«Архів Сеника» і заломання Малюци, Мигаля та Підгайного допомогли польській поліції розшифрувати ввесь особовий склад Крайової Екзекутиви ОУН на західноукраїнських землях, за винятком єдиного військового референта Дмитра Грицая, а вслід за тим поставити тих членів КЕ перед суд і засудити їх на довгі роки ув'язнення і спаралізувати їхню діяльність в ОУН».
Петро Мірчук, історіограф ОУН.
Коментарі
"Архів Сеника" - це велика
"Архів Сеника" - це велика афера. Ніхто з незалежних дослідників цього архіву не бачив.
Схоже на те, що розмови про "архів" - це лише спосіб "легалізувати" розвідувальну інформацію (здобуту агентурним шляхом), не розкриваючи її справжнього джерела.
Розслідування ОУН не підтвердило причетності Сеника до "Архіву Сеника". Натомість "Архів Сеника" став формальною підставою (Зрада! Зрада!) творення диверсійної організації ОУН(р) "імені Степана Бандери".
Мета скандалу навколо неіснуючого "Архіву Сеника":
1) легалізація розвідданих,
2) дискредитація провідного члена ОУН Омеляна Сеника,
3) внесення розколу в ОУН.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
НЕ можу погодитися.
НЕ можу погодитися.
- По-перше, документи "Архіву Сеника" були офіційно долучені до слідчої та судової справ (про це свідчить "Акт обвинувачення Варшавського процесу...).
- По-друге, ніхто з чільних діячів ОУН (окрім Мартинця) не заперечує автентичність цього зібрання документів. Більше того, учасник Варшавського процесу 1935-1936 рр. Микола Климишин у своїх спогадах пише, що напередодні процесу йому як підсудному було дозволено ознайомитися з матеріалами кримінальної справи, що становила 45 томів і серед яких особливу групу документів творив «Архів Сеника»: «У ньому були інформації з першого джерела, бо це були таємні письма, звіти, листування та інші документи закордонного Проводу Українських Націоналістів, зібрані дуже дбайливо, немов матеріял для майбутнього історика».
- По-третє, сучасний історик Володимир Муравський провів грунтовне дослідження питання щодо "Архіву Сеника" і віднайшов авторитетні свідчення щодо цього зібрання документів.
Його розвідку можна прочитати (і скачати у форматі *pdf)) тут:
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/67136
(Документи Міністерства закордонних справ Чехословаччини про так званий «архів Сеника» / В. Муравський // Український визвольний рух: наук. зб. — Львів, 2006. — Збірник 6. — С. 5-29. — Бібліогр.: 20 назв. — укр.)
Наявність документів ОУН
Наявність документів ОУН ніхто не заперечує. Питання в іншому - до чого тут Сеник?
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Якщо ,архіву Сенника" ніхто
Якщо ,архіву Сенника" ніхто не бачив, то логічно було б сказати, так званий "архів Сеника".
В своїй праці П.Дужий - колишній референт пропаганди Крайового Проводу ОУН на ЗУЗ, член проводу, головний редактор органу ОУН Самостійників Державників... "Українська справа: вчора і сьогодні". Досліджуючи діяльність С,Бандери, описує події пов'язані з так званим "архівом Сеника" і що саме ці події зіграли на розкол в майбутньому.. Однак треба визнати, що були й інші мотиви для розколу, зокрема це протистояння тактичних і ідеологічних питань.
Володимире. а коли був
Володимире. а коли був ліквідований табір "бЕРЕЗА картузька":?
За польськими даними, з
За польськими даними, з початком ІІ Світової війни й окупації Польщі Німеччиною табір був закритий, усі ув’язнені звільнені. Але реально табір продовжував функціонувати, тільки таборова адміністрація стала німецькою, а в'язні - поляки-військовополонені.
За поляків розклад життя в концтаборі був таким:
НЕ ВІЛЬНО!
«Регулямін» (правила) перебування в «місці відокремлення»:
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«Заарештований є позбавлений своєї волі. Він нічого не може робити без дозволу. Стосовно таборової служби він мусить бути чемний і безоглядно слухняний. Кожний найменший спротив буде караний... Арештантові не вільно мати нічого, крім необхідно потрібних речей, отже одягу, шапки і черевиків. У кишенях не сміє нічого мати. Сидіти дозволяється лише на долівці. Усі арештанти мають фізично працювати. Винагорода за працю буде зложена в касі «М.О.» і при звільненні арештанта буде йому віддана.
Поділ годин такий:
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4.00 — вставання, вмивання і порядкування залу,
4.30 — сніданок і миття посуду,
5.00 — збірка і звіт (рапорт),
6—12.00 год. — праця,
12—14.00 — обід і миття посуди,
14—18.00 — праця,
18.00 — вечеря і миття посуди,
19.00 — приготування до сну,
19.15 — вечірній апель,
19.30 — «цапстшик» і повна тиша.
Усі точки регуляміну треба виконувати радо, весело й скоро, інакше будуть застосовуватися такі кари:
1) нагана,
2) заборона читати книжки,
3) замкнення в окремій келії на 7 днів,
4) відібрання права отримувати посилки з харчами на два тижні або на весь час перебування в «М.О.»,
5) заборона переписки на два тижні або на весь час перебування в «М.О.»,
6) звичайний арешт від 1–7 днів,
7) арешт з постом від 1–7 днів,
8) темниця від 1–7 днів».