55, до Канади - 76.

    Наші інтереси: 

    РФ в світі ніхто не любить! 

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    блоґ Олена Каганець
    Гравець: 
    Олена Каганець

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    Коментарі

    Зображення користувача Володимир Федько.

    А чи можна любити вбивць, садистів і мародерів!?

    Зображення користувача Василь Федорiв.

    Яке ставлення у громадян ЗДА до України?

    Хай Буде!

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Імігранти за 200 років створили найпотужнішу державу на земній кулі - США.
    Ми за 100 років не домоглися добитися державної незалежності.

    То як до нас повині ставитися громадяни ЗДА?

    Як до незрілої нації, яка самостійно неспроможна навіть корупціонерів подолати!

     
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