Дмітрій Потапєнко про засновників «стартапів».
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Дмітрій Потапєнко про засновників «стартапів».
Зараз у певному середовищі багато розмов про так звані «стартапи». Проводиться безліч збіговисьок, де «стартапери» розповідають про свої «ідеї» та мрії, про бажання знайти «інвесторів».
На мою думку вельми корисно буде прослухати двадцять три хвилини (00:22:57) звернення Дмітрія Потапєнко до засновників так званих «стартапів»:
https://www.youtube.com/watch?v=qpBjvnsV2hk
Треба тверезо дивитися на економічні реалії.
Коментарі
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Ажіотаж навколо стартапів
Ажіотаж навколо стартапів нині привів до паразитування на цій темі, зокрема, формування "бульок", подібно до колишніх "Бульок доткомів" на хвилі популярності Інтернету.
Час усе розставить на місця: бульки луснуть, піна спаде, а стартапи лишаться. Що таке стартапи? Читайте Пітера Тіля Що таке стартап
Потапенко не займається стартапами, тому не компетентний у цій сфері. У своїй промові він критикує не стартапи, а "бульки" і "піну".
Засадничий сенс стартапу – у спроможності до вибухового масштабування.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Потапенка постійно запрошують
Потапенка постійно запрошують на збіговіська "стартаперів" як ведучого та експерта. Він дає оцінки бізнесових перспектив проектів. Будь який "стартап" - перш за все бізнесовий проект, а там Потапенко таки експерт.
Хай Буде!